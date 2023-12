Der Klimawandel: Die ungeklärte Wissenschaft, Teil 1

Iain Davis

Auf der 28. Konferenz der Vertragsparteien (COP28), die vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) einberufen wurde, sagte der britische Aristokrat, politische Lobbyist und Klimaaktivist König Karl III:

Ich habe einen großen Teil meines Lebens damit verbracht, vor den existenziellen Bedrohungen zu warnen, die uns durch die globale Erwärmung, den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt drohen. […] Die Gefahren sind keine fernen Risiken mehr. […] Wie können wir unsere öffentlichen, privaten, philanthropischen und gemeinnützigen Sektoren immer effektiver zusammenbringen, so dass sie alle ihren Teil zur Erreichung von Klimaschutzmaßnahmen beitragen und jeder die einzigartigen Stärken der anderen ergänzt? Öffentliche Mittel allein werden niemals ausreichen. […] Wie können wir sicherstellen, dass die Mittel in die Entwicklungen fließen, die für eine nachhaltige Zukunft am wichtigsten sind?

Zwei Dinge stechen aus Charles‘ Rede hervor: die Warnungen vor den schrecklichen Folgen der „globalen Erwärmung“ und die Tatsache, dass seine Lösungsvorschläge alle etwas mit der Neuausrichtung der Investitionsstrategien einer globalen öffentlich-privaten Partnerschaft zu tun haben.

Charles warnt schon lange vor der Klimakatastrophe. Vor 14 Jahren teilte er uns zuverlässig mit, dass wir nur noch 8 Jahre Zeit hätten, um die Welt zu retten.

Die angebliche Rechtfertigung für ein neues globales Wirtschaftsmodell ist natürlich der Grund, warum die Leute, die wir als Parasitenklasse bezeichnen könnten, so eifrig den „Klima-Alarm“ vorantreiben. Wenn wir uns die angebliche Lösung der „Sustainable Development Goals“ (SDG) ansehen, haben sie weit mehr mit globaler wirtschaftlicher, politischer, finanzieller und sozialer Kontrolle zu tun als mit der Bekämpfung des „Klimawandels“. Unter den auf der COP28 versammelten so genannten „Vordenkern“ war Charles einer von vielen, die erklärten, dass die Bekämpfung des Klimawandels eine viel stärkere globale Steuerung erfordere.

Die globale Umgestaltung von so ziemlich allem basiert auf der Behauptung, dass die globale Erwärmung zu einem gefährlichen Klimawandel führe und wir alle gemeinsam etwas dagegen tun müssen. Obwohl ebenso klar ist, dass „wir“ keine Aristokraten wie Charles oder viele der anderen milliardenschweren „Klima-Aktivisten“ der COP28 einschließt, die alle einen Kohlenstoff-Fußabdruck haben, der mit dem kleiner Inselstaaten vergleichbar ist.

Doch selbst wenn wir die von uns geforderte selektive, kollektive Verantwortung akzeptieren, gibt es bei Betrachtung der wissenschaftlichen Beweise viele Gründe, an der angeblichen Grundlage zu zweifeln. Nicht zuletzt, weil die zugrunde liegende Theorie der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW) äußerst fragwürdig ist.

Die AGW-Theorie besagt, dass die menschlichen Emissionen von Kohlendioxid (CO 2 ) und anderen so genannten Treibhausgasen (THG) wie Methan (CH 4 ) in die Atmosphäre gelangen, wo sie sich ansammeln und angeblich die Wärmeabstrahlung der Erde verringern. Dies führt angeblich zu einer zusätzlichen Erwärmung in der unteren Atmosphärenschicht, der Troposphäre.

Die Verbrennung so genannter fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung wurde als Hauptschuldiger für die Emission angeblicher Treibhausgase durch die Menschheit ausgemacht. Die Befürworter der AGW-Theorie fügen hinzu, dass diese vom Menschen verursachte Erwärmung beispiellos sei und die Wettermuster in einem solchen Ausmaß beeinträchtige, dass das Leben auf der Erde in unmittelbarer Gefahr sei.

Folglich wird behauptet, dass unsere Energienutzung, die oft als Energiemix bezeichnet wird, uns in eine „Klimakatastrophe“ führe. Wenn die Medien darüber berichten, löst dies einen weit verbreiteten „Klima-Alarm“ aus.

Regierungen und viele „Klimawissenschaftler“ argumentieren nachdrücklich, dass wir den Energiemix in Richtung einer Abhängigkeit von angeblich erneuerbaren Energien ändern, unsere Verbrauchsmuster radikal ändern und zunehmende Einschränkungen akzeptieren müssten. Diese Maßnahmen sind Teil der Agenda der Vereinten Nationen für „nachhaltige Entwicklung“.

Der südafrikanische Wirtschaftswissenschaftler Rob Jeffrey erlangte kurzzeitig Berühmtheit, nachdem er im Alter von 80 Jahren erfolgreich seinen Doktortitel erworben hatte. Seine bemerkenswerte Abschlussarbeit ist eines der wenigen veröffentlichten Dokumente, in dem eine Vielzahl wissenschaftlicher Beweise, die sowohl die AGW-Theorie als auch die vorherrschende „Klima-Alarm“-Darstellung in Frage stellen, in einer Quelle zusammengefasst sind. Diese Artikelserie basiert teilweise auf einigen seiner Erkenntnisse, kann aber seiner Arbeit nicht gerecht werden. Die Lektüre seines Papiers sei hiermit dringend empfohlen.

Wir werden einige der vielen wissenschaftlichen und anderen empirischen Gründe erörtern, die die AGW-Theorie in Frage stellen. In einer kürzlich vom „Statistisk Sentralbyrå“ – dem norwegischen Statistikamt – veröffentlichten statistischen Auswertung der historischen Temperaturaufzeichnungen wurde beispielsweise untersucht, inwieweit die historischen Temperaturveränderungen auf die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zurückzuführen sind. In der Zusammenfassung stellen die Forscher fest:

[…] [Standard-Klimamodelle werden durch Zeitreihendaten zu den globalen Temperaturen widerlegt. […] […] Der Effekt der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen scheint nicht stark genug zu sein, um systematische Veränderungen in den Temperaturschwankungen der letzten 200 Jahre zu verursachen.

Der Artikel, den Sie gerade lesen, stellt keine „Leugnung des Klimawandels“ dar. Niemand, der die AGW-Theorie, die angebliche „Klimakrise“ oder den daraus resultierenden „Klima-Alarm“ ernsthaft in Frage stellt, bestreitet, dass sich das Klima ändert oder dass sich der Planet in einer allgemeinen Erwärmungsphase befindet. Die Skeptiker „leugnen“ auch nicht, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Weltbevölkerung haben kann.

Dieser Artikel soll keine Widerlegung des Konsens der AGW-Klimawissenschaft sein. Er verweist auf einen kleinen Teil der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den Konsens der Klimawissenschaft in Frage stellen. Viele, aber nicht alle dieser Beweise werden von Rob Jeffrey in seiner Dissertation angeführt. Das Ziel ist es, eine offene, ehrliche Debatte anzuregen. Diese Diskussion sollte auch die von den Vereinten Nationen behauptete Rechtfertigung für ihre Agenda für nachhaltige Entwicklung berücksichtigen.

Die AGW-Theorie verstehen

Laut der deutschen theoretischen Physikerin Sabine Hossenfelder besagt die AGW-Theorie, dass vor allem kurzwellige „ultraviolette“ Sonnenstrahlung von der Erde zunächst absorbiert und dann in Form von langwelliger „Infrarot“-Strahlung abgegeben wird. Die von der Erdoberfläche abgegebene Infrarotstrahlung breitet sich langsam durch die Atmosphäre nach oben aus, wo sie von den Treibhausgasen aufgefangen wird.

Die gesamte eingehende Sonnenenergie muss sich mit der gesamten ausgehenden Energie ausgleichen, um ein „Strahlungsgleichgewicht“ zu erreichen. Dieses Strahlungsgleichgewicht wird als „Strahlungsbudget“ der Erde bezeichnet.

Atmosphärendruck und -temperatur nehmen mit der Höhe ab, so dass die Dichte der Treibhausgase bis zu dem Punkt abnimmt, an dem die Infrarotstrahlung von der Erdoberfläche von den Treibhausgasen, insbesondere CO 2 , abgestrahlt wird. Sie wird in alle Richtungen abgestrahlt, und ein Teil wird in Richtung Erdoberfläche „zurück“ abgestrahlt.

Um das Strahlungsgleichgewicht aufrechtzuerhalten, wird die sich daraus ergebende durchschnittliche Lufttemperatur an der Oberfläche (SAT – sehr niedrige Höhe, nur 2 m über der Oberfläche) immer proportional wärmer sein als der „obere Teil der Atmosphäre“ (TOA), wo die Infrarotstrahlung schließlich von den spärlicher verteilten Treibhausgasen abgegeben wird.

Loeb et al. (2018) stellt fest:

Der Klimawandel bedeutet eine Störung des Energiehaushalts der Erde […]. Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre, die entweder auf natürliche oder anthropogene Ursachen zurückzuführen sind, verändern die Energieverteilung und können zu unumkehrbaren Veränderungen des regionalen Klimas führen. Der Energiehaushalt der Erde am oberen Ende der Atmosphäre (Top-of-Atmosphere, TOA) ist ein Gleichgewicht zwischen der von der Erde absorbierten Sonnenenergie und der in den Weltraum abgestrahlten terrestrischen thermischen Infrarotstrahlung. Da es sich dabei nur um Strahlungsenergie handelt, wird dies auch als Strahlungsbudget der Erde (ERB) bezeichnet. Etwa 30% der einfallenden Sonnenstrahlung, die die Erde erreicht, wird von Luftmolekülen, Wolken, der Erdoberfläche und Aerosolen zurück ins All gestreut. Die restlichen 70% werden vom System der Erdatmosphäre absorbiert und liefern die Energie, die für die Erhaltung des Lebens auf der Erde notwendig ist. Die absorbierte Sonnenstrahlung (ASR) wird in verschiedene Energieformen umgewandelt und im gesamten System transportiert und gespeichert. Die Erde emittiert auch thermische Infrarotstrahlung in den Weltraum als ausgehende langwellige Strahlung, die die ASR in einem Gleichgewichtsklima ausgleichen muss.

Verschiedene Treibhausgase haben unterschiedliche Absorptions- und Emissionseigenschaften bei verschiedenen Wellenlängen. CO 2 absorbiert am besten die langwellige Strahlung mit einer Wellenlänge von etwa 15 Mikrometern. Das bedeutet, dass CO 2 in einer Höhe von etwa 12 km über der Erde, wo die Temperatur der Atmosphäre bei etwa 220 K (-53 °C) liegt, eine merkliche Verringerung der ausgehenden langwelligen Strahlung bewirkt.

CO 2 absorbiert und emittiert jedoch nicht nur langwellige Strahlung in diesem schmalen Emissionsband in dieser Höhe. Es absorbiert auch die Strahlung kürzerer und längerer Wellenlängen in geringerem Ausmaß sowohl in niedrigeren als auch in höheren Lagen. Eine Zunahme des gesamten atmosphärischen CO 2 verlangsamt die Emission eines wachsenden Teils der langwelligen Strahlung. Dadurch erhöht sich im Wesentlichen die Höhe, in der die Infrarotstrahlung die Erde verlässt.

Dr. Hossenfelder sprach von einem „verstärkten Treibhauseffekt“, wie sie es nennt:

Der Treibhauseffekt funktioniert, weil durch die Erhöhung der effektiven Emissionshöhe die Temperaturabgabe verringert wird, wodurch das System aus dem Gleichgewicht gerät.

Dieser positive „Strahlungsantrieb“ erzeugt das Energieungleichgewicht der Erde (EEI), das als Strahlungsfluss (W/m2) gemessen wird. Shukmann et al. (2023) schätzen den EEI derzeit auf +0,76 W/m2.

Durch den Strahlungsantrieb wird dem Klimasystem zusätzliche Wärmeenergie zugeführt. Diese manifestiere sich größtenteils als potenzielle und kinetische Energie und verursacht häufigere und schwerere Wetteranomalien. Die Befürworter der AGW-Theorie behaupten, dass dieser positive Strahlungsantrieb zu einem immer energiegeladeneren Klimasystem führe, was möglicherweise gefährliche Auswirkungen auf das Leben auf unserem Planeten hat.

Die AGW-Theorie wird angeblich durch die Beobachtung der Abkühlung der Stratosphäre bewiesen. 1967 sagten Manabe und Wetherall voraus, dass die Zunahme an Energie, die in der Troposphäre eingeschlossen wird, zu einer beobachtbaren Abkühlung in der Stratosphäre führen würde. Dies soll der „Fingerabdruck“ des Klimawandels sein. Santer et al. (2023) haben eine Abkühlung der Stratosphäre beobachtet und bezeichnen dies in Verbindung mit der Erwärmung der Troposphäre als „unwiderlegbaren Beweis für menschliche Einflüsse auf die thermische Struktur der Erdatmosphäre.“

Sabine Hossenfelder erklärte die Bedeutung der gleichzeitigen stratosphärischen Abkühlung und troposphärischen Erwärmung für AGW-Theoretiker:

Dies war eine sehr wichtige Vorhersage, denn wenn die globale Erwärmung durch eine Zunahme der Sonneneinstrahlung und nicht durch eine Zunahme der Treibhausgase verursacht wurde, dann sollten sich beide erwärmen. Und die obere Stratosphäre hat sich in der Tat abgekühlt. Wenn Sie jemand fragt, woher wir wissen, dass es sich nicht um eine Veränderung der Sonneneinstrahlung handelt, lautet eine gute Antwort […] „Abkühlung der Stratosphäre“.

Dr. Hossenfelder erkannte, dass die grundlegende grafische Darstellung des mathematischen Modells des Treibhauseffekts – auf die wir gleich noch eingehen werden – in fast allen wichtigen einführenden „Klimawissenschafts“-Lehrbüchern verwirrend ist. Deshalb hat sie die wissenschaftliche Erklärung, wie der Treibhauseffekt „wirklich“ funktioniert, vereinfacht:

Die von der Sonne einfallende Strahlung durchdringt die Atmosphäre und trifft auf die Oberfläche. Sie wird in Infrarotstrahlung umgewandelt und erwärmt die Atmosphäre von unten. Irgendwo hier oben [TOA] entweicht das Infrarotlicht dann endgültig. Wenn die CO 2 -Konzentration ansteigt, entweicht das Infrarotlicht von weiter oben, wo die Atmosphäre etwas kälter ist. Jetzt ist die insgesamt abgestrahlte Energie geringer und das System gerät aus dem Gleichgewicht. Die Erde muss sich dann von unten erwärmen, bis die Emission wieder ins Gleichgewicht kommt.

Diese einfache, laienhafte Erklärung eines Klimawissenschaftlers ist für Skeptiker wichtig, denn, wie Einstein zu Louis de Broglie gesagt haben soll:

Alle physikalischen Theorien, abgesehen von ihren mathematischen Ausdrücken, sollten sich so einfach beschreiben lassen, dass sogar ein Kind sie verstehen kann.

Wenn die Theorie solide ist, dann sollte sie auch einfach genug zu erklären sein.

Temperatur-„Stornoraten“ in den unteren atmosphärischen Schichten

Den Konsens zur AGW-Theorie in Frage stellen

Die AGW-Theorie gilt weithin als „gefestigte Wissenschaft“, und der wissenschaftliche Konsens über die Theorie sei ebenso „gefestigt“ und soll die Vorstellung, dass die AGW-Theorie eine wissenschaftliche Tatsache sei, noch verstärken. Mainstreammedien wie die BBC haben eine redaktionelle Politik, die jegliche Infragestellung der AGW-Theorie in ihren Nachrichten und ihrer wissenschaftlichen Berichterstattung verbietet. Andere LM-Medien wie der britische „Guardian“ weigern sich, die Infragestellung des klimawissenschaftlichen Konsenses als „Skepsis“ zu bezeichnen und bestehen stattdessen darauf, sie als „Klimaleugnung“ zu bezeichnen.

Der wissenschaftliche Konsens ist wissenschaftlich irrelevant. Er ist nicht einmal ein Beweis, geschweige denn ein Beleg für irgendetwas. Allein die Tatsache, dass es eine wissenschaftliche Debatte über den angeblichen Konsens gibt, unterstreicht, dass die Wissenschaft niemals abgeschlossen ist, weder durch einen Konsens noch auf andere Weise.

In vielerlei Hinsicht ist es lächerlich, dass Dr. Rob Jeffrey sich überhaupt mit der Frage des Konsenses befassen musste. Leider wird er von den Befürwortern der AGW-Theorie häufig zitiert, als ob dies ein Grund wäre, ihre Behauptungen zu akzeptieren. Deshalb war er gezwungen, das Thema kurz anzusprechen.

Rob Jeffrey schrieb:

Vor einigen Jahren stellten Bedford und Cook (2013) die Behauptung auf, dass „es einen überwältigenden Konsens innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt […], dass die globale Durchschnittstemperatur der Erde ansteigt und dass die menschlichen Emissionen von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, die Hauptursache sind.“ Die Schlussfolgerung von Cook war, dass in Bezug auf AGW [Anthropogenic Global Warming] „97,1% die Konsensposition unterstützten, dass der Mensch die globale Erwärmung verursacht.“ [. . .]. Diese Zahl wird oft als eindeutiger Konsens der Experten über die Verantwortung des Menschen für die anthropogene globale Erwärmung (AGW) verbreitet. Viele andere Experten haben dies stark bestritten, vor allem Legates (2015). Sie legen überzeugende Argumente dafür vor, dass die Zahl von 97% eine eklatante Fehldarstellung ist.

Cook et al. (2013) untersuchten die Zusammenfassungen von 11.944 Artikeln, die zwischen 1991 und 2011 veröffentlicht wurden und in denen die Themen „globaler Klimawandel“ oder „globale Erwärmung“ usw. behandelt wurden. Die Forscher stuften die Zusammenfassung als Unterstützung für die AGW-Theorie „Konsens“ ein, wenn sie ein gewisses Maß an Übereinstimmung mit der folgenden Aussage zum Ausdruck brachte:

Der größte Teil der derzeitigen Erwärmung wird höchstwahrscheinlich durch menschliche Aktivitäten verursacht (anthropogene globale Erwärmung, AGW).

Später würden Legates et al. (2015) dies als Cooks „Standarddefinition“ des AGW-Konsenses bezeichnen. Aus Legates (2015) merken wir an:

Es ist weder aus dem Papier noch aus den ergänzenden Informationen ersichtlich, welcher Prozentsatz aller Abstracts nach Ansicht der Autoren die Standarddefinition unterstützt hat. […] Von den 11.944 Abstracts wurden 3896 (32,6%) als explizit oder implizit zustimmend gekennzeichnet, zumindest für die nicht quantifizierte Definition, dass der Mensch eine gewisse Erwärmung verursacht. Nur durch den willkürlichen Ausschluss der 7930 Abstracts, in denen keine Meinung geäußert wurde (aber unter Beibehaltung von vierzig Abstracts, in denen Unsicherheit zum Ausdruck kam), konnten Cook et al. (2013) zu dem Schluss kommen, dass 97,1% den „Konsens“ befürworten. Aus der Datei der Autoren geht jedoch hervor, dass sie nur 64 Abstracts (0,5% der gesamten Stichprobe) als der Standarddefinition von Konsens zustimmend markiert hatten. Eine Überprüfung zeigt, dass 23 dieser 64 Beiträge diese Definition nicht tatsächlich unterstützen. Nur 41 Arbeiten (0,3% der Stichprobe) tun dies.

Es hat den Anschein, dass Cook (2013) Arbeiten ausschloss, die die „Standarddefinition“ nicht unterstützten, und den Grad der Übereinstimmung unter den verbleibenden Arbeiten bewertete, um den „Konsens“ von 97,1% abzuleiten. Wie Legates (2015) jedoch hervorhob, ist dieses Maß an Übereinstimmung nicht aus dem vollständigen Datensatz von Cook (2013) ersichtlich.

Nachdem Wissenschaftler und andere Skeptiker die „Konsens“-Behauptung in Frage gestellt hatten, finanzierte die „Bill and Melinda Gates Foundation“ (BMGF) einige weitere Wissenschaftler, um sie zu stützen. Vermutlich waren sie eher aus wirtschaftlichen oder politischen als aus wissenschaftlichen Gründen bestrebt, die Konsensbehauptung zu unterstützen.

Bill Gates und seine Stiftung sind stark in den Klima-Alarm investiert – Gates hat sogar ein Buch über seine „alarmistischen“ Überzeugungen geschrieben. Wie viele andere Milliardäre, die enorm von der politischen Reaktion auf die Pseudopandemie profitiert haben, scheint Gates darauf erpicht zu sein, dass wir alle die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN und die damit verbundenen Klimaschutzmaßnahmen annehmen.

BMGF-Vorstandsmitglied Mark Suzman schrieb:

So schlimm die Pandemie auch war, der Klimawandel wird noch schlimmer sein, wenn wir nicht jetzt damit beginnen, ihn mit dem gleichen Geist der globalen Zusammenarbeit anzugehen. […] Unsere globale Zivilisation muss ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null reduzieren […] jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die globalen Emissionen aggressiv zu reduzieren und den gefährdeten Bevölkerungsgruppen bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen.

In dem BMGF-Papier wird behauptet, dass der Konsens über den AGW nun bei 99% liege. Aufbauend auf der Methodik von Cook et al. (2013) – im Gates-Papier als C13 bezeichnet – erwähnten die BMGF-Wissenschaftler die anthropogene globale Erwärmung (AGW) nicht, sondern verwendeten stattdessen den Begriff anthropogener Klimawandel (ACC).

Die Behauptung der AGW-Theorie basiert ganz klar auf der Idee einer beispiellosen globalen Erwärmung. Der anthropogene Klimawandel (ACC) ist ausschließlich eine angebliche Folge der beispiellosen globalen Erwärmung.

Von mehr als 88.000 verwandten Artikeln, die zwischen 2012 und 2020 im „Web of Science“ katalogisiert und mit einer Reihe von fragwürdigen Stichwörtern durchsucht wurden, identifizierten die Gates-Forscher nur „28 Artikel aus dem gesamten Datensatz“, die angeblich skeptisch gegenüber ACC und nicht unbedingt AGW sind. Daher ihre angebliche Gewissheit über den ACC-„Konsens“.

„Web of Science“ ist eine Datenbank mit wissenschaftlichen Büchern, Fachzeitschriften mit Peer-Review, Original-Forschungsartikeln, Rezensionen, Leitartikeln, Chronologien, Zusammenfassungen und anderen Elementen. „Web of Science“ wird von „Clarivate“ verwaltet.

„Clarivate“ ist ein in Großbritannien ansässiges, weltweit tätiges Datenanalyseunternehmen, das nach eigenen Angaben „weltweit führend im Bereich der vertrauenswürdigen und transformativen Intelligenz“ ist und „angereicherte Daten“ sammelt, um Investoren in die Lage zu versetzen, „Finanzmittel auf die vielversprechendsten Forschungsbereiche zu lenken“. „Clarivate“ behauptet, dass das „Web of Science“ von seinem „Expertenteam von internen Redakteuren“ „mit Sorgfalt kuratiert“ wird. „Clarivate“ betont, dass seine „unternehmerischen Nachhaltigkeitsziele mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen„.

Tatsächlich hat das BMGF-Team eine voreingenommene Quelle durchsucht und dabei voreingenommene Kriterien verwendet, um eine voreingenommene und offensichtlich vorher festgelegte Schlussfolgerung aufzuzeigen. Von Geldmitteln abhängige Klimawissenschaft nach Beweisen dafür zu durchsuchen, dass die vorherrschende Klimawissenschaft zweifelhaft ist, ist so, als würde man die Meinungen von Postangestellten nach Beweisen für die Unnötigkeit des Postdienstes befragen. Mit anderen Worten, es handelt sich um Schrott-„Wissenschaft“.

Die einseitige Finanzierung der Wissenschaft hat schon vor Jahren ein krisenhaftes Ausmaß erreicht. Wir befinden uns jetzt in einem Stadium, in dem wissenschaftliche Arbeiten von den so genannten „renommierten Fachzeitschriften“ häufig abgelehnt werden, wenn sie nicht dem „Konsens“ entsprechen. Es gibt eine Orthodoxie und völlig legitime wissenschaftliche Theorien sind ketzerisch geworden. Die Wissenschaft befindet sich in großen Schwierigkeiten und wird zunehmend als politische Propaganda missbraucht.

Das Problem mit solchem wissenschaftlichen Schrott ist, dass er dann von den etablierten Medien eingesetzt wird, um die Bevölkerung zu verwirren. Er ermöglicht es führenden „Klimawissenschaftlern“ wie dem von der BMGF finanzierten Mark Lynas, einem Klimawandel-Aktivisten und Hauptautor des 99%-Konsenspapiers, antiwissenschaftliche Aussagen wie „der Fall ist wirklich abgeschlossen“ zu machen. Diese unwissenschaftliche Behauptung wird in der Folge von Millionen Menschen geglaubt, als gäbe es so etwas wie eine „anerkannte Wissenschaft„.

Im Jahr 2019 reichten etwa fünfhundert Wissenschaftler, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler und akademische Forscher einen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen ein, in dem sie Folgendes erklärten:

Die Erwärmung wird sowohl durch natürliche als auch durch vom Menschen verursachte Faktoren verursacht.

Die Erwärmung verläuft viel langsamer als vorhergesagt.

Die Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle.

CO 2 ist kein Schadstoff. Es ist eine Pflanzennahrung, die für alles Leben auf der Erde unerlässlich ist. Die Photosynthese ist ein Segen. Mehr CO 2 ist gut für die Natur und ergrünt die Erde: Zusätzliches CO 2 in der Luft hat das Wachstum der weltweiten Pflanzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft, denn es erhöht die Ernteerträge weltweit.

ist kein Schadstoff. Es ist eine Pflanzennahrung, die für alles Leben auf der Erde unerlässlich ist. Die Photosynthese ist ein Segen. Mehr CO ist gut für die Natur und ergrünt die Erde: Zusätzliches CO in der Luft hat das Wachstum der weltweiten Pflanzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft, denn es erhöht die Ernteerträge weltweit. Die globale Erwärmung hat nicht zu mehr Naturkatastrophen geführt.

Die Klimapolitik muss die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten berücksichtigen.

Es gibt keinen Klimanotstand. Daher gibt es keinen Grund zur Panik.

Rob Jeffrey zitiert in seinem Beitrag zahlreiche von Experten geprüfte wissenschaftliche Arbeiten und Artikel von renommierten Klimawissenschaftlern, die die AGW-Theorie und den damit verbundenen Klima-Alarm in Frage stellen. Wie er es ausdrückt:

Zu diesem Thema [AGW-Theorie] gibt es viele Veröffentlichungen und zahlreiche Forschungsarbeiten. In dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt zeigt, dass die Wissenschaft bisher nicht abgeschlossen ist und kein Konsens besteht.

Den Treibhauseffekt in Frage stellen

Um zu verdeutlichen, dass es keinen „Konsens“ gibt, ist selbst der Treibhauseffekt wissenschaftlich nicht unumstritten. Rob Jeffrey bemerkte:

Ein wesentlicher Teil der Argumentation gegen CO 2 ist die so genannte „Treibhausgastheorie“. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich lediglich um eine Hypothese, und es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die Treibhausgas-Hypothese zu stark vereinfacht und ungenau ist.

Wie bereits erwähnt, gehen die Befürworter des Treibhauseffekts davon aus, dass die kurzwellige Sonnenstrahlung – gemessen in Watt pro Quadratmeter (W/m2) – die einzige Energiequelle ist, die das Klima erzeugt. Ein Teil der kurzwelligen Strahlung wird von Wolken, Eis, Schnee usw. reflektiert. Dies wird als Albedo-Effekt bezeichnet. Helle Oberflächen haben eine hohe Albedo, dunkle Oberflächen eine niedrige Albedo.

Die kurzwellige „ultraviolette“ Sonnenstrahlung wird von Oberflächen mit einer niedrigen Albedo absorbiert, die oft als theoretisch ideale „schwarze Körper“ bezeichnet werden. Die kurzwellige Sonnenstrahlung erwärmt die Oberflächen mit niedriger Albedo, die dann effektive langwellige Infrarotstrahlung aussenden, die sich in der Atmosphäre in Wärmeenergie umwandelt. Treibhausgase behindern die ausgehende langwellige Strahlung. Dies soll den „Strahlungshaushalt“ der Erde destabilisieren und zu einer Erwärmung der Troposphäre führen.

Auf der Grundlage dieser Treibhaustheorie stellt die NASA fest:

Treibhausgase in der Atmosphäre (wie Wasserdampf und Kohlendioxid) absorbieren den größten Teil der langwelligen Infrarotstrahlung der Erde, die die untere Atmosphäre [Troposphäre] erwärmt. Die erwärmte Atmosphäre wiederum sendet langwellige Strahlung aus, von der ein Teil auf die Erdoberfläche abgestrahlt wird und die unseren Planeten warm und im Allgemeinen angenehm hält. Steigende Konzentrationen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan erhöhen die Temperatur der unteren Atmosphäre, indem sie den Durchgang der emittierten Strahlung nach außen einschränken, was zu einer „globalen Erwärmung“ oder, allgemeiner ausgedrückt, zu einem globalen Klimawandel führt.

Der Treibhauseffekt ist angeblich ein Strahlungsphänomen, das die Abkühlung der Erdoberfläche verringert, weil die Treibhausgase die ausgehende langwellige Strahlung absorbieren und dann einen Teil davon „zurückstrahlen“. Dieser Prozess führt angeblich zu einer Nettoerwärmung der Troposphäre und der Erdoberfläche.

Im Jahr 2013 stellte der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) – mehr über den IPCC in den Teilen 2 und 3 – ein praktisches Diagramm [Abb. 1] zur Verfügung, das zeigt, wie der „verstärkte Treibhauseffekt“ angeblich funktioniert. Das IPCC behauptete, das Diagramm basiere auf dem gemessenen Strahlungsfluss, der von einer Kombination aus terrestrischen Messstationen, Ballon- und Satellitenmessungen stammt.

Messwerte des IPCC AR5 zum Nachweis des verstärkten Treibhauseffekts

Die gelben Pfeile zeigen den gesamten absorbierten Sonnenstrom, der auf die Erde trifft, mit 340 W/m2. Davon werden angeblich 100 W/m2 durch den Albedo-Effekt an der Oberseite der Atmosphäre (TOA) reflektiert. Folglich zeigt das Modell der AGW-Theorie des IPCC – angeblich auf der Grundlage empirischer Messungen – einen solaren Nettostrahlungsfluss von 240 W/m2, der angeblich von der Erde empfangen wird. Dieser setzt sich zusammen aus 79 W/m2, die in der unteren Troposphäre (durch Wolken) absorbiert werden, und 161 W/m2, die von der Erdoberfläche absorbiert werden.

In der AGW-Theorie ist der TOA auch der Punkt, an dem der von der Erde emittierte Infrarotstrahlungsfluss schließlich wieder in den Weltraum abgegeben wird. Wie der orangefarbene Pfeil oben rechts zeigt (thermisch ausgehender TOA), emittiert der verstärkte Treibhauseffekt 239 W/m2 von der Erde über das „atmosphärische Fenster“ des TOA. Daher ergibt sich ein angenommenes Netto-Ungleichgewicht von etwa 1 W/m2. Dies ist der behauptete „Strahlungsantrieb“, der zu einer unkontrollierten Nettoerwärmung der Erdoberfläche und des Klimasystems führe.

Dr. Sabine Hossenfelder stellt fest, dass die einzige Quelle des von den „verstärkten“ Treibhausgasen absorbierten Infrarotflusses, die angeblich das Problem verursacht, die „einfallende Sonnenstrahlung“ ist, die „durch die Atmosphäre kommt und auf die Oberfläche trifft“. Hossenfelder erklärt, dass diese 240 W/m2 Sonnenstrahlung „in Infrarotstrahlung umgewandelt“ werden und „die Atmosphäre von unten her aufheizen“.

Im IPCC-Diagramm des verstärkten Treibhauseffekts beträgt der Strahlungsfluss von der Erdoberfläche nach außen – dargestellt durch den orangefarbenen Pfeil als „thermische Oberfläche“ – 398 W/m2. Dies scheint mehr als das Doppelte des Strahlungsflusses zu sein, den die Oberfläche von der Sonne empfangen hat – 61 W/m2 – und selbst wenn wir die 79 W/m2, die in der unteren Atmosphäre absorbiert werden, hinzurechnen, ist dies immer noch erheblich mehr Strahlungsfluss als ursprünglich von der Sonne geliefert wurde. Wenn Hossenfelders einfache Beschreibung korrekt ist, deutet dies auf eine weitere Energiequelle neben der Sonne hin.

Dies wird in der AGW-Theorie angeblich durch die so genannte „Rückstrahlung“ berücksichtigt, die durch den orangefarbenen Pfeil mit 342 W/m2 nach unten angezeigt wird – markiert als „thermische Abwärtsfläche“. Aber das ist immer noch mehr als das Doppelte des solaren Strahlungsflusses, der ursprünglich von der Erdoberfläche empfangen wurde, und bleibt viel höher als die gesamten 240 W/m2, die angeblich zur „Erwärmung“ der Troposphäre beitragen.

Die atmosphärischen Treibhausgase „reflektieren“ die von der Erde empfangene Infrarotstrahlung nicht. Sie absorbieren sie und strahlen sie dann angeblich „zurück“ zur Oberfläche. Es ist schwer zu verstehen, wie aus 240 W/m2 überhaupt 398 W/m2 werden können oder wie Treibhausgase 342 W/m2 emittieren können, ohne dass irgendwoher zusätzliche Energie zugeführt wird.

Die AGW-Theorie besagt, dass die untere Troposphäre und die Oberfläche „erwärmt“ werden, indem sie Infrarotenergie, die sie zuvor ausgestrahlt haben, wieder absorbieren. Wenn dies zutrifft, bedeutet dies einen Nettoenergiegewinn aus einer unbekannten Quelle. Dies führt jedoch nur zu weiteren offensichtlichen Problemen für das Treibhausgasmodell.

In der Physik besagen die Kirchoff’schen Gesetze der Wärmestrahlung, dass der Strahlungsemissionsgrad und das Absorptionsvermögen einer Oberfläche bei einer bestimmten Temperatur und Wellenlänge gleich sind. Außerdem besagt der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, dass Nettowärme immer spontan von wärmeren zu kälteren Bereichen der Materie fließt. Das heißt, die Wärmeenergie fließt „abwärts“, von wärmeren Regionen zu kälteren Regionen. Dies schließt die durch Strahlung übertragene Energie ein.

Wie Hossenfelder feststellt, nimmt die Temperatur in der Atmosphäre mit der Höhe ab. Außerdem absorbiert CO 2 nach Hossenfelder die meiste Infrarotenergie in etwa 12 km Höhe über der Erde bei etwa 220 K (-53 °C). Im Einklang mit dem Kirchhoff’schen Gesetz und dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik scheint es – selbst wenn man das scheinbar unerklärliche Problem der zusätzlichen Energiequelle außer Acht lässt – nicht möglich zu sein, dass das atmosphärische CO 2 die Erdoberfläche durch Rückstrahlung „erwärmen“ kann.

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Atmosphäre mit der Höhe abkühlt, wird als adiabatisches Temperaturgefälle bezeichnet. Damit ist die Geschwindigkeit gemeint, mit der die Temperatur eines Gases ohne Verlust oder Gewinn von Wärmeenergie abnimmt. Die Temperatur eines Gases nimmt also mit der Höhe ab, was in erster Linie auf den verringerten inneren Gasdruck zurückzuführen ist. Die Lapse-Rate variiert mit dem Feuchtigkeitsgehalt, aber in der AGW-Theorie liegt die durchschnittliche Lapse-Rate bei etwa -6°C pro Kilometer (km), bis sie die Tropopause erreicht.

Adiabatische trockene Abnahmerate

Die AGW-Theorie besagt, dass die Hinzufügung von CO 2 den Treibhauseffekt verstärkt, indem es die Höhe erhöht, in der die Infrarotstrahlung letztlich emittiert wird, aber – und das ist entscheidend – dies geschieht irgendwie, ohne die Temperatur zu verändern, bei der die Strahlung emittiert wird – oder es geschieht nicht, je nachdem, welcher „Klimawissenschaftler“ dies erklärt.

Professor Raymond Pierrehumbert ist einer der Hauptautoren der IPCC-Bewertungsberichte. Wie Dr. Hossenfelder ist er dem offensichtlichen Rat Einsteins gefolgt und hat den verstärkten Treibhauseffekt – aus der Perspektive der adiabatischen Abnahmerate – in für Laien verständlichen Worten erklärt:

[Die Erde erhält] von der Sonne Energie in einem mehr oder weniger festen Verhältnis. [. . .] Wenn das, was rausgeht, gleich dem ist, was reinkommt, ist das die Gleichgewichtstemperatur, und das nennt man die Strahlungstemperatur des Planeten [. . .] Die Strahlungstemperatur kann etwa -20°C betragen, obwohl die Oberflächentemperatur viel heißer ist als das. Der Unterschied zwischen der Strahlungstemperatur und der Oberflächentemperatur ist auf die Treibhausgase zurückzuführen. Wenn wir der Atmosphäre CO2 hinzufügen, verändern wir nicht in erster Linie die Strahlungstemperatur. Was wir ändern, ist die Strahlungshöhe. [. . .] Die Temperatur auf der Strahlungsebene [. . .] bleibt bei -20°C, aber diese Temperatur tritt weiter oben auf. Und da die Strahlungstemperaturen mit zunehmender Tiefe in der Atmosphäre ansteigen und diese [adiabatische Stornorate] annähernd konstant ist, man aber von -20°C in größerer Höhe ausgeht, kommt man bei der Extrapolation zum Boden auf eine höhere Temperatur.

Professor Pierrehumbert stimmt mit Dr. Hossenfelder und allen anderen „Klimawissenschaftlern“ der AGW-Theoretiker überein. Sie alle behaupten, dass sich die Erdoberfläche erwärmt, weil der Strahlungshaushalt der Erde durch zusätzliche CO 2 -Absorption und anschließende „Rück“-Emissionen von langwelliger Infrarotstrahlung gestört würde.

Pierrehumbert und Hossenfelder sind sich jedoch nicht einig darüber, wie der „Strahlungsantrieb“ angeblich funktioniert. Dr. Hossenfelder ist der Meinung, dass „die Erhöhung der effektiven Höhe der Emissionen die Temperatur [der] Emission reduziert“. Aus der Sicht des Laien ist es schwer zu verstehen, was hier vor sich geht. Diese einfachen Erklärungen stimmen nicht überein.

Viele andere Physiker haben zahlreiche Probleme mit diesen beiden Erklärungen. Die Gesetze der Physik besagen, dass zur Erhöhung der Temperatur einer gasförmigen atmosphärischen Schicht einer von zwei Prozessen ablaufen muss. Entweder wird durch diabatische Erwärmung zusätzliche Wärmeenergie aus einer externen Quelle zugeführt, oder durch adiabatische Kompression wird das Gas durch Erhöhung des inneren Gasdrucks erwärmt.

Soweit man weiß, nimmt nach dem idealen Gasgesetz ohne diese zusätzlichen Kräfte sowohl der Druck als auch die Temperatur mit der Höhe ab. Dr. Hossenfelder scheint in dieser Hinsicht Recht zu haben. Wenn aber die Zugabe von CO 2 den bekannten physikalischen Gasgesetzen entspricht, indem es seine Konzentration in der Atmosphäre nach oben vergrößert und gleichzeitig die adiabatische Abnahmerate beibehält, scheint es keinen logischen Grund zu geben, der erklärt, warum dies eine „Verstärkung“ oder „zusätzliche Erwärmung“ der Oberfläche verursachen würde.

Wenn, wie Professor Pierrehumbert behauptet, CO 2 irgendwie seine Temperatur in größerer Höhe beibehält – ohne zusätzliche Energie oder Kompression – und damit die Strecke, über die die adiabatische Abnahme erfolgt, verlängert – vielleicht die durchschnittliche Abnahmerate auf etwa 5,6°C/km reduziert – würde dies theoretisch die Vorstellung eines „Strahlungsantriebs“ unterstützen. Ein solcher Mechanismus könnte zu einem Anstieg der Oberflächentemperatur führen. Aber dieser vorgeschlagene Prozess scheint den bekannten physikalischen Gesetzen zu widersprechen.

Das ist alles sehr verwirrend. Vielleicht hätte Einstein geahnt, dass an der AGW-Theorie etwas faul ist. Wenn wir die grundlegenden physikalischen Prinzipien akzeptieren, scheint der vorgeschlagene „verstärkte Treibhauseffekt“ der AGW nicht physikalisch real zu sein.

Das Problem der AGW-Theorie mit der physikalischen Realität

Der Astrophysiker Joseph E. Postma hat versucht, auf einen seiner Meinung nach eklatanten Fehler in der grundlegenden mathematischen Formel für den Treibhauseffekt hinzuweisen. Er vermutet, dass dies der Grund für die offensichtliche Abweichung der AGW-Theorie von grundlegenden physikalischen Gesetzen – wie den bekannten Gasgesetzen – sein könnte.

In der AGW-Theorie wird die Gleichgewichtstemperatur der Erde durch Anwendung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes für thermische Strahlungsemissionen auf eine theoretisch durchschnittliche Erde berechnet. Postma hebt hervor, dass bei dieser Berechnung davon ausgegangen wird, dass die Erde eine isotherme flache Scheibe ist – eine flache Erde mit konstanter Temperatur -, während sie in Wirklichkeit eine Kugel mit ungleichmäßiger Sonneneinstrahlung und Temperaturverteilung ist. Das Treibhauseffekt-„Modell“ basiert offenbar auf etwas, das physikalisch nicht existiert.

Diese grundlegende „Treibhauseffekt“-Gleichung berechnet die Gleichgewichts-„Strahlungstemperatur“ der Erde. Postmas Argument ist, dass das Produkt dieses fehlerhaften mathematischen Modells dann als Input für die „komplexeren“ AGW-Klimamodelle verwendet wird, die daher auf einem anfänglichen, grundlegenden Fehler beruhen.

Postma reichte sein entsprechendes Papier zur Begutachtung bei einigen „renommierten Fachzeitschriften“ ein. Seine Einreichungen wurden letztlich abgelehnt, weil die wissenschaftlichen Gutachter seine Beobachtung nicht akzeptieren wollten, dass die Energie der Sonne und nicht die Strahlungsenergie der Treibhausgase das Klima der Erde bestimmt. Glücklicherweise wurde das Papier auf der Website von Dr. Tim Ball veröffentlicht, so dass wir wenigstens die Möglichkeit haben, es zu lesen.

In Postmas Arbeit stellte er fest, dass das grundlegende Modell des Treibhauseffekts davon ausgeht, dass die „Strahlungsgleichgewichtstemperatur“ – die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde, die von der Sonne erwärmt wird – 255 K oder -18°C beträgt. Dies, so Postma, sei das Ergebnis der erwärmenden Wirkung des solaren Strahlungsflusses, der in die Klimamodelle einfließt. In der physikalischen Realität, so Postma, handelt es sich um den Netto-„Output“ des Klimasystems der Erde.

Das mathematische Modell der Harvard-Universität zum Treibhauseffekt

Postma beobachtete, dass bei einem angenommenen solaren Input, der -18°C entspricht, das grundlegende Treibhauseffektmodell ermittelt:

[. . .] die durchschnittliche Bodentemperatur beträgt +15°C oder 288K.

Dies scheine darauf hinzudeuten, dass die zusätzliche Erwärmung von 33°C ausschließlich durch den Treibhauseffekt verursacht wird. Das heißt, dass im Basismodell offenbar die Atmosphäre und nicht die Sonne einen erheblichen Teil der Energie erzeugt. Da die Sonne die einzige Energiequelle ist, schlussfolgert Postma, dass das Basismodell des Treibhauseffekts daher falsch sein muss.

Postmas Argument wurde von den Befürwortern der AGW-Theorie entschieden zurückgewiesen und lächerlich gemacht, unter anderem von der Website „Skeptical Science“. „Skeptical Science“ wurde von John Cook gegründet, dem Hauptautor der (Konsens-)Studie von Cook et al. aus dem Jahr 2013. „Skeptical Science“ hat eine Zusammenfassung von John Cooks akademischem Hintergrund veröffentlicht:

John Cook ist Senior Research Fellow am Melbourne Centre for Behaviour Change an der Universität von Melbourne. Er promovierte an der University of Western Australia über die kognitive Psychologie der Leugnung von Klimawissenschaften. Sein Forschungsschwerpunkt ist das Verständnis und die Bekämpfung von Fehlinformationen über den Klimawandel.

In zwei Artikeln, die von „Skeptical Science“ veröffentlicht wurden, um Postma zu widerlegen, wird eingeräumt, dass das von Postma kritisierte Modell „in vielen Klimabüchern […] und Strahlungsbüchern beschrieben wird“. „Skeptical Science“ fügt hinzu, dass das Modell „die Physik des Treibhauseffekts nicht erfasst“.

Deshalb hat Hossenfelder es auch in Frage gestellt. Warum Sie weiterhin ein mathematisches Modell in zahlreichen „Klimawissenschafts“-Lehrbüchern veröffentlichen, das angeblich „versagt“, um die „Klimawissenschaft“ zu erklären, ist rätselhaft.

„Skeptical Science“ beschreibt dieses offensichtlich fehlerhafte Modell als „einfaches Lehrbuchmodell“ und behauptet dennoch, dass dasselbe Modell den Klimawissenschaftlern ermöglicht, „von dort aus Komplexität aufzubauen“. Postma betont wiederholt, dass das Hinzufügen von Komplexität zu einem Modell, das falsch ist, nicht zu komplizierteren Modellen führt, die richtig sind.

„Skeptical Science“ zufolge erfasst das Modell zwar nicht „die Physik des Treibhauseffekts“, bietet aber „eine nützliche Annäherung an die Erde, wenn es darum geht, eine durchschnittliche Emissionstemperatur (255 K) zu ermitteln.“ „Skeptical Science“ schlägt vor, dass ein gescheitertes Modell, das die Physik des Treibhauseffekts nicht erklärt, dennoch genau -18 °C als die durchschnittliche Strahlungsgleichgewichts-„Emissionstemperatur“ der Erde beschreibt.

Wie „Skeptical Science“ es ausdrückt:

Natürlich wird diese [einfache Lehrbuch-Gleichung] bei der Klimamodellierung oder bei detaillierteren Analysen, die für die wissenschaftliche Literatur geeignet sind, nie angewendet.

Genau das ist die Kritik von Postma. Er akzeptiert, dass das Modell in der komplexeren Klimawissenschaft verworfen wird, weist aber darauf hin, was das bedeutet. Das Produkt der gescheiterten Gleichung wird ohne weitere Überprüfung als Input für die komplexeren Modelle verwendet. Letztlich bedeutet dies, dass die „Klimawissenschaft“ der AGW-Theorie von einer falschen Annahme ausgeht, weil sie die durch die Sonnenenergie verursachten natürlichen Schwankungen effektiv ignoriert.

Postmas Arbeit untersucht, was passieren würde, wenn man den Einfluss des Sonnenflusses nicht reduziert und seine volle Wirkung auf einen Globus mit einem Tag- und Nachtzyklus anwendet. Er kommt zu folgendem Schluss:

Wir sind der Meinung, dass der durchschnittliche solare Strahlungseintrag nur eine Hemisphäre der Erde erwärmt, einen Temperaturäquivalentwert von +30°C hat, mit einem Zenitmaximum von +87,5°C, und dass dies in keiner physikalisch vertretbaren Weise einem momentanen durchschnittlichen globalen Wärmeeintrag von -18°C entspricht.

Postma berechnete daraufhin die Gesamtstrahlungsleistung des Globusmodells, die, wie er behauptet, in der Tat 255 K oder -18 °C entspricht. Bezeichnenderweise wird jedoch die gesamte Energie, die dem von ihm beschriebenen Klimamodell zugeführt wird, als solarer Strahlungsfluss verbucht – als Energie von der Sonne. Es gibt keine zusätzliche Energie, die durch einen „Treibhauseffekt“ bereitgestellt wird.

Zu Postmas‘ Argument gehört die Feststellung, dass das gescheiterte „einfache Lehrbuchmodell“ vom IPCC zur Definition des Treibhauseffekts verwendet wird. Dieses wiederum bildet die gesamte Grundlage für die AGW-Theorie. Aus dem IPCC AR4 Synthesebericht 2008:

Die in den Weltraum abgestrahlte Infrarotstrahlung stammt aus einer Höhe mit einer Temperatur von durchschnittlich -19°C, die im Gleichgewicht mit der einfallenden Nettosonnenstrahlung steht, während die Erdoberfläche auf einer viel höheren Temperatur von durchschnittlich +14°C gehalten wird. Ein Anstieg der Konzentration von Treibhausgasen führt zu einer erhöhten Infrarottrübung der Atmosphäre und damit zu einer effektiven Abstrahlung in den Weltraum aus einer größeren Höhe bei einer niedrigeren Temperatur. Dies verursacht einen Strahlungsantrieb, der zu einer Verstärkung des Treibhauseffekts führt.

Dies ist eine schriftliche Darstellung des „einfachen Lehrbuchmodells“. Postma behauptet, dass die Behauptung, -19°C stünden „im Gleichgewicht mit der eingehenden Netto-Sonnenstrahlung“, völlig falsch ist.

In Teil 2 der Widerlegung von Postma geht „Skeptical Science“ darauf ein, wie die zusätzlichen 33°C oder 33K offenbar durch den Treibhauseffekt in den komplexeren AGW-Klimamodellen erzeugt werden:

Die CO 2 -induzierte Erwärmung funktioniert [. . .], indem sie den Verlust an Infrarotstrahlung in den Weltraum verringert. [. . .] Eine Erhöhung des CO 2 würde den Planeten dennoch erwärmen, indem sie den TOA [Top of Atmosphere] Energiehaushalt aus dem Gleichgewicht bringt.

Dies deckt sich mit der Behauptung von Hossenfelder und Pierrehumbert, dass „die Differenz zwischen der Strahlungstemperatur und der Oberflächentemperatur auf die Treibhausgase zurückzuführen ist.“

Postma kommt zu dem Schluss, dass der Treibhauseffekt auf einem Modell beruht, bei dem die Atmosphäre unabhängig die Energie erzeugt, die das Klima der Erde steuert. Das gleiche Modell ignoriert praktisch die von der Sonne gelieferte Energie.

Postma weist darauf hin, dass das Modell des Treibhauseffekts völlig lächerlich ist. Er fragt sich, warum die „Klimawissenschaftler“ an einem seiner Meinung nach absurden Irrsinn festhalten.

Die „Klimawissenschaftler“ entgegnen häufig, dass alle diese Kritikpunkte die Feinheiten der hochkomplexen Klimawissenschaft nicht erfassen. Aber Einsteins offensichtliche Beobachtung sollte nicht einfach über Bord geworfen werden. Es hat wenig Sinn zu behaupten, dass wir Normalsterblichen die „Klimawissenschaft“ nicht verstehen, wenn die so genannten Klimawissenschaftler sie nicht logisch und auf der Grundlage bekannter physikalischer Prinzipien erklären können. Das deutet darauf hin, dass sie es auch nicht verstehen, vor allem wenn ihre Erklärungsversuche widersprüchlich sind.

Es gibt keinen „Konsens“, und selbst wenn es einen gäbe, ist dies eine wissenschaftlich bedeutungslose Behauptung. Gleichzeitig wird jede Infragestellung dieser scheinbar sakrosankten Theorien als „Klimaleugnung“ angegriffen. Jegliche Debatte wird abgetan und Skepsis wird als bloße Verwirrung oder Verlogenheit von Leuten dargestellt, die „die Klimawissenschaft™“ nicht verstehen oder sich weigern, sie anzuerkennen.

Zusammen mit der offiziellen Klimawissenschaft wird eine Reihe von angeblichen „Beweisen“ und daraus abgeleiteten „Klimamodellen“ vorgelegt. Die Beweise belegen angeblich die Gültigkeit der AGW-Theorie und die Modelle sagen die Auswirkungen des AGW-bedingten Klimawandels voraus, vorausgesetzt, wir tun nichts, um „den Planeten zu retten“. Doch wenn wir uns diese experimentellen und gemessenen Beweise und die Modelle, die sich aus der Theorie ergeben, ansehen, stellen wir wieder fest, dass auch sie in Frage gestellt werden können und sollten.

Und genau das werden wir in Teil 2 tun.