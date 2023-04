Der IWF erstellt ein „Handbuch für CBDC“ für die Einführung durch Zentralbanken und Regierungen

Der IWF hat eine mehrjährige CBDC-Strategie entwickelt, um das umzusetzen, was das Ende der finanziellen Freiheit und Anonymität, wie wir sie kennen, bedeuten könnte: Perspektive

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt ein Handbuch für digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currency, CBDC) zusammen, um Zentralbanken und Regierungen in aller Welt bei der Einführung von CBDCs zu unterstützen.

Der am 10. April veröffentlichte Bericht „IMF Approach to Central Bank Digital Currency Capacity Development“ (IWF-Ansatz zur Kapazitätsentwicklung von Zentralbanken für digitale Währungen) umreißt die mehrjährige Strategie des IWF zur Unterstützung der Einführung von CBDCs, einschließlich der Entwicklung eines lebendigen „CBDC-Handbuchs“, an dem sich die Währungsbehörden orientieren können.

Laut dem ehemaligen stellvertretenden Gouverneur der People’s Bank of China und derzeitigen stellvertretenden geschäftsführenden Direktor des IWF, Bo Li:

„Das Handbuch wird ein Kompendium des Wissens und der Erfahrungen mit CBDC sein. Es wird die Grundlage für den Kapazitätsaufbau bilden und hoffentlich den Ländern helfen, möglichst fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie den großen Schritt zur Gestaltung und Herausgabe ihrer eigenen CBDC machen.“

Deputy Managing Director Bo Li: #CBDC has profound implications for monetary policy & fin stability. If properly designed and implemented, it could strengthen the usability, resilience & efficiency of payment systems & increase fin inclusion: https://t.co/a1GQRhsDLO pic.twitter.com/GuKgaWcxpv — IMF (@IMFNews) April 12, 2023

Dem IWF zufolge „wird das Handbuch eher beschreibend als vorschreibend sein und Informationen, Erfahrungen, empirische Erkenntnisse und Rahmen zur Bewertung von CBDC bieten“.

Derzeit ist das CBDC-Handbuch für „mittlere bis hochrangige politische Entscheidungsträger in Zentralbanken und Finanzministerien und bis zu einem gewissen Grad in anderen Regierungsbehörden“ gedacht.

Es soll ein lebendiges Dokument sein, das mindestens 19 Kapitel enthält, die in den nächsten vier bis fünf Jahren schrittweise veröffentlicht werden.

Das Handbuch wird die am häufigsten gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem CBDC aufgreifen, darunter:

Politische Ziele und operativer Rahmen von CBDC Grundlegende Anforderungen und Bereitschaft zur Ausgabe von CBDC, wie z. B. rechtliche Überlegungen, Cyber-Resilienz, Zentralbank-Governance sowie Regulierung und Aufsicht CBDC-Konstruktionsprozesse, -Überlegungen und -Entscheidungen Projektansätze und Technologie Potenzielle makrofinanzielle Auswirkungen von CBDC

„Die Kapitel des Handbuchs werden vor allem einen Rahmen für die Strukturierung der CBDC-Erkundung bieten, und die Empfehlungen werden sich an den international bewährten Verfahren orientieren und von den Gegebenheiten des jeweiligen Landes abhängig sein“, heißt es in dem Bericht.

Die Kapitel 8 bis 11 könnten für Bürger auf der ganzen Welt von besonderem Interesse sein, da sie sich mit Fragen der Programmierbarkeit von CBDCs, dem Schutz der Privatsphäre und der Frage befassen, wie Strafverfolgungsbehörden auf Nutzerdaten zugreifen und Konten einfrieren können.

In Kapitel 8 werden beispielsweise „Entscheidungen über die Gestaltung, wie Betriebsmodell, Beschränkungen bei der Verwahrung, Programmierbarkeit, Verzinsung und Grad der Zentralisierung getroffen.“

Kapitel 9 wird sich mit Geschäftsmodellen befassen, bei denen „der Zugang zu Transaktionsdaten wahrscheinlich eine Schlüsselrolle spielen wird„, wenn es darum geht, wie der „öffentliche Sektor Anreize für den privaten Sektor, wie Banken, Nichtbanken-Zahlungsdienstleister und Technologieanbieter, schaffen kann, CBDC-Dienste anzubieten“.

Kapitel 10 soll sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass „die Strafverfolgungsbehörden in der Lage sind, Straftaten zu untersuchen und zu verfolgen, an denen CBDC beteiligt sind oder bei denen kriminelle Erlöse in CBDCs generiert werden, und diese Erlöse zu beschlagnahmen, einzufrieren oder zu beschlagnahmen.“

Und in Kapitel 11 „wird der Kompromiss zwischen Datennutzung und Schutz der Privatsphäre geprüft“, einschließlich der Frage, „welche Daten durch CBDC-Transaktionen generiert werden und welche Institutionen Zugang zu diesen Daten haben könnten.“

„Was die Anonymität betrifft, so würde es keine vollständige Anonymität wie bei Banknoten geben“ Christine Lagarde, Europäische Zentralbank, 2022

Apropos Datenschutz: Am 27. September veranstaltete die französische Zentralbank (Banque de France) ein internationales Rundtischgespräch, bei dem Zentralbanker aus den USA und der EU bestätigten, dass digitale Dollar und Euro, sollten sie eingeführt werden, nicht anonym sein werden.

„Was die Anonymität betrifft, so würde es keine vollständige Anonymität wie bei Banknoten geben“, sagte Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Mit anderen Worten: Diese CBDCs würden eine Art digitales Identitätssystem erfordern.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt“ Digital Identity Insight Report, World Economic Forum, 2018

Eine digitale Identität umfasst alles, was Sie in der digitalen Welt einzigartig macht, und ist ein System, das alle Ihre intimsten persönlichen Daten zusammenführen kann, z. B. welche Websites Sie besuchen, Ihre Online-Einkäufe, Gesundheitsdaten, Finanzkonten und mit wem Sie in den sozialen Medien befreundet sind.

Es kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen Ihnen zur Verfügung stehen, und es kann sicherlich von öffentlichen und privaten Einrichtungen verwendet werden, um Ihnen diesen Zugang zu verweigern.

Im Jahreswirtschaftsbericht 2021 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) heißt es: „Der vielversprechendste Weg zur Bereitstellung von Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter ist ein kontobasiertes CBDC, das auf einer digitalen ID mit Beteiligung des öffentlichen Sektors beruht.“

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Abgesehen von der Abschaffung der völligen Anonymität besteht bei CDBCs auch das Risiko, dass jede Transaktion aufgezeichnet wird und sie vollständig programmierbar sind, was bedeutet, dass Finanzinstitute und ihre Kunden die vollständige Kontrolle darüber haben könnten, wo, wann und wie Ihr Geld ausgegeben wird.

Der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, gab auf der jährlichen Cybersicherheitsschulung Cyber Polygon im Jahr 2021 ein praktisches Beispiel dafür, wie die Programmierbarkeit von CBDCs aussehen könnte.

Dort erklärte Zabotkin:

„Dieser [digitale Rubel] wird eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit erkunden, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen. „Stellen Sie sich vor, Sie können Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und dann die Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken, zum Beispiel. „Das wäre eine nützliche Funktion für einen Kunden, und natürlich kann man sich Hunderte von ähnlichen Anwendungsfällen ausdenken.“

„Diejenigen, die die Verwendung digitaler Währungen mit der Programmierbarkeit verbinden können, wären die Intermediäre – wären die Geschäftsbanken“ Christine Lagarde, Europäische Zentralbank, 2023

'The issuance of a digital currency that would be central bank money would not be programmable […] Those who can associate the use of digital currency with programmability would be the commercial banks': Christine Lagarde, @BIS_org Innovation Summit, March 2023 #CBDC pic.twitter.com/x7xByPJmuR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 11, 2023

In einer Rede auf dem BIZ-Innovationsgipfel im März 2023 betonte Lagarde, dass die Zentralbanken selbst kein Interesse an der Programmierung von CBDCs hätten, die Geschäftsbanken aber sehr wohl.

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar – sie wäre nicht mit einer bestimmten Einschränkung verbunden, sei es zeitlich oder in Bezug auf die Art der Verwendung – das wäre für mich ein Gutschein. Es wäre keine digitale Währung“, sagte Lagarde.

„Diejenigen, die die Verwendung einer digitalen Währung mit der Programmierbarkeit verbinden können, wären die Vermittler – die Geschäftsbanken“, fügte sie hinzu.

Was die Anonymität der Nutzer und anonyme Transaktionen betrifft, räumte Lagarde ein: „Eine digitale Währung wird niemals so anonym sein und die Privatsphäre in vielerlei Hinsicht so gut schützen wie Bargeld, weshalb es Bargeld immer geben wird.“

Laut einem Blogbeitrag des Weltwirtschaftsforums (WEF) Agenda vom September 2017 ist die „allmähliche Obsoleszenz der Papierwährung“ jedoch „charakteristisch für ein gut konzipiertes CBDC“.

„Ein wesentlicher Unterschied zu einem CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und dass wir auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen“ Agustin Carstens, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 2020

Auf einem IWF-Seminar am 19. Oktober 2020 erklärte Augustin Carstens, Generaldirektor der BIZ, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen CBDC und Bargeld darin besteht, dass eine CBDC der Zentralbank sowohl die „absolute Kontrolle“ über die Verwendung der CBDC als auch die Technologie zur Durchsetzung dieser Kontrolle gibt.

„Wir neigen dazu, die Gleichwertigkeit mit Bargeld herzustellen, und da gibt es einen großen Unterschied“, sagte Carstens im Jahr 2020.

„Bei Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt. Wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt.“

„Ein wesentlicher Unterschied zu einem CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und dass wir auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

„Diese beiden Punkte sind extrem wichtig, und das macht einen großen Unterschied in Bezug auf das, was Bargeld ist“, fügte er hinzu.

„Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür sie verwendet werden können“ Bo Li, IWF, 2022

Today: "CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF pic.twitter.com/kcROTxXZau — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2022

Im Oktober 2022 erklärte der stellvertretende geschäftsführende Direktor des IWF, Bo Li, derselbe Mann, der jetzt das CBDC-Handbuch lobt, wie CBDCs programmiert werden könnten.

„CBDC können es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, zu programmieren – intelligente Verträge zu erstellen – um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken“, sagte Li.

„Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann“, fügte er hinzu.

Li wies auch darauf hin, dass Institutionen die CBDC-Transaktionsdaten nach dem Vorbild des kommunistischen Chinas nutzen könnten, wo „nicht-traditionelle Daten für Finanzdienstleister sehr nützlich sein können, um mir eine Kreditbewertung zu geben“.

CBDCs in Verbindung mit der digitalen ID untergraben die Möglichkeit der Bürger, anonym zu handeln.

Wie der Assistenzprofessor Rohan Grey vom Willamette University College of Law im Juni 2021 vor dem US-Repräsentantenhaus aussagte, ist die Transaktionsanonymität, wie auch die Anonymität im Allgemeinen, ein öffentliches Gut und ein Grundpfeiler der politischen Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft“.

Letztlich könnte ein CBDC in Verbindung mit einem digitalen Ausweis Regierungen und Unternehmen erlauben, zu bestimmen, was man mit seinem eigenen Geld kaufen kann, einschließlich eines Verfallsdatums, wann man es ausgeben darf.

Dieses System ist reif für die totale Überwachung und Kontrolle vieler Aspekte der Gesellschaft und ebnet den Weg für ein autoritäres Sozialkreditsystem, das Anreize schafft, Zwang ausübt oder das Verhalten der Bürger anderweitig manipuliert.

Mit seinem kommenden CBDC-Handbuch hat der IWF nun einen mehrjährigen Plan, um Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt bei der Umsetzung dessen zu unterstützen, was das Ende der finanziellen Freiheit und Autonomie, wie wir sie kennen, bedeuten könnte.