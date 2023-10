Der Israel-Palästina-Konflikt: Er ist einer der am leichtesten zu verstehenden Konflikte

Ein Heuchler zu sein ist an sich kein großes Übel, wir sind alle in gewisser Weise ein bisschen heuchlerisch. Ein absolut großes Übel jedoch ist, auf der ganzen Welt Gewalt und Zerstörung zu verbreiten, um damit die Vorherrschaft auf diesem Planeten anzustreben.

Von Caitlin Johnstone

Die Israel-Palästina-Frage ist nicht kompliziert. Ein Apartheidregime missbraucht und unterdrückt eine indigene ethnische Gruppe und gewährt ihr nicht dieselben Rechte, wie sie die andere ethnische Gruppe im Land genießt. Der einzige Grund, warum irgendjemand denkt, dieser Konflikt sei kompliziert, liegt darin, dass er davon ausgeht, dass, wenn dieser Konflikt einfach zu verstehen wäre, sie es in den Nachrichten gehört hätten.

Tatsächlich ist der Israel-Palästina-Konflikt einer der am leichtesten zu verstehenden Konflikte der Welt. Konflikte wie jener in der Ukraine oder in Syrien sind viel komplizierter zu verstehen. Im Israel-Palästina-Konflikt ist auf den ersten Blick klar, dass eine bestimmte Gruppe an der Macht ist und eine andere Gruppe im selben Land von der ersten Gruppe sehr schlecht behandelt wird. Weil aber die Medien diesen Konflikt als kompliziertes Thema behandeln und die Sympathien dieser Medien stark auf das Apartheidregime der ersten Gruppe ausgerichtet sind, gehen die Menschen davon aus, dass dieser Konflikt nicht so einfach zu verstehen ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ist es aber.