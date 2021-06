DER IWF warnt. Das Steigen der Lebensmittelpreise hat gerade erst angefangen

Der Verbraucherpreisindex (VPI) in Europa hat seit Anfang des Jahres nicht aufgehört zu steigen, wie auch in den Vereinigten Staaten und einem Großteil der kapitalistischen Länder der Welt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die Lebensmittelpreise einen weiteren Aufschwung erleben werden, der in diesem und im nächsten Jahr bei den Konsumenten spürbar werden wird.

Obwohl die Lebensmittelpreise in letzter Zeit moderat gestiegen sind, könnte sich dies in den kommenden Monaten ändern. Eine solche Änderung würde die hohen Preise, die die Verbraucher bereits erlebt haben, laut IWF noch verstärken.

Die Lebensmittelpreise stiegen bereits vor der Pandemie, unter anderem wegen der Blockadepolitik der USA gegen China. Frühe Begrenzungen und Unterbrechungen der Lieferkette führten zu höheren Verbraucherpreisen für Lebensmittel. Zu Beginn der Pandemie führten Unterbrechungen in der Lebensmittelversorgungskette, veränderte Gewohnheiten der Haushalte (z. B. nicht mehr auswärts zu essen) und die Bevorratung der Verbraucher (zusammen mit einer starken Aufwertung des US-Dollars) in vielen Ländern zu einem Anstieg der Verbraucherpreisindizes für Lebensmittel.

Versand- und Transportkosten steigen in die Höhe. Die Seefrachtraten sind in den letzten 12 Monaten um das 2-3fache gestiegen, während steigende Benzinpreise und ein Mangel an Lkw-Mikroprozessoren in einigen Regionen die Kosten für Lkw-Transporte in die Höhe treiben.

Die weltweiten Erzeugerpreise für Lebensmittel erreichen Rekordhöhen. Seit dem Tiefststand im April 2020 sind die internationalen Lebensmittelpreise (aus Sicht der Produzenten) um 47,2 Prozent gestiegen und haben damit den höchsten realen Stand seit sieben Jahren erreicht, während sie in aktuellen Dollarkursen auf dem höchsten Stand aller Zeiten liegen. Zwischen Mai 2020 und Mai 2021 stiegen die Preise für Sojabohnen und Mais um mehr als 86 Prozent bzw. 111 Prozent.

In Anbetracht dieser Tatsachen hält es der IWF für recht wahrscheinlich, dass die Inflation bei Lebensmitteln im weiteren Verlauf der Jahre 2021 und 2022 anziehen wird. Der jüngste starke Anstieg der internationalen Lebensmittelpreise hat in einigen Regionen bereits begonnen, sich langsam auf die inländischen Verbraucherpreise auszuwirken, da die Einzelhändler, die die steigenden Kosten nicht auffangen können, die Erhöhungen an die Endverbraucher weitergeben.

Dieser Trend wird sich fortsetzen, da die internationalen Lebensmittelpreise im Jahr 2021 um etwa 25 Prozent steigen werden, und selbst wenn sie sich stabilisieren, wird sich dieser Anstieg in den nächsten 6 bis 12 Monaten auf die Endpreise niederschlagen und schließlich auch den VPI im Jahr 2022 beeinflussen.

Die Dritte Welt reagiert empfindlicher auf Preissteigerungen bei frischen Lebensmitteln, hinzu kommt das Wechselkursrisiko ihrer Währungen gegenüber dem Dollar. Eine Abwertung von Schwellenländerwährungen gegenüber dem Dollar kann zusammen mit einem Anstieg der Lebensmittelinflation zu einem starken Anstieg aller Preise führen. Da die meisten Lebensmittel in US-Dollar gehandelt werden, haben Länder mit schwächeren Währungen einen Anstieg ihrer Lebensmittelimportrechnungen zu verzeichnen.

Darüber hinaus sind Schwellenländer und Länder mit niedrigem Einkommen anfälliger für Preisschocks bei Nahrungsmitteln, da die Verbraucher in diesen Ländern tendenziell einen relativ größeren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben.