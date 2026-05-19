Pepe Escobar über Xis „konstruktive strategische Stabilität“

Pepe Escobar

Wenn wir alle großzügig genug sind, könnten wir daraus schließen, dass Xi und Trump einem dreijährigen Stabilitätsrahmen zugestimmt haben.

Die Schlagzeile auf der Titelseite der China Daily an diesem Donnerstag lautete donnernd und blitzend: „Empfang auf dem roten Teppich für Trump in Peking“.

Nun, komplett mit elektrisch aufgedrehten Kindern, die Blumen schwenkten, und einem Besuch des Himmelstempels, erbaut im Jahr 1420, als Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Menschheit.

Jugend trifft Tradition. Die Generation, die das vollständig modernisierte China führen wird, begegnet der tiefen Geschichte. Ein benommener und verwirrter POTUS konnte kaum eine laufende Meisterklasse in Zivilisation aufnehmen.

Xi Dada war sprichwörtlich scharf: „Wir sollten Partner sein, nicht Rivalen.“ Die Exceptionalisten waren schockiert. Und das nach der endlosen Litanei aus Handelskriegen, Technologiesanktionen, permanenter Taiwan-Hysterie, militärischer Einkreisung, geoökonomischer Konfrontation und anti-chinesischer Rhetorik.

Beruhigt euch. Bleibt cool.

Ach, die Wendungen und Windungen der wichtigsten bilateralen Beziehung auf dem Planeten. Obwohl beide Volkswirtschaften eng verflochten sind, erreichte der bilaterale Warenhandel im Jahr 2025 4,01 Billionen Yuan (590 Milliarden Dollar). Im globalen Maßstab ist das allerdings nicht gerade bahnbrechend: nur 8,8 % von Chinas gesamtem Außenhandel.

Beim Staatsbankett vollbrachte Xis scharfer rhetorischer Dolch das Kunststück, MAGA und die Wiederbelebung der chinesischen Nation zu vereinen:

„Das chinesische und das amerikanische Volk sind beide große Völker. Die große Wiederbelebung der chinesischen Nation und das Wieder-groß-Machen Amerikas können Hand in Hand gehen.“

Die Barbaren waren erneut verwirrt.

Dann erklärte Xi prägnant, wo wir stehen. Dafür brauchte er nur einen Satz:

„Die seit einem Jahrhundert nicht gesehene Transformation beschleunigt sich weltweit, und die internationale Lage ist fluid und turbulent.“

Vergleicht das mit dem Zeitpunkt, als er erstmals öffentlich für ein globales Publikum auf diese „Transformation“ Bezug nahm: direkt nach seinem Treffen mit Putin im Kreml im Frühjahr 2023.

Und dann fragte Xi sofort: „Können China und die Vereinigten Staaten die Thukydides-Falle überwinden und ein neues Paradigma der Beziehungen zwischen Großmächten schaffen?“

So sehr die Thukydides-Falle auch eine weitere schwache Konstruktion aus dem US-Thinktank-Land ist – die besten Analysten des Thukydides sind Griechen und Italiener, nicht die Beltway-Clique –, betonte Xis Metapher tatsächlich, dass China nun der Anführer der neu entstehenden Ordnung ist.

Und es hat diesen Punkt erreicht, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Diese „konstruktive strategische Stabilität“

Xi präsentierte anschließend seine neue Vision für die Beziehungen zwischen den USA und China – zumindest für die nächsten drei Jahre – mit einem ziemlich erstaunlichen Slogan: „konstruktive strategische Stabilität“.

Doch das bringt drei ernste Probleme mit sich.

Das Imperium des Chaos ist nicht konstruktiv: Es ist destruktiv.

Es ist nicht strategisch: Bestenfalls ist es grob taktisch, wobei sich die Taktiken ständig ändern.

Und es geht nicht um Stabilität: Es geht darum, Chaos zu erzeugen und einzusetzen – zusammen mit Lügen, Plünderung und, wie wir in Venezuela und besonders im Iran sehen, Piraterie.

Xi kann daher vernünftigerweise unmöglich erwarten, dass das Imperium „Kooperation“ als „Grundpfeiler“ der Beziehung akzeptiert, geschweige denn „gesunde Stabilität mit Wettbewerb innerhalb angemessener Grenzen“.

Wenn wir alle großzügig genug sind, könnten wir daraus schließen, dass Xi und Trump einem dreijährigen Stabilitätsrahmen zugestimmt haben, der als struktureller Neustart interpretiert werden sollte – mit Kooperation zuerst, anschließend kontrolliertem Wettbewerb und vorhersehbarem Frieden als Endergebnis.

Nun, vergessen wir niemals, dass wir es – in der unsterblichen Definition von Großmeister Lawrow – mit einer „nicht vereinbarungsfähigen“ USA zu tun haben.

Und natürlich gibt es da noch die „Taiwan-Frage“. Xi in Höchstform: „‚Taiwan-Unabhängigkeit‘ und Frieden über die Taiwanstraße hinweg sind so unvereinbar wie Feuer und Wasser.“ Die Amerikaner müssten „äußerste Vorsicht“ beim „Umgang mit der Taiwan-Frage“ walten lassen.

Xi nannte dies „das wichtigste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA“. Für Peking ist dies die ultimative rote Linie. Team Trump versteht möglicherweise immer noch nicht, was auf dem Spiel steht. Taiwan ist die Variable mit dem Potenzial, die gesamte optimistische dreijährige „friedliche“ Gleichung auf null zurückzusetzen.

Und nebenbei bemerkt: Die Darstellung amerikanischer Mainstream-Medien, Xi habe amerikanische Nichteinmischung in Taiwan gegen „Hilfe“ der USA im Iran eingetauscht, ist vollkommen lächerlich. China und Iran verfügen über eine sich ständig weiterentwickelnde strategische Partnerschaft.

Während all dies in Peking ablief, hatte ich das Vergnügen, in Shanghai ein langes geopolitisches Mittagessen mit dem bemerkenswerten Li Bo zu verbringen, dem Generaldirektor von Guancha, dem führenden unabhängigen Medium Chinas mit mindestens 120 Millionen täglichen Followern.

Unter anderem erklärte Li Bo, dass Taiwan für Peking kein Problem sei: Es handle sich um eine interne Angelegenheit, die friedlich gelöst werde. Das eigentliche Problem sei die Wiederbewaffnung Japans, insbesondere jetzt unter der offen militaristischen Regierung von Sanae Takaichi.

Nun zu den eigentlichen VIPs der Trump-Xi-Show

Nach all dem Gerede vom „bösen Imperium“, der Entkopplungs-Hysterie, der De-Risking-Paranoia, dem Sanktions-Tsunami, dem Zoll-Tsunami und der Kriegsrhetorik sehen wir plötzlich eine oligarchische Gruppe mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von über 10 Billionen Dollar nach Peking fliegen, um Xi Jinping buchstäblich persönlich um … Geschäfte anzubetteln.

Trump war ekstatisch:

„Ich wollte die Nummer eins aus jedem Imperium! Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk und die anderen Titanen … die Besten der Welt sind hier, direkt vor Ihnen.“

Dann der entscheidende Satz:

„Sie sind heute hier, um Ihnen und China Respekt zu erweisen. Sie kommen hungrig, um Geschäfte zu machen, zu investieren und zu schaffen. Von unserer Seite wird es zu 100 % gegenseitig sein.“

Die „unverzichtbare“ Nation zollt dem wirklichen geoökonomischen Imperium des 21. Jahrhunderts Tribut. Die Geschichte wird ihren Spaß daran haben.

Die Schlüssel zum neuen Himmelstempel

Tesla, Apple, Boeing, GE Aerospace – alle brauchen möglicherweise verzweifelt Chinas seltene Erden: China kontrolliert nahezu 99 % der weltweiten Verarbeitungskapazitäten für seltene Erden. Doch China braucht diese amerikanischen Giganten strukturell und zunehmend nicht mehr.

Die kombinierten Einnahmen aus dem China-Geschäft der zwölf größten Unternehmen, deren CEOs an dieser Reise teilnahmen, belaufen sich auf über 300 Milliarden Dollar pro Jahr.

Musk muss weiterhin Teslas bauen – die Gigafactory, sein wichtigstes Exportzentrum, liegt außerhalb von Shanghai – und zwar ohne 100-%-Zölle. Jensen Huang benötigt Exportlizenzen für Chips, damit Nvidia in diesem riesigen KI-Markt verkaufen kann (doch China braucht Nvidia inzwischen nicht mehr). Tim Cook benötigt, dass Apples chinesische Lieferkette im Wert von 70 Milliarden Dollar stabil bleibt.

Das eigentliche Problem ist BlackRocks Larry Fink, der gierig darauf ist, dass sich die chinesischen Finanzmärkte für zusätzliche Wall-Street-Profite „öffnen“ (Li Bo sagte mir, die Chinesen würden ihnen bestenfalls erlauben, ein kleines Büro auf der Insel Hainan zu eröffnen …). Fink ist darüber hinaus der eigentliche neue Führer der Davos-Clique und direkt verantwortlich für die Finanzierung von KI-Überwachungs-Rechenzentren in den gesamten USA.

Die Erklärung des Weißen Hauses schwärmte von „erweitertem Marktzugang für US-Unternehmen in China und verstärkten chinesischen Investitionen in amerikanische Industrien“, von „erhöhten chinesischen Käufen amerikanischer Agrarprodukte“ sowie davon, dass Xi „Interesse am Kauf von mehr amerikanischem Öl“ geäußert habe.

Doch es gibt kein einziges Wort über irgendwelche „Handelsgespräche“ seitens des chinesischen Handelsministeriums.

Theoretisch hatten wir also diese Party milliardenschwerer CEOs, die unbedingt China für amerikanisches Geschäft und amerikanischen Handel „öffnen“ wollten. Die Geschäftswelt in Shanghai war davon definitiv nicht beeindruckt. Schließlich baut China aktiv seine eigene Unabhängigkeit auf – alles verankert in den Zielen des neuen Fünfjahresplans –, während die USA durch diese milliardenschweren CEOs im Grunde die Formalisierung ihrer eigenen Abhängigkeit demonstrierten.

Während all dieses Getöse in Peking stattfand, befanden sich die Außenminister Russlands, Chinas (nicht Wang Yi, der blieb Seite an Seite mit Xi in Peking), Indiens und – entscheidend – Irans sowie weitere Vertreter in Neu-Delhi zu einem sehr wichtigen BRICS-Gipfel, der sich auf das konzentrierte, was Moskau als Reform des Systems der „globalen Regierungsführung“ mit einer dominierenden Rolle des globalen Südens definierte.

BRICS mag im Koma liegen. Doch wenn jemand in der Lage ist, es wiederzubeleben, dann sind es Großmeister Lawrow und Russland – Seite an Seite mit China und der aufstrebenden globalen Macht Iran. Wieder einmal: Es ist das neue Primakow-Dreieck, RIC (Russland-Indien-China), das die wahren Schlüssel finden wird, um einen neuen Himmelstempel zu öffnen.