Der Internationale Währungsfonds sagt „Impfen, kalibrieren, beschleunigen“: Mit COVID-19 zum Reset der Weltwirtschaft und zum Erwachen

Der IWF ist eine mächtige globale Organisation, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Laut seiner Website setzt sich die Gruppe für nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in allen 190 Mitgliedsländern ein. Er unterstützt Maßnahmen zur Förderung der „finanziellen Stabilität und der währungspolitischen Zusammenarbeit“, da diese für die Steigerung der „Produktivität, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des wirtschaftlichen Wohlergehens“ unerlässlich sind. Der IWF hat drei Hauptaufgaben: „Förderung der internationalen Währungskooperation, Förderung der Ausweitung des Handels und des Wirtschaftswachstums und Entmutigung von Politiken, die dem Wohlstand schaden“. Um diese Aufgaben zu erfüllen, arbeiten die Mitgliedsländer des IWF untereinander und mit anderen internationalen Gremien zusammen. Kritiker haben einige Probleme mit dieser Organisation festgestellt. So zeigt eine 2002 durchgeführte Studie über wissenschaftliche Arbeiten zum IWF, dass es „keinen Konsens über die langfristigen Auswirkungen der IWF-Programme auf das Wachstum“ gibt. Während einige Untersuchungen ergeben haben, dass IWF-Kredite die Wahrscheinlichkeit künftiger Bankenkrisen verringern, haben andere Studien festgestellt, dass diese Kredite „das Risiko politischer Krisen erhöhen können.“ Der Aktivist Titus Alexander hat argumentiert, dass der IWF eine Säule der „globalen Apartheid“ ist, bei der die entwickelten Länder eine dominante Rolle gegenüber den weniger entwickelten Ländern spielen.

Ursprünglich wurde diese globale Institution als Teil des Bretton-Woods-Systems nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Reaktion auf die horrenden wirtschaftlichen Bedingungen im Zusammenhang mit der Großen Depression und den Trümmern des Zweiten Weltkriegs gegründet. Seitdem hat sie an Macht gewonnen und orchestriert ein System der Staatsverschuldung, der Währungspolitik und mehr.

Untergräbt die Konditionalität die nationalen Institutionen?

2006 erklärte die ActionAid-Analystin Akanksha Marphatia, dass die IWF-Politik die afrikanischen Entwicklungsziele untergräbt, „weil die auferlegten Beschränkungen Ausgaben für wichtige Bereiche wie Bildung und Gesundheit verhindern“. Der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs hat argumentiert, dass das „übliche Rezept des IWF darin besteht, Ländern, die viel zu arm sind, um einen Gürtel zu besitzen, den Gürtel enger zu schnallen.“ Und einige argumentieren, dass die „Konditionalität“ die nationalen politischen Institutionen untergräbt. „Die Empfängerregierungen opfern ihre politische Autonomie im Tausch gegen die Mittel, was zu öffentlichen Ressentiments gegenüber der lokalen Führung führen kann, weil diese die IWF-Bedingungen akzeptiert und durchsetzt. Politische Instabilität kann die Folge von mehr Führungswechseln sein, da die politischen Führer bei Gegenwahlen ausgetauscht werden. Die IWF-Bedingungen werden oft dafür kritisiert, dass sie die staatlichen Dienstleistungen einschränken und damit die Erwerbslosigkeit erhöhen. Schließlich hat der IWF „Sparprogramme“ befürwortet, die selbst für schwache Volkswirtschaften Kürzungen der öffentlichen Ausgaben und Steuererhöhungen vorsehen.

Die Pandemie kommt

Bemerkenswert ist, dass der IWF während der Pandemie bereit war, Massenimpfungen als Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie zu fordern. Möchten Sie wissen, warum die Weltgesundheitsorganisation und sogar Dr. Anthony Fauci schon früh, während der Pandemie das Ziel einer Herdenimmunität von 70 % festlegten? Denken Sie an den IWF.

Impfen, kalibrieren, beschleunigen

In der Globalen Politischen Agenda des Geschäftsführenden Direktors für 2021, die hier verlinkt ist, kündigte das globalistische finanzpolitische Institut ein Programm mit dem Titel „Impfen, Kalibrieren, Beschleunigen“ (Vaccinate, Calibrate, Accelerate) an.

Sie stellten fest, dass „dringende politische Maßnahmen erforderlich sind, um die Pandemie zu kontrollieren, die [wirtschaftlichen] Schäden zu begrenzen und die Weltwirtschaft zu transformieren.“ (Hervorhebung hinzugefügt.) Pandemiebedingte „Divergenzen“ zwischen den Nationen werden „durch starke Unterschiede beim Zugang zu Impfstoffen und beim politischen Handlungsspielraum angetrieben.“

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahr 2021 breitete sich Delta schnell aus, und „die Gefahr neuer Varianten erhöht die Unsicherheit der Aussichten“. Wichtig ist, dass bereits Studiendaten aus Israel, den USA und anderen Ländern darauf hinwiesen, dass Auffrischungsimpfungen erforderlich sein würden, da ein mutierender, dem Impfstoff ausweichender Erreger und ein Impfstoff mit fragwürdiger Haltbarkeit zusammentreffen. Entscheidend ist, dass der IWF zu diesem Zeitpunkt bereits gewusst haben musste, dass der damalige Impfstoff die Übertragung nicht unter Kontrolle hatte.

Zurück zur IWF-Politik – all dies vor dem Hintergrund eines „Klimanotstands, der sofortiges Handeln erfordert, während wir gleichzeitig die neuen Chancen und Risiken der digitalen Revolution meistern“. Die Prioritäten des IWF bestehen darin, 1) „die Weltbevölkerung zu impfen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen“, 2) „die Politik zu kalibrieren, um die Narbenbildung zu begrenzen, die Erholung zu unterstützen und den wachsenden Divergenzen innerhalb und zwischen den Ländern entgegenzuwirken“ und 3) „die Transformation der Weltwirtschaft zu beschleunigen, um eine integrativere, grünere und digitale Erholung zu erreichen.“ (Hervorhebung hinzugefügt.)

Der IWF konzentriert sich zunächst auf Massenimpfungen und stellt fest: „Eine globale Zusammenarbeit zur Beschleunigung der allgemeinen Impfung ist von entscheidender Bedeutung, um den globalen Aufschwung zu sichern und gesundheitliche und wirtschaftliche Unterschiede zu begrenzen.“ (Hervorhebung hinzugefügt.) Sie beklagen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts im Jahr 2021 die Impfraten in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften bei etwa 58 % lagen, während in Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als 5 % geimpft wurden. „Das globale Ziel, mindestens 40 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern bis Ende 2021 und 70 Prozent bis Mitte 2022 zu impfen, bleibt eine Priorität.“

Kalibrierung

Was war die Kalibrierung? Hier betonte der IWF gegenüber den nationalen Entscheidungsträgern, dass sie die Gelegenheit nutzen sollten, um sich einer neuen globalen Realität zu stellen:

„Die Politik sollte auf die sich entwickelnden Pandemiebedingungen und den verfügbaren politischen Spielraum abgestimmt werden, um die Erholung zu unterstützen, wachsenden Divergenzen entgegenzuwirken und Narbenbildung zu begrenzen.“

Was die Geldpolitik betrifft, so stellen die Inflationsrisiken für alle politischen Entscheidungsträger eine „lästige“ Herausforderung dar, „da schwankende Infektionsraten zu nie dagewesenen Schwankungen in der Wirtschaftstätigkeit führen“. Und die schnelle Inflation bei Nahrungsmitteln „stellt eine besondere Herausforderung für die wirtschaftliche und politische Stabilität in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern dar“. Der IWF zeigte sich eindeutig besorgt über die tatsächlich eingetretenen Inflationsraten, die so hoch sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Organisation führte weiter aus, dass eine „rechtzeitige und maßgeschneiderte Überwachung“ für ihren Auftrag von entscheidender Bedeutung sei, um „Stop-Start-Erholungen“ in unserer Zeit beispielloser wirtschaftlicher Unsicherheit zu vermeiden. Dies ermöglicht es den Entscheidungsträgern des IWF, „gut kalibrierte politische Ratschläge“ zu erhalten.

Für Länder, die aufgrund der Pandemie strukturelle Rückschläge erlitten haben, „werden unsere Analysen der Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitsmärkte, die Produktivität und die Lebensfähigkeit des Privatsektors dazu beitragen, die Politik zu beraten. Um eine systematischere Bewertung des effektiven Policy-Mixes zur Erreichung der Wachstums- und Stabilitätsziele angesichts der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern zu ermöglichen, werden wir weiter an der Operationalisierung des Integrierten Politikrahmens arbeiten und die Überprüfung der institutionellen Sichtweise zur Liberalisierung und Steuerung von Kapitalflüssen abschließen.“

Beschleunigung

Der IWF plädierte dafür, nicht nur den nationalen Politikmarkt zu nutzen, sondern auch das Gaspedal durchzudrücken und die durch COVID-19 ermöglichten Veränderungen zu beschleunigen:

„Die politischen Entscheidungsträger sollten den Moment nutzen, um die Transformation der Weltwirtschaft zu beschleunigen. Die Weltwirtschaft ist mit einer ganzen Reihe von Störfaktoren konfrontiert – der existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel, einer technologischen Revolution, wachsenden Einkommens- und Chancenunterschieden, demografischen Veränderungen und politischer Polarisierung, die die Divergenzen zwischen und innerhalb der Länder noch verstärken. Die entschlossene Bewältigung dieser Probleme, um sowohl den Risiken zu begegnen als auch die Chancen zu nutzen, wird für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit und langfristigen Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung sein.“ (Kursivschrift hinzugefügt.)

Hier sehen wir am deutlichsten das Eingeständnis, dass COVID-19 nicht nur als Krankheit existiert, sondern von den politischen Entscheidungsträgern auch als ein sehr reales politisches Instrument eingesetzt wird, um bereits bestehende politische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Bedeutet das, dass der Erreger erfunden, geplant wurde? Nicht unbedingt. Verschwörungen dieses Ausmaßes sind äußerst schwierig, aber nicht notwendig, denn ein weiser Mensch aus der Vergangenheit dieses Autors erklärte: „Geschichte ist eine Reihe von Zufällen.“

Die Digitalisierung nimmt zu

Der IWF nennt Ziele rund um den Klimawandel und das, was er „Digitalisierung“ nennt, wobei ersterer eine „internationale Kohlenstoffpreisuntergrenze“ sowie andere Initiativen fordert [könnte der digitale Impfpass lediglich ein Konditionierungsmechanismus sein?

Laut IWF „wird die Verbreitung digitaler Technologien und digitalen Wissens neue Möglichkeiten für wirtschaftlichen Fortschritt, Inklusion und Resilienz schaffen, aber auch Herausforderungen“. Und dies erfordert eine „digitale Transformationsagenda“ beim IWF, die, vielleicht etwas vage ausgedrückt, „den Bedürfnissen [seiner] Mitglieder entspricht.“

Eine der obersten Prioritäten ist es, „die Expertise [des IWF] zu digitalem Geld und Fintech weiter zu vertiefen und die analytische Arbeit zu den Auswirkungen digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) auf das Internationale Währungssystem, einschließlich der Kapitalströme, und das globale Finanzsicherheitsnetz voranzutreiben.“ Der IWF will auch „eine größere Effizienz und Transparenz der öffentlichen Finanzverwaltung, eine verbesserte Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und eine verbesserte Steuerverwaltung fördern, wir werden die digitale Transformation von Regierungen bei fiskalischen Operationen und Politiken unterstützen.“

Durch ein Gender-Objektiv

Das IWF-Dokument zeigt uns auch, dass COVID-19 neben wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen auch dazu genutzt werden sollte, liberale, umverteilende und gerechte soziale Ziele zu verfolgen. Mit der Forderung nach Eingliederung und guter Regierungsführung heißt es, man werde „die Breite und Tiefe von Eingliederungsfragen in der Länderarbeit ausweiten und die Analyse der Verteilungsauswirkungen ausbauen“.

In einer Formulierung, die vor einem Jahrzehnt vielleicht als seltsam empfunden worden wäre, heißt es: „Wir entwickeln eine Gender-Strategie, um unsere Analyse von Gender-Fragen zu stärken und eine ‚Gender-Linse‘ auf die Kerntätigkeiten des Fonds anzuwenden.“

Und schließlich heißt es: „Um repräsentativ für unsere Mitglieder und operativ relevant zu bleiben, werden wir unsere Bemühungen um Vielfalt und Integration fortsetzen, Modernisierungsprojekte zur Verbesserung der Effizienz durchführen und unseren ökologischen Fußabdruck im Rahmen des neuen hybriden Arbeitsmodells verringern.“

Was geht hier vor?

Was hat das alles zu bedeuten? Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Machthaber liberale soziale Ziele der Elite als Deckmantel für eine größere Konsolidierung von Geld und Macht nutzen. Auf jeden Fall dürfte der unverhohlene Einsatz von COVID-19 zur Erreichung von Nebenzielen bei der Öffentlichkeit, die dem COVID-System ohnehin misstraut, nicht gut ankommen.