Karl Lauterbach an neuer Front – WHO soll „Klima-Gesundheitsnotstand“ ausrufen

Als Mitglied einer „hochrangigen Expertenkommission“, so der Spiegel, warnt der Rundumexperte vor einer „Dimension der Gesundheitsgefahr, die vom Klimawandel ausgeht.“ Nun empfehle die Kommission der WHO umgehend „die höchste Alarmstufe“ auszurufen. Der deutsche Steuerzahler finanziert nebenbei 25 Millionen Euro Unterstützung.

Der kontrovers wahrgenommene SPD-Politiker und Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach präsentierte sich am Wochenende als Mitglied einer „hochrangigen Expertenkommission“, so die erneut hilfreiche Darlegung des Spiegel-Magazins (Bezahlschranke). Lauterbach durfte dabei die Ergebnisse der „Paneuropäischen Kommission Klima und Gesundheit“ vorstellen, laut denen ein „unabhängiges Gremium“ unmissverständliche Forderungen an die WHO formuliert. Diese lauten, dass der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus wörtlich „wie zu Beginn der COVID-Pandemie den ‚internationalen Gesundheitsnotstand‘ erklären