Der Impfstoff von Pfizer hat in Israel mehr Todesfälle verursacht als der Impfstoff von AstraZeneca in ganz Europa

Führende Experten des öffentlichen Gesundheitswesens haben ein Israelisches Volkskomitee (IPC) gebildet, das gerade einen detaillierten Bericht über die Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs (*) veröffentlicht hat.

Die Schlussfolgerungen könnten nicht verheerender sein: „Es hat noch nie einen Impfstoff gegeben, der so viele Menschen geschädigt hat“, schreiben sie. Es war zu erwarten, dass der Bericht in den Medien so wenig Beachtung gefunden hat.

Wenn die IPC-Zahlen zur Sterblichkeitsrate unter den Geimpften korrekt sind, wurden die des Gesundheitsministeriums mehr als 22 Mal nach unten verfälscht.

Keine der Daten stimmt mit den offiziellen Berichten überein. Während das Gesundheitsministerium nur 45 Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung anerkennt, gibt das IPC an, 288 Todesfälle erhalten zu haben, von denen 90 Prozent innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung auftraten.

Wenn die Ergebnisse der IPC zutreffen, könnte der Impfstoff von Pfizer allein in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht werden als der Impfstoff von AstraZeneca in ganz Europa.

Das CPI bestätigt den Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfällen: „Es gibt eine starke Korrelation zwischen der Anzahl der geimpften Personen pro Tag und der Anzahl der Todesfälle pro Tag, über einen Bereich von bis zu 10 Tagen, in allen Altersgruppen.“

Es zeigt sich auch, dass „das Risiko der Sterblichkeit nach der zweiten Impfung höher ist als das Risiko der Sterblichkeit nach der ersten Impfung“.

Aber der Tod ist nicht das einzige Risiko, das mit der Impfung verbunden ist. „Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts gab es 2.066 kumulative Berichte über unerwünschte Ereignisse, die beim zivilen Untersuchungsausschuss eingegangen sind, und die Daten werden immer noch eingereicht. Diese Berichte deuten auf eine Schädigung fast aller Organe im menschlichen Körper hin… Unsere Analyse ergab eine relativ hohe Rate an Herzverletzungen: 26 Prozent aller kardialen Ereignisse traten bei jungen Menschen bis zum Alter von 40 Jahren auf, wobei die häufigste Diagnose in diesen Fällen Myositis oder Perikarditis war. Außerdem gab es eine hohe Rate an massiven vaginalen Blutungen, neurologischen Schäden und Schäden am Skelett- und Hautsystem. Es ist zu beachten, dass eine signifikante Anzahl von Nebenwirkungsberichten direkt oder indirekt mit Hyperkoagulabilität (Infarkt), Myokardinfarkt, Schlaganfall, Fehlgeburt, beeinträchtigter Blutfluss in den Extremitäten, Lungenembolie“ zusammenhängt.