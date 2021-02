Der Irrsinn der PCR-Test-Saga

Mercola.com

Curative bietet einen PCR-Test an, bei dem Spucke statt Abstriche von der Rückseite der Nasenhöhle verwendet werden. Ursprünglich nur für den Einsatz bei symptomatischen Patienten zugelassen, hat das Unternehmen bei der U.S. Food and Drug Administration die Erweiterung der Zulassung für den Einsatz bei asymptomatischen Personen beantragt

Nach Angaben des Unternehmens identifiziert der Spucktest im Vergleich zu einem auf 35 CT eingestellten nasopharyngealen PCR-Test etwa 90% der positiven Fälle genau

Nach Ansicht der FDA ist dieser Vergleichs-CT zu niedrig und wird zu viele falsch-negative Fälle produzieren. Dies trotz des wissenschaftlichen Konsenses, der besagt, dass alles über 35 CTs wissenschaftlich nicht vertretbar ist, da es enorme Mengen an falsch-positiven Ergebnissen produziert

Laut einer Studie vom April 2020 muss ein CT von 17 verwendet werden, um 100% bestätigte echte Positive zu erhalten. Über 17 Zyklen sinkt die Genauigkeit dramatisch. Bei 33 Zyklen liegt die Falsch-Positiv-Rate bei 80%. Ab 34 Zyklen erreicht die Falsch-Positiv-Rate 100 %.

Da der PCR-Test nicht zwischen lebenden Viren und toten, nicht infektiösen Virentrümmern unterscheiden kann, ist der Zeitpunkt des Tests wichtig. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass die mediane Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur durch eine Viruskultur bestätigten Virusfreiheit sieben Tage beträgt, während der PCR-Test nicht lebensfähige (nicht infektiöse) SARS-CoV-2-Viren im Median 34 Tage lang nachweist.

Seit einigen Monaten weisen Experten auf die wahre Ursache der COVID-19-Pandemie hin, nämlich die falsche Anwendung von PCR-Tests, die auf eine lächerlich hohe Zyklenzahl (CT) eingestellt sind, wodurch gesunde Menschen fälschlicherweise als „COVID-19-Fälle“ bezeichnet werden. In Wirklichkeit ist der PCR-Test kein richtiger diagnostischer Test, obwohl er als solcher beworben wurde.

Eine wichtige Frage, die nach einer Antwort verlangt, ist, ob die Experten unserer Bundesgesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation wirklich zu unwissend waren, um die Implikationen der Verwendung dieses Tests bei übermäßiger CT zu verstehen, oder ob es absichtlich gemacht wurde, um die Illusion einer gefährlichen, außer Kontrolle geratenen Pandemie zu erzeugen.

Unabhängig davon müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, was genau das ist, was der deutsche Außerparlamentarische Corona Untersuchungsausschuss (ACU) zu tun beabsichtigt.

Sie sind dabei, eine internationale Sammelklage gegen die Verantwortlichen zu starten, die mit gefälschten Tests den Anschein einer gefährlichen Pandemie erwecken, um wirtschaftlich verheerende Abriegelungen auf der ganzen Welt durchzusetzen. Ich habe darüber in „Coronavirus Fraud Scandal – The Biggest Fight Has Just Begun“ und „German Lawyers Initiate Class-Action Coronavirus Litigation“ geschrieben.

FDA fordert höhere False Positives

Ein interessanter Fall, der in einem Buzzfeed-Artikel vom 21. Januar 2021 detailliert beschrieben wird und der dieselben Fragen in Bezug auf die U.S. Food and Drug Administration aufwirft, ist der jüngste Streit mit Curative, einem kalifornischen Testunternehmen, das im Januar 2020 gegründet wurde. Seitdem ist es zu einem der größten COVID-19-Testanbieter in den USA aufgestiegen.

Der populärste PCR-Test von Curative unterscheidet sich von anderen Anbietern dadurch, dass er einen Spuckeabstrich von Zunge, Wange und Mund des Patienten verwendet und nicht von der Rückseite der Nasenhöhle.

Im April 2020 erteilte die FDA eine beschleunigte Notfallzulassung für den Spucktest von Curative, allerdings nur für Patienten, die innerhalb der letzten zwei Wochen vor der Durchführung des Tests symptomatisch waren, da die damals verfügbaren Daten zeigten, dass der Test asymptomatische „Fälle“ nicht erfassen konnte.

Allerdings wurde der Test in der Folgezeit off-label bei Personen eingesetzt, die ohnehin keine Symptome hatten, und das Unternehmen hat die FDA gedrängt, die Zulassung auf der Grundlage neuerer Daten auf asymptomatische Personen auszuweiten.

Im Dezember 2020 reichte Curative diese Daten ein, die zeigen, dass sein oraler Spucktest etwa 90 % der positiven Fälle genau identifiziert, wenn er mit einem nasopharyngealen PCR-Test verglichen wird, der auf 35 CT eingestellt ist.

Die FDA erhob Einspruch und sagte, dass Curative seinen Test mit einer PCR vergleicht, die einen zu niedrigen CT-Wert hat und daher zu viele falsch-negative Fälle produzieren würde. Laut FDA war die von Curative gewählte Messlatte „nicht angemessen und willkürlich“, berichtet Buzzfeed.

Dies ist eine merkwürdige Aussage der FDA, wenn man bedenkt, dass der wissenschaftliche Konsens bei PCR-Tests ist, dass alles über 35 CTs wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen ist.

Von Anfang an empfahlen die FDA und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention die Durchführung von PCR-Tests bei einem CT von 40. Dies war bereits hoch genug, um eine übermäßige Anzahl von falsch-positiven Ergebnissen zu produzieren und dadurch gesunde Menschen als „COVID-19-Fälle“ zu kennzeichnen, aber wenn es um den Spucktest von Curative geht, verlangt die FDA, dass sie ihn mit PCR-Tests vergleichen, die bei einem CT von 45 durchgeführt werden, was sogar noch wahrscheinlicher ist, falsch-positive Ergebnisse zu produzieren.

Medizinisch gesehen bezieht sich ein „Fall“ auf eine kranke Person. Es bezog sich nie auf jemanden, der keine Krankheitssymptome hatte

Die Sorge der FDA ist, dass der Test von Curative Infektionen übersieht und infektiösen Menschen einen Persilschein ausstellt. In Wirklichkeit ist es jedoch sehr viel wahrscheinlicher, dass der Test genau die Menschen aussortiert, die in der Tat überhaupt nicht infektiös sind und zu Recht einen Persilschein erhalten sollten. Es scheint, dass die FDA lediglich einen Prozess vorantreibt, der eine höhere „Fallzahl“ sicherstellt, um die Illusion einer weit verbreiteten Infektion aufrecht zu erhalten.

Wann sind Sie tatsächlich infektiös?

Ein hartnäckiger Streitpunkt mit dem PCR-Test ist, dass er tote Virustrümmer aufnimmt, und durch die übermäßige Vergrößerung dieser Partikel mit CTs in den 40ern werden nicht infektiöse Personen als infektiös abgestempelt und zur Selbstisolierung aufgefordert. Kurz gesagt, die Medien und die Gesundheitsbehörden haben „Fälle“ – positive Tests – mit der tatsächlichen Krankheit verwechselt.

Medizinisch gesehen, bezieht sich ein „Fall“ auf eine kranke Person. Es bezog sich nie auf jemanden, der keine Krankheitssymptome hatte. Jetzt plötzlich wurde dieser gut etablierte medizinische Begriff „Fall“ willkürlich umdefiniert, um jemanden zu meinen, der positiv auf das Vorhandensein von nicht-infektiöser viraler RNA getestet wurde.

Die Forschung ist eindeutig, wenn es darum geht, wer infektiös ist und wer nicht. Sie können eine andere Person nicht anstecken, wenn Sie kein lebendes Virus in sich tragen, und Sie werden typischerweise keine Symptome entwickeln, wenn Ihre Viruslast nicht hoch genug ist.

Was den PCR-Test betrifft, so kann bei zu hohen CTs sogar eine winzige Viruslast, die zu niedrig ist, um Symptome zu verursachen, als positiv registriert werden. Und da der Test nicht zwischen lebenden Viren und toten Virusteilen unterscheiden kann, kann es sein, dass Sie gar keine lebenden Viren in sich tragen.

Diese bedeutenden Nachteile sind der Grund, warum PCR-Tests wirklich nur bei symptomatischen Patienten durchgeführt werden sollten, und warum ein positiver Test nur als ein Faktor der Diagnose gewertet werden sollte. Auch die Symptome müssen berücksichtigt werden. Wenn Sie keine Symptome haben, ist Ihre Chance, infektiös zu sein und die Infektion auf andere zu übertragen, im Grunde gleich null, wie Daten von 9.899.828 Personen gezeigt haben.

Davon wurde nicht eine einzige Person, die in engem Kontakt mit einer asymptomatischen Person stand, positiv getestet. Diese Studie bestätigte sogar, dass selbst in Fällen, in denen asymptomatische Personen eine aktive Infektion hatten und Träger von Lebendviren waren, die Viruslast für eine Übertragung zu gering war. Wie von den Autoren angemerkt:

„Im Vergleich zu symptomatischen Patienten haben asymptomatische Infizierte in der Regel eine geringe Menge an Viruslasten und eine kurze Dauer des viralen Shedding, was das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 verringert.

In der vorliegenden Studie wurde eine Viruskultur an Proben von asymptomatischen positiven Fällen durchgeführt und kein lebensfähiges SARS-CoV-2-Virus gefunden. Alle engen Kontakte der asymptomatischen positiven Fälle wurden negativ getestet, was darauf hindeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass die in dieser Studie entdeckten asymptomatischen positiven Fälle infektiös sind.“

PCR erkennt tote Viren noch Wochen nach Abklingen der Infektion

Da der PCR-Test nicht zwischen lebenden Viren und toten, nicht infektiösen Virustrümmern unterscheiden kann, ist der Zeitpunkt des Tests letztendlich wichtig. Ein Beispiel dafür wurde in einem Leserbrief im New England Journal of Medicine vorgestellt, in dem der Autor eine Untersuchung beschreibt, die an hospitalisierten COVID-19-Patienten in Seoul, Südkorea, durchgeführt wurde.

Während die mediane Zeitspanne vom Auftreten der Symptome bis zur Bestätigung der Virusfreiheit durch kultivierte Proben nur sieben Tage betrug, wobei die längste Zeitspanne 12 Tage betrug, erfasste der PCR-Test SARS-CoV-2 für einen Median von 34 Tagen. Die kürzeste Zeitspanne zwischen dem Auftreten von Symptomen und einem negativen PCR-Test betrug 24 Tage.

Mit anderen Worten, es gab kein nachweisbares Lebendvirus bei den Patienten nach etwa sieben Tagen ab dem Auftreten der Symptome (höchstens 12 Tage). Der PCR-Test registrierte sie jedoch noch etwa 34 Tage lang als „positiv“ für SARS-CoV-2. Der Grund dafür ist, dass man, wenn man kein lebendes Virus im Körper hat, nicht infektiös ist und kein Risiko für andere darstellt.

Das bedeutet, dass es sinnlos ist, Patienten über den 12. Tag hinaus nach dem Auftreten der Symptome zu testen, da jedes positive Ergebnis wahrscheinlich falsch sein wird. Aber es gibt noch mehr. Wie in diesem Artikel des New England Journal of Medicine erwähnt:

„Lebensfähiges Virus wurde bis 3 Tage nach dem Verschwinden des Fiebers identifiziert … Die Viruskultur war nur in Proben mit einem Zyklus-Schwellenwert von 28,4 oder weniger positiv. Die Inzidenz der Kulturpositivität nahm mit zunehmender Zeit ab Symptombeginn und mit steigendem Zyklusschwellenwert ab.“

Dies deutet darauf hin, dass die Symptomatik ein wirklich wichtiges Teil des Puzzles ist. Wenn nach dem 3. Tag nach dem Ende des Fiebers kein lebensfähiges Virus mehr nachweisbar ist, ist es wahrscheinlich unnötig, nach diesem Zeitpunkt erneut zu testen. Ein positives Ergebnis nach dem 3. Tag nach dem Ende des Fiebers ist wiederum wahrscheinlich ein falsches Positiv, da Sie lebende Viren haben müssen, um infektiös zu sein.

Noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse erneut bestätigen, dass CTs über 30 nicht ratsam sind, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch sind. Hier wurde festgestellt, dass der CT unter 28,4 liegen muss, damit der positive Test mit einem lebenden Virus übereinstimmt. Wie die Autoren anmerken:

„Unsere Ergebnisse können bei der Festlegung von Isolationszeiten für Patienten mit Covid-19 und bei der Abschätzung des Risikos einer sekundären Übertragung unter engen Kontakten bei der Vertragsverfolgung nützlich sein.“

Testen auf tote Viren sorgt für dauerhafte Abriegelungen

Um auf den Curative PCR-Test zurückzukommen, argumentiert das Unternehmen, dass der Test genau ist, wenn es darum geht, eine aktive Infektion zu erkennen, und wie CEO Fred Turner gegenüber Buzzfeed erklärte:

„Wenn Sie für die Rückkehr zur Arbeit screenen und jeden aufgreifen, der vor zwei Monaten COVID hatte, wird niemand zur Arbeit zurückkehren. Wenn Sie aktive COVID erkennen wollen, zeigt die ‚frühe‘ Studie, dass Curative dabei sehr effektiv ist.“

Dies hat wiederum mit der Tatsache zu tun, dass der kurative Spucktest eine Empfindlichkeit aufweist, die der einer nasopharyngealen PCR ähnelt, die auf eine CT von 30 eingestellt ist. Die niedrigere CT-Zahl verengt den Pool positiver Ergebnisse, um hauptsächlich diejenigen mit höherer Viruslast und solche einzuschließen die eher tatsächlich lebende Viren tragen. Das ist eine gute Sache. Die FDA möchte, dass Curative dieses Netz erweitert, damit nicht infektiöse Personen als „Fall“ eingestuft werden können.

In einer E-Mail an Buzzfeed erklärte Dr. Michael Mina, ein Epidemiologe an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, dass die Verwendung eines CT von 45 „absolut wahnsinnig“ sei, weil man bei dieser Vergrößerung nur ein einziges RNA-Molekül betrachten könne, während „wenn Menschen krank und ansteckend sind, können sie buchstäblich das 1.000.000.000.000-fache davon haben“.

Mina fügte hinzu, dass ein solch empfindlicher PCR-Test „möglicherweise jemanden 35 Tage nach der Infektion erkennen würde, der sich vollständig erholt hat, und dazu führen würde, dass diese Person in die Isolation muss. Das ist verrückt und nicht wissenschaftlich fundiert, nicht medizinisch fundiert und nicht auf die öffentliche Gesundheit ausgerichtet.

Während die FDA eine Warnung herausgegeben hat, den kurativen Spucktest nicht bei asymptomatischen Personen anzuwenden, hat Florida die Warnung ignoriert und wird den Test weiterhin bei symptomatischen und asymptomatischen Personen gleichermaßen anwenden. Nur Miami-Dade County überdenkt die Verwendung des Tests, obwohl eine endgültige Entscheidung noch nicht bekannt gegeben wurde.

Je niedriger das CT, desto größer die Genauigkeit

Während die FDA behauptet, dass eine hohe Sensitivität (d.h. ein höheres CT) erforderlich ist, um sicherzustellen, dass wir nicht mit asymptomatischen Ansteckern in unseren Gemeinden enden, ist dieses Risiko, wie oben beschrieben, äußerst gering. Wir müssen wirklich aufhören, in Panik zu verfallen wegen der Möglichkeit, dass gesunde Menschen andere umbringen. Es ist kein gesunder Trend, wie in „Die Welt leidet an einer Massenwahn-Psychose“ ausführlich beschrieben.

Laut einer Studie vom April 2020, die im European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases veröffentlicht wurde, muss der PCR-Test mit nur 17 Zyklen durchgeführt werden, um 100 % bestätigte echte Positive zu erhalten. Oberhalb von 17 Zyklen sinkt die Genauigkeit dramatisch.

Bei 33 Zyklen beträgt die Genauigkeit nur noch 20 %, d. h. 80 % sind falsch positiv. Ab 34 Zyklen sinkt die Chance, dass ein positiver PCR-Test ein echtes Positiv ist, auf Null.

In ähnlicher Weise fand eine am 3. Dezember 2020 im Journal of Clinical Infectious Diseases veröffentlichte systematische Übersicht , die die Ergebnisse von 29 verschiedenen Studien bewertete, heraus, dass „CT-Werte signifikant niedriger waren … bei Proben, die eine Lebendvirus-Kultur erzeugen.“ Mit anderen Worten: Je höher der CT-Wert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiver Test tatsächlich auf das Vorhandensein eines lebenden (und infektiösen) Virus zurückzuführen ist.

„Zwei Studien berichteten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lebendvirus-Kultur um ca. 33% für jede Erhöhung des CT um eine Einheit abnimmt“, so die Autoren. Wichtig ist, dass fünf der eingeschlossenen Studien in Fällen, in denen ein positiver PCR-Test einen CT über 24 verwendet hatte, keine lebenden Viren identifizieren konnten.

In Fällen, in denen ein CT über 35 verwendet wurde, musste der Patient symptomatisch sein, um eine Lebendviruskultur zu erhalten. Dies bestätigt erneut, dass PCR mit einem CT über 35 wirklich nicht bei asymptomatischen Menschen angewendet werden sollte, da jedes positive Ergebnis wahrscheinlich bedeutungslos ist und sie einfach grundlos in die Isolation zwingt.

PCR-Tests basierend auf fehlerhaftem Papier

Abschließend lässt sich sagen, dass die gesamte Prämisse des PCR-Tests zur Diagnose von COVID-19 ernsthaft in Frage gestellt ist, da die Praxis auf einem fehlerhaften Papier zu basieren scheint, das nicht einmal einer Peer-Review unterzogen wurde, bevor es weltweit eingeführt wurde.

Am 30. November 2020 veröffentlichte ein Team von 22 internationalen Wissenschaftlern eine Übersichtsarbeit , die das wissenschaftliche Papier zum PCR-Test auf SARS-CoV-2 von Dr. Christian Drosten und Victor Corman (das sogenannte „Corman-Drosten-Papier“) in Frage stellt.

Laut Reiner Fuellmich, Gründungsmitglied des eingangs erwähnten deutschen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses, ist Drosten einer der Hauptverantwortlichen für den COVID-19-Pandemie-Hoax.

Die Wissenschaftler fordern, dass das Corman-Drosten-Papier wegen „fataler Fehler “ zurückgezogen wird, von denen einer die Tatsache ist, dass es geschrieben und der Test selbst entwickelt wurde, bevor irgendein virales Isolat verfügbar war. Der Test basiert lediglich auf einer genetischen Teilsequenz, die von chinesischen Wissenschaftlern im Januar 2020 online veröffentlicht wurde. In einem Interview mit Undercover DC erklärte Kevin Corbett, Ph.D., einer der 22 Wissenschaftler, die nun den Rückzug des Papiers fordern:

„Jede wissenschaftliche Begründung für die Entwicklung dieses Tests ist durch dieses Papier völlig zerstört worden … Als Drosten den Test entwickelte, hatte China ihnen kein Virusisolat gegeben. Sie entwickelten den Test aus einer Sequenz in einer Genbank. Verstehen Sie? China gab ihnen eine Gensequenz, aber kein entsprechendes Virusisolat.

Sie hatten einen Code, aber keinen Körper für den Code. Keine virale Morphologie … die Teile der Virussequenz, die nicht da waren, haben sie erfunden. Sie haben sie synthetisch erzeugt, um die Lücken zu füllen…

Es gibt 10 fatale Fehler in diesem Drosten-Testpapier … Aber hier ist die Quintessenz: Es gab kein virales Isolat, um zu validieren, was sie taten. Die PCR-Produkte der Amplifikation entsprachen zu diesem Zeitpunkt keinem viralen Isolat. Ich nenne es „Donut-Ring-Wissenschaft“. Es gibt nichts, was den Kern der Sache ausmacht. Es geht nur um Code, Genetik, hat nichts mit der Realität zu tun …

Seitdem gibt es Papiere, die besagen, dass sie virale Isolate produziert haben. Aber es gibt keine Kontrollen für sie. Die CDC produzierte im Juli ein Papier … wo sie sagten: ‚Hier ist das virale Isolat.‘ Wissen Sie, was die gemacht haben? Sie haben einen Abstrich von einer Person gemacht. Eine Person, die in China war und Erkältungssymptome hatte. Eine Person. Und sie nahmen an, dass er [COVID-19] von Anfang an hatte. Es ist also alles voller Löcher, die ganze Sache.“

Die Kritik an den PCR-Tests wird noch verstärkt durch die Studie vom 20. November 2020 in Nature Communications, in der in allen PCR-positiven Fällen kein lebensfähiges Virus gefunden wurde. Ich habe mich bereits auf diese Studie bezogen und darauf hingewiesen, dass keine einzige Person, die in engem Kontakt mit einer asymptomatischen Person stand, am Ende positiv getestet wurde.

Aber das ist noch nicht alles. Nach der Auswertung der PCR-Testdaten von 9.899.828 Personen und der Durchführung zusätzlicher Lebendkulturen, um diejenigen, die positiv getestet wurden, auf aktive Infektionen zu überprüfen, konnten sie bei keinem von ihnen ein lebendes Virus nachweisen, was ein ziemlich erstaunliches Ergebnis ist.

Im Großen und Ganzen scheint es klar zu sein, dass Massentests mit PCR unangemessen sind und wenig bis gar nichts zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen. Das Hauptergebnis ist einfach die Aufrechterhaltung der falschen Vorstellung, dass gesunde, nicht ansteckende Menschen eine tödliche Bedrohung für andere darstellen können, und dass wir soziale Interaktionen vermeiden müssen. Es ist eine wahnhafte Idee, die der globalen Psyche Schaden zufügt, und es ist an der Zeit, dieser ungesunden, unwissenschaftlichen Lebensweise ein Ende zu setzen.

