Die Houthis haben Biden in der Zange

Von Mike Whitney

„Der Jemen hat erklärt, er werde die Blockade von Schiffen aus Israel aufheben, sobald genügend Lebensmittel, Wasser und Medikamente in den Gazastreifen gelangen. Ich denke, das ist zu viel verlangt.“ Elizabeth Murray@elizabethmurra

Die jemenitische Houthi-Miliz hat gezeigt, wie eine kleine Armee es mit dem amerikanischen Imperium aufnehmen und gewinnen kann. Sie haben gezeigt, wie Mut, Entschlossenheit und das Bekenntnis zu Prinzipien als Kraft-Multiplikator wirken können, der es einem viel schwächeren Militär ermöglicht, „über sein Gewicht hinauszuwachsen“. Sie haben auch gezeigt, dass ein paar gut platzierte Raketen an Schlüsselpositionen auf den wichtigsten Schifffahrtswegen der Welt die Weltwirtschaft erschüttern und die „regelbasierte Ordnung“ in ihren Grundfesten erschüttern können. Kurz gesagt, die Houthis haben gezeigt, dass David den Goliath besiegen kann, ohne ins Schwitzen zu kommen, vorausgesetzt, David hält seinen Sitzplatz an der Straße von Bab-al-Mandab.

Die Situation sieht folgendermaßen aus: Die Houthis besetzen ein Gebiet an der engsten Stelle des Roten Meeres, das den weltweit wichtigsten Schifffahrtskorridor darstellt. Er ist „für 12 % des internationalen Handels und fast ein Drittel des weltweiten Containerverkehrs verantwortlich“. Wenn der Schiffsverkehr auf dieser Wasserstraße gestört wird, schießen die Versicherungsprämien in die Höhe, die Preise für Einzelhandelswaren steigen, und die Ölpreise gehen durch die Decke. Deshalb setzen sich die westlichen Mächte dafür ein, diese Schifffahrtswege jederzeit offen zu halten, koste es, was es wolle. Hier einige Hintergrundinformationen von CNN:

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen verstärken ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, die sie als Rache für den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen bezeichnen. Die Angriffe haben einige der größten Schifffahrts- und Ölgesellschaften der Welt dazu gezwungen, den Transit durch eine der weltweit wichtigsten Seehandelsrouten auszusetzen, was zu einem Schock für die Weltwirtschaft führen könnte. Es wird vermutet, dass die Houthis vom Iran bewaffnet und ausgebildet wurden, und es wird befürchtet, dass ihre Angriffe den Krieg Israels gegen die Hamas zu einem größeren regionalen Konflikt ausweiten könnten. Wer sind die Houthis, CNN

Derzeit sind diese Schifffahrtswege aufgrund von Angriffen der Houthis auf Schiffe, die nach Israel fahren, praktisch gesperrt. Dies wiederum hat den Verkehr insgesamt zum Erliegen gebracht. Wenn die derzeitige Situation anhält oder sich verschlimmert, könnten die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft katastrophal sein.

Today on UK Column News (1pm UK time) I will cover the latest on Yemen and how Ansarullah is already winning the war against the US-led global coalition destined for failure in the 'graveyard of invaders' which is the Yemen. pic.twitter.com/ZKXhuyiAjO — vanessa beeley (@VanessaBeeley) December 20, 2023

Mehr dazu in der Washington Post:

Am Montag kündigte der Ölgigant BP als letztes Unternehmen an, seine Transporte durch das Rote Meer zu unterbrechen. Mehrere Schifffahrtsunternehmen, darunter MSC, Maersk, Euronav und die Evergreen Group, haben erklärt, dass sie den Suezkanal ebenfalls meiden, da die Militanten Frachtschiffe angreifen. Etwa 10 Prozent des gesamten Ölhandels auf dem Seeweg werden über das Rote Meer abgewickelt, das über den Suezkanal mit dem Mittelmeer verbunden ist. Ohne Zugang zur Route über das Rote Meer müssen viele Schiffe die weitaus längere und kostspieligere Reise um Afrika herum auf sich nehmen, um ihre Ziele zu erreichen…. Sie forderte „die Weltgemeinschaft auf, weiterhin jede mögliche diplomatische Anstrengung zu unternehmen, um die Sicherheit in und die sichere Schifffahrt durch diese Region zu unterstützen, die für den internationalen Handel von entscheidender Bedeutung ist.„ New U.S.-led Red Sea task force will not stop shipping attacks, Houthis say, Washington Post

Es ist erwähnenswert, dass die Houthis wiederholt erklärt haben, dass Schiffe, die NICHT für israelische Häfen bestimmt sind, nicht angegriffen werden. Das hat jedoch alle großen Reedereien nicht davon abgehalten, ihre Schiffe vom Roten Meer zum Kap der Guten Hoffnung umzuleiten. Diese Ausweichroute verlängert die Fahrtzeit um Wochen und zwingt die Reedereien, ihre Frachtpreise zu erhöhen und ihre Fahrpläne anzupassen. Unterm Strich: Das Vorgehen der Houthis wird die Inflation in den westlichen Ländern weiter anheizen und ihre Volkswirtschaften in einen scharfen und lang anhaltenden Sturzflug versetzen.

Überraschenderweise haben die Houthis nichts von ihren Bemühungen zu erwarten. Vielmehr setzen sie sich selbst einem großen Risiko (der Vergeltung durch die Vereinigten Staaten) aus, um Israel zu zwingen, seine unerbittlichen Bombardierungen des Gazastreifens einzustellen und der hungernden palästinensischen Bevölkerung Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung zu gewähren. Die Houthis sollten wahrscheinlich für ihr selbstloses Mitgefühl und ihre Menschlichkeit gelobt werden, aber Washington sieht das nicht so. Sie sehen die Aktion der Houthis nicht als lobenswert, tugendhaft oder gerecht an. Sie sehen darin eine Herausforderung für die amerikanische Vormachtstellung. Sie sehen darin eine Bedrohung für ihre regionale Hegemonie und ihre globale Führungsrolle. Sie sehen darin eine Einmischung in ihre Gaza-Politik, bei der Israel einen Freibrief erhalten hat, so viele Palästinenser zu töten und zu verstümmeln, wie es für richtig hält, um sein eigenes strategisches Ziel zu erreichen, nämlich Großisrael. Wir haben es also mit einer unaufhaltsamen Kraft und einem unbeweglichen Objekt zu tun. Wir haben zwei gegensätzliche Standpunkte und keine Möglichkeit, ihre Differenzen ohne eine direkte militärische Konfrontation beizulegen. Das bedeutet, dass es in sehr naher Zukunft Ärger geben wird.

🚨🇾🇪🇺🇸 Yemeni Houthis have prepared NAVAL MINES for American & Israeli ships. pic.twitter.com/niBQsghTmM — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 22, 2023

Deswegen gab Verteidigungsminister Lloyd Austin am vergangenen Montag bekannt, dass er eine zehnköpfige maritime Koalition zusammengestellt hat, die die Wasserstraßen im Roten Meer patrouillieren und die „Freiheit der Schifffahrt“ in diesem Gebiet verteidigen soll. (Zu den Mitgliedern der Koalition gehören: Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien.)

Nun könnte sich ein vernünftiger Mensch fragen, warum Austin eine weitere behelfsmäßige Militärkoalition zusammenschustert – deren strategische Ziele alles andere als klar sind -, anstatt zunächst mit der Houthi-Führung Kontakt aufzunehmen, um zu sehen, ob eine Einigung erzielt und eine Konfrontation vermieden werden kann. Doch wer die Außenpolitik der USA in den vergangenen 30 Jahren verfolgt hat, weiß, dass die USA nicht mit Menschen oder Ländern verhandeln, die sie als unterlegen betrachten. Diese Option wurde also schnell verworfen. Stattdessen haben die USA beschlossen, ihren traditionellen Ansatz bei aufkommenden Krisen zu verfolgen, der eine Menge aufrührerischer Rhetorik gefolgt von einem militärischen Hammerschlag beinhaltet. Und das scheint die Richtung zu sein, in die sich die Dinge jetzt bewegen. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel von John Helmer an:

Und auch angesehene Publikationen in den westlichen Medien rufen zu einem Krieg mit den Houthis auf. Dies ist von der World Socialist Web Site:

In den US-Medien wird derweil dafür geworben, dass die Regierung Biden sowohl den Jemen als auch den Iran ins Visier nimmt. In einem Leitartikel schrieb das Wall Street Journal: „Die Presse berichtet, dass die Biden-Administration den Einsatz militärischer Gewalt als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe der Houthi-Miliz auf die Handelsschifffahrt im Jemen in Erwägung zieht. Es ist an der Zeit. Die Raketenangriffe der Houthi stellen die größte Bedrohung für die weltweite Schifffahrt seit Jahrzehnten dar, und sie werden weitergehen, wenn sich nicht eine globale Koalition zusammenschließt, um sie zu stoppen.“ Das Journal fuhr fort: „Die Frage ist, ob die USA und andere westliche Seestreitkräfte lediglich in die Defensive gehen und Raketen abfangen, während die Houthis die Bedingungen für den Kampf festlegen. Eines Tages könnte eine Houthi-Rakete die US-Marineabwehr überwinden und amerikanische Seeleute töten. Dann wird das Weiße Haus keine andere Wahl haben, als zurückzuschlagen.“ Das Journal fordert eine Eskalation der US-Maßnahmen gegen den Iran und erklärt: „Schließlich müssen die iranischen Machthaber wissen, dass ihre Vermögenswerte – militärische und nukleare – in Gefahr sind, wenn sie weiterhin Unruhen schüren, Verbündete der USA angreifen und amerikanische Stützpunkte oder Schiffe angreifen.“ Während der Völkermord in Gaza weitergeht, bereiten die USA eine größere Eskalation des Krieges im gesamten Nahen Osten vor, World Socialist Web Site

Map of current USN positions in the region FYI pic.twitter.com/kGPF5IQ8LA — 🏛 Aristophanes 🏛 (@Aristos_Revenge) December 19, 2023

Es gibt also definitiv ein Element innerhalb des außenpolitischen Establishments, das die Idee eines Krieges gegen Jemen unterstützt. Wir gehen davon aus, dass diese „Kriegshetze“ in den kommenden Wochen noch an Dynamik gewinnen wird, da weitere Schiffe nach Afrika umgeleitet werden und die Feindseligkeiten weiter zunehmen. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Houthis zeitnah von ihren Forderungen abrücken oder die palästinensische Sache aufgeben werden. Vielmehr scheinen sie entschlossener denn je zu sein, wie dieses Zitat des Houthi-Ratsmitglieds Muhammad al-Bukhaiti zeigt,

„Selbst wenn es Amerika gelingt, die ganze Welt zu mobilisieren, werden unsere Operationen am Roten Meer nicht aufhören, solange das Massaker in Gaza nicht aufhört. Wir werden die Verantwortung für die Verteidigung der Moustazafeen (Unterdrückten) der Erde nicht aufgeben.“

Hier gibt es nicht viel Spielraum. Die Houthis möchten eine Beendigung der Gewalt und die Verteilung humanitärer Hilfe. Und sie sind bereit, gegen die Vereinigten Staaten in den Krieg zu ziehen, um sicherzustellen, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Und niemand weiß besser als die Houthis, was das bedeutet. In den 9 Jahren, in denen sie sich im Krieg mit Saudi-Arabien befanden, lieferte Washington die Waffen und die Embargomacht, die zum Tod von schätzungsweise 377.000 Menschen geführt haben. „Mehr als die Hälfte starb an Hunger und Krankheiten, die durch die Belagerung verursacht wurden.“ (Antiwar.com)

Die Houthis wissen also, zu welchen Grausamkeiten Washington fähig ist. Trotzdem geben sie nicht nach und lassen sich nicht unterkriegen. Es wird einen Waffenstillstand geben oder es wird Krieg geben. Die Entscheidung liegt bei Biden. Aber wenn er sich für den Krieg entscheidet, sollte er sich darüber im Klaren sein, dass es kein Kinderspiel sein wird. Oh nein. Es wird Angriffe auf amerikanische Stützpunkte, amerikanische Kriegsschiffe und saudische Ölfelder und Infrastruktur geben. Die Ölpreise werden in die Höhe schießen, die kommerzielle Schifffahrt wird zum Erliegen kommen, und die weltweiten Aktienkurse werden abstürzen. Und die ganze Zeit über werden China und Russland von der Seitenlinie aus zusehen, während Onkel Sam sein letztes Quäntchen Glaubwürdigkeit und Macht in einem schwarzen Loch auf der arabischen Halbinsel versickern lässt.

So hat es der Houthi-Führer Sayyed Abdul-Malik al-Houthi auf den Punkt gebracht:

„Wenn die USA mit uns in den Krieg ziehen wollen, müssen sie wissen, dass wir auf sie warten. Wir wollen einen direkten Krieg zwischen Jemen und den USA und Israel. Wir haben keine Angst vor Amerika und das ganze jemenitische Volk wird sich gegen sie stellen.“

Diesen Krieg können die Vereinigten Staaten leicht vermeiden, indem sie einfach „das Richtige tun“ und jetzt einen Waffenstillstand genehmigen. Das würde Israels Gräueltaten ein schnelles Ende bereiten und gleichzeitig die Angriffe auf die Handelsschifffahrt beenden. Das ist eine Lösung, mit der wir alle leben können.