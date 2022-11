Moskau bekräftigt auf dem G20-Gipfel seine Loyalität zur WHO und fordert einen „globalen Gesundheitsschutzschild“

Der indonesische Gesundheitsminister Budi Sadiki erklärte am Samstag gegenüber Reportern, dass geopolitische Querelen den Plan der G20, einen Pandemiefonds einzurichten, um sicherzustellen, dass Menschen überall – und insbesondere arme Menschen – rechtzeitig Impfungen erhalten, nicht beeinträchtigen.

„Alle Entscheidungen der G20 werden ausschließlich im Konsens getroffen. In der derzeitigen geopolitischen Lage ist es sehr schwierig, einen Konsens zu erzielen. Aber in dieser geopolitischen Situation ist es uns gelungen, einen Konsens über die Einrichtung eines Fonds zu erzielen, und das ist das Wichtigste“, sagte Sadiki bei der Erörterung der Ergebnisse eines Treffens mit den Finanz- und Gesundheitsministern der G20 auf Bali.

Der von der Weltbank in Zusammenarbeit mit der WHO eingerichtete Pandemiefonds (formell bekannt als „Financial Intermediation Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response“) soll die Gesundheitsagenda der G20 unterstützen, die unter anderem die Verbesserung der genetischen Überwachung, die Förderung der Mobilisierung von Gesundheitsressourcen für medizinische Gegenmaßnahmen und den Ausbau von Forschungs- und Produktionsnetzwerken für Impfstoffe, Therapien und Diagnostika vorsieht.

Zu den Gebern des Fonds gehören die Bill & Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation und der Wellcome Trust, wie die G20 in einer Pressemitteilung vom 12. November stolz verkündeten.

Der russische Finanzminister Anton Siluanow unterstützte die Einrichtung des Pandemiefonds und sagte, die WHO solle weiterhin eine „zentrale Rolle“ bei der Aufrechterhaltung des „globalen Gesundheitssystems“ spielen.

Der neue Fonds soll „das bestehende globale Gesundheitssystem ergänzen und die Reaktion auf neue Gesundheitsbedrohungen unterstützen“, so das russische Finanzministerium in einer auf seiner Website veröffentlichten Erklärung.

Die Pressemitteilung fügte hinzu:

Der Leiter des russischen Finanzministeriums wies auf die Notwendigkeit hin, eine Fragmentierung des globalen Gesundheitssystems zu verhindern und die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) darin aufrechtzuerhalten. Er berichtete auch von den Erfahrungen mit der Schaffung eines Systems zur schnellen Reaktion auf Pandemien in Russland im Rahmen des derzeitigen „Sanitätsschildes“, das die Schaffung eines Systems zur schnellen Diagnose von Infektionskrankheiten, die beschleunigte Entwicklung von Testsystemen und Impfstoffen im Falle neuer epidemiologischer Bedrohungen umfasst. Wir glauben, dass ein ähnlicher Schutzschild auch auf globaler Ebene aufgebaut werden könnte, sagte der Minister.

Das im April 2021 angekündigte russische Sanitärschild-Programm zielt darauf ab, nach dem Auftreten einer vermeintlichen Gesundheitsbedrohung rasch Impfstoffe“ (basierend auf der genetischen Plattform von Sputnik V) und PCR-Tests zu entwickeln. Im Rahmen des Programms werden entlang der russischen Grenze Biokontrollpunkte eingerichtet – ein Prozess, der im Dezember 2021 begann.

Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko, Mitglied des Exekutivrats der WHO, nahm per Videoschaltung an dem Gipfel teil und erklärte, die WHO solle als „Koordinatorin der internationalen Bemühungen im Gesundheitsbereich“ fungieren.

„Eine wichtige Aufgabe besteht darin, die Bereitschaft der globalen Gesundheitsarchitektur zu stärken, um rechtzeitig auf gefährliche zoonotische Infektionen mit Pandemiepotenzial reagieren zu können. Eine solche Gesundheitsarchitektur sollte auf den Grundsätzen der Transparenz, Offenheit und gleichberechtigten Beteiligung aller Akteure beruhen“, sagte er nach einem Treffen mit seinen G20-Kollegen vor russischen Medien.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus begrüßte am Samstag die Einrichtung des Pandemiefonds:

Dieser neue Finanzierungsmechanismus wird ein entscheidender Baustein für eine stärkere globale Gesundheitssicherheitsarchitektur sein. Wichtig ist, dass der Fonds mit einer inklusiven und effektiven Governance und Betriebsvereinbarungen mit hohen Standards für Transparenz und Rechenschaftspflicht konzipiert wurde.

Wir danken unseren Partnern bei der Weltbank, mit denen wir bei der Einrichtung des Fonds so eng zusammengearbeitet haben.

Tedros fügte noch hinzu:

Die nächste Pandemie wird nicht auf uns warten. Wir müssen dringend handeln, um die Lücken in der globalen Bereitschaft zu schließen, die alle Länder gefährden.

Oh, glückliche Tage.