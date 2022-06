Der Impfstoff war bereits auf dem Weg, BEVOR Covid bestätigt wurde – Teil 1

Am 23. Januar 2020 unterzeichneten der Pharmariese Moderna und die Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 1 Million Dollar, um mit der Herstellung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu beginnen.

In einer entsprechenden Pressemitteilung erklärte Dr. Richard Hatchett, der Vorstandsvorsitzende von CEPI: CEPI hat mit großer Dringlichkeit und in Abstimmung mit der WHO [Weltgesundheitsorganisation], die bei der Entwicklung einer koordinierten internationalen Reaktion federführend ist, die Entwicklung neuer Impfstoffe gegen die aufkommende Bedrohung durch nCoV-2019 vorangetrieben“.

Hatchett, der in der Regierung von George W. Bush Direktor für Biosicherheitspolitik im US-Heimatschutzrat und ehemaliger Chief Medical Officer der Biomedical Advanced Research Development Authority (BARDA) war und seit 2017 als CEO von CEPI fungiert, erklärte außerdem: „Das neuartige Coronavirus ist die erste nennenswerte neue epidemische Krankheit, die seit der Gründung von CEPI in Davos im Jahr 2017 aufgetaucht ist, mit der ausdrücklichen Absicht, dass es bereit sein sollte, schnell und effektiv auf Epidemien zu reagieren, wo auch immer sie auftauchen.

CEPI hat in der Tat schnell gehandelt. So schnell, dass sie Augenbrauen, wenn nicht sogar Fragen aufwirft.

Die folgende Geschichte über die Entwicklung des Moderna-Impfstoffs wirft ein neues Licht auf einen Tweet von Bill Gates vom 19. Dezember 2019, dessen Stiftung bereits die Entwicklung eines mRNA-HIV-Impfstoffs durch Moderna finanzierte. Er schrieb: „Ich bin besonders gespannt darauf, was das nächste Jahr für eine der besten Anschaffungen im Bereich der globalen Gesundheit bedeuten könnte: Impfstoffe.

What’s next for our foundation? I’m particularly excited about what the next year could mean for one of the best buys in global health: vaccines. https://t.co/MbjNWPEl5l — Bill Gates (@BillGates) December 19, 2019

Interessanterweise oder zufällig datiert ein China CDC Weekly-Artikel vom 21. Januar 2020 den Beginn des Krankheitsausbruchs in Wuhan auf den 21. Dezember, nur zwei Tage nach dem Gates-Tweet: „Eine Häufung von Lungenentzündungsfällen mit unbekannter Ursache trat in Wuhan ab dem 21. Dezember 2019 auf. Im selben Artikel hieß es, dass das erste vollständige Genom der neuartigen β-Coronaviren (2019-nCoVs) von Wissenschaftlern des National Institute of Viral Disease Control and Prevention am 3. Januar 2020 bei einem Patienten aus Wuhan identifiziert worden sei.

Auf einer CEPI-Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Moderna-Vereinbarung, die am 23. Januar 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos stattfand, sprachen Richard Hatchett, Jeremy Farrar (Direktor von Wellcome, Träger des Ho-Chi-Minh-Ordens, der inzwischen aus dem CEPI-Vorstand ausgeschieden ist) und Stephan Bancel, der französische Milliardär und CEO von Moderna (der vor kurzem in Frankreich für seine „Covid-Bemühungen“ geehrt wurde), wie Bancel sagte:

Bancel sagte: „Die Entwicklung des Impfstoffs wurde in den letzten Wochen an den National Institutes of Health (NIH) in den USA durchgeführt, da sie Zugang zur Sequenz des Virus haben…. Die US-Regierung hilft uns bei der Entwicklung, weil sie dort über großes Fachwissen verfügt. Was wir tun, ist, das Produkt herzustellen, ein hochwertiges Material in klinischer Qualität, dank der Unterstützung von CEPI“.

Bancel und Hatchett hatten sich während des WEF-Jahrestreffens auf eine Vereinbarung geeinigt.

Sie können sich die Pressekonferenz hier ansehen.

Diese großartige CEPI-Ankündigung erfolgte am selben Tag, an dem die chinesischen Behörden der Welt die dramatische Botschaft übermittelten, dass sie Wuhan, die weitläufige Stadt in der Mitte Chinas, unter Verschluss genommen hatten.

Aus einer Mitteilung von Moderna an die Börsenaufsichtsbehörde vom 21. Januar 2020 geht jedoch hervor, dass die Nachricht über den Impfstoff fast einen Tag vor der Verhängung der Abriegelung bekannt wurde:

In der Erklärung, die Moderna Inc. einer Nachrichtenagentur bezüglich seiner Beteiligung an der potenziellen Entwicklung eines Impfstoffs als Reaktion auf die aktuelle Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch das Coronavirus mit der Bezeichnung (sic) 2019-nCoV. zur Verfügung stellte, hieß es:

Die mRNA-Impfstofftechnologie von Moderna könnte als schnelle und flexible Plattform dienen, die bei der Reaktion auf neu auftretende virale Bedrohungen, wie das neuartige Coronavirus, nützlich sein könnte. Obwohl wir diese schnelle Reaktionsfähigkeit noch nicht getestet haben, bestätigt Moderna, dass wir mit NIH/NIAID/VRC an einer potenziellen Impfstoffreaktion auf den aktuellen öffentlichen Gesundheitsnotstand arbeiten. Moderna setzt sich für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und die Verbesserung der globalen öffentlichen Gesundheit ein.

Entgegen der Aussage von Moderna bestand am 21. Januar, als das Unternehmen mit der Nachrichtenagentur sprach, kein öffentlicher Gesundheitsnotstand. Tatsächlich befand sich an diesem Tag eine regionale Delegation der WHO zu einem zweitägigen Besuch in Wuhan. Bei ihrer Ankunft am Montag, dem 20. Januar, gaben die Chinesen an, sie hätten 200 Patienten. Die Delegation berichtete, dass sie Chinas Plan erörtert habe, die Definition der nCOV-Fälle 2019 zu erweitern. Drei Tage später meldeten die Chinesen der WHO 537 Patienten.

Der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, berief am 22. Januar eine Sitzung des Notfallausschusses ein, ohne dessen Empfehlung er keinen Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) ausrufen konnte. (Dies ist eine verfahrenstechnische Spitzfindigkeit, auf die die von den USA vorgeschlagenen und jetzt abgelehnten Änderungen des WHO-Vertrags verzichtet hätten). Die Ausschussmitglieder wurden von der Rechtsabteilung und der Abteilung für Compliance, Risikomanagement und Ethik der WHO über ihre Aufgaben und Zuständigkeiten unterrichtet und auf ihre Schweigepflicht hingewiesen. Nach Prüfung der Beweise kam die Kommission zu dem Schluss, dass die Situation in China nicht als PHEIC einzustufen ist. Die chinesische Abriegelung war offenbar eine Reaktion auf die Nichtverhängung der Sperre.

In einer Erklärung der WHO, die Dr. Tedros am Tag nach der Abriegelung herausgab, hieß es: „Nach der Ankündigung neuer Eindämmungsmaßnahmen in Wuhan am 22. Januar bat die Generaldirektorin den Notfallausschuss, am 23. Januar erneut zusammenzutreten, um die von den chinesischen Behörden vorgelegten Informationen über die jüngste epidemiologische Entwicklung und die ergriffenen Maßnahmen zum Risikomanagement zu prüfen. Der Ausschuss lehnte es erneut ab, eine Empfehlung auszusprechen.

Die CEPI setzte jedoch ihre Impfstoffpläne fort. Bei der Bekanntgabe der Vergabe von 1 Million Dollar an Moderna, um mit der Herstellung eines mRNA-Impfstoffs gegen SARS CoV2 zu beginnen, sagte Dr. Hatchett: „Angesichts der raschen weltweiten Ausbreitung des nCoV-2019-Virus muss die Welt schnell und geschlossen handeln, um diese Krankheit zu bekämpfen. Mit dieser Arbeit wollen wir unsere Arbeit am MERS-Coronavirus und an den Rapid-Response-Plattformen nutzen, um die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen. Es gibt keine Erfolgsgarantie, aber wir hoffen, dass diese Arbeit einen bedeutenden und wichtigen Schritt vorwärts bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen diese Krankheit bringen könnte. Unser Ziel ist es, mit diesen Technologien einen neuen Erreger innerhalb von 16 Wochen von der Gensequenz bis zur klinischen Erprobung zu bringen – das ist deutlich kürzer als der derzeitige Stand.

Nach Angaben des Unternehmens entwickelten Moderna und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) ihren Impfstoff, der auf einer völlig neuen Biotechnologie basiert, innerhalb von zwei Tagen, nachdem chinesische Forscher ihnen am 11. Januar die Gensequenz mitgeteilt hatten.

Moderna erklärte: „Zu diesem Zeitpunkt gab das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das zum NIH gehört, seine Absicht bekannt, als Reaktion auf die Bedrohung durch das Coronavirus eine Phase-1-Studie mit dem mRNA-1273-Impfstoff durchzuführen, und Moderna begann mit der Vorbereitung der klinischen Herstellung.

Allerdings hatte Moderna seine Fähigkeit zur schnellen Reaktion noch nicht getestet, und trotz fast zwei Jahrzehnten Bemühungen war noch kein Impfstoff gegen das eng verwandte SARs-Virus erfolgreich entwickelt worden. Nach einem erfolglosen Versuch zur Entwicklung eines herkömmlichen SARS-Impfstoffs im Jahr 2012 erklärte Chieng-te (Kent) Seng, ein Forscher an der University of Texas, Galveston: „Bei der Anwendung eines SARS-CoV-Impfstoffs beim Menschen ist Vorsicht geboten.

Als die Tiere in dieser Forschungsstudie aus dem Jahr 2012 nach der Impfung mit dem Virus in Berührung kamen, starben sie außerdem an „Zytokinstürmen“: übermäßige Entzündungs- und Immunreaktionen, die vor allem in der Lunge auftreten und zu akuter Atemnot (ARDS), Flüssigkeit in der Lunge und multiplem Organversagen führen. Zytokinstürme sind einer der Mechanismen, durch die Covid-19 selbst tötet.

Aus Dokumenten, die AXIOS im Juni 2020 im Rahmen der Informationsfreiheit erhalten hat, geht hervor, dass Moderna und das NIH erst im Juni 2019 formell mit der Zusammenarbeit an einem MERS-Impfstoff begonnen haben, als sie eine Vereinbarung zur Entwicklung von Impfstoffen gegen MERS und Nipah, ein tropisches Virus, unterzeichneten. Interessanterweise traten von den 858 Todesfällen durch MERS, die zwischen 2012 und 2019 verzeichnet wurden, 812 in Saudi-Arabien auf. Die geschätzte Sterblichkeitsrate lag bei 37,2 Prozent. Zwei Drittel der Opfer litten an Diabetes.

Anhang A der von Moderna am 16. Dezember 2019 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung von 2019, in der der Umfang des MERS- und Nipah-Forschungsprojekts dargelegt ist, wurde überarbeitet und vom NIH am 13. Januar 2020 unterzeichnet, dem Tag, an dem Moderna berichtete, dass das Design des SARS-CoV2-Impfstoffs vereinbart wurde. Die Vereinbarungen sind stark redigiert. Sie brachten einen MERS-Impfstoffkandidaten in die Tierversuchsphase, die den klinischen Versuchen am Menschen im Dezember 2019 vorausgehen muss. Diese Tierversuchsstudie wurde an Dr. Ralph Baric von der University of North Carolina Chapel Hill vergeben. Baric, ein führender Experte für Coronaviren, hatte zuvor mit Dr. Shi Zhengli, dem Fledermausforscher des Wuhan Institute of Virology, zusammengearbeitet. Die Tierstudie erforderte den Abschluss eines weiteren Abkommens, des so genannten Materialtransferabkommens (MTA). Alle bisherigen Vereinbarungen beziehen sich speziell auf MERS-Impfstoffe.

Das von Moderna am 17. Dezember 2019, zwei Tage vor dem Tweet von Gates, unterzeichnete MTA der UNCCH bezieht sich auf „mRNA Coronavirus Vaccine Candidates developed and jointly owned by NIAID and Moderna“. Es könnte sich nur um den MERS-Impfstoff handeln, da Nipah kein Coronavirus ist.

Die Beweise deuten auf einen Plan hin, der im Dezember unter der Leitung von CEPI, an dem Moderna aktiv beteiligt war, aktiviert wurde, um diese neuen „Impfstoffe“ auf den Markt zu bringen, möglicherweise mit neuen „Bioüberwachungsmaßnahmen“ im Hintergrund, noch bevor der erste Lungenentzündungsfall in China gemeldet wurde.

In Teil 2 werde ich weitere Beweise zur Untermauerung dieser These erörtern.