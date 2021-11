Dr. Peter McCullough: Widerstand gegen unnötige, schlecht beratene und rechtswidrige Impfstoffverordnungen

Seit der Welle öffentlicher und privater COVID-19-Impfstoffverordnungen in diesem Sommer hat sich der Widerstand einer Öffentlichkeit, die weiß, dass die Verordnungen unethisch, unmoralisch und aus zivilrechtlicher Sicht rechtswidrig sind, zunehmend verstärkt. Da keiner der COVID-19-Impfstoffe (Pfizer, Moderna, JNJ) von der FDA zugelassen ist oder von den Impfstoffherstellern kommerziell an die Öffentlichkeit verkauft wird, wissen die Amerikaner, dass die Einverständniserklärungen darauf hinweisen, dass die Impfung nur freiwillig erfolgen kann und dass die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe nicht nachgewiesen ist.

Die Einverständniserklärungen selbst sind also ein klarer Hinweis darauf, dass keine Einrichtung die Teilnahme an einer klinischen Untersuchung oder Forschung „vorschreiben“ kann. Die COVID-19-Impfquote brach im April 2021 ein, als bekannt wurde, dass Amerikaner nach der Injektion in großer Zahl starben und verletzt wurden. Analysen von Rose und McLachlan anhand des CDC-VAERS-Systems ergaben, dass 50 % der Todesfälle innerhalb von 48 Stunden auftraten, 80 % innerhalb einer Woche, und in 86 % der Fälle gab es keine andere Erklärung als die, dass der Impfstoff den Tod ausgelöst haben muss.

Von diesem Zeitpunkt an gab es eine Reihe von perversen Versuchen, zum Impfen zu verführen, darunter kostenlose Donuts, Bier, Millionen-Dollar-Verlosungen, College-Stipendien und zuletzt ein kostenloser Seitensprung in einem europäischen Bordell. Doch leider waren den Impfstoffherstellern vernünftige Menschen keinen leckeren Donut oder auch nur einen Quickie wert, um ihr Leben am Ende einer Nadel zu riskieren, die mit mRNA oder adenoviraler DNA geladen war, die für das Wuhan-Spike-Protein kodiert.

Die Impfstoffinteressenten wurden im Laufe des Sommers ungeduldig, da das Zögern bei der Impfung mit Berichten über Impfversagen bei einer großen Zahl von Patienten, das zu Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führte, und mit deutlichen Anzeichen dafür, dass die Impfstoffe ihren Schutz nach nur sechs Monaten verloren, entsprechend zunahm.

Die erste Welle der Impfpflicht traf die Studenten, die nach einigen Semestern Online-Kursen wieder auf den Campus zurückkehren wollten, ohne sich dem Risiko auszusetzen, nach einer unnötigen COVID-19-Impfung Organschäden oder Schlimmeres zu erleiden. Es gab Gegenwehr und sogar peinliche COVID-19-Ausbrüche unter geimpften Studenten an der Duke University, die die Öffentlichkeit erneut daran erinnerten, dass die Impfstoffe nicht gut genug wirken, um sie zu verordnen.

Aber die fortgesetzte Nötigung nahm bei den Arbeitnehmern an Fahrt auf. Zunächst kamen sie von privaten Unternehmen wie Gesundheitssystemen, die in den Jahren 2020 und 2021 reichlich von COVID-19-Krankenhauseinweisungen profitiert hatten. In den USA gab es keine größeren Ausbrüche von COVID-19 in Krankenhäusern, was auf gute Luftströmungsstandards und den Einsatz vernünftiger Methoden zur Eindämmung der Ansteckung zurückzuführen war. Dennoch verkündeten die Gesundheitssysteme stolz COVID-19-Impfungen und hatten keine Bedenken, dieselben Mitarbeiter zu entlassen, die ihr Leben riskierten, weil sie sich an vorderster Front um COVID-19-Patienten kümmerten, von denen viele nicht von einem Impfstoff profitieren konnten, da sie nach der Genesung von COVID-19 natürlich immun waren.

Schließlich kam mit Präsident Biden, der OSHA, eine ganze Welle von Mandaten zusammen, die den Impfstoffinteressenten, die ihr hochgestecktes Ziel „eine Nadel in jedem Arm“ erreichen wollten, in der Tat gefielen, egal wie unerwünscht, unsicher oder unwirksam die Impfstoffe sind. Das öffentliche Impfprogramm COVID-19 war zum Inbegriff dafür geworden, einer Öffentlichkeit, die keine Lust auf wiederholte Injektionen hatte, die eindeutig nicht den akzeptablen Standards entsprachen, ein Scheitern bis zum endgültigen Ende aufzuzwingen. So haben Gerichtsanträge, Berufungen, Aufhebungen und weitere Anträge ein Rechtssystem infrage gestellt, das unter seinem eigenen Druck, geimpft zu werden, korrupt geworden ist. Mit der Aussetzung der Geschworenenprozesse ist eine Anhörung vor einer Gruppe von Gleichgesinnten nicht mehr Teil unseres Rechtssystems, und infolgedessen ist die „Fairness“ verloren gegangen.

In dieser Woche werden wir in unserem Bericht über den aktuellen Stand der Impfpflicht berichten und den Kinderarzt Dr. Steve Kebe zu Wort kommen lassen, der sich zum Thema COVID-19 bei Kindern und den Gefahren einer unüberlegten Impfung dieser Gruppe äußert, die inzwischen weitgehend immun ist, deren Gefährlichkeit für die öffentliche Gesundheit nicht erwiesen ist und bei der die Risiken den Nutzen einer Teilnahme an der Impfstoffforschung bei weitem überwiegen.