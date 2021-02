Ground Zero – Infektion im Wuhan-Labor

Mercola.com

Das Labor des Wuhan Institute of Virology (WIV) scheint der Ground Zero für die Infektion mit SARS-CoV-2 zu sein, laut der Spur eines Papiers, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) selbst hinterlassen wurde

Am 24. Dezember 2019 hat WIV eine Stellenausschreibung veröffentlicht, die nahelegt, dass sie ein „neues und schreckliches Virus“ entdeckt haben und Leute rekrutieren, die sich damit befassen

WIV-Forscher haben seit mindestens 2016 Experimente mit dem Fledermaus-Coronavirus RaTG13 durchgeführt – dem engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2, mit 96,2 % Ähnlichkeit

Huang Yan Ling war eine Forscherin, die früher bei WIV arbeitete; viele glauben, dass Ling der Patient Null für die COVID-19-Pandemie ist, aber sie wird jetzt vermisst

Das Wuhan Institute of Virology (WIV) Labor scheint Ground Zero für die Infektion für SARS-CoV-2 zu sein, nach der Spur eines Papieres, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) selbst hinterlassen und in dem obigen Video erforscht wurde. Der Autor, der 10 Jahre lang in China gelebt hat und fließend Chinesisch spricht, sagte, dass dies nicht so sehr eine Theorie als vielmehr eine Offenbarung öffentlich verfügbarer Informationen ist, auf die er gestoßen ist.

Einer seiner ersten Verdachtsmomente ergab sich aus einer Stellenausschreibung der WIV vom 18. November 2019, in der jemand gesucht wurde, der die Beziehung zwischen Coronavirus und Fledermäusen erforscht und insbesondere, wie Fledermäuse das Coronavirus in sich tragen können und dennoch langlebig sind. Eine andere Stellenausschreibung bei WIV, die am 24. Dezember 2019 veröffentlicht wurde, schlug vor, dass sie einen „neuen und schrecklichen Virus“ entdeckt hätten und Leute rekrutieren würden, die sich damit befassen.

‚Bat Woman‘ Researcher kann Patient Null gewesen sein

Bei der Recherche über das Personal der WIV stößt der Autor auf Shi Zhengli, Ph.D., die Direktorin des WIV Center for Emerging Infectious Diseases, auch bekannt als „Bat Woman“. Sie untersucht seit 2004 von Fledermäusen übertragene Viren, darunter auch SARS-ähnliche Coronaviren.

Laut der World Society for Virology „ist es einer ihrer großen Beiträge, mit ihren internationalen Mitarbeitern genetisch vielfältige SARS-ähnliche Coronaviren in Fledermäusen aufzudecken und den eindeutigen Beweis zu erbringen, dass Fledermäuse natürliche Reservoire von SARS-CoV sind.

In seinem Buch „China COVID-19: The Chimera That Changed the World “ beschuldigt Professor Giuseppe Tritto – Präsident der von der UNESCO gegründeten World Academy of Biomedical Sciences and Technology und international anerkannter Experte für Bio- und Nanotechnologie – Shi, ein SARS-ähnliches Virus mit erhöhter Pathogenität hergestellt zu haben, indem er ein Segment des HIV-Virus in ein Hufeisenfledermaus-Coronavirus einfügte.

Chinesische Beamte löschten außerdem kürzlich etwa 300 Coronavirus-Studien, darunter alle von Shi veröffentlichten Papiere. Ein Faktenblatt, das am 15. Januar 2021 vom US-Außenministerium veröffentlicht wurde, aber inzwischen archiviert ist, stellt die Forschung der WIV zu Fledermaus- und anderen Coronaviren vor dem COVID-19-Ausbruch weiter in Frage:

„Die US-Regierung hat Grund zu der Annahme, dass mehrere Forscher innerhalb der WIV im Herbst 2019, vor dem ersten identifizierten Fall des Ausbruchs, krank wurden, mit Symptomen, die sowohl mit COVID-19 als auch mit gewöhnlichen saisonalen Krankheiten übereinstimmen.

Dies wirft Fragen über die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Behauptung des leitenden WIV-Forschers Shi Zhengli auf, dass es unter den Mitarbeitern und Studenten des WIV ‚keine Infektion‘ mit SARS-CoV-2 oder SARS-verwandten Viren gab.“

Die bisher unveröffentlichten Informationen in dem Merkblatt stellt fest, dass versehentliche Laborinfektionen mehrere frühere Virusausbrüche verursacht haben und die chinesische Regierung hat Ermittler und Journalisten von der Befragung von WIV Forscher verhindert.

Hinzu kommt, dass die WIV-Forscher seit mindestens 2016 Experimente mit dem Fledermaus-Coronavirus RaTG13 – dem engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2 mit 96,2 % Ähnlichkeit – durchführen.

2018: Coronaviren von Fledermäusen können Menschen infizieren

Im Oktober 2015 führten Shi und ihr Team eine serologische Überwachung von Menschen durch, die in der Nähe von Höhlen leben, in denen Fledermäuse, die verschiedene SARSr-CoVs [schwere akute respiratorische Syndrom-Coronaviren] tragen, ihren Schlafplatz haben. Sie nahmen Blutproben von 218 Dorfbewohnern in Jinning County, Provinz Yunnan, China, was ergab, dass sechs Menschen infiziert waren.

„Unsere Studie liefert den ersten serologischen Beweis für eine wahrscheinliche Infektion des Menschen durch Fledermaus-SARSr-CoVs oder möglicherweise verwandte Viren“, schrieben sie, und: „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige SARSr-CoVs ein hohes Potenzial haben, menschliche Zellen zu infizieren.

Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, war ebenfalls an der Studie beteiligt, was insofern bemerkenswert ist, als er auch Teil des Teams der Weltgesundheitsorganisation ist, das die Ursprünge von SARS-CoV-2 untersucht, dem Virus, das COVID-19 verursacht.

Daszak arbeitet eng mit der WIV und Dutzenden anderen an der umstrittenen Gain-of-Function-Forschung, bei der Krankheitserreger, einschließlich Coronaviren, manipuliert werden, um sie infektiöser oder tödlicher zu machen. Er hat offen und wiederholt die Möglichkeit zurückgewiesen, dass die Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks ist, und hat auch enge Verbindungen zu Shi.

Falls es irgendeinen Zweifel gab, veröffentlichte die britische Boulevardzeitung The Sun eine Twitter-Konversation, in der Daszak „zu sagen scheint, dass er sich auf eine alkoholgetränkte Karaoke-Party in einer Fledermaushöhle mit Shi Zhengli freut“, wie GM Watch feststellte.

Daszak twittert: „Ich freue mich auf diesen besonderen Moment, wenn wir mit Zhengli & Linfa [gemeint ist wahrscheinlich Wang Linfa, auch bekannt als „Batman“, ein weiterer Fledermausforscher und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der WIV] Baiju und Karaoke trinken.“ Er fügt hinzu: „Im Moment klingt eine Party in einer Fledermaushöhle genau richtig für mich!“

Bericht: Wuhan Lab-Forscher hatte Symptome, Selbst-Quarantäne

Das Video erwähnt auch Botao Xiao, Ph.D., ein Professor an der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan, China, die an der Northwestern University und Harvard Medical School ausgebildet. Im Februar 2020 veröffentlichte er eine These über Details, die er kannte, über die er aber nicht sprechen durfte.

Er wusste zum Beispiel, dass die Forscher an der WIV infiziert waren und bereits mit der Selbstquarantäne begonnen hatten, nachdem sie Symptome gezeigt hatten. Er sagte, dass die Mehrheit der Forscher im Labor verdächtig sei, dass das Virus von Fledermäusen stamme, dass es sich nicht um eine natürliche Infektion handele und dass die Hauptquelle des Virus aus dem Labor in Wuhan stamme, das übrigens nur 280 Meter von dem Markt für Meeresfrüchte entfernt sei, wo das Virus „offiziell“ entstanden sein soll.

Laut dem Video gab er auch an, dass Forscher mit Urin- und Blutproben von gesammelten Fledermäusen bespritzt wurden, zusammen mit einer Zeitleiste dieser Ereignisse, und er wusste, wie viele Fledermäuse gesammelt wurden. In einem Bericht vom 19. Oktober 2020 enthüllte Dr. Peter Breggin jedoch, dass das CCP sie zum Widerruf zwang und das Papier zurückgezogen wurde, „vielleicht weil es so überzeugend geschrieben und genau richtig war“.

Patient Null wird vermisst

Huang Yan Ling war eine Forscherin am WIV, die eng mit Shi zusammenarbeitete. Laut dem Video glauben viele, dass Ling die Patientin Null für die COVID-19-Pandemie ist, aber sie ist jetzt verschwunden. Ihr Profil und ihre Biographie fehlen auf der Website der WIV, aber nachdem Gerüchte auftauchten, dass sie für tot gehalten wird, hat die chinesische Regierung eine Mitteilung auf der Website der WIV veröffentlicht, die besagt, dass sie am Leben und wohlauf ist.

Es wurden jedoch keine Beweise angeboten, und der Autor vermutet, dass, wenn die CCP die Gerüchte stoppen wollte, sie als erstes einen öffentlichen Auftritt von ihr hätte ansetzen müssen. Aber „niemand hat sie gesehen“.

Berichten zufolge erschien eine Nachricht im chinesischen Nachrichtendienst WeChat, die behauptete, von Ling zu sein, und in der es hieß: „An meine Lehrer und Mitschüler, zu denen ich lange nicht gesprochen habe. Ich bin Huang Yanling und noch am Leben. Wenn ihr irgendeine E-Mail [bezüglich des Covid-Gerüchts] erhaltet, sagt bitte, dass es nicht wahr ist“, aber sie ist seitdem aus den sozialen Medien verschwunden. Der britische Mirror berichtete im Januar 2021 weiter:

„Die jahrelange Suche nach Huan Yan Ling geht weiter inmitten einer mutmaßlichen ’staatlichen Vertuschung‘, nachdem die Wissenschaftlerin verschwunden war, als im vergangenen Februar Berichte im Internet auftauchten, in denen sie als ‚Patientin Null‘ bezeichnet wurde … Staatsbeamte und Laborangestellte waren schnell dabei, die Berichte zu dem Zeitpunkt zu entkräften und aus dem Internet zu entfernen.

Sie behaupteten, Huang sei in Sicherheit und habe lediglich den Arbeitsplatz gewechselt, wobei eine chinesische Nachrichtenagentur sogar behauptete, mit ihrem neuen Arbeitgeber gesprochen zu haben. Doch trotz zahlreicher Aufforderungen des US-Außenministeriums, das Verschweigen von Informationen einzustellen, hat China die Wissenschaftlerin noch nicht physisch vorgeführt. Ihr Zögern hat die Theorie genährt, dass sie entweder tot ist oder vom Staat festgehalten wird, um die Rolle des Instituts bei der Pandemie zu vertuschen …“

SARS-CoV-2 einzigartig gut an die menschliche Infektion angepasst

Daszak sagte der Associated Press im November 2020, dass SARS-CoV-2 von einem Wilderer auf einen Händler übergegangen sein könnte, der es nach Wuhan brachte, und andere haben auch die Idee vorangetrieben, dass SARS-CoV-2 auf natürliche Weise entstand und sich weiterentwickelte, indem es von einer Tierart zur anderen übersprang, bevor es schließlich die Fähigkeit entwickelte, Menschen zu infizieren.

Es gibt jedoch keine direkten Beweise dafür, dass das Virus zoonotisch entstanden ist, während Lawrence Sellin, Ph.D., ein ehemaliger Forscher am U.S. Army Medical Research Institute, mehrere einzigartige Merkmale beschrieben hat, die SARS-CoV-2 außergewöhnlich gut für die Infektion des Menschen geeignet machen:

Eine sehr hohe Infektionsrate, da es selektiver für den menschlichen ACE2-Rezeptor ist als SARS-Cov-1 (das Virus, das für die SARS-Pandemie 2003 verantwortlich war)

Eine einzigartige Furin-Spaltstelle, die bei keinem der eng verwandten Fledermaus-Coronaviren zu finden ist und die es dem Virus ermöglicht, mit menschlichen Zellen zu verschmelzen, wodurch seine Pathogenität und Übertragbarkeit erhöht wird

Bestimmte Spike-Protein-Strukturen, die denen des MERS-CoV-Virus ähneln, die es dem Virus ermöglichen, sich nicht nur über den ACE2-Rezeptor, sondern auch über den DPP4-Rezeptor anzuheften, wie MERS-CoV. Diese duale Rezeptorstrategie könnte für seine Fähigkeit verantwortlich sein, eine Vielzahl von menschlichen Geweben zu infizieren

Jean-Claude Perez, Ph.D., ein pensionierter interdisziplinärer Forscher des IBM European Research Center on Artificial Intelligence, behauptet außerdem, durch das Vorhandensein von HIV1-Retrovirusfragmenten den „formalen Beweis zu erbringen, dass das 2019-nCoV-Coronavirus teilweise ein synthetisches Genom ist“.

Wird das WHO-Team ein mögliches Laborleck untersuchen?

In einem Leitartikel, der im Journal of Human Security veröffentlicht wurde, argumentierte Colin Butler von der Australian National University, ein ehemaliger Berater der WHO, der nicht nur in China, sondern auch zuvor mit Daszak zusammengearbeitet hat, dass es „auffällige“ Hinweise darauf gibt, dass COVID-19 aus einem Labor ausgetreten sein könnte.

Die AP merkte jedoch an: „Laut der veröffentlichten Agenda der WHO für ihre Herkunftsforschung gibt es keine Pläne, zu beurteilen, ob es eine versehentliche Freisetzung des Coronavirus im Labor in Wuhan gegeben haben könnte. Noch einen Schritt weiter gehend, berichtete GM Watch, dass Daszak „bereits kaltes Wasser auf Forderungen nach einer forensischen Untersuchung gegossen hat“:

Ein Artikel in Science zitiert ihn mit den Worten: „Einige der eher chinafeindlichen Rhetorik, die es da draußen gibt, darüber, dass wir in das Labor gehen und uns die Videokameras ansehen müssen, diese Art von Dingen, das ist nicht realistisch, das ist nicht das, was passiert.

Dies veranlasste Richard Ebright von Rutgers zu einem Kommentar, „Daszaks Behauptung, dass Forderungen nach einer gründlichen und glaubwürdigen Untersuchung, im Gegensatz zu einer oberflächlichen und konfliktreichen Untersuchung, ‚Anti-China-Rhetorik‘ sind, ist selbstsüchtiger Unsinn.“

Im Februar 2021 wurde berichtet, dass das WHO-Team 3,5 Stunden bei der WIV verbracht hat, wobei danach nur wenige tatsächliche Informationen veröffentlicht wurden. Daszak erklärte vage auf Twitter: „Extrem wichtiges Treffen heute mit Mitarbeitern der WIV einschließlich Dr. Shi Zhengli. Offene Diskussion. Wichtige Fragen gestellt und beantwortet.

Angesichts der dringenden Notwendigkeit einer gründlichen und unabhängigen Untersuchung eines möglichen Laborlecks haben viele gefordert, dass Daszak aus dem Untersuchungsteam der WHO zurücktritt, da sich die Beweise verdichten, dass ein Laborleck nicht ausgeschlossen werden kann.

