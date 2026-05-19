Der Irankrieg kann nicht militärisch gewonnen werden

Peter Haisenko

Befinden sich Länder im Krieg, so endet dieser normalerweise mit dem vollständigen Sieg einer Seite. Das gilt nicht für die USA, weil deren Land, die große Insel zwischen Atlantik und Pazifik, von den angegriffenen Ländern militärisch nicht erreicht werden kann. So kann es sich nur um Waffenstillstände handeln, wenn die USA ihren Angriffskrieg aussetzen. Mit einem Friedensschluss hat das nichts zu tun.

Seit etwa 150 Jahren führen die USA nur asymmetrische Kriege. Ihr Land war niemals von realen Kriegszerstörungen bedroht oder gar betroffen. Während das US-Militär im angegriffenen Land die Strukturen, die Produktionskapazitäten und Wohnstätten zerstört, bleibt die US-Industrie und Infrastruktur davon unberührt. Wie in allen US-Kriegen der letzten 150 Jahre konnte sie ohne Störung weiter Waffen produzieren, während dem Angegriffenen diese Fähigkeit Stück für Stück