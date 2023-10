Der König und die Kriminokraten

Ein Interview mit Paul Cudenec von „Winter Oak“ erscheint in der Oktoberausgabe 2023 von „La Décroissance„, einer weit verbreiteten französischen Zeitung für das echte Leben. Hier ist die englischsprachige Version.

LD: Sie kritisieren König Karl III. Sollten Sie als sein Untertan nicht eher froh sein, einen neuen Herrscher zu haben, der von den Massenmedien als langjähriger Umweltschützer dargestellt wird?

PC: Nun, ja, natürlich, als treuer Untertan lege ich Wert darauf, jeden Abend um 20 Uhr aus meinem Haus zu gehen, vor dem Buckingham Palace „auf die Knie zu fallen“ und meinem lieben Monarchen enthusiastisch für alles zu applaudieren, was er zur Rettung des Planeten tut … Ich versuche zu vergessen, dass er an der Spitze eines Netzwerks von Organisationen steht, das eng mit großen Unternehmen wie Unilever, Pfizer, easyjet und Shell zusammenarbeitet, dass er die vierte industrielle Revolution unterstützt, offiziell den „Großen Reset“ im Jahr 2020 ins Leben gerufen hat, die Idee des „Naturkapitals“ befürwortet und britischer Präsident des WWF ist, der falschen Naturschutzorganisation, die indigene Völker von ihrem Land vertreibt, um einen falschen „New Deal for Nature“ zu erreichen!

LD: Sie stellen fest, dass Greta Thunbergs Schulstreiks am Freitag, die Extinction Rebellion und die Bewegung für Klimagerechtigkeit sowie die „15-Minuten-Städte“ von kapitalistischen Unternehmen unterwandert werden und sogar von diesen geschaffen wurden. Können Sie das erklären? Wie können alle echten Aktivisten darauf aufmerksam gemacht werden, ohne sie zu entmutigen?

PC: Wir haben es hier mit einer langfristigen PR-Kampagne zu tun, mit der der Öffentlichkeit eine Agenda verkauft werden soll, die sie sonst niemals akzeptieren würde. Die Erfindung eines „Klimanotstandes“ soll einen gewaltigen Vermögenstransfer von der öffentlichen Hand in private Hände ermöglichen. Greta Thunberg, die vom WEF, dem Europäischen Parlament, dem Time Magazine und Emmanuel Macron gefeiert wird, war eine Schlüsselfigur in dieser Propagandaoffensive und arbeitete vom ersten Tag ihrer Ein-Mädchen-Proteste an mit internationalen PR-Profis zusammen. Wie der kanadische Forscher Cory Morningstar aufgedeckt hat, wurde Thunberg von einem mächtigen, von Unternehmen getragenen Netzwerk, dem „Non Profit Industrial Complex“, gefördert, zu dem unter anderem Al Gores Climate Reality Project, 350.org, Avaaz, die Climate Finance Partnership und die Weltbank gehören. Auch die „15-Minuten-Städte“ werden als umweltfreundliche Initiativen dargestellt, während sie in Wirklichkeit der erste Schritt zu einer alptraumhaften Zukunft intelligenter Städte sind, die im Wesentlichen digitale Konzentrationslager sind und von den Vereinten Nationen und verwandten Organisationen stark gefördert werden. Sie werden die Einführung von „Impact“-Investitionen erleichtern, einer neuen Form des Risikokapitalismus, die im Grunde die Privatisierung sozialer Dienstleistungen darstellt, die zuvor vom Staat erbracht wurden – natürlich auf zusätzliche Kosten für die Allgemeinheit! Um das „Ergebnis“ und damit die Rentabilität dieser Investitionen zu berechnen, muss das Leben der Menschen in Echtzeit und in allen Einzelheiten überwacht werden. Die Kategorien für diese „Investition“, die das „Humankapital“ ausbeutet, indem sie unsere Existenzen in Waren für Spekulation und Profit verwandelt, sind in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung festgelegt. Schon der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ ist bewusst irreführend, denn es geht um die industrielle Entwicklung und den finanziellen Profit und nicht um die Gesundheit von Natur und Mensch. Es fällt mir schwer zu verstehen, dass echte Umweltschützer nicht misstrauisch sind angesichts der Unterstützung, die ihr angeblich grünes Anliegen von den multinationalen Konzernen, Banken, Regierungen und globalen Institutionen erhält, die das industrielle kapitalistische System bilden! Ich weiß jedoch, dass die meisten grünen Basisaktivisten wirklich glauben, dass sie das Richtige tun, und dass sie verletzt sind, wenn jemand behauptet, sie würden für eine korrupte Unternehmensagenda manipuliert. Daher tue ich mein Bestes, um zu erklären, dass ich selbst ein Umweltschützer bin, ein Anti-Industrieller sogar, und dass ich daher ihre Sorgen und Hoffnungen teile, die ich nicht von den Feinden des Lebens vereinnahmt sehen möchte.

LD: Ein weiteres sensibles Thema ist die Transgender-Bewegung. Sie zeigen, wie sehr diese auch vom Großkapital gefördert und unterstützt wird. Was ist deren Interesse daran? Ist diese Kritik in der Linken noch hörbar, wo Kommentare zu diesem Thema sofort zu Beschimpfungen und Ausfällen führen?

PC: Unmittelbar lässt sich mit „Transgenderismus“ viel Geld verdienen – die amerikanische Forscherin Jennifer Bilek hat gesagt, dass das B in LGBT für „Billionen“ Dollar steht. Pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen machen riesige Gewinne mit den Operationen und den Medikamenten, die eine „transsexuelle“ Person für den Rest ihres Lebens einnehmen muss. Es gibt auch Nebeneffekte, wie die Sterilität von „Transgender“-Personen, was bedeutet, dass sie, wenn sie Kinder haben wollen, Kunden der Embryo-Herstellungsabteilung derselben Industrie werden müssen, mit ihren künstlichen Gebärmüttern und eugenischen Auswahlverfahren. Allgemeiner ausgedrückt, setzt die „Transgender“-Industrie die Trennung des Menschen von seiner natürlichen physischen Realität fort, die seit langem Teil des modernen industriellen Experiments ist. Dies ist nicht nur physisch, sondern auch psychologisch, denn viele Menschen scheinen nun tatsächlich zu glauben, dass Menschen ihr Geschlecht „ändern“ können. Das können sie aber nicht! Sie glauben nur, dass sie es können, oder sagen, dass sie es können! Ich sehe dies als das jüngste Beispiel für einen langfristigen Prozess, bei dem die Realität hinter Worten versteckt wird, die als irgendwie real akzeptiert werden. Dies war eines der Themen von George Orwells 1984 und ist heute Teil der wachen Denkweise. Wenn ein Narr einen Finger sieht, der auf den Mond zeigt, schaut er eher auf den Finger als auf den Mond, und heute scheint unsere Gesellschaft nicht in der Lage zu sein, über Worte und Symbole, die zur Täuschung dienen, hinauszusehen. Glücklicherweise zeigen sich allmählich Risse in der Vorherrschaft der „Transgender“-Sekte über das linke Denken, und zwar in Form von Feministinnen, die sich dagegen wehren, dass die Existenz von Frauen durch diese absurde Erweiterung eines ohnehin schon lächerlichen Woke-Dogmas geleugnet wird. Es gibt inzwischen auch viele „Transitionierte“, die sich gegen das aussprechen, was sie ertragen haben. Ich persönlich denke, dass das „Transgender“-Projekt zum Scheitern verurteilt ist und hoffentlich auch den Rest der damit verbundenen Agenda zum Einsturz bringen wird!

LD: Gibt es im Grunde eine Verbindung, eine gemeinsame Matrix zwischen Karl III. und der Unterwanderung von Umweltbewegungen und der Transgender-Bewegung?

PC: Auf jeden Fall, ja. In den letzten Jahren haben mir meine Forschungen gezeigt, wie das britische Empire die Grundlage für das Phänomen war, das wir heute als „Globalisierung“ oder das globale kapitalistische System kennen. Seit den Tagen der East India Company war die britische Flagge lediglich ein Deckmantel für private Finanzinteressen, und das hat sich nie geändert. Zwar verlagerte der Kern des Unternehmens seinen Sitz in die USA und jetzt anscheinend auf eine „multipolare“ BRICS-Basis, doch blieb es im Kern, wenn auch nicht im Aussehen, dasselbe Imperium. Karl III. ist ein öffentliches Gesicht dieses Imperiums, das immer noch sehr stark in der Londoner City verwurzelt ist, und sein Great Reset-Kollege Klaus Schwab vom WEF ist ein weiteres. Das Ziel dieser Einheit war schon immer die totale globale Kontrolle, und um dies zu erreichen, muss sie alle Quellen des Widerstands beseitigen. Verwurzelte traditionelle Kulturen in der ganzen Welt sind ein solches Hindernis für ihren „Fortschritt“, ebenso wie die Liebe zur Natur, die von echten Umweltschützern zum Ausdruck gebracht wird. Und so müssen alle, überall, modernisiert, globalisiert, standardisiert werden – wobei der Umweltgedanke dadurch entschärft wird, dass er zur Marketingabteilung der Industrie für „nachhaltige Entwicklung“ gemacht wird. Die Zerstörung unseres Gefühls für unsere eigene biologische Realität ist ein notwendiger Schritt zur transhumanistischen Zerstörung dessen, was von der menschlichen Freiheit übrig geblieben ist.

LD: Sie sagen, dass „ein einziges weltweites kriminelles Netzwerk, die Kriminokratie, hinter den Kulissen alles steuert, vom WEF bis zur WHO, von der UNO bis zur EU, von BlackRock bis zur Weltbank“. Soll damit nicht der große Teil unserer Gesellschaft, der das gegenwärtige System akzeptiert und ausnutzt, von der Verantwortung entbunden werden?

PC: Ich bin nicht der Meinung, dass die Betonung der Existenz dieser globalen Verbrecherherrschaft bedeutet, dass man die Menschen von der Kollaboration mit ihr freisprechen kann. Die Art und Weise, in der so viele mit ihrer Agenda mitgehen, ermöglicht es ihr natürlich, ihre Macht zu erhalten und zu stärken, und ich entschuldige nicht die Art von Menschen, die nicht über ihren eigenen unmittelbaren Komfort und ihre Bequemlichkeit hinausschauen. Aber das ist eher eine Frage der Unwissenheit als der bösen Absicht, und selbst diejenigen, die tatsächlich für verschiedene Zweige der Kriminokratie arbeiten, sind sich nicht unbedingt bewusst, was sie tun. Während einige zweifelsohne einfach nur blind ihrem Eigeninteresse folgen – ihre Karriere vorantreiben oder Geld verdienen – denken viele wohl, dass sie „das Richtige“ tun. Diejenigen, die für die französische Regierung arbeiten, könnten zum Beispiel glauben, dass sie im Interesse Frankreichs als Ganzes handeln, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die République übernommen und in ein Werkzeug für ein globales Projekt verwandelt wurde, dem die Interessen der Franzosen in keiner Weise am Herzen liegen. Da die Kriminokratie ihre Agenda als wohlwollend und fortschrittlich darstellt, werden andere mit Freude für ihre globalen Maschinerien arbeiten, ohne jemals die dunkle Realität hinter der regenbogenfarbenen Fassade zu sehen. Ich gebe denjenigen die Schuld, die hinter all dem Betrug und der Manipulation stecken, und nicht denjenigen, die zur Teilnahme verleitet wurden.