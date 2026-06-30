Larry C. Johnson

Wolodymyr Selenskyj und seine westlichen Unterstützer haben eine verzweifelte 40-tägige „Kampagne des Terrors“ gestartet – eine Mischung aus militärischen Eskalationen sowie einer massiven Informations- und PsyOps-Operation, die Russland als zusammenbrechend und Putin als kurz vor einem Aufstand oder Staatsstreich stehend darstellen soll. Ziel ist es, Russland zu einem Waffenstillstand zu zwingen. Westliche Zuschauer werden über soziale Medien und klassische Medien mit Berichten überschwemmt, die ein düsteres Bild von Russlands Militäroperation zeichnen und gleichzeitig die angeblich unglaublichen Erfolge der Ukraine hervorheben. Das ist alles Unsinn – doch mehr hat der Westen nicht mehr im Köcher, während Russlands Abnutzungskrieg die Ukraine weiter zermalmt.

Die vom Westen angeführte Propagandakampagne besteht aus folgenden Elementen:

Informationskrieg – Rund-um-die-Uhr-Propaganda über Putins „unmittelbar bevorstehenden Sturz“, einschließlich inszenierter Videos angeblicher russischer Soldaten, die eine Meuterei ankündigen.

– Rund-um-die-Uhr-Propaganda über Putins „unmittelbar bevorstehenden Sturz“, einschließlich inszenierter Videos angeblicher russischer Soldaten, die eine Meuterei ankündigen. Gefälschte PsyOps – Koordinierte Versuche, in Russland Panik zu schüren (etwa durch falsche Behauptungen über Treibstoff- oder Gasmangel, der teilweise erst durch Hamsterkäufe infolge dieser Gerüchte entstand).

– Koordinierte Versuche, in Russland Panik zu schüren (etwa durch falsche Behauptungen über Treibstoff- oder Gasmangel, der teilweise erst durch Hamsterkäufe infolge dieser Gerüchte entstand). Symbolische Aktionen – Inszenierte Drohnenaktionen mit Flaggenabwürfen (beispielsweise auf der Kinburn-Nehrung nahe der Krim), die einen russischen Rückzug und Zusammenbruch symbolisieren sollten – jedoch schnell widerlegt und verspottet wurden.

– Inszenierte Drohnenaktionen mit Flaggenabwürfen (beispielsweise auf der Kinburn-Nehrung nahe der Krim), die einen russischen Rückzug und Zusammenbruch symbolisieren sollten – jedoch schnell widerlegt und verspottet wurden. Übergeordnetes Ziel – Diese Narrative mit tatsächlichen Angriffen auf russische Infrastruktur zu verbinden, um den Eindruck politischer Instabilität des Regimes zu erzeugen und Putin unter politischen Druck zu setzen.

Kommen wir nun zur Realität.

Ja, die Ukraine hat einige russische Raffinerien getroffen und spektakuläre Bilder von gewaltigen Rauch- und Feuerwolken erzeugt. Doch das ist nichts weiter als militärisches politisches Theater, das von den ukrainischen Rückschlägen entlang der gesamten Front ablenken soll.

Nebenbei bemerkt sind die russischen Ölexporte im gleichen Zeitraum sogar gestiegen. Damit wird die Behauptung widerlegt, Russlands Ölindustrie erleide katastrophale Verluste.

Hier eine Zusammenfassung der russischen Aktivitäten, beginnend im nördlichen Frontabschnitt:

Richtung Sumy

In Richtung Sumy rückten die Angriffsgruppen der russischen Streitkräfte auf 19 Frontabschnitten vor. Einige Einheiten der ukrainischen 104. Territorialverteidigungsbrigade verließen ihre Stellungen in Batschewsk.

Russische Truppen setzten ihre aktiven Operationen entlang der Grenze fort und griffen ukrainische Stellungen sowie Logistik an. Nach russischen Angaben wurden mehrere ukrainische Versuche abgewehrt, auf russisches Gebiet vorzudringen, wobei erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung verursacht worden seien.

Russische Soldaten befinden sich inzwischen nur noch wenige Kilometer von der Stadt Sumy entfernt.

Richtung Charkiw

Russische Truppen rückten in mehreren Sektoren nördlich und nordöstlich von Charkiw vor.

Das russische Verteidigungsministerium meldete die Einnahme weiterer Grenzsiedlungen sowie eine Verbesserung der taktischen Lage.

Russische Geran-Drohnen führten in der Nacht mehrere Präzisionsangriffe auf die Gasinfrastruktur in der Region Charkiw durch. Getroffen wurden unter anderem eine Gasverteilstation bei Panjutino mit Gasspeichern, Pumpanlagen und einer Gasaufbereitungsanlage sowie das Gasaufbereitungssystem Skworzowskaja bei Kosogorowka.

Ukrainische Gegenangriffe wurden abgewehrt, wobei russische Artillerie und Luftstreitkräfte maßgeblich zur Schwächung der ukrainischen Kampfkraft beigetragen hätten.

Richtung Donezk (Hauptschwerpunkt)

Donezk bleibt der Schwerpunkt der russischen Offensive.

Russische Truppen rücken auf der Achse Pokrowsk kontinuierlich vor und haben mehrere Ortschaften eingenommen, während sie sich wichtigen Logistikknoten nähern.

Der bedeutendste Erfolg wird in Konstantinowka gemeldet, wo russische Einheiten den Großteil der Stadt kontrollieren und die ukrainischen Nachschublinien unterbrochen haben sollen.

Mit dem Verlust von Pokrowsk und Konstantinowka kontrolliert Russland laut Darstellung die beiden südlichen und östlichen Zugänge, die bislang den Ballungsraum Kramatorsk–Slowjansk abschirmten.

Die Fernstraße H-32 Pokrowsk–Konstantinowka sowie die Straße T-0504 Bachmut–Pokrowsk bilden nun einen zusammenhängenden Korridor unter russischer Kontrolle. Dadurch könnten Logistik und Truppen unmittelbar in Richtung Druschkiwka und Kramatorsk verlegt werden, ohne zwei getrennte Stadtschlachten führen zu müssen.

Russische Truppen rücken außerdem um Tschassiw Jar und Torezk weiter vor und erzielen Geländegewinne sowohl im Häuserkampf als auch auf strategisch erhöhten Positionen.

Insgesamt beschreibt das russische Verteidigungsministerium eine kontinuierliche Einnahme von Gebieten, hohe tägliche ukrainische Verluste sowie den wirkungsvollen Einsatz von Gleitbomben, Drohnen und Artillerie zur Unterstützung der Bodenoffensive.

Gebiet Dnipropetrowsk (Region Dnipro)

In Richtung Dnipropetrowsk nahm die 36. Garde-Motorschützenbrigade Bogodariwka ein – die dritte Ortschaft innerhalb von drei Tagen seit dem Überschreiten des Dnjepr.

Russische Streitkräfte setzen weiterhin regelmäßig Langstreckenangriffe mit Raketen und Drohnen gegen militärisch-industrielle Ziele, Energieinfrastruktur und Logistikzentren in der Region ein.

Zu den wichtigsten Zielen gehörten Rüstungsbetriebe, Reparatureinrichtungen und Eisenbahnknoten, die die ukrainische Front versorgen.

Richtung Saporischschja

Im Raum Saporischschja blockierten russische Streitkräfte einen ukrainischen Brückenkopf bei Alexandrowka und erreichten die südlichen Außenbezirke von Pokrowskoje.

Nach der Einnahme von Nowy Donbass rückten russische Truppen in Richtung Schewtschenko und Swetloje vor und isolierten ukrainische Vorposten mithilfe von Drohnen.

Russische Streitkräfte halten den Druck mit Artillerie, Drohnenangriffen und lokalen Sturmangriffen aufrecht, zerstören ukrainische Stellungen und Ausrüstung und behaupten gleichzeitig ihre Verteidigungslinien.

Richtung Cherson

Die Kämpfe entlang des Dnjepr blieben überwiegend Stellungskämpfe.

Das russische Verteidigungsministerium hob erfolgreiche Angriffe auf ukrainische Übergänge, Logistik und Truppenkonzentrationen am rechten Flussufer hervor.

Russische Einheiten führten Vorstöße durch und behaupteten ihre Kontrolle über die Stellungen am linken Dnjepr-Ufer.

Mit anderen Worten: Die russische Sommeroffensive ist im Gange, und die Ukraine zieht sich trotz ihrer Propagandaoffensive weiter nach Westen zurück.