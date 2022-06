GENOZID: US-Behörde FDA genehmigt offiziell Covid-Impfstoffe für Kinder ab 6 Monaten

Am 17. Juni 2022 erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine Notfallgenehmigung (EUA) für den „Impfstoff“ gegen das Coronavirus (Covid-19), der bereits Säuglingen im Alter von sechs Monaten injiziert werden darf.

Zuvor durften nur Kinder ab fünf Jahren geimpft werden, und auch nur mit der Pfizer-Spritze, während Menschen ab 18 Jahren Moderna spritzen durften. Dank der FDA können nun auch Kleinkinder mit beiden Marken ihre DNA dauerhaft zerstören lassen.

Die Ankündigung erfolgte nur zwei Tage, nachdem ein Beratungsgremium der FDA, das sich aus „unabhängigen Experten“ zusammensetzte, einstimmig dafür gestimmt hatte, der Behörde die Notfallzulassung der Spritzen für diese neue Altersgruppe zu erlauben.

„Die Zulassung hat eine niedrigere Beweisschwelle als die Zulassung und ist nur möglich, weil die US-Behörden die Ausweisung als COVID-19-Notfall beibehalten haben, obwohl die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit seit dem neuen Höchststand im Januar zurückgegangen ist“, berichtet die Epoch Times.

Die FDA gibt zu, dass die Studiendaten von Pfizer für Kinder „nicht zuverlässig“ sind, genehmigt die Impfungen aber trotzdem

Die Impfungen tragen natürlich in keiner Weise zur Gesundheit bei und sind für Babys völlig unnötig. Aber Pfizer und Moderna müssen mehr Gewinn machen, und so tut die FDA auf Kosten des Lebens von Kindern, was die Wall Street will.

Die FDA räumte in einer Erklärung ein, dass die armselige klinische Studie von Pfizer mit Kindern „aufgrund der geringen Anzahl von COVID-19-Fällen bei den Studienteilnehmern als nicht zuverlässig eingestuft wurde“. Trotzdem gibt die FDA dem Unternehmen, was es will, einfach so.

„Aufgrund der geringen Anzahl schwerer Fälle bei geimpften und ungeimpften Probanden waren keine Schätzungen für den Schutz vor schweren Erkrankungen möglich – was der Hauptgrund ist, sich impfen zu lassen, da der Schutz mit dem Auftauchen neuer Virusvarianten erheblich abgenommen hat“, so die Times weiter.

In seiner eigenen Erklärung lobte FDA-Kommissar Robert Califf die Entscheidung seiner Behörde und erklärte, dass Eltern, Betreuer und Ärzte verzweifelt auf die Gelegenheit gewartet hätten, Babys mit Warp-Geschwindigkeit impfen zu können.

„Wir erwarten, dass die Impfstoffe für jüngere Kinder vor den schwersten Folgen von COVID-19, wie Krankenhausaufenthalt und Tod, schützen werden, wie wir es bei älteren Altersgruppen gesehen haben“, so Califf.

Peter Marks, ein weiterer FDA-Vertreter, fügte hinzu, dass die Behörde angeblich eine „strenge und gründliche“ Analyse der Impfungen durchgeführt habe, bevor sie sie für die Verwendung bei Säuglingen zugelassen habe.

Wie wir im letzten Herbst berichteten, ergab eine Studie, die die Auswirkungen der Fauci-Grippeimpfung auf ungeborene Babys untersuchte, dass 90 Prozent von ihnen starben, nachdem sie die Injektionen erhalten hatten. Wie kann die FDA vor diesem Hintergrund diese lächerlichen Behauptungen über eine „strenge und gründliche“ Untersuchung aufstellen?

„Unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit macht es absolut keinen Sinn, diese Produkte zuzulassen“, sagt Brian Hooker, der wissenschaftliche Leiter von Children’s Health Defense (CHD).

Am Freitag werden die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) mit ihrem eigenen Impfstoff-Beratungsgremium zusammenkommen, um zu erörtern, ob sie die Impfungen für diese Altersgruppe in gleicher Weise wie die FDA empfehlen sollen oder nicht. Die Chancen stehen gut, dass sich die CDC der FDA anschließt, da die endgültige Entscheidung von der Direktorin Rochelle Walensky getroffen wird, die auf der Stufe des Bösen von Tony Fauci steht.

„Dies ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, die natürliche Immunität von Säuglingen mit experimentellen Produkten zu zerstören, die sich als gefährlich und nutzlos erwiesen haben“, schrieb ein Leser der Times.

„Wenn sie Ihnen unverhohlen sagen, dass Ihre Kinder geopfert werden müssen, um ihre neue Weltordnung zu verwirklichen, dann muss die Debatte in Wut umschlagen“, fügte ein anderer hinzu.