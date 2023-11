Am 27.10.2023 veröffentlichte ich meinen Artikel „Handys in Kinderhand – ´Erziehung` zur Denkschwäche“. Am 6.11.2023 erschien in der Schweizer Internet-Zeitschrift „Zeitpunkt“ ein Artikel von Samia Guemei zum selben Thema unter dem Titel „Der Intelligenzkiller im Kinderzimmer“, der schwerpunktmäßig nur etwas andere Aspekte ins Auge fasst. Die allgemeine Aufklärung über die gravierenden Zukunftsschäden der frühen Handy- und Tablet-Benutzung ist von großer Wichtigkeit. Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von „Zeitpunkt“ wird daher der Artikel auch hier nachfolgend veröffentlicht. (hl)



Der Intelligenzkiller im Kinderzimmer

Von Samia Guemei

Babys ausgiebig mit Handys spielen zu lassen kann desaströse Auswirkungen auf spätere kognitive Leistungen haben. Wissenschaft, Medizin und Beratungsinstitutionen stemmen sich zu wenig dagegen.

Seit einigen Jahren gibt es immer mehr 5. Klässler, die den 10-er Übergang nicht beherrschen, also nicht in einem Atemzug sagen können, wie viel