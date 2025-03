Der Iran im Fadenkreuz

Von Mike Whitney

Trumps Außenpolitik beschränkt sich auf herrische Forderungen, vulgäre Drohungen und bedrohliches Knurren. Ich gehe davon aus, dass Trumps Frustration im Umgang mit Putin gerade rechtzeitig ihren Höhepunkt erreichen wird, um mit dem Beginn einer Luftkampagne der USA und Israels gegen den Iran zusammenzufallen. Will Schryver, Militäranalyst

Trumps Vorstoß für einen Waffenstillstand in der Ukraine hat weniger mit der Ukraine als mit Israel zu tun. Mit anderen Worten: Trumps hastige Verhandlungen mit Putin zielen nicht so sehr darauf ab, den Stellvertreterkrieg mit Russland zu beenden, sondern vielmehr darauf, die Frontlinien vom Donbass in den Iran zu verlagern. Diese „Fokusverschiebung“ ist in der letzten Woche besonders deutlich geworden, insbesondere in Bezug auf Trumps zunehmend feindselige Äußerungen gegenüber dem Iran. Am Dienstag drohte Trump, die Islamische Republik für Angriffe der Huthis auf Schiffe, die das Rote Meer überqueren, verantwortlich zu machen. Er sagte, es werde „schlimme Konsequenzen“ (für den Iran) geben, wenn die Angriffe fortgesetzt würden. Er gab der iranischen Regierung auch „eine zweimonatige Frist, um ein neues Atomabkommen zu erreichen“. (obwohl es Trump war, der das ursprüngliche Abkommen zunichte gemacht hat.) Kurz gesagt, Trump tut das, was viele seiner Kritiker von Anfang an vorausgesagt haben: Er beschwichtigt seine wohlhabenden Wahlkampfspender, indem er eine Außenpolitik gestaltet, die ihre ehrgeizige regionale Agenda fördert. Er zieht die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran hinein, um sich bei den mächtigen Zionisten zu revanchieren, die ihn gewählt haben.

Dies erklärt auch, warum Trump die Beziehungen zu Russland normalisieren will. Es geht nicht nur darum, dass der Präsident das sinnlose Töten stoppen oder „einen dauerhaften Frieden“ schaffen will. Er will von Putin die Zusicherung, dass er dem Iran nicht helfen wird, wenn die Vereinigten Staaten ihren Angriff auf Teheran starten. Er muss wissen, dass Putin sich dem Kampf nicht auf der Seite des Iran anschließen wird.

Wie einige Leser wissen, haben Russland und der Iran Anfang 2025 einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Vereinbarung verpflichtet beide Parteien zu einer gegenseitigen Verteidigungszusammenarbeit, falls ein Krieg ausbricht. „Der Vertrag sieht vor, dass im Falle eines Angriffs auf eine Partei die andere dem Angreifer nicht beisteht und versucht, Differenzen auf diplomatischem Wege beizulegen, was ein gewisses Maß an Unterstützung nahelegt, ohne eine direkte militärische Intervention zu garantieren.“ Russland wäre also nicht verpflichtet, Bodentruppen zu entsenden, aber es würde erwartet, dass es Waffen, Geheimdienstinformationen und logistische Unterstützung bereitstellt. (Russland hat dem Iran bereits fortschrittliche Technologie zur Verfügung gestellt, darunter Su-35-Kampfflugzeuge, Yak-130-Trainingsflugzeuge und möglicherweise S-400-Luftverteidigungssysteme).

Der Militäranalyst Will Schryver glaubt, dass Russland dem Iran direkt helfen würde, wenn es von den Vereinigten Staaten angegriffen würde. In einem Substack-Post vom April 2024 mit dem Titel „The Triple Alliance, For Dummies And Neocons“ (Der Dreibund, für Dummies und Neocons) schrieb er:

In einem vermeintlichen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran würden sowohl Russland als auch China den Iran aktiv unterstützen … Der Iran würde einfach mit Waffen und anderen logistischen Notwendigkeiten von beiden Partnern versorgt werden – und höchstwahrscheinlich unter ihren nuklearen Schutzschirm gestellt werden, um eine explizite Abschreckung zu gewährleisten.

Schryver vermutet, dass diese Unterstützung – möglicherweise auch durch fortschrittliche Waffen oder nukleare Unterstützung – die Vorteile der USA zunichte machen würde, sodass ein klarer Sieg unwahrscheinlich wäre, ohne dass es zu einem breiteren, nicht zu gewinnenden Konflikt kommt. Er fügt auch diese abschreckende Beobachtung hinzu, die die obersten Ränge des Pentagons nachts wachhalten muss:

Damit die Vereinigten Staaten einen Krieg gegen Russland, China oder den Iran führen könnten, müssten alle großen US-Stützpunkte auf der Welt geräumt werden, um genügend militärische Macht für die Durchführung der Mission zu konzentrieren.

Dies deutet darauf hin, dass ein Konflikt mit dem Iran die Ressourcen der USA bis zum Äußersten belasten und sie an jeder anderen Front verwundbar machen würde. Schryver sieht dies nicht als Rezept für einen Sieg, sondern als Blaupause für eine Niederlage.

Auf X hat Schryver Zweifel an der militärischen Effektivität der USA gegen die Verteidigung des Iran geäußert. In einem Beitrag vom Oktober 2024 bemerkte er zu den Raketenfähigkeiten des Iran nach dessen Angriffen auf Israel:

Die iranischen Raketen scheinen beeindruckende Leistungen erbracht zu haben … Die Luftabwehr der USA und Israels konnte viele von ihnen nicht aufhalten.“ Er stellt dies den seiner Meinung nach überbewerteten Fähigkeiten der USA gegenüber und deutet an, dass die Fähigkeit des Iran, Schaden anzurichten, jede amerikanische Offensive erschweren könnte. An anderer Stelle verspottet er die Seemacht der USA und bezeichnet Flugzeugträger als ‚13-Milliarden-Dollar-Piñatas‘, die anfällig für moderne Anti-Schiffs-Raketen sind, über die der Iran in großer Zahl verfügt.

Schryver ist mit seiner Skepsis gegenüber den militärischen Fähigkeiten der USA nicht allein. Der pensionierte Oberst der US-Armee und ehemalige Stabschef des Außenministers Colin Powell, Lawrence Wilkerson, hat wiederholt davor gewarnt, dass die USA nicht so stark sind, wie viele glauben, und in einem Krieg mit dem Iran nicht bestehen würden. Laut Wilkerson:

Ein Krieg mit dem Iran wäre 10 bis 15 Mal schlimmer als der Irakkrieg, was die Opfer und Kosten betrifft … Und wir würden verlieren. Wir würden zweifellos verlieren … Der Iran ist nicht der Irak … Er hat ein unglaubliches Terrain … Er hat ein Militär, das weitaus fähiger ist – 500.000 aktive Streitkräfte, wahrscheinlich eine Million Reservisten, die sofort in den Vordergrund treten würden.

In einem Interview mit dem Journalisten Chris Hedges sagte Wilkerson bedrohlich:

Israel versucht, Amerika in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln, der den Nahen Osten destabilisieren und vielleicht das Experiment Israel beenden und dem Imperium, zu dem Amerika geworden ist, irreparablen Schaden zufügen könnte.

Wie Wilkerson ist auch der Wirtschaftswissenschaftler und Politikanalyst Jeffrey Sachs der Meinung, dass die USA auf einen Krieg mit dem Iran zusteuern. In einem kürzlich geführten Interview, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehen wurde, schob Sachs die Schuld für den drohenden Dritten Weltkrieg direkt auf die Schultern von Benjamin Netanjahu, Israels Blitzableiter-Führer, der hinter dem anhaltenden Völkermord in Gaza steht. Er sagte Folgendes:

Netanjahu strebt seit Jahren einen Krieg mit dem Iran an, und wir haben es mitverfolgt … Sechs Kriege im Nahen Osten, angeführt von Israel mit Unterstützung der USA, und jetzt wollen sie einen siebten.

Der Iran ist nicht allein und wird auch nicht allein sein, warnte Sachs. Russland wird dabei sein, China wird dabei sein … Dies könnte der Stolperdraht für den Dritten Weltkrieg sein, und wir sprechen hier von einem Atomkrieg.

Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson ist zwar nicht so pessimistisch wie Wilkerson oder Sachs, glaubt aber, dass Trump nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, bis die Huthis ein US-Kriegsschiff mit einer Hyperschallrakete treffen, was als Rechtfertigung für den Beginn eines Luftkriegs gegen Teheran dienen würde. Hier ist Johnson in einem Beitrag vom Mittwoch:

Aus dem Jemen gibt es unbestätigte Berichte, dass sie eine Kombination aus Raketen und Drohnen auf den Flugzeugträger USS Harry S. Truman abgefeuert haben. Die Trump-Regierung hat sich bisher noch nicht zu einem solchen Angriff geäußert. Ich bin mir einer Sache sicher: Der Jemen wird Raketen und Drohnen auf US-amerikanische und israelische Schiffe im Roten Meer abfeuern und die USA werden weiterhin Angriffe im Jemen starten. Wenn es den Huthis gelingt, ein US-amerikanisches Schiff zu treffen, wird die Trump-Regierung dies meiner Meinung nach als Casus Belli nutzen, um den Iran anzugreifen. Anstatt sich vor Angst zu ducken, bereitet sich der Iran meiner Meinung nach auf einen möglichen US-Angriff vor und wird Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Militäreinrichtungen in der Region ergreifen. Das könnte schnell außer Kontrolle geraten. Wenn die Saudis den Abschuss von US-Kampfflugzeugen gegen den Iran zulassen, werden wahrscheinlich auch saudische Ölanlagen in Brand gesteckt. Nutzt die Trump-Regierung den Jemen als Vorwand für einen Angriff auf den Iran?, Sonar 21

Johnson entwirft ein sehr plausibles Szenario, insbesondere wenn wir die Entwicklungen berücksichtigen, von denen die amerikanische Bevölkerung nichts weiß, wie dieser Bericht aus einer Kolumne vom 6. März in der Times of Israel:

Die israelische Luftwaffe führte diese Woche eine gemeinsame Übung mit der US-Luftwaffe durch, bei der Piloten „die operative Koordination zwischen den beiden Militärs übten, um ihre Fähigkeit zu verbessern, verschiedenen regionalen Bedrohungen zu begegnen“. Die Übung beinhaltete israelische F-15I- und F-35I-Kampfflugzeuge, die zusammen mit einem US-amerikanischen B-52-Bomber flogen. „Ziel der Übung war es, die langjährige Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften zu stärken und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Konnektivität zu erweitern und integrierte Fähigkeiten für eine Reihe von Szenarien aufzubauen“, so die israelischen Streitkräfte. Die Übung zielt möglicherweise darauf ab, das israelische Militär auf einen möglichen gemeinsamen Angriff mit den USA auf den Iran vorzubereiten. Die israelische Luftwaffe hat bereits zwei Angriffe auf den Iran ohne US-Unterstützung durchgeführt, würde aber wahrscheinlich die schweren Fähigkeiten der B-52 benötigen, um die stark befestigten unterirdischen Nuklearstandorte des Iran effektiv zu treffen. Times of Israel

Oder das:

Es wird berichtet, dass die Revolutionsgarden angewiesen wurden, alle Raketentruppen in Alarmbereitschaft zu versetzen.

Die iranische Regierung hat den UN-Sicherheitsrat auf diese bedrohlichen Entwicklungen aufmerksam gemacht, aber natürlich haben die Massenmedien dafür gesorgt, dass die Massen über die Provokationen und das Säbelrasseln der USA und Israels praktisch nichts erfahren.

Es ist erwähnenswert, dass der Iran bei der Modernisierung seiner militärischen Fähigkeiten erhebliche Fortschritte erzielt hat, während die USA allmählich ins Hintertreffen geraten. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Luftverteidigungssysteme und Hyperschall-Raketen des Iran technologisch fortschrittlicher sind als alles Vergleichbare im US-Arsenal. Der Iran verfügt außerdem über eine große und disziplinierte Armee, die darauf trainiert ist, Invasoren abzuwehren, sowie über ein zerklüftetes, bergiges Gelände, das jede potenzielle Militäroffensive abschwächen würde. Noch wichtiger ist, dass es keineswegs sicher ist, dass die USA in einem Krieg mit dem Iran siegen würden. Tatsächlich würden die US-Streitkräfte verlieren, wenn man die Kriegsspiele betrachtet, mit denen der Konflikt simuliert wurde. Und das liegt nicht daran, dass der Iran ein mächtigeres Militär als die Vereinigten Staaten hat, sondern einfach daran, dass er seine Militärdoktrin so gestaltet hat, dass sie seinen eigenen Verteidigungsanforderungen und seiner einzigartigen geografischen Lage entspricht. Kurz gesagt, der Iran hätte den Heimvorteil. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel von Jordan Cohen vom Cato Institute an:

Eine Kampagne, die auf Luft- und Seemacht setzt, um den Iran schnell in die Knie zu zwingen, wird auf erhebliche Herausforderungen stoßen. Das iranische Militär ist darauf ausgelegt, eine solche Invasion zu verhindern und jedem potenziellen Angriff aus der Luft oder von See aus erhebliche Kosten aufzuerlegen. Sie verfügen über Marschflugkörper mit einer Reichweite von 600 Meilen, fortschrittliche Luftverteidigungssysteme mit großer Reichweite, Luftverteidigungssysteme mit kurzer Reichweite, Flugabwehrraketen, 3.000 ballistische Raketen, 6.000 Seeminen und die leistungsfähigsten unbemannten Luftfahrzeuge in der Region. … Frühere Analysten haben die Erfolgschancen einer Kampagne, die auf die Luft- und Seemacht der USA angewiesen ist, abgewogen. Ein Kriegsspiel aus dem Jahr 2002, bei dem die US-Planer die Regeln mitten im Konflikt ändern mussten, zeigte, dass der Iran US-Schiffe leicht versenken könnte, und 2012 schätzten Beamte des Pentagons, dass eine solche Strategie mindestens 100.000 Soldaten erfordern würde … Wenn die Absicht darin besteht, Luft- und Seemacht einzusetzen, um Bodenoperationen zu ermöglichen, ist der Iran ebenso vorbereitet. Ein solcher Angriff würde enorme Kosten verursachen, um Zugang zum Land zu erhalten. Analysten schätzen, dass für eine Bodeninvasion 1,6 Millionen US-Soldaten erforderlich wären, fast das Zehnfache dessen, was die USA zu einem bestimmten Zeitpunkt im Irak stationiert hatten. Bei der Ankunft im Iran wird Washington auf die 13. größte einsatzfähige Bevölkerung der Welt, die 13. meisten gepanzerten Fahrzeuge und selbstfahrenden Artilleriegeschütze der Welt, die 9. meisten gezogenen Artilleriegeschütze der Welt und die 8. meisten mobilen Raketenwerfer der Welt treffen. Die menschlichen und materiellen Kosten wären immens. Die Strategie des Iran zur Bekämpfung der USA würde darauf abzielen, jeden Angriff auf See und in der Luft kostspielig und langsam zu machen und auf der Annahme zu basieren, dass die Amerikaner irgendwann ihre Bereitschaft verlieren, einen Krieg weiterzuführen. Der Iran ist von Wasser umgeben und wird seine 2.400 Kilometer lange Südküste mit seinen Schiffs- und Flugabwehrraketen schützen und den Mangel an Minensuchbooten der USA ausnutzen, um das Tempo eines Seeangriffs zu verlangsamen. Indem der Iran das Tempo des Krieges verlangsamt, wird er den politischen Willen der US-Entscheidungsträger und der amerikanischen Öffentlichkeit angreifen und sich gleichzeitig Zeit verschaffen, um Entscheidungen zu treffen und möglicherweise sogar die Straße von Hormus zum Golf von Oman zu blockieren. Trotz Washingtons Zuversicht wäre ein Krieg der USA mit dem Iran katastrophal, CATO

So düster Cohens Analyse auch klingen mag, die Realität, mit der die USA konfrontiert sind (falls Trump den Iran angreift), ist noch düsterer. Laut einem umfassenden Bericht der RAND Corporation über den aktuellen Zustand des US-Militärs ist „die aufgeblähte, verfallende globale Kriegsmaschinerie des Imperiums … in keiner nennenswerten Weise auf einen ernsthaften ‚Wettbewerb‘ mit seinen Hauptgegnern vorbereitet – (und ist) in jedem Bereich der Kriegsführung deutlich unterlegen … die weltweite Dominanz des Imperiums wird bestenfalls als erschreckend unzureichend, schlimmstenfalls als völlig illusorisch eingeschätzt. Sehen Sie selbst:

Aus dem Rand-Bericht: „Wir glauben, dass das Ausmaß der Bedrohungen, denen die USA ausgesetzt sind, unterschätzt wird und wesentlich schlimmer ist … Die USA sollten zumindest davon ausgehen, dass ein Land, das in einen direkten Konflikt mit Russland, China, dem Iran oder Nordkorea verwickelt ist, von der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe der anderen Länder profitieren wird … Diese neue Ausrichtung von Nationen, die den Interessen der USA entgegenstehen, schafft ein echtes Risiko, wenn nicht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konflikt überall zu einem Mehrfronten- oder globalen Krieg werden könnte … Wie der Bericht der Kommission detailliert darlegt, wäre Washington in einem solchen Szenario fast völlig schutzlos und würde wahrscheinlich fast sofort besiegt werden. Die RAND-Kommission stellte fest, dass die „Verteidigungsindustrie“ Washingtons völlig „unfähig ist, den Bedarf an Ausrüstung, Technologie und Munition“ der USA zu decken, ganz zu schweigen von dem ihrer Verbündeten. „Ein langwieriger Konflikt, insbesondere an mehreren Schauplätzen, würde eine viel größere Kapazität zur Herstellung, Wartung und Wiederauffüllung von Waffen und Munition erfordern“ als derzeit vorhanden ist. Diese ‚Annahme einer unbestrittenen technologischen Überlegenheit‘ … Diese Zeiten sind lange vorbei … Amerikas ‚Verteidigungsindustrie‘ bröckelt heute … Wir sind in eine seltsame Spätphase des Imperiums eingetreten, vergleichbar mit der Glasnost-Ära in der Sowjetunion, in der Teile des imperialen Führungskreises der USA mit blendender Klarheit erkennen können, dass Washingtons gesamtes hegemoniales globales Projekt schnell und unumkehrbar auf sein Aussterben zusteuert .. Zusammenbrechendes Imperium: China und Russland setzen das US-Militär schachmatt, Kit Klarenberg, Substack

Zwar besteht kein Zweifel daran, dass die USA den iranischen Nuklearanlagen, der kritischen Infrastruktur und den Ölförderanlagen massiven Schaden zufügen könnten, aber es besteht auch kein Zweifel daran, dass die USA in einem langwierigen Konflikt mit dem Iran nicht siegen würden. Die USA verfügen einfach nicht über die industrielle Kapazität, die Waffen- und Raketenvorräte oder auch nur die technologische Überlegenheit, die erforderlich ist, um ein so mächtiges Land wie den Iran zu besiegen. Es besteht natürlich die sehr reale Möglichkeit, dass Präsident Trump sich dieser eklatanten Mängel nicht bewusst ist und immer noch glaubt, dass die amerikanische Supermacht den Iran „wie einen Käfer zerquetschen“ kann. Wenn dies der Fall ist – und ich vermute, dass dies der Fall ist –, wird er wahrscheinlich Luftangriffe auf Teheran starten und damit eine Reaktion auslösen, die die Ölpreise in die Höhe schnellen, die Aktienmärkte einbrechen und Schockwellen durch die Weltwirtschaft senden wird. Die Straße von Hormus wird geschlossen und Trump hat die Bedingungen geschaffen, die die USA letztendlich aus der Region vertreiben werden.

Ein Krieg mit dem Iran wäre eine unvorstellbare Katastrophe für den Iran, die Vereinigten Staaten und die Welt. Er muss verhindert werden.