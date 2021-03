DER IMPFZWANG KOMMT! Wir sind am Wendepunkt und indirekte Zwangsimpfung: Europäischer Impfausweis ab 1. Juni

(David Berger) Als Ersatz für die juristisch kaum durchsetzbare Impfpflicht soll – so die EU-Kommission – bereits am 1. Juni der digitale europäische Impfausweis in Betrieb gehen.

Er soll zu Beginn der Sommerferien in der EU verfügbar sei und somit Reisen in den Sommerferien ermöglichen, so die EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas gegenüber der FAZ.

Vorbild ist dabei der in Israel bereits im Betrieb befindliche digitale grüne Impfpass. Kritiker in Israel sprechen dort bereits von einer Gesundheits-Apartheit.

Nur mit Ausweis Reisen wieder möglich

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gibt sich hoffnungsvoll: „Der Nachweis soll bis zum Beginn des Sommers einsetzbar sein, und der Sommer