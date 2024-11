Die Unterstützung des Westens für Israels Völkermord zerstört die Welt, wie wir sie kennen

Die alte Welt stirbt einmal mehr, aber die Achse USA-Israel liegt falsch, wenn sie behauptet, sie würde Monster töten. Sie ist das Monster.

Jonathan Cook

Die entsetzlichen Bilder aus Gaza letzte Woche, in denen ein palästinensischer Teenager, der mit einer Infusion an sein Krankenhausbett gefesselt war, vom Feuer verzehrt wurde, könnten Israels Völkermord ebenso prägen, wie frühere Bilder menschlicher Verderbtheit die Welt geprägt haben.

Nackte, bis auf die Knochen abgemagerte Leichen, die in Massengräbern in den Todeslagern des Holocaust der Nazis verscharrt wurden. Radioaktive Trümmerfelder, nur unterbrochen von verkohlten, skelettartigen Bäumen, nach der atomaren Zerstörung Hiroshimas durch die USA. Ein nacktes vietnamesisches Mädchen, dessen verbrannte Haut sich ablöst, flieht voller Angst vor einem Napalmangriff.

Die Flammen, die den 19-jährigen Shaaban al-Dalou zusammen mit seiner Mutter und zwei anderen in einem Zelt auf dem Gelände des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah bei lebendigem Leib verbrannten, wurden mit ziemlicher Sicherheit durch Raketen aus den USA oder Deutschland ausgelöst, die von israelischen Piloten abgefeuert wurden.

Dalou erholte sich in dem Zelt von einem israelischen Luftangriff eine Woche zuvor auf Deir al-Balah, bei dem 26 Menschen getötet worden waren. Er war bereits unterernährt und immungeschwächt aufgrund der monatelangen israelischen Blockade, die den Zugang von Nahrungsmitteln und Hilfsgütern nach Gaza verhinderte.

Dalous zwei Schwestern, sein Vater und sein jüngerer Bruder erlitten alle schwere Verbrennungen durch das durch den Angriff verursachte Feuer. Sein 10-jähriger Bruder erlag Tage später seinen Verletzungen. Die Opfer in Deir al-Balah wurden bis zur Vergessenheit verbrannt – und mit ihnen die „regelbasierte internationale Ordnung“, die der Westen mit aufgebaut hatte, um eine Wiederholung der Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu verhindern.

Der jahrelange Völkermord in Gaza ist eine ausschließlich westliche Koproduktion. Die USA und Europa schicken die Waffen, sorgen für die diplomatische Deckung, orchestrieren die Unterstützung ihrer willfährigen staatlichen und milliardenschweren Medien und unterdrücken jeglichen Widerstand im Inland.

Die moderne Ära des humanitären Völkerrechts, das der Westen proklamierte, sowie die Institutionen, die der Westen zu seiner Aufrechterhaltung einsetzte, gehen in Flammen auf.

Die Parteien, die Woche für Woche, Monat für Monat die Regeln auflösen, die die Gefahren eines dritten Weltkriegs in Schach hielten, sind nicht die sogenannten „Terroristen“. Es sind nicht Hamas, Hisbollah, al-Qaida oder der Islamische Staat. Es sind nicht einmal der Iran, Russland oder China.

Es ist der Westen. Es sind Washington und seine Verbündeten. Sie sind die Brandstifter.

Nirgendwo sicher

Wer versucht, ein wahres Gefühl für das Ausmaß der Zerstörung zu vermitteln, die Israel so schnell entfesselt hat, oder für die wahllose Art seiner Bombardierungen, muss auf jahrzehntealte Vergleiche zurückgreifen, meist aus Vietnam, Korea oder dem Zweiten Weltkrieg.

So sehr westliche Politiker und Medien Moskau auch angeprangert und sanktioniert und die Ukraine gegen die russische Invasion bewaffnet haben, die Verbrechen dort verblassen im Vergleich zu Israels Krieg gegen Gaza – und jetzt gegen den Libanon.

Das Blutbad, das im Nahen Osten entfesselt wird, stammt aus einer anderen, viel dunkleren Ära. Die humanitäre Katastrophe, die Israel in Gaza verursacht hat, ist in der modernen Ära beispiellos.

Israels Völkermord ist nicht nur erbarmungslos wie so viele andere Kriege. Er war unverschämt, ja geradezu feierlich in seiner Orgie der Zerstörung. Die Bomben treffen genau die „sicheren Zonen“, die Israel als solche deklariert. Sie treffen Krankenhäuser, Schulen, die als Unterkünfte für vertriebene Familien dienen, Bäckereien, Moscheen und Kirchen.

Es ist kein Geheimnis, dass Israel die „menschlichen Tiere“ des Gazastreifens seit langem aushungert: 2,3 Millionen Menschen, oder wie viele auch immer, sind noch am Leben, nachdem die Enklave schon vor Monaten die Fähigkeit verloren hat, ihre Toten zu zählen.

Israel tut Gaza jetzt genau das an, was es angedroht hat, lange bevor es den Vorwand des 7. Oktober nutzen konnte. Es prügelt die Enklave, um sie „zurück in die Steinzeit“ zu schicken.

Es ist nicht die Hamas, die in Gaza eliminiert wird. Es sind die Grundlagen des humanitären Völkerrechts: das Prinzip der „Unterscheidung“ zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten und das Prinzip der „Verhältnismäßigkeit“ bei der Abwägung militärischer Vorteile gegen die Gefährdung von Zivilisten.

All dies geschieht ganz offen und wird nur dadurch verdeckt, dass westliche Politiker und Medien sich weigern, zuzugeben, was alle anderen sehen können.

Israel „gestaltet den Nahen Osten nicht neu“. Es zerstört die Welt, wie wir sie seit Generationen kennen.

Israel hat mit Unterstützung westlicher Hauptstädte deutlich gemacht, dass es keinen sicheren Ort gibt, nicht einmal für diejenigen, die sich in einem Krankenhausbett von Israels früheren Gräueltaten erholen. Es gibt keine „Nichtkombattanten“, keine Zivilisten. Es gibt keine Regeln. Jeder ist ein Ziel.

Und dazu gehören nun nicht nur die Menschen in Gaza, im besetzten Westjordanland und im Libanon, sondern auch die Organisation, die als Hüterin der nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust geschaffenen humanitären Rechtskodizes dienen soll: die Vereinten Nationen.

Angriffe auf Friedenstruppen

Israels wiederholte Angriffe auf UN-Friedenstruppen im Südlibanon – und der „Befehl“ des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, sie sollten ihre Posten verlassen oder mit den Konsequenzen rechnen – werden von westlichen Hauptstädten ebenso normalisiert wie Israels frühere systematische Angriffe auf Gazas Krankenhäuser.

Am Mittwoch feuerte ein israelischer Panzer auf einen Wachturm in der Nähe des libanesischen Dorfes Kafer Kela und beschädigte ihn und seine Kameras.

Eine Woche zuvor wurden zwei Friedenssoldaten – Angehörige der Unifil-Truppe im Libanon – verletzt, als ein israelischer Panzer auf einen Beobachtungsturm des Küstenhauptquartiers von Unifil in Naquora schoss.

Bei einem weiteren Vorfall am vergangenen Sonntag brachen zwei israelische Panzer die Tore eines Unifil-Postens in Ramyah auf. Kurz darauf feuerten israelische Streitkräfte Rauchgranaten ab, die bei 15 Friedenstruppen Hautreizungen und Magen-Darm-Reaktionen hervorriefen.

Netanjahu hat versucht, diese und andere Angriffe mit einer bekannten Lüge zu rechtfertigen. Er behauptet, dass UN-Friedenstruppen als „menschliche Schutzschilde für Hisbollah-Terroristen“ dienen, so wie seine Regierung zuvor die systematische Zerstörung von Gazas Krankenhäusern und der weiteren Infrastruktur damit rechtfertigte, dass die Hamas dort „Kommando- und Kontrollzentren“ errichtet habe.

Matthew Brodsky, ein ehemaliger Berater des Weißen Hauses, forderte Israel kürzlich auf, Napalm auf irische Friedenstruppen im Südlibanon abzuwerfen, was einen Hinweis darauf gibt, wie manche in Washington solche Strategien sehen könnten.

Im Verborgenen agieren

Es gibt klare Gründe – sowohl unmittelbare als auch langfristige –, warum Israel Unifil ins Visier nimmt. Die Friedenstruppen sind dort, um Verstöße gegen das Kriegsrecht zwischen Israel und bewaffneten libanesischen Gruppen wie der Hisbollah zu beobachten und aufzuzeichnen.

Eine der ersten Aufgaben Israels in Gaza bestand darin, ausländische Journalisten fernzuhalten und lokale palästinensische Journalisten zu ermorden, um die Berichterstattung über seine Kriegsverbrechen in der Enklave zu behindern.

Im Libanon steht Israel vor einem größeren Problem. Die UNO – ein Gremium, dessen humanitärer Auftrag darin besteht, Druck auf die Vertragsstaaten auszuüben, sich an das Völkerrecht zu halten – hat nicht nur Augen vor Ort. Sie hat erfahrene Soldaten in befestigten Stellungen, um die Vorgänge auf dem Schlachtfeld zu beobachten, das Israel aus dem Südlibanon gemacht hat.

Ihre Friedenstruppe stammt aus 50 Ländern, was sie alle zu direkten Zeugen der israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit macht. Die Berichte der Unifil werden an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres und ein Netzwerk von UN-Menschenrechtsgremien geschickt.

Deshalb braucht die Truppe genau die Wachtürme, die Israel zerstören will.

Israel möchte im Verborgenen und abseits des Radars operieren können, wie es das in Gaza getan hat, wenn es sein Programm der Kriegsverbrechen im Südlibanon durchführt. Am Mittwoch beispielsweise sprengte Israel das Dorf Mhaibib.

Nachdem Israel bereits Bewohner in Dutzenden von Dörfern im Südlibanon zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen hat, will es diese Gebiete nun wahrscheinlich wie zuvor mit Streumunition überschwemmen, also kleinen Landminen. Dies könnte es Hunderttausenden Libanesen unmöglich machen, in ihre Heimat zurückzukehren.

Die Präsenz von Unifil im Süden würde dieses Verbrechen viel schwieriger machen.

„Rasenmähen“

Es gibt auch ein umfassenderes Ziel. Netanjahu hat nicht nur angedeutet, dass Unifil seinen Militäroperationen im Weg steht, sondern auch, dass Friedenstruppen mit Hisbollah-Kämpfern konspirieren – genau wie Israel zuvor behauptete, die Ärzte des Gazastreifens müssten getötet oder in Folterlager verschleppt werden, weil sie Hamas-Kämpfer in ihren Krankenhäusern beherbergten.

Diese Woche untermauerte Israel seine absurde Anschuldigung mit angeblichen „Geständnissen“ gefangener Hisbollah-Kämpfer, sie hätten Unifil bestochen, um ihnen die Nutzung seiner Posten und Überwachungskameras zu ermöglichen.

Aber alles, was Israel beweist, ist, dass sein entsetzliches Folterregime Gefangene – seien es Hisbollah- und Hamas-Kämpfer oder auf den Straßen Gazas entführte Ärzte – dazu bringen kann, alles zu sagen, was Israel sagen muss, um seine Verbrechen zu rechtfertigen.

Israels Einheitsgeschichte ist so ungeheuerlich eigennützig, dass sie nicht einmal ansatzweise stichhaltig ist – es sei denn, man ist ein westlicher Politiker oder „Medienprofi“.

Israels jüngster physischer Angriff auf die UNO kam nicht aus dem Nichts. Seit Jahrzehnten konstruiert Tel Aviv ein Narrativ der UNO als Brutstätte des Antisemitismus. Das liegt daran, dass die internationale Rechtsordnung jene Verbrechen, die Israel am energischsten verfolgt, an die Spitze ihrer Hierarchie stellt.

Das Völkerrecht ist gegen jeden Staat, der Apartheid durchsetzt, wie Israel es jahrzehntelang in seiner Herrschaft über die Palästinenser getan hat; oder gegen jeden Staat, der ethnische Säuberungen durchführt, wie Israel es seit mehr als drei Vierteln eines Jahrhunderts mit dem palästinensischen Volk tut; oder gegen jeden Staat, der Völkermord begeht, wie Israel es derzeit in Gaza tut.

Alle diese Verbrechen sind im Völkerrecht definiert, und Israel begeht jetzt jedes einzelne davon.

Vor dem 7. Oktober hatte Israel seine Maßnahmen etwas abgeschwächt, und sei es nur, um seinen Schutzherrn, die USA, nicht in Verlegenheit zu bringen.

Stattdessen arbeitete Israel daran, die Regeln der Besatzung und des Krieges schrittweise neu zu interpretieren und zu untergraben, insbesondere durch seine Belagerung und wiederholten Angriffe auf Gaza in den letzten 15 Jahren. Es „mähte zeitweise den Rasen“ und tötete dabei viele Hunderte Zivilisten, während es die breite Bevölkerung 17 Jahre lang „auf Diät“ setzte und ihre Kalorienaufnahme stark einschränkte.

Aber Israel war sich darüber im Klaren, dass die derzeitige Auslöschung Gazas niemals mit dem Völkerrecht vereinbar wäre, selbst mit den lockereren Interpretationen, die es verfochten hatte.

Irgendetwas musste nachgeben. Und Israel war entschlossen, dass das nicht sein Programm des Völkermords war.

„Haus der Finsternis“

Israels langjährige Kampagne gegen die UNO hat im letzten Jahr dramatisch zugenommen.

Aus diesem Grund hat Israel Guterres zur „persona non grata“ erklärt und ihm die Einreise ins Land verboten. Der israelische Außenminister hat Guterres beschuldigt, „Terroristen, Vergewaltiger und Mörder“ zu unterstützen, und ihn als „Schandfleck in der Geschichte der UNO“ bezeichnet.

Deshalb hat Netanjahu die UN-Generalversammlung als „Haus der Finsternis“ und „Sumpf antisemitischer Galle“ bezeichnet.

Deshalb reagierte der scheidende israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen auf die Abstimmung der Generalversammlung, Palästina als Mitglied zu unterstützen, indem er die UN-Charta öffentlich zerriss.

Deshalb haben israelische Beamte den Internationalen Gerichtshof (IGH), das höchste Gericht der UN, das mit Experten für Völkerrecht besetzt ist, wiederholt als antisemitisch verunglimpft und ihn angeblich als „Verfolgung des jüdischen Volkes“ bezeichnet. Das Verbrechen des IGH besteht darin, entschieden zu haben, dass ein „plausibler“ Fall vorliege, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehe.

Deshalb hat Netanjahu Karim Khan, den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, als einen der „großen Antisemiten der Neuzeit“ angeprangert. Khan hat Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragt.

Eine der proisraelischen Gruppen in Großbritannien, UK Lawyers for Israel, versucht, Khan die Zulassung zu entziehen, angeblich wegen „beruflichen Fehlverhaltens“.

Keine Beweise

Unterdessen wird die letzte bedeutende UN-Präsenz in Gaza, das Flüchtlingshilfswerk der UN, bekannt als UNRWA, das für die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln zuständig ist, unerbittlich angegriffen.

Ohne einen einzigen Beweis überredete Israel westliche Mächte, die wichtige Finanzierung der humanitären Organisation einzufrieren. Langsam haben die meisten europäischen Staaten ihre Finanzierung wieder aufgenommen, aber die USA ersticken sie weiterhin mit Sanktionen.

Das israelische Parlament ist gerade dabei, UNRWA als „terroristische Organisation“ einzustufen, während das israelische Militär die Lagerhäuser, Schulunterkünfte und Flüchtlingslager der Agentur bombardiert und deren Mitarbeiter in beispielloser Zahl tötet.

Israel muss die Rolle von UNRWA beim Schutz der Zivilbevölkerung Gazas auslöschen, wenn es Gaza selbst auslöschen will.

Vor genau 50 Jahren zog die UN-Generalversammlung ihre Anerkennung Südafrikas zurück und weigerte sich, sie für die nächsten zwei Jahrzehnte wiederherzustellen. Die Versammlung berief sich dabei auf Pretorias Apartheidherrschaft und die illegale militärische Besetzung Namibias.

Sie könnte Israel, einem noch größeren Schurken, dasselbe antun. Aber anscheinend wagt sie es nicht. Der Westen ist dem Schurkenstaat Israel noch stärker verpflichtet als einst dem Schurkenstaat Apartheid-Südafrika.

Die UN hat gute Gründe zu befürchten, dass Israels von den USA unterstützter Amoklauf durch Gaza, das besetzte Westjordanland, den Libanon und dann weiter nach Iran vor ihrer Haustür enden wird.

Der Plan der Generäle

Nur weil Israel weiß, dass es die internationale Ordnung in Trümmern hinterlassen hat und Washington voll und ganz hinter ihm steht, wagt es, seinen Völkermord in Gaza bis zum bitteren Ende durchzuziehen.

In den westlichen Medien wurde Israels sogenannter „Generalsplan“ kaum erwähnt: ein Gebiet, das Israel als „nördliches Gaza“ deklariert hat, soll in ein offizielles Vernichtungslager im industriellen Maßstab umgewandelt werden.

Der Plan, der letzten Monat von einer Gruppe einflussreicher Militärreservisten veröffentlicht wurde, sieht vor, etwa 400.000 Palästinensern im Norden Gazas eine Woche lang die Möglichkeit zu geben, nach Süden zu fliehen. Wer zurückbleibt, soll verhungern oder als „Hamas-Terrorist“ hingerichtet werden. Frustriert über Israels Unvermögen, die Hamas zu besiegen, wollen diese hochrangigen Offiziere auch die letzten Spuren des Schutzes der Zivilbevölkerung auslöschen.

In der Praxis hat Israel diesen Plan fast von Beginn seines Angriffs an schrittweise umgesetzt. Im vergangenen Oktober forderte es die Bevölkerung des Nordens Gazas auf, in angeblich „sichere Zonen“ im Süden zu fliehen, die es dann bombardierte.

Aluf Benn, Herausgeber von Haaretz, erklärte damals, Israels Strategie sei die Vertreibung „der Bevölkerung Gazas in den südlichen Gazastreifen und die Zerstörung von [Gaza-Stadt]“ – dem größten bebauten Gebiet der Enklave.

Seitdem hat Israel eine befestigte Militärzone namens Netzarim-Korridor errichtet, um den Norden Gazas zu isolieren.

Die Frage, die unbeantwortet bleibt, ist, was mit dem südlichen Gaza passiert, nachdem der Norden ethnisch gesäubert wurde. Alle bisherigen Beweise deuten darauf hin, dass alles, was dem nördlichen Gaza angetan wird, bald genug den Süden erreichen wird.

Wenn Israel glaubt, es könne die Hamas im Norden Gazas nur durch eine Vernichtungspolitik zerstören, was hindert es dann daran, zu behaupten, es müsse später genau dieselbe Politik im Süden Gazas durchführen?

Das wirkliche Ziel, das klar erkennbar ist, ist die Vertreibung der Palästinenser aus ihrer gesamten historischen Heimat durch Terror und Hunger, was israelische Politiker betrügerisch als Programm der „freiwilligen Auswanderung“ bezeichnen.

„Verhungern oder kapitulieren“

Diese Woche erklärten israelische Reservisten gegenüber Haaretz, dass der Plan der Generäle tatsächlich in Kraft sei, da das israelische Militär die Abkehr der globalen Aufmerksamkeit von Gaza hin zu Israels Angriffen auf den Libanon und einem möglichen Krieg mit dem Iran ausnutze.

Einer sagte: „Er entspricht keinem Standard des Völkerrechts. Die Leute saßen da und schrieben einen systematischen Befehl mit Diagrammen und einem operativen Konzept, an dessen Ende man jeden erschießt, der nicht gehen will.“

Netanjahus Likud-Partei bereitet sich Berichten zufolge auf ein Gaza nach dem Völkermord vor und hat diese Woche zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Vorbereitungen für die Besiedlung Gazas“ eingeladen. Mehrere Minister der Regierung werden erwartet.

Der Mastermind hinter dem Plan der Generäle ist Giora Eiland, ein Reservistengeneral und politisch „zentristische“ Persönlichkeit in Israel, die jedem bekannt ist, der die Entwicklung der israelischen Militärdoktrin in den letzten zwei Jahrzehnten studiert hat.

Es war Eiland, der zu Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza am stärksten darauf drängte, alle Hilfe zu blockieren und die Zivilbevölkerung auszuhungern, angeblich um sie zu ermutigen, sich gegen die Hamas zu erheben. Er war auch darauf aus, Epidemien in der Enklave wüten zu lassen.

Seine Überlegungen haben überhaupt nichts mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober zu tun. Bereits 2014, während einer der früheren Blutvergießensrunden Israels, schlug Eiland eine „Verhungern oder Kapitulieren“-Politik gegenüber der Bevölkerung Gazas vor, indem er ihr alle Nahrung und Wasser entzog.

Noch früher, im Jahr 2008, reagierte Eiland auf Israels Versagen, die Hisbollah im Libanonkrieg 2006 zu besiegen, indem er einen Plan vorschlug, der noch verrückter war als die seiner Kollegen. Er schlug vor, den libanesischen Staat, seine Armee und die Zivilbevölkerung zum Hauptziel des Zorns Israels zu machen, nicht die Hisbollah.

Seine Weltanschauung scheint nun Israels Vorgehen nördlich seiner Grenze zu prägen, genau wie es in Gaza der Fall war.

Zeit der Monster

Washington versucht, im Schatten zu bleiben – während es sich gelegentlich ins Licht wagt, um frustriert die Hände zu heben, während es mehr Waffen und Hilfe nach Israel schickt.

Lassen Sie sich nicht täuschen: Nichts von dem allen würde passieren, wenn die USA wirklich gegen den Krieg wären. Das winzige Israel hat weder die Wirtschaft noch das Arsenal, um einen Krieg gegen das palästinensische Volk, den Libanon und den Iran durchzuhalten.

Die Detonation von Waffen in der gesamten Region, die vielen Atombomben entsprechen, ist dank der tiefen Taschen und der grenzenlosen Nachsicht der Biden-Regierung möglich.

Wir treten nicht nur in eine Zeit des industrialisierten Abschlachtens im Namen einer angeblichen westlichen Zivilisation ein, sondern auch in eine Zeit einer weltbewegenden geopolitischen Krise.

1929, in der dunklen, chaotischen Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, schrieb der italienische marxistische Philosoph Antonio Gramsci den berühmten Satz: „Die alte Welt stirbt, und die neue Welt ringt um ihre Geburt: Jetzt ist die Zeit der Monster.“

Die alte Welt stirbt wieder einmal. Sie glaubt, sie sei für die Geburt der neuen verantwortlich, für die Neugestaltung des Nahen Ostens. Aber sie irrt sich. Sie kämpft nicht gegen Monster. Sie ist das Monster.

Und die neue Welt hat keine Chance, geboren zu werden, bis diese Monster getötet sind.