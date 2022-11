Der G-20-Gipfel 2022 auf Bali wurde als kritisch bezeichnet.

von Prof. Engr. Zamir Ahmed Awan für den Saker-Blog

Globale Herausforderungen

Nach dem Ausbruch von COVID-19, der die ganze Welt erfasst hat und dem sogar Supermächte wie die USA zum Opfer fielen, hat die Sensibilisierung für das globale Gesundheitssystem höchste Priorität. Heute ist die Gesundheit die größte globale Herausforderung. Es besteht ein dringender Bedarf, die weltweiten Gesundheitssysteme zu stärken. Es wird erwartet, dass dies dazu beiträgt, die globale COVID-19-Reaktion zu verbessern und die Umwandlung der globalen Gesundheitsinfrastruktur zu erleichtern sowie die Gesundheitssysteme widerstandsfähiger, integrativer, gerechter und krisenfester zu machen.

Die Weltwirtschaft steht vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, sei es aufgrund der Pandemie, der Ukraine-Krise, einseitiger Sanktionen oder politischer Unruhen, aber jeder ist ein Opfer der aktuellen Wirtschaftskrise. Es besteht die dringende Notwendigkeit, sich mit allen möglichen Problemen auseinanderzusetzen, die der Weltwirtschaft schaden, und politische und praktische Maßnahmen zu formulieren, um sie unverzüglich wiederzubeleben.

Die geopolitischen Verhältnisse sind angespannt und von Unsicherheit geprägt, was die Menschheit mit großer Sorge erfüllt. Ob im Nahen Osten, im Südchinesischen Meer, in der Ukraine, in Afghanistan, in Lateinamerika oder in irgendeinem anderen Teil der Welt – wenn es Spannungen gibt, schadet das der gesamten Menschheit. Überall herrscht Ungewissheit, die Menschen können sich nicht auf die Entwicklung konzentrieren, sondern sind verwirrt und besorgt über die Zukunft. Für die Entwicklung ist ein förderliches Umfeld Voraussetzung, und es müssen günstige Bedingungen geschaffen werden.

Der Klimawandel ist ein globales Problem und hat Auswirkungen auf alle. Einige Länder sind bereits stark betroffen, andere weniger, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch sie an der Reihe sein werden. Es ist fast schon erwünscht, dass dem Klimawandel die gebührende Priorität eingeräumt wird, denn er hat schwerwiegende Auswirkungen auf einige Länder. In Pakistan zum Beispiel gab es in diesem Jahr in Gebieten mit 50 mm Jahresniederschlag plötzlich heftige Regenfälle, die innerhalb weniger Wochen 1700 mm erreichten und schwere Überschwemmungen verursachten. Etwa ein Drittel des Landes stand unter Wasser, wodurch Ernten, Häuser, Infrastruktur und Kommunikationssysteme beschädigt wurden und Menschen und Vieh ums Leben kamen. Etwa 35 Millionen Menschen wurden in Mitleidenschaft gezogen, und der wirtschaftliche Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Ausmaß der Katastrophe überstieg die Möglichkeiten Pakistans, und es wurde um internationale Hilfe gebeten. Es ist nicht nur Pakistan, es könnte auch andere Länder treffen. Der Klimawandel kennt keine Grenzen und kann jederzeit und überall eintreten, ohne dass man im Voraus alarmiert wird. Es wird gewünscht, dass der Klimawandel sofort angegangen wird.

Der 17. Gipfel der Gruppe der 20 (G20)

Er soll vom 15. bis 16. November 2022 (Dienstag bis Mittwoch) auf Bali in Indonesien stattfinden, wo die Staats- und Regierungschefs der Welt zusammentreffen, die oben genannten Herausforderungen erörtern und ihr Bestes tun werden, um sie alle zu bewältigen. Es wird auch das erste persönliche Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sein, seit Biden Präsident ist. Präsident Biden wird auf Bali mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentreffen und eine Reihe von strittigen Themen erörtern, darunter die Spannungen in Bezug auf Taiwan, die Menschenrechte, den Krieg in der Ukraine und das nordkoreanische Atomprogramm. Es wird erwartet, dass das Treffen einen globalen Konsens schafft und das Vertrauen in die Bewältigung globaler Herausforderungen stärkt.

Auf Bali, Indonesien, findet ein zweitägiges Business 20 (B20)-Gipfel 2022 statt, bei dem führende Wirtschaftsvertreter aus aller Welt zusammenkommen, um der G20 politische Empfehlungen zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen in aller Welt zu geben. Der B20-Gipfel ist das offizielle G20-Dialogforum für die globale Geschäftswelt und gilt als der Wirtschaftszweig der G20. Der Gipfel wird von der indonesischen Industrie- und Handelskammer (KADIN Indonesia) im Auftrag der indonesischen Regierung organisiert, die derzeit den G20-Vorsitz innehat. Er brachte mehr als 3.300 Personen zusammen, darunter 2.000 Staatsoberhäupter, CEOs und Führungskräfte multinationaler Unternehmen aus über 40 Ländern, die mehr als 6,5 Millionen Unternehmen repräsentieren. Zusätzlich zum Gipfel wurden von den B20-Partnern mehr als 130 Nebenveranstaltungen organisiert, an denen über 8.000 Teilnehmer teilnahmen.

Das Thema des diesjährigen Gipfels lautet „Förderung von innovativem, integrativem und kooperativem Wachstum“. Die B20 will dies erreichen, indem sie den G-20-Ländern politische Empfehlungen zu sieben zentralen Politikbereichen gibt, darunter Handel und Investitionen, Energie, Nachhaltigkeit und Klima, Digitalisierung, Finanzen und Infrastruktur, Zukunft der Arbeit und Bildung, Integrität und Compliance sowie Frauen in der Wirtschaft. B20 Indonesia hat 25 Empfehlungen für die G20 ausgesprochen, die sich auf drei Hauptprioritäten verteilen:

1) Vorrang für Innovation, um Wachstum nach der Pandemie zu ermöglichen;

2) Stärkung von KKMU und gefährdeten Gruppen; und,

3) Unterstützung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.

M. Arsjad Rasjid P. M., Vorsitzender der indonesischen Industrie- und Handelskammer (KADIN Indonesia), sagte: „Wir hoffen sehr, dass der diesjährige B20-Gipfel einen Konsens und eine gemeinsame Sache in Bezug auf die vorrangigen Anliegen finden wird, damit wir gemeinsam vorankommen. Jetzt sind die Stimmen der globalen Wirtschaft mehr denn je gefragt, um ein inklusives und nachhaltiges Wachstum für die Zukunft zu gewährleisten.“

Shinta Widjaja Kamdani, Vorsitzende der B20 Indonesien, sagte: „In einer Zeit, in der wir als Planet vor einzigartigen Herausforderungen stehen und die geopolitischen Spannungen hoch sind, kommt der globalen Wirtschaft eine wichtige Rolle zu: Wir müssen zusammenkommen und inklusivem, kooperativem und innovativem Wachstum Priorität einräumen.“

Der B20-Vorsitz wird von prominenten indonesischen CEOs unterstützt, die bei der Ausarbeitung der Empfehlungen an die G20 federführend waren. Sie wird auch von einer Gruppe internationaler Wirtschaftsführer aus Spitzenunternehmen der G-20-Länder, dem International Advocacy Caucus, geleitet. Dem Caucus gehören Führungspersönlichkeiten wie Tony Blair und Elon Musk an. Gemeinsam unterstützen die Mitglieder die B20-Führung bei ihrer Agenda und ihren Prioritäten und liefern wertvolle Erkenntnisse.

Tagesordnung des G-20-Gipfels

Die COVID-19-Pandemie hat der Weltwirtschaft einen hohen Tribut abverlangt, und die Entwicklungsländer haben größere Verluste erlitten als die Industrieländer, sagte Suryono und fügte hinzu, dass die Kluft zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern immer größer werde.

Die Weltwirtschaft ist anfällig für vielfältige Auswirkungen, zu denen auch die rasant ansteigende Inflation in einer Reihe von Ländern gehört, sowohl in den reichen als auch in den armen. Die akuten Spillover-Effekte der aggressiven Zinserhöhungen in einigen Industrieländern haben den globalen Finanzmarkt destabilisiert und die Schwellen- und Entwicklungsländer unter enormen Druck gesetzt.

Im Oktober korrigierte der Internationale Währungsfonds seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 um 0,2 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gegenüber der letzten Prognose vom Juli.

„Wir benötigen heute mehr denn je internationale Zusammenarbeit. Ich denke, was wir zu diesem G-20-Gipfel mitnehmen müssen, ist ein positiver Ansatz der Staats- und Regierungschefs, die bereit sind, sich konstruktiv mit diesen Themen zu befassen“, sagte Drysdale.

Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte während der diesjährigen Generaldebatte der UN-Generalversammlung, die ganze Welt setze ihre Hoffnung auf die G20 als Katalysator für den globalen Wirtschaftsaufschwung, insbesondere für die Entwicklungsländer. „Wir können nicht zulassen, dass der globale Aufschwung von der Gnade der Geopolitik abhängt“.

Die Rolle von China

Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und größtes Entwicklungsland unterstützt China die G20 dabei, eine führende Rolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und der Verbesserung der globalen Wirtschaftspolitik zu spielen, und fordert eine stärkere Vertretung und eine stärkere Stimme der Entwicklungsländer in internationalen Angelegenheiten.

„China hat enorme Anstrengungen unternommen, um Kapazitäten im eigenen Land aufzubauen und den Entwicklungsländern zu helfen, den Mangel an Kapazitäten zu überwinden und die gewünschten Infrastrukturen aufzubauen, um die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen“, sagte Deepak.

„Ich denke, China wird die Staats- und Regierungschefs der G20 auch weiterhin dazu auffordern, diese Kapazitäten aufzubauen und konzentrierte Anstrengungen zu unternehmen, um die erforderliche Gesundheitsinfrastruktur zu schaffen“, sagte er.

In den Augen von Kiyoyuki Seguchi, Forschungsdirektor am japanischen Canon Institute for Global Studies, hält China am richtigen Kurs der wirtschaftlichen Globalisierung fest.

„China ist entschlossen, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um ein internationales Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung förderlich ist, und neue Impulse für das globale Wachstum zu geben“, sagte Seguchi.

China weitet Unterstützung für G-20-Gipfel aus

China unterstützt Indonesien bei der Wahrnehmung seiner Rolle als Präsident der Gruppe der 20 (G20) und erwartet, dass der bevorstehende G20-Gipfel einen Beitrag zur globalen COVID-19-Reaktion, zur wirtschaftlichen Erholung sowie zur Nahrungsmittel- und Energiesicherheit leisten wird, sagte ein hochrangiger chinesischer Diplomat am Donnerstag.

Der stellvertretende Außenminister Ma Zhaoxu sagte, China unterstütze das Thema des Gipfels, der im November auf Bali stattfinden wird, „Gemeinsam erholen, stärker werden“. Ma äußerte sich auf einer Pressekonferenz am Rande des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas.

„Wir hoffen, dass der G-20-Gipfel eine aktive und konstruktive Rolle in Bereichen wie der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von COVID-19, der Förderung der weltweiten wirtschaftlichen Erholung und der Gewährleistung der globalen Nahrungsmittel- und Energiesicherheit spielen wird“, sagte Ma.

Als Mitglied der G20 hat sich China aktiv an der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der globalen Wirtschaftspolitik beteiligt und mit anderen Parteien zusammengearbeitet, um ein starkes globales Wachstum voranzutreiben, das nachhaltig, ausgewogen und integrativ ist“, fügte er hinzu.

Erwartungen

Der Analyst glaubt an die Bedeutung dieses Gipfels und erwartet später einige wichtige Durchbrüche. Er könnte der erste Schritt zur Vertrauensbildung und zum gegenseitigen Verständnis sein. Es wird erwartet, dass der chinesische und der US-amerikanische Präsident einige der Differenzen überwinden und die geopolitischen Spannungen abbauen werden. Die verbleibenden Differenzen könnten in den Folgegesprächen ausgeräumt werden.

Wenn sich die Differenzen zwischen China und den USA verringern, könnten das Südchinesische Meer, Asien und die Region zu einem Zentrum rascher wirtschaftlicher Aktivitäten werden und zur Wiederbelebung der Weltwirtschaft beitragen. Davon könnten auch die USA profitieren.

Wenn die USA ihre Antichina-Kampagne aufgeben und stattdessen kooperieren, könnte sich die Situation in eine Win-Win-Situation für alle und eine globale Win-Win-Situation verwandeln. Dass China keine aggressiven Absichten gegen die USA hegt und sich nur auf seinen eigenen friedlichen Aufstieg konzentriert, dürfte Präsident Bidden nach einem persönlichen Treffen mit Präsident Xi verstanden haben.

Die Ukraine-Krise könnte während des Gipfels im Mittelpunkt stehen, und es könnte eine konsensbasierte Lösung gefunden werden, die alle Beteiligten zufriedenstellt.

Die Verschlechterung der Weltwirtschaft wirkt sich direkt auf die Entwicklungsländer aus, und sie möchten diese Gelegenheit nutzen, um große Hürden zu beseitigen und ein Umfeld des Friedens, der Stabilität und des Vertrauens zwischen allen Nationen zu schaffen.

Autor: Prof. Engr. Zamir Ahmed Awan, Gründungsvorsitzender der GSRRA, Sinologe (ehemaliger Diplomat), Herausgeber, Analyst und Non-Resident Fellow des CCG (Center for China and Globalization). (E-Mail: awanzamir@yahoo.com).