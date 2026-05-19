Alternativer Karlspreis für Menschlichkeit 2026 für den staatlich verfolgten Arzt Heinrich Habig

Am 14. Mai 2026 (Himmelfahrt) wurde von der Bürgergruppierung „Aachener für eine menschliche Zukunft“ die diesjährige „Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit“ an den Arzt Heinrich Habig verliehen – „stellvertretend für alle Ärzte, die in der ´Corona-Zeit` den Mut und die Menschlichkeit bewiesen haben, ihre Patienten vor den Folgen der ´Corona-Maßnahmen` zu bewahren und dafür verfolgt, kriminalisiert und inhaftiert wurden.“ Der Preis wurde zum 4. Male alternativ zum „Internationalen Karlspreis zu Aachen“ vergeben, mit dem Repräsentanten des autokratischen europäischen Establishments jährlich beweihräuchert werden.

Die „Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit“ als Alternative zum Karlspreis wird wie dieser traditionell am Himmelfahrtstag verliehen. Die alternative Auszeichnung wurde im Jahr 2023 gestiftet, als der ukrainische Präsident W. Selenskij „für seine Verdienste um Europa und die europäischen Werte“ den Karlspreis erhielt.

Bisher haben Dr. Eugen Drewermann, Dr. Daniele Ganser1 und Patrick Baab2 die alternative Auszeichnung erhalten. In diesem Jahr wurde der Arzt Heinrich Habig zum Preisträger gewählt, der in der ‚Corona-Zeit‘ seine