Diese Covid-Spritzen werden zugelassen – NIEMALS

Diese Medikamente werden nicht hergestellt

Gesundheitsexperten behaupteten, die Food and Drug Administration habe die COVID-19-Spritze von Pfizer Inc. und BioNTech namens Comirnaty „vollständig genehmigt“.

Aber der Pharmakonzern hat jetzt bekannt gegeben, dass sie einfach nicht zugelassen werden.

Niemals.

Das Unternehmen hat die Website der Centers for Disease Control mit diesem Detail aktualisiert.

„Wie Liberty Counsel von Anfang an erklärt hat, gibt es keine von der FDA zugelassene COVID-Spritze. Alle COVID-Spritzen unterliegen einer Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA), was bedeutet, dass die Menschen das Recht haben, sie abzulehnen“, erklärte das Anwaltsteam.

Pfizer erklärt nun: „Pfizer erhielt am 23.8.2021 die erste BLA-Lizenz der FDA für seinen Impfstoff COVID-19 zur Verwendung bei Personen ab 16 Jahren (COMIRNATY). Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte die FDA eine BLA-Packungsbeilage, die den genehmigten neuen COVID-19-Impfstoff mit dem Markennamen COMIRNATY enthielt und zwei neue NDCs (0069-1000-03, 0069-1000-02) sowie Bilder von Etiketten mit dem neuen Markennamen aufführte. Diese NDCs werden nicht hergestellt werden. Es werden nur NDCs für die später in der BLA genehmigte Tris-Sucrose-Formulierung hergestellt.

Das bedeutet, dass jede COVID-19-Spritze von Pfizer für den Notfalleinsatz bestimmt und experimentell war.

Tatsächlich hat die FDA zuvor einen Köder ausgelegt, indem sie ankündigte, den „ersten COVID-19-Impfstoff“ zuzulassen, um die „Impfstoff“-Vorschriften voranzutreiben und den Pharmakonzern Pfizer vor rechtlicher Haftung zu schützen. Die FDA benötigte nur 108 Tage, um die Daten zu prüfen, bevor sie die COVID-19-Spritze von Pfizer-BioNTech vollständig genehmigte. Die Pfizer-Spritze hingegen gilt nach amerikanischem Recht immer noch als experimentell“, erklärte Liberty Counsel.

Anstatt diese Taktik zuzugeben, das von der FDA zugelassene“ Comirnaty absichtlich nicht zu liefern, bezeichnete Pfizer dies als ein Inventarproblem und stellte zuvor diese Erklärung auf die CDC-Website:

Pfizer erhielt am 23.8.2021 von der FDA eine BLA-Zulassung für seinen Impfstoff COVID-19 zur Verwendung bei Personen ab 16 Jahren (COMIRNATY). Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte die FDA eine BLA-Packungsbeilage, die den genehmigten neuen COVID-19-Impfstoff mit dem Markennamen COMIRNATY enthielt und zwei neue NDCs (0069-1000-03, 0069-1000-02) sowie Bilder von Etiketten mit dem neuen Markennamen aufführte. Derzeit plant Pfizer nicht, in den nächsten Monaten ein Produkt mit diesen neuen NDCs und Etiketten herzustellen, solange das von der EUA zugelassene Produkt noch verfügbar ist und für den Vertrieb in den USA bereitgestellt wird. Daher werden die CDC, die AMA und die Arzneimittelkompendien diese neuen Codes möglicherweise erst dann veröffentlichen, wenn Pfizer festgelegt hat, wann das Produkt mit den BLA-Etiketten hergestellt wird.

Die FDA hatte dem Unternehmen ein „irreführendes“ Genehmigungsschreiben über Comirnaty zukommen lassen und dann in einem weiteren Schreiben erklärt, dass das Produkt immer noch unter einer Notfallgenehmigung stehe.

Der Effekt war, „die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, um die Agenda ‚Spritzen in jeden Arm zu bekommen‘ durch ungesetzliche Mandate voranzutreiben“, sagte Liberty Counsel.

Die mRNA-Spritze von Pfizer wurde in Zusammenarbeit mit BioNTech, einem deutschen Unternehmen, und der von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd mit Sitz in Shanghai entwickelt, berichtete Liberty Counsel.

„Die FDA, CDC und Big Pharma haben weiterhin falsche Informationen geliefert, um diese COVID-Impfungen zu fördern. Pfizer hatte nie die Absicht, eine vollständig zugelassene Version seiner Spritze zu produzieren. Es handelte sich lediglich um einen manipulativen Plan, um den Menschen vorzugaukeln, dass sie nicht das Recht hätten, sich auf das Gesetz zur Notfallgenehmigung zu berufen, um die Impfung abzulehnen. Jetzt haben viele Menschen aufgrund dieser Täuschung ihren Arbeitsplatz, ihre Gesundheit und einige sogar ihr Leben verloren“, klagte Liberty Counsel-Chef Mat Staver an.