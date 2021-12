Der Impfstoff Sputnik V: Was man Ihnen nicht erzählt

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Russlands „Flaggschiff“-Impfstoff verdient eine genauere Untersuchung

Die Lügen, die sich hinter den COVID-„Impfstoffen“ von Pfizer, Moderna und AstraZeneca verbergen, sind inzwischen von den angesehensten Stimmen der alternativen Medien gründlich auseinandergenommen und entlarvt worden.

Viele dieser Wahrheitsverkünder geben Sputnik V jedoch einen Freifahrtschein – oder verteidigen sogar lautstark Russlands Schuss. Abgesehen von einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmen führen wir dieses Phänomen nicht auf Böswilligkeit zurück. Aus welchen Gründen auch immer wurde Sputnik V nicht mit der gleichen Sorgfalt geprüft wie die Aufnahmen von Big Pharma, so dass hohle Marketing-Slogans und faktenarme Prahlereien als unanfechtbare Wahrheiten ausgegeben werden.

Wir haben eine einfache These: Wenn Sie den „Impfstoffen“ von Big Pharma misstrauen, sollten Sie ebenso skeptisch gegenüber der viel gepriesenen experimentellen Injektion Russlands sein. Die folgende (unvollständige) Liste von Warnsignalen erklärt, warum.

Sputnik V ist ein genetischer Impfstoff. Sein eigener Entwickler sagt, dass er fast identisch mit der (höchst verdächtigen) Spritze von AstraZeneca ist

Laut der offiziellen Website ist Sputnik V – entwickelt vom Gamaleya-Zentrum des russischen Gesundheitsministeriums – ein Impfstoff auf Adenovirenbasis, der zwei verschiedene Arten von Adenovirus-Vektoren (Ad26 und Ad5) verwendet, um „genetisches Material“ in die Zellen zu transportieren.

Ein Patentantrag aus dem Jahr 2012 für Gamaleyas Grippeimpfung beschreibt das Medikament als „genetischen Impfstoff“. Der Impfstoff verwendet denselben Ad5-Adenovirus-Vektor, der auch in der zweiten Impfung von Sputnik V enthalten ist.

Das Patent für einen „genetischen Impfstoff“ auf der offiziellen Website von Sputnik V

Das Patent für diesen „genetischen Impfstoff“ wird auf der offiziellen Website von Sputnik V als Beweis für die angeblich bewährte Zuverlässigkeit des Medikaments aufgeführt. Die Grippeschutzimpfung – GamFluVac – wurde jedoch nie auf den internationalen Markt gebracht und ist Berichten zufolge in Russland nicht einmal zugelassen.

Es gibt jedoch Medikamente auf dem Markt, die mit Sputnik V vergleichbar sind.

Laut Gamaleya-Direktor Alexander Gintsburg gibt es keine „signifikanten“ Unterschiede zwischen Sputnik V und dem Impfstoff auf Adenovirus-Basis von AstraZeneca.

Die großen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Impfstoffen haben die Zusammenarbeit und die Kameradschaft gefördert. Im Dezember 2020 unterzeichnete der Russische Direktinvestitionsfonds (RDIF) – der staatliche Fonds, der Sputnik V finanziert – eine Kooperationsvereinbarung mit dem britisch-schwedischen Pharmariesen.

Die Partner vereinbarten, gemeinsame Versuche mit einer Kombination aus ihren beiden Medikamenten zu beginnen, in der Hoffnung, einen Sputnik/AstraZeneca-Cocktail zu entwickeln, der in Russland zugelassen werden könnte.

Russische Staatsmedien berichten über die Partnerschaft zwischen Sputnik V und AstraZeneca

Gintsburg sagte, die gemeinsamen Tests würden nicht lange dauern, da „die beiden Technologien, die dem Impfstoff von AstraZeneca und Sputnik V zugrunde liegen, sehr ähnlich sind“.

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte die Partnerschaft als ein „gutes und überzeugendes Beispiel für die Bündelung von wissenschaftlichen Kräften, Technologien und Investitionen für ein gemeinsames Ziel“, das „das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit von Millionen von Menschen auf dem gesamten Planeten schützen“ werde.

Eine solche Zusammenarbeit zur Erreichung eines „gemeinsamen Ziels“ beschränkt sich jedoch nicht auf die Zusammenarbeit der russischen Regierung mit AstraZeneca.

Die Entwickler von Sputnik V arbeiten offen und enthusiastisch mit Big Pharma zusammen

Kirill Dmitriev, Leiter des RDIF, gab im Oktober bekannt, dass Sputnik V in zwei Ländern gemeinsame Studien mit Pfizer durchführt.

„Wir haben bereits eine gemeinsame Studie mit Moderna in Argentinien erforscht derzeit eine Kombination von Sputnik und Moderna. Es gibt auch zwei andere Länder, die derzeit die Kombination von Pfizer und Sputnik erforschen, und wir glauben, dass dies eine sehr erfolgreiche Kombination sein wird“, sagte Dmitriev.

Einen Monat später sagte Dmitry Shcheblyakov, ein Gamaleya-Wissenschaftler, der an der Entwicklung von Sputnik V beteiligt war, dass er die Einführung ausländischer Impfstoffe in Russland unterstützt.

„Wir sehen, dass die Kombination verschiedener Impfstoffe, die mit unterschiedlichen Technologien hergestellt werden, nur einen Vorteil bringt“, argumentierte Shcheblyakov.

RDIF ist Partnerschaften mit Pfizer, Moderna, AstraZeneca und anderen eingegangen

Diese Partnerschaften zwischen der russischen Regierung und Big Pharma sind offenkundig – und Dmitriev hat sich nie gescheut, sie zu verteidigen.

So begann Argentinien im August damit, Menschen, die die erste Sputnik-V-Dosis erhalten hatten, Spritzen von AstraZeneca und Moderna zu verabreichen. Die argentinische Regierung erklärte, sie mische die Medikamente aufgrund von Lieferengpässen, aber Dmitriev bestand darauf, dass dies von Anfang an der Plan gewesen sei.

„Wir haben es vorgeschlagen, wir wollten immer eine Kombination machen“, sagte der RDIF-Chef damals. „Sputnik ist der erste kombinierte Impfstoff, der erste Mix und Match, der aus zwei verschiedenen Impfungen besteht. Wir haben von Anfang an gesagt, dass zwei verschiedene Impfungen besser wirken als zwei identische“.

Gamaleyas Impfstoffplattform ist völlig unbewiesen

Die Befürworter des Impfstoffs haben mehrfach behauptet, Gamaleya habe erfolgreich eine Ebola-Impfung entwickelt, die auf derselben Technologie beruht wie Sputnik V. Das ist nicht wahr.

Bevor Sputnik V in die Umlaufbahn geschossen wurde, ist es dem Institut wiederholt nicht gelungen, ein zugelassenes Medikament über die Grenzen Russlands hinaus zu senden.

Jahre bevor die Ebola-Spritze in eine Sackgasse geriet, endete Gamaleyas erster Versuch, einen Adenovirus-Impfstoff zu entwickeln, in einem millionenschweren Veruntreuungsskandal.

Im November wurden die Geschäfte des Instituts erneut unter die Lupe genommen, nachdem ein russischer Medienbericht, der sich auf öffentlich zugängliche Regierungsdokumente stützte, aufdeckte, dass Gamaleya die Produktion seiner eigenen „Marke“ Sputnik V, die es eigentlich selbst herstellen sollte, auslagerte. Gamaleya bezahlte einen ungenannten Dritten sowohl in Rubel als auch in US-Dollar für Chargen seines eigenen Medikaments, die später weiterverkauft und in ganz Russland verteilt wurden.

Russischen Medienberichten zufolge wurde das Geld, das in Gamaleya geflossen ist, für Luxusfahrzeuge für die Chefs verwendet. Fotos des angeblichen „Impfstoff“-Gebäudes des Instituts erinnern an eine unterfinanzierte Volkshochschule im Mittleren Westen.

Ein Gebäude auf dem Campus von Gamaleya



In einem Bericht wurde auf die „Verwüstung [und] Verwahrlosung“ in einem der Gebäude von Gamaleya hingewiesen. In einer anderen Untersuchung wurden jahrzehntealte Brandschäden und andere Sicherheitsmängel aufgezeigt, die die Einrichtungen von Gamaleya offenbar bis zum heutigen Tag plagen.

„Unendliche“ Booster werden benötigt, um die „Wirksamkeit“ von Sputnik V aufrechtzuerhalten

Die russische Regierung behauptet weiterhin, dass Sputnik V hochwirksam ist, um schwere Fälle von Coronaviren zu verhindern.

Im April 2021 sagte Gintsburg, er glaube, dass Sputnik V eine unbegrenzte Immunität bieten werde. Einen Monat später korrigierte der Gamaleya-Direktor seine Prognose und erklärte, Sputnik V werde noch zwei Jahre lang wirksam sein.

Im Juni gab Gintsburg bekannt, dass die Russen sechs Monate nach der Impfung eine Sputnik-Auffrischungsimpfung benötigen würden. Am 19. Dezember empfahl er, sich alle sechs Monate „unendlich“ oft nachimpfen zu lassen.

Gegensätzliche Forderungen im Abstand von nur 8 Monaten

Im Oktober veröffentlichte Nakanune.ru eine Analyse, aus der hervorging, dass neun Monate nach dem Start der zunehmend zwanghaften Impfkampagne Russlands „die Impfung nichts gebracht hat“.

Laut dem Virologieprofessor Vitaly Zverev deuten die verfügbaren Daten auf einen engen Zusammenhang zwischen der Zunahme der Impfungen und dem Anstieg der Morbidität und Mortalität durch COVID in Russland hin.

Auch ohne Zahlen und Daten zu prüfen, muss man sich fragen: Wenn Sputnik V eine Wirksamkeit bietet, die andere Impfstoffe nicht haben, warum ist die russische Regierung dann so erpicht darauf, ihr eigenes Medikament mit den Impfungen der großen Pharmaunternehmen zu kombinieren, die eine sinkende Wirksamkeit aufweisen und von ernsthaften Sicherheitsbedenken geplagt sind?

Selbst bei völliger Intransparenz mehren sich die Hinweise, dass Sputnik V nicht sicher ist

Laut Putin wurde seit Beginn der landesweiten Einführung des Impfstoffs in Russland vor fast einem Jahr „kein einziger ernsthafter Fall von Komplikationen“ registriert.

Das ist technisch gesehen richtig, aber nicht, weil Sputnik V eine unanfechtbare Sicherheitsbilanz aufweist.

In Russland gibt es kein VAERS und die Regierung hält weiterhin Statistiken über Komplikationen nach der Impfung zurück.

Ein aktueller VK-Beitrag, der Todesfälle unter geimpftem Gesundheitspersonal dokumentiert (https://vk.com/wall208729895_6219)



Aufgrund des schockierenden Mangels an Transparenz waren die Russen gezwungen, Telegram-Gruppen und inoffizielle Datenbanken einzurichten, in denen unerwünschte Wirkungen – einschließlich mutmaßlicher Todesfälle durch Impfungen – dokumentiert werden. Die russische Regierung hat diese besorgten Bürger mit Terroristen verglichen.

In der Zwischenzeit wurden Ärzte und Aktivisten, die eine größere Transparenz fordern, von RT als „Volksfeinde“ bezeichnet.

Daten aus anderen Ländern, die Sputnik V verwenden, deuten darauf hin, dass das Medikament zwar nicht das gefährlichste ist, das derzeit auf dem Markt ist, aber dennoch alles andere als harmlos.

Ein kürzlich erschienener Artikel, der die Systeme zur Verfolgung unerwünschter Ereignisse in Argentinien, Mexiko, Paraguay und den Philippinen untersuchte, kam zu dem Schluss, dass Sputnik V in Bezug auf die Häufigkeit leichter und schwerer Nebenwirkungen mit ausländischen Impfstoffen vergleichbar ist.

„Die Häufigkeit dieser unerwünschten Ereignisse variiert zwischen den vier Ländern, aber Sputnik V liegt im Allgemeinen im Mittelfeld der vergleichenden Sicherheitsbewertung, mit Ausnahme von Argentinien, wo Sputnik V die höchste Häufigkeit von unerwünschten Ereignissen aller in diesem Land verwendeten Impfstoffe aufweist, einschließlich derjenigen, bei denen die erwarteten Nebenwirkungen in den anderen drei Ländern häufiger auftraten“, berichtete Krasnaya Vesna am 18. Dezember.

Sputnik V führt bei leichten und schweren Nebenwirkungen in Argentinien (Quelle: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/14o-informe-de-vigilancia-de-seguridad-en-vacunas)

Im Oktober räumte der stellvertretende Sprecher der Staatsduma, Pjotr Tolstoi, ein, dass es der russischen Regierung nicht gelungen sei, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Sputnik V sicher und wirksam sei.

„Es gibt nur wenige Antworten auf die Fragen, warum die Geimpften krank werden, warum die Geimpften sterben, warum es Probleme und Komplikationen nach den Impfungen gibt“, sagte der hochrangige Gesetzgeber.

Sputnik V hat direkte und offensichtliche Verbindungen zur globalen Great Reset-Agenda

Es gibt überzeugende Argumente dafür, dass die weltweite Einführung von Impfstoffen zumindest teilweise darauf abzielt, digitale IDs einzuführen, die für alle Aspekte des normalen Lebens notwendig werden.

Die russische Staatsduma bereitet sich darauf vor, über ein Gesetz abzustimmen, das ein landesweites QR-System schaffen würde, das weitgehend an den Impfstatus gebunden wäre. Zahlreiche Umfragen zeigen, dass etwa 90 % der Russen dieses Gesetz ablehnen. Putin hat die sofortige Verabschiedung des Gesetzes gefordert.

Was ist die wissenschaftliche Grundlage dieser Politik? Gintsburg selbst hat eingeräumt, dass sein eigener Impfstoff die Übertragung nicht verhindert und dass diejenigen, die vollständig geimpft sind, Masken tragen sollten, um andere nicht anzustecken. Erstaunlicherweise beharrt der Direktor von Gamaleya immer noch darauf, dass landesweite QR-Codes erforderlich sind, um die „Interaktion zwischen Geimpften und Ungeimpften“ zu begrenzen.

Vielleicht ist es reiner Zufall, aber einer der Hauptakteure hinter Sputnik V, Sberbank-Chef Herman Gref, hat biometrische ID-Technologie, QR-Code-Zahlungssysteme, eine Kryptowährung sowie eine Reihe von Dienstleistungen entwickelt, die nahtlos in das Drehbuch des Weltwirtschaftsforums für die nächsten zehn Jahre zu passen scheinen.

Im September 2020 verkündete Russlands größter Kreditgeber, dass er nicht mehr nur eine Bank sei, sondern ein „Universum von Dienstleistungen“. Es gibt jetzt SberMarket. SberHealth. SberID. SberFood. SberSound. SberAI – neben vielen anderen.

Der Zufall wird noch seltsamer, wenn man Kirill Dmitrievs eigene Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum betrachtet. Tatsächlich scheinen die meisten der großen Namen, die hinter Sputnik V stehen, häufig in Davos zu Gast zu sein und sich mit Klaus Schwab sehr gut zu verstehen.

Verdient Sputnik V nicht eine etwas genauere Untersuchung?