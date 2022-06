Diese Woche in der neuen Normalität #34

1. Wie die extreme Rechte das Freie als Waffe benutzt …

Nachdem sie 2021 Memes „waffenfähig“ machten, 2018 die Klassiker und 2016 die Ironie, sind die lästigen Alt-Rights wieder am Werk – und ruinieren ganz gewöhnliche Dinge wie den Gang nach draußen.

Ja, laut „Vice“ …

Weiße Nationalisten wollen die Natur als sicheren Raum für Rassisten zurückgewinnen

Darin steht dieser erstaunliche Satz:

Die rassistischen Wurzeln der Nationalparks in Amerika haben sie im Laufe der Jahre zu einem Anziehungspunkt für weiße Rassisten gemacht.

Das Problem ist nicht nur, dass wir nach draußen gehen, sondern auch, dass wir lokale Produkte auf den Bauernmärkten kaufen …

Natürlich ist die Besessenheit von Reinheit und sauberem Leben nicht nur eine Sache der amerikanischen weißen Vorherrschaft. Das nationalsozialistische Deutschland war zutiefst besorgt um die Langlebigkeit der arischen Rasse und förderte daher einen gesunden Lebensstil und eine gute Ernährung. Eine naturbelassene Ernährung war aber auch ein zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Losung „Blut und Boden“, mit der der Nationalismus durch den Verzehr von Lebensmitteln aus dem eigenen Land gefördert werden sollte.

Es sind nicht nur amerikanische Faschisten, die gerne natürliche Lebensmittel essen … deutsche Faschisten haben es auch getan. Und anscheinend niemand sonst.

Das ist kein neues Phänomen. Seit Jahren ist es in den Medien üblich, die „Alt-Right“ zu beschuldigen, Dinge zu „bewaffnen“, die sie untergraben wollen – bis hin zur Redefreiheit.

Im Jahr 2017 veröffentlichte „Vice“ einen Artikel mit dem Titel „The Alt-Right’s Favourite Diet“ über fleischlastige „Paleo“-Diätpläne.

Und vielleicht erinnern Sie sich an diese Schönheit aus dem letzten Jahr:

Die dunkle Seite der Wellness: Überschneidungen zwischen spirituellem Denken und rechtsextremen Verschwörungen.

Später folgte dieser Artikel, in dem der „Guardian“ behauptet, dass sich die Alt-Right die körperliche Fitness zu eigen gemacht habe und dass „Extremisten Selbstverbesserung als Teil eines umfassenderen politischen Kampfes darstellen“.

Erkennen Sie ein Muster?

Fleisch essen. Sport treiben. Besuch von Bauernmärkten und Anbau eigener Lebensmittel. Alternative Medizin. Genießen Sie die freie Natur.

Die Presse ist dabei, einen gesunden, natürlichen und vor allem unabhängigen Lebensstil mit der „extremen Rechten“ in Verbindung zu bringen. Künftig kann die Freude an der Natur oder die Aufforderung, ins Fitnessstudio zu gehen, als „Förderung des Extremismus“ eingestuft werden und dazu führen, dass Menschen auf Beobachtungslisten gesetzt werden.

2. Von Gates und der NATO finanzierter Think-Tank will „legales, aber schädliches“ Verhalten im Internet regulieren

Der „Guardian“ feiert wieder einmal wie im Jahr 2017. Ein neuer „Bericht“ über „von Russland unterstützte Verschwörungstheoretiker“, die „Desinformationen“ über Syrien und die Weißhelme verbreiten, wurde veröffentlicht, und aus irgendeinem Grund halten sie ihn für eine Nachricht.

Der Bericht stammt vom „Institute for Strategic Dialogue“, einer Denkfabrik, die von den üblichen Verdächtigen finanziert wird. Und er hat überhaupt nichts Neues zu sagen. Beeley dies, Bartlett das. „Russland unterstützt“ dies, „Verschwörungstheoretiker“ das.

Das sind keine Neuigkeiten, das sind alte Kamellen. Und es geht nur darum, die übliche gefährliche Agenda voranzutreiben. Scrollen Sie einfach nach unten zu den „Empfehlungen“ im Bericht, wo sie vorschlagen [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Die Regulierung von Plattformen sollte systemisch sein und von Online-Plattformen verlangen, dass sie nachweisen, dass ihre Richtlinien, Prozesse und Systeme so konzipiert und umgesetzt werden, dass sie die Menschenrechte schützen und die Risiken, die von einer Reihe illegaler und in einigen Fällen legaler, aber schädlicher Aktivitäten wie Desinformation, Missbrauch und Belästigung ausgehen, mindern .

. „Die Regulierung von Plattformen sollte erhebliche zusätzliche Transparenz und Datenzugang sowohl für die Regulierungsbehörden als auch für zugelassene Drittforscher (z. B. aus der Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft) erfordern, um das Verständnis dafür zu verbessern, wie effektiv Plattformen die Bedrohungen für humanitäre und Menschenrechtsarbeiter reduzieren.“

(z. B. aus der Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft) erfordern, um das Verständnis dafür zu verbessern, wie effektiv Plattformen die Bedrohungen für humanitäre und Menschenrechtsarbeiter reduzieren.“ „Förderung und Finanzierung von digitaler Bürgerschaft und Bildung, die den Bürgern schon in jungen Jahren beibringt, kritisch über Online-Inhalte nachzudenken und vertrauenswürdige Quellen zu erkennen.“

Regulierung von „legalem bis schädlichem“ Verhalten? Menschen von klein auf über „vertrauenswürdige neue Quellen“ unterrichten? Erlauben, dass private Daten an „Forscher“ weitergegeben werden?

Beängstigendes Zeug.

3. Im Ernst, dafür sind sie da …

Örtliche Banken in der chinesischen Provinz Henan weigern sich seit fast zwei Monaten, ihren Kunden das Abheben von Geld zu ermöglichen.

Die Gründe dafür sind nicht wirklich von Bedeutung. Wichtig ist, dass eine Gruppe von Bankkunden, die verständlicherweise über diese Politik empört war, einen großen Protest vor der Bank plante.

Der Protest wurde vereitelt, als ihre (angeblich) Covid-bezogenen Gesundheitskarten-Apps alle rot wurden … was bedeutet, dass sie nicht reisen dürfen.

Das alles ist derzeit nur Hörensagen und wird wahrscheinlich von der westlichen Presse aufgegriffen, denn „China böse!“ ist immer eine gute Schlagzeile (es sei denn, sie sperren Menschen ein, um „eine Pandemie zu verhindern“, dann ist das in Ordnung).

Der Reuters-Bericht ist wunderbar parteiisch in seiner Wortwahl:

Rechtsgruppen haben davor gewarnt, dass China seine riesige COVID-Überwachungsinfrastruktur nutzen könnte, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Ohne einen grünen Code auf ihrer Smartphone-App verlieren die Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Räumen wie Restaurants und Einkaufszentren sowie das Recht, durch das Land zu reisen.

… ja, China könnte seine massenhafte „medizinische“ Überwachungstechnologie nutzen, um Menschen zu kontrollieren und abweichende Meinungen zu unterdrücken, aber das würden wir natürlich nie tun …

Wie wahr diese Geschichte auch sein mag, sie ist ein Warnzeichen für die Gefahr, der Regierung Zugang zu Ihren Daten zu gewähren, und ein Lehrstück dafür, warum Sie dem Staat niemals die Macht geben sollten, zu entscheiden, ob Sie Ihr eigenes Haus verlassen können oder nicht.

BONUS: Verwirrende Schlagzeile der Woche

Manchmal muss man einfach den Kopf über diese Welt schütteln und sagen: „Moment, was?“

Es ist nicht alles schlecht …

Der inzwischen zur Routine gewordene Bob-Moran-Cartoon:

Oh, und hier ist Joe Biden, der von einem Fahrrad fällt …

NOW – Biden falls off bike on Delaware ride with Jill.pic.twitter.com/iULl1ieDGS — Disclose.tv (@disclosetv) June 18, 2022

… die Memes haben sich selbst geschrieben …

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass der schottische Gesundheitsdienst NHS ein Papier veröffentlicht hat, das „Eunuch“ als Geschlechtsidentität unterstützt, oder der ehemalige Clinton-Berater, der sich in die Brust schoss, während er an seinem Hals an einem Baum hing.