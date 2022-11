Kein Ende des Krieges abzusehen! USA kündigen in aller Stille ein neues Ukraine-Kommando mit einem 3-Sterne-General an.

Definitiv ein Zeichen dafür, dass sich die USA auf einen langen Krieg in der Ukraine und einen langfristigen militärischen Wettbewerb mit Russland vorbereiten.

Im Wirbelwind der Nachrichten zu den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche ging die Ankündigung unter, dass Washington nicht nur zusätzliche Waffen im Wert von 400 Millionen Dollar in die Ukraine schicken wird, sondern auch ein neues Kommando für gemeinsame Streitkräfte in Deutschland einrichten will, das „für Waffenlieferungen und die Ausbildung des Personals zuständig sein wird.“

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird das neue Kommando, über das bereits in diesem Sommer berichtet wurde, offiziell den Namen Security Assistance Group Ukraine (SAGU) tragen und im Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika in Wiesbaden stationiert sein. Sie wird von einem 3-Sterne-General geleitet.

Das Kommando wird 300 US-Militärangehörige umfassen, aber wahrscheinlich eng mit den Ausbildungszentren der U.S. Army Europe and Africa in Grafenwöhr und Hohenfels sowie mit der Garnison in Baumholder zusammenarbeiten. Darüber hinaus könnten „die Tausende von US-Soldaten, die derzeit auf Truppenübungsplätzen in Polen und Rumänien stationiert sind, in die Pläne einfließen“, berichtet Stars & Stripes.

Das neue Kommando soll laut Stars & Stripes eine langfristige Präsenz haben:

Mit der Einrichtung eines eigenen Hauptquartiers, das sich auf die Unterstützung der Ukraine konzentriert, schafft das Pentagon eine Organisation, die eine voraussichtlich langfristige Aufgabe erfüllen soll. Das Hauptquartier in Wiesbaden soll mit Personal aus allen Teilstreitkräften besetzt werden, sodass es sich um einen gemeinsamen Einsatz handelt. Die Dauer der Einsätze soll zunächst zwischen sechs Monaten und einem Jahr liegen, es sind aber auch längere begleitete Einsätze möglich.

Die US-Regierung hat der Ukraine inzwischen Waffen im Wert von über 18 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, und offizielle Stellen führen die Erfolge Kiews gegen die russische Invasion auf die kontinuierliche Militärhilfe für das Land zurück. Dieses neue Kommando ist ein Zeichen dafür, dass sich die westlichen Mächte mit den USA an der Spitze zusammentun, wie mir meine Kollegen vom Quincy Institute berichten.

„Es ist definitiv ein Zeichen dafür, dass sich die USA auf einen langen Krieg in der Ukraine und einen langfristigen militärischen Wettbewerb mit Russland vorbereiten“, sagt George Beebe. „Man setzt nicht einfach einen 3-Sterne-Mann ein, um die Waffenströme in der Ukraine zu überwachen.“

Anatol Lieven ist überzeugt, dass dies die derzeitige Entwicklung der US-amerikanisch-europäischen Sicherheit zementiert. „Meiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass die Ukraine ein ‚wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter‘ und eine Abhängigkeit von den USA sein wird und dass die USA versuchen werden, die gesamte europäische Sicherheit auf die Unterstützung der Ukraine und die Feindseligkeit gegenüber Russland aufzubauen.“

Natürlich hat Washington es abgelehnt, US-Stiefel in der Ukraine zu stationieren, um Präsident Zelensky bei seinem Ziel zu unterstützen, Russland aus seinem Land zu vertreiben. Umfragen zeigen weiterhin, dass die amerikanische Bevölkerung dies nicht wünscht. Aber ein 3-Sterne-Militär direkt hinter der Grenze, das Milliarden an Waffen und Ausbildungsmaßnahmen befehligt, kommt dem Ganzen schon sehr nahe.

Es wird interessant sein zu sehen, ob die Regierung an ihrem jüngsten angeblichen Wunsch nach Friedensverhandlungen festhält. Sicherlich zeigt dieses neue Kommando Moskau, dass die Alternative zu einem Kompromiss die USA ist, die bereit und willens ist, die Ukraine auf lange Zeit militärisch zu unterstützen“, so Beebe.