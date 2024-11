Der israelisch-iranische Überbietungswettbewerb verschleiert die Neuordnung der Bündnisse im Nahen Osten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am 18. Oktober im Fernsehen: "Die Achse des Terrors, die vom Iran aufgebaut wurde, bricht vor unseren Augen zusammen. Nasrallah ist tot. Sein Stellvertreter Mohsen ist tot. Haniyeh ist tot. Deif ist tot. Sinwar ist tot. Die Schreckensherrschaft, die das iranische Regime über sein eigenes Volk und die Menschen im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen verhängt hat, wird ebenfalls enden. Alle, die eine Zukunft in Wohlstand und Frieden im Nahen Osten anstreben, sollten sich zusammenschließen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Gemeinsam können wir die Mächte der Finsternis zurückdrängen und eine Zukunft des Lichts und der Hoffnung für uns alle schaffen. »