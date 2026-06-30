Der Iran widerspricht Trump und lehnt Gespräche „auf jeder Ebene“ in den kommenden Tagen ab, während eine US-Delegation nach Katar reist und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Das iranische Außenministerium widerspricht Trump bezüglich der Gespräche in Doha: „Wir werden in den kommenden Tagen keinerlei Verhandlungsgespräche auf irgendeiner Ebene mit der amerikanischen Seite führen.“

„Wir werden in den kommenden Tagen keinerlei Verhandlungsgespräche auf irgendeiner Ebene mit der amerikanischen Seite führen.“ Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran könnten am Dienstag in Doha wieder aufgenommen werden; Trump kündigte den Plan am Montag auf Truth Social an , wobei Steve Witkoff und Jared Kushner nach Katar reisen, obwohl Teheran bestreitet, dass technische Verhandlungen geplant sind.

, wobei Steve Witkoff und Jared Kushner nach Katar reisen, obwohl Teheran bestreitet, dass technische Verhandlungen geplant sind. Katar hat den Großteil des Seeverkehrs aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage eingestellt , während der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin gestört und verlangsamt ist.

, während der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin gestört und verlangsamt ist. Die jüngsten Angriffe zwischen den USA und dem Iran haben die diplomatischen Bemühungen überschattet , obwohl Berichten zufolge beide Seiten ihre Militäraktionen ausgesetzt haben .

, obwohl Berichten zufolge beide Seiten . Der Iran warnte, er könne die Verhandlungen einstellen, und erklärte, ein weiteres Engagement der USA in der Straße von Hormus würde die Spannungen verschärfen und die Wiedereröffnung der Seestraße verzögern.

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Iran beabsichtigt, die Meerenge mit oder ohne Oman zu verwalten

Einige Erklärungen vom späten Montag, darunter eine Erklärung Teherans, dass es bereit sei, sein Protokoll zur Durchfahrt durch die Straße von Hormus mit oder ohne Oman umzusetzen:

Der stellvertretende iranische Außenminister sagt, sollte man sich mit Oman nicht über die Routen und Regelungen für die Straße von Hormus einigen können, werde man in jedem Fall die neue Souveränität und Politik des Iran in der Straße von Hormus umsetzen

Der iranische Präsident Pezeshkian sagt: „Eine Einigung ist eine bilaterale Angelegenheit. Wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding hält, werden auch wir unseren Verpflichtungen nachkommen.“

Das iranische Außenministerium widerspricht Trump: Es werden keine Gespräche stattfinden

Am Montagvormittag hatte ein Vertreter des Weißen Hauses erklärt, die Delegation unter Witkoff und Kushner sei auf dem Weg nach Katar, um Gespräche mit dem Iran zu führen, doch es sieht so aus, als würde Teheran den USA die kalte Schulter zeigen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitiert den Sprecher des iranischen Außenministeriums, der sagt:

„Wir werden in den kommenden Tagen auf keiner Ebene Verhandlungen mit der amerikanischen Seite führen“, was in direktem Widerspruch zu früheren Berichten aus Washington steht.

Auch Bloomberg bestätigt die neue Erklärung der iranischen Seite. Präsident Trump selbst erklärte am frühen Montagmorgen auf Truth Social: „Der Iran hat um ein Treffen gebeten. Es wird morgen in Doha stattfinden.“ Auch Fars hat in den letzten Stunden separat erklärt:

„Bislang haben keine Atomverhandlungen mit den USA stattgefunden, und es wird keine Verhandlungen über Atomfragen geben, bis die Bedingungen des Iran erfüllt sind.“

Weitere aktuelle Meldungen:

IRAN SAGT, DELEGATION WERDE KATAR BESUCHEN, SCHLIESST ABER GESPRÄCHE MIT DEN USA AUS

Es scheint also, als würden Witkoff und Kushner lediglich mit katarischen und pakistanischen Vermittlern zusammentreffen? Es bleibt offen, ob die Iraner überhaupt in Doha anwesend sein werden. Möglicherweise verbreitet Teheran diese widersprüchlichen Botschaften, um seinen Einfluss und den Druck aufrechtzuerhalten oder um zu versuchen, das Weiße Haus zu demütigen. Die Islamische Republik hat gewarnt, dass weitere US-Militäraktionen gegen iranisches Territorium und in der Straße von Hormus dazu führen könnten, dass sich der Iran gänzlich aus dem Verhandlungsprozess zurückzieht.

Witkoff-Kushner-Delegation auf dem Weg nach Katar, Iran schweigt

Bloomberg berichtet am Montag, dass Sonderbeauftragter Steve Witkoff und Jared Kushner am Dienstag mit dem Premierminister von Katar zusammentreffen werden, um die Gespräche mit dem Iran zu erörtern, und beruft sich dabei auch auf Axios, das mit einem Vertreter des Weißen Hauses gesprochen hat. Werden die Iraner tatsächlich dabei sein?

Am Mittwoch werden sich technische Teams aus den USA und dem Iran getrennt mit Vermittlern aus Katar und Pakistan treffen, so Axios

Witkoff und Kushner werden heute nach Doha reisen: Axios

Es scheint also, als sei die US-Delegation unterwegs, auch wenn Teheran bislang keine konkrete öffentliche Bestätigung gegeben hat, dass ein hochrangiges iranisches Team auf dem Weg ist.

Katar stellt Schifffahrtsaktivitäten aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage ein

Ein bedeutender Schritt von Katar, am Montag fast den gesamten Schiffsverkehr in seinen Hoheitsgewässern einzustellen:

Katar hat bis auf Weiteres eine vorübergehende Einstellung des Schiffsverkehrs und bestimmter maritimer Aktivitäten im Land empfohlen, ohne dafür einen Grund anzugeben. Das katarische Verkehrsministerium erklärte, die Vorsichtsmaßnahme gelte für Freizeit- und Fischereiboote, Jetskis und andere Wasserfahrzeuge. Obwohl kein Grund für diesen ungewöhnlichen Schritt genannt wurde, fiel die Entscheidung, nachdem Doha gestern Abend bekannt gegeben hatte, dass ein katarischer Staatsbürger durch Granatsplitter getötet wurde, die aufgrund von „militärischen Operationen in der Region“ auf ein Wasserfahrzeug trafen, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

The Qatari MOT suspends all maritime activities until further notice. https://t.co/FjXvico7QB — barry with the NED (@bonzerbarry) June 29, 2026

Übersetzungen von „X“: Das katarische Verkehrsministerium setzt alle maritimen Aktivitäten bis auf Weiteres aus.

Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, fordert #وزارة_المواصلات alle Eigentümer und Nutzer von Seefahrzeugen, einschließlich Ausflugsboote, Angelboote, Jet-Skis und ähnlicher Seefahrzeuge, vorübergehend damit aufzuhören, zu fahren und maritime Aktivitäten auszuüben,

Bloomberg berichtete am frühen Nachmittag: Nur eine Handvoll Schiffe hat am Wochenende die Meerenge offen durchquert.

Trump: Gespräche werden am Dienstag in Doha fortgesetzt

Nachdem am Sonntag einige Berichte, unter anderem im „Wall Street Journal“, darauf hinwiesen, dass die erneuten gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus in der vergangenen Woche die nächste Verhandlungsrunde „ins Stocken gebracht“ hätten, erklärte Präsident Trump am Montag auf Truth Social, dass am Dienstag in Doha ein Treffen zum Thema Iran stattfinden werde. Er wies darauf hin, dass der Iran um die Gespräche gebeten habe.

„Der Iran hat um ein Treffen gebeten. Es wird morgen in Doha stattfinden“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform in Großbuchstaben. Axios berichtete am späten Sonntag unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten, dass „wir beschlossen haben, alle militärischen Aktivitäten einzustellen“ und den Weg für neue Gespräche frei zu machen.

NBC berichtet unmittelbar nach der Erklärung: „Aus Teheran gab es keine unmittelbare Reaktion. Stunden zuvor hatte ein hochrangiger iranischer Vertreter bestritten, dass technische Gespräche geplant seien.“

„Technische Teams, die an der Umsetzung der ersten Vereinbarung zwischen beiden Seiten arbeiten, sollen sich in den kommenden Tagen in Doha treffen, so eine mit den Gesprächen vertraute Quelle“, heißt es in dem Bericht weiter.

Zunehmende Vergeltungsmaßnahmen trüben die Verhandlungen

Abbas Aslani vom Center for Middle East Strategic Studies hat den Kontext erläutert: „In den letzten Tagen haben beide Seiten in dieser strategischen Frage – nämlich der Straße von Hormus, die für den Iran ein Druckmittel darstellt, mit dem er ein Gleichgewicht in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten herstellen kann – ihre Muskeln spielen lassen.“ Er fügte hinzu: „Dies hat die Atmosphäre der Verhandlungen getrübt. Der iranische Chefunterhändler erklärte, man rechne nicht damit, dass diese technischen Gespräche noch in dieser Woche stattfinden werden.“

Was die Frage betrifft, inwiefern sich dies nach der Unterzeichnung des MoU und dem Beginn der technischen Gespräche in der Schweiz Anfang dieses Monats auf den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus auswirken könnte oder auch nicht, berichtet Bloomberg: „Der Handelsschiffsverkehr durch die Straße von Hormus verlief nach den jüngsten Angriffen auf zwei Schiffe weiterhin auf einem reduzierten Niveau. Eine Handvoll Schiffe passierte die Meerenge am Wochenende offen, wie aus Tracking-Daten hervorgeht.“

Am vergangenen Freitag und über das Wochenende hinweg geriet die Eskalationsspirale außer Kontrolle, da die roten Linien weiterhin auf die Probe gestellt wurden. Am frühen Sonntagmorgen gerieten sowohl Bahrain als auch Kuwait unter direkte iranische Angriffe. Die Angriffe erfolgten nur wenige Stunden, nachdem das Pentagon stolz verkündet hatte, es habe mehrere Ziele im Iran bombardiert – ein Schritt, den Washington als „Vergeltungsmaßnahme“ für Teherans anhaltende Störung der Handelsschifffahrtswege bezeichnete.

Kurz bevor Trump in seinem neuesten Beitrag auf Truth Social verkündete, dass die Gespräche in Doha für Dienstag angesetzt seien…

Iran denies reports of scheduled technical talks with US in Doha

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Iran’s Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi stated on Monday that “no technical talks” with the US are scheduled this week in the Qatari capital Doha, refuting recent western media assertions. IRNA reports… pic.twitter.com/pvAY6tYjxS — The Cradle (@TheCradleMedia) June 29, 2026

Übersetzung von „X“: Iran bestreitet Berichte über geplante technische Gespräche mit den USA in Doha

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Der stellvertretende Außenminister Irans, Kazem Gharibabadi, erklärte am Montag, dass „keine technischen Gespräche“ mit den USA für diese Woche in der katarischen Hauptstadt Doha geplant seien, und wies damit kürzliche Behauptungen westlicher Medien zurück. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, dass der iranische Diplomat Nachrichten über bevorstehende Sitzungen von Arbeitsgruppen zwischen Teheran und Washington als unbestätigt bezeichnete.

„Technische Treffen der Arbeitsgruppen sind für diese Woche nicht angesetzt“, präzisierte Gharibabadi. Der leitende Verhandlungsführer betonte, dass regelmäßige Konsultationen mit katarischen Beamten fortgesetzt würden, die sich hauptsächlich darauf konzentrierten, die Umsetzung der Verpflichtungen Washingtons im Rahmen des kürzlich unterzeichneten Memorandums über das Verständnis zu überwachen.

Er unterstrich, dass Teheran weiterhin dem etablierten diplomatischen Kanal verpflichtet bleibe, aber seinen eigenen Zeitplan für formelle direkte Kontakte beibehalte.

„Das erste Runde technischer Gespräche innerhalb der vorgesehenen Arbeitsgruppen wird abgehalten, sobald die Bedingungen erfüllt sind und nach Einigung über Datum und Ort erzielt wurde“, fügte Gharibabadi hinzu.

Die Zurückweisung aus Teheran erfolgt nach Berichten mehrerer internationaler Nachrichtenagenturen, wonach beide Seiten kurz davor stünden, sofort in Katar zusammenzutreten, um kürzliche Eskalationen auf See zu klären. Gharibabadi wies darauf hin, dass umfassendere Konsultationen zum bilateralen Abkommen weiterhin aktiv durch etablierte Vermittlerländer abliefen, anstatt durch direkte, unmittelbare Arbeitsgruppen.

Teheran droht mit „vollständigem Abbruch“ der Verhandlungen mit den USA

Teheran droht nun mit einem „vollständigen Abbruch“ aller diplomatischen Verhandlungen, obwohl Trump signalisiert hat, dass er keine Rücksicht mehr nehmen werde, sollte sich die Angelegenheit bis ins nächste Jahr hinziehen: „Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, das Werk, das wir sehr erfolgreich begonnen haben, militärisch zu vollenden“, hatte er am Samstag gesagt.

Doch dann erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Sonntag: „Jede Einmischung in diese Angelegenheit und jeder Versuch, neue oder von den laufenden Maßnahmen des Iran abweichende Vereinbarungen zu treffen, wird nur zu noch komplizierteren Situationen und Verzögerungen bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus führen und die Spannungen weiter schüren.“ Doch vorerst haben sich zumindest die beiden Seiten darauf ‚einig‘ erklärt, die Angriffe einzustellen, wie am Sonntagabend vielfach berichtet wurde.

Über Nacht, Neueste Entwicklungen vom Wochenende

via Newsquawk…

Das US-CENTCOM gab bekannt, dass es am Samstag auf Befehl von US-Präsident Trump Luftangriffe gegen mehrere iranische Ziele durchgeführt habe, „als direkte Reaktion auf die anhaltende iranische Aggression gegen die Handelsschifffahrt“. Als Vergeltungsmaßnahme griff die iranische IRGC laut IRNA acht US-Militäreinrichtungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait und bei der 5. Flotte der US-Marine in Bahrain an. In den frühen Morgenstunden des Montags erklärte ein US-Beamter jedoch, dass die technischen Gespräche mit dem Iran zu allen Bereichen des MoU fortgesetzt werden sollen, und fügte hinzu, dass sich beide Seiten vorerst zurückhalten werden und Schiffe sich frei bewegen können.

Ein US-Beamter erklärte laut ABC News, die iranischen Drohnen- und Raketenangriffe auf Kuwait und Bahrain seien gescheitert und alle iranischen Geschosse seien abgefangen worden oder hätten ihr Ziel verfehlt.

Der Iran sagte die für Sonntag geplanten technischen Gespräche mit den USA ab und begründete dies mit den jüngsten Angriffen auf das Land sowie der Nichteinhaltung der im MoU mit den USA festgelegten Bedingungen. Es wurde jedoch separat berichtet, dass sich die USA und der Iran darauf geeinigt hätten, die Angriffe einzustellen und sich diese Woche zu treffen, wie Axios unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten berichtete. Darüber hinaus wurden die für Dienstag in der Schweiz geplanten technischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die sich auf Nuklear- und andere Themen konzentrieren sollten, Berichten zufolge verlegt und finden nun am Dienstag in Doha statt, wobei der Schwerpunkt auf der Straße von Hormus und der jüngsten Eskalation liegen wird.

Der iranische Außenminister Araghchi erklärte, die USA und Israel hätten gegen das MoU verstoßen, insbesondere gegen die erste Klausel, was die Wiederherstellung der regionalen Sicherheit behindere. Gleichzeitig betonte er, dass der Iran bestrebt sei, das MoU in gutem Glauben gemäß dem Prinzip „Verpflichtung gegen Verpflichtung“ umzusetzen, und dass man entschlossen gegen Vertragsverletzungen vorgehen werde.

Berichten zufolge haben die Vermittler Kommunikationskanäle eingerichtet, um etwaige Zwischenfälle zu deeskalieren, während die technischen Gespräche fortgesetzt werden sollen.

Der iranische Präsident erklärte, man werde von Katar 6 Mrd. USD der insgesamt 12 Mrd. USD an iranischen Geldern erhalten, die aufgrund von US-Sanktionen in Katar eingefroren worden waren, berichtete der Journalist Mallick.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe gestern Abend drei Hauptquartiere der Hisbollah im Südlibanon angegriffen.

Das israelische Militär habe keinen Befehl zum Rückzug aus dem Libanon erhalten, berichteten Al-Jadeed und Haaretz unter Berufung auf eine israelische Militärquelle.

Der israelischen Armee seien Anweisungen erteilt worden, die Zerstörung von Häusern und Infrastruktur in den von ihr kontrollierten Gebieten im Südlibanon zu verringern, berichtete Al Hadath unter Berufung auf israelische Medien.

Israel zerstörte einen unterirdischen Tunnel der Hisbollah im Südlibanon, während israelische Streitkräfte Berichten zufolge ein syrisches Dorf in der Nähe der Golanhöhen beschossen.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz erklärten, die IDF werde nach der Zerstörung einer unterirdischen Anlage der Hisbollah in der „Sicherheitszone“ im Südlibanon verbleiben.

Der Iran und Oman hielten im Rahmen von Artikel 5 des Memorandum of Understanding (MoU) das erste Treffen zur Straße von Hormus ab, berichtete Mehr.

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