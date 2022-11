Der kollektive Westen könnte den Krieg mit Eurasien verlieren

Man kann nicht immer bekommen, was man will.

Dies fasst die Beziehung zwischen der Eurozone, Ostasien und den USA treffend zusammen: Kurz gesagt: US-Hegemonie. Es genügt zu sagen, dass – ausgerechnet – Leo Trotzki in (Krieg – In der Internationale 1933) schrieb: „Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die USA Europas Schuldner, aber jetzt ist Europa in den Hintergrund getreten. Die Vereinigten Staaten sind die Hauptfabrik, das Hauptdepot und die Zentralbank der Welt.“

Die Vorherrschaft der USA im 20. Jahrhundert.

Das war selbstverständlich und wahr, aber die amerikanische Hegemonie über Europa bestand schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg und wurde später durch die Einbeziehung ehemaliger osteuropäischer Staaten, die früher zum sowjetischen Einflussbereich gehörten, noch verstärkt. Westeuropa war den USA schon lange willkürlich untergeordnet worden. Kurze Zeit später (1946) machten die Amerikaner den Briten klar, dass sie sich an die Nachkriegsrealitäten anpassen und die Medizin – den amerikanischen Kredit – nehmen müssten, wie Michael Hudson erklärt.

Der Sterling-Raum sollte im Dollar-Raum aufgehen, der auf die ganze Welt ausgedehnt werden sollte. Großbritannien sollte in der schwachen Position bleiben, in der es sich am Ende des Zweiten Weltkriegs befand, mit kaum freien Währungsreserven und abhängig von Dollarkrediten, um seinen laufenden Verpflichtungen nachzukommen. Die Vereinigten Staaten würden Zugang zu Großbritanniens Vorkriegsmärkten in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen und Fernen Osten erhalten. Diese erste Anleihe auf der Nachkriegsagenda – die Präsident Truman bei der Übermittlung an den Kongress ankündigte – würde den Kurs der amerikanischen und britischen Wirtschaftsbeziehungen für viele Jahre bestimmen. Truman war sich der Veränderung des Schicksals des Vereinigten Königreichs sehr wohl bewusst, denn das Anglo-Amerikanische Darlehensabkommen bedeutete das Ende Großbritanniens als Großmacht.“(1)

Einige Zeit später und unter den veränderten geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen beauftragten Präsident Richard Nixon und seine wirtschaftswissenschaftlichen Gefolgsleute ihren Chefdiplomaten Henry Kissinger mit den Vorbereitungen für eine Politik, die die Europäer untergeordnet halten und gleichzeitig die japanische Expansion eindämmen sollte.

Dann kam der große Wurf: Im August 1971 wurde die Bindung des Goldes an den US-Dollar offiziell aufgehoben. Nixons Währungsreformen waren – neben verschiedenen anderen Entscheidungen – auch allgemein auf europäische und japanische Interessen ausgerichtet. Es sei darauf hingewiesen, dass Japan keinerlei politische Rolle spielte, sondern einfach nur in Amerikas Kielwasser folgte, wie es seither in wirtschaftlichen und sogar politischen Angelegenheiten immer der Fall war.

Diese einseitige Entscheidung der Amerikaner, die Konvertierbarkeit von Papiergeld in Gold aufzuheben, reichte aus, um die Europäer in Unordnung und Turbulenzen zu stürzen. Trotz aller Loyalitätsbekundungen in Europa suchten die Führer der einzelnen Länder fieberhaft nach einem Ergebnis, das ihren eigenen Interessen entsprach. Die Europäer, die noch immer ihre Wunden leckten, stellten trotz ihrer Schwäche einen neuen und ernst zu nehmenden – wenn auch schwindenden – Konkurrenten für God’s own People, den amerikanischen Kapitalismus-Imperialismus, dar, was viel darüber aussagt, wie weit dieser auf die schiefe Bahn geraten war.

Nixon übertrug seinem Mann (und Vollstrecker) Henry Kissinger die Aufgabe, die neu geweckten Begehrlichkeiten seiner „Partner“ zu zügeln und sie in ihren eigenen Hinterhof zu lenken. Kissinger sollte den hochmütigen europäischen Eliten die Leviten lesen und sie darüber informieren, dass die USA die Hauptrolle spielten, während die Europäer nur die Nebenrolle spielten. Kissinger nahm kein Blatt vor den Mund gegenüber seinen globalen Untergebenen.

Die USA haben globale Interessen und globale Verantwortung“, erklärte der Vollstreckungsstratege, „unsere Verbündeten haben regionale Interessen“. Nachdem er die Europäer in die Schranken gewiesen hatte, räumte Kissinger ein, dass die Interessen der USA „mit dem neuen Gewicht und der Stärke unserer Verbündeten …“ divergierten. Aber er riet diesen Verbündeten nachdrücklich: “Die allmähliche Anhäufung von manchmal unbedeutenden, manchmal großen wirtschaftlichen Streitigkeiten muss beendet werden … Es muss ein neues Gleichgewicht in den Handels- und Währungsbeziehungen erreicht werden.“ Dann forderte er die Führer Europas und Japans auf, ihre wirtschaftlichen Interessen diesen politischen Überlegungen unterzuordnen, die natürlich von den USA organisiert und gelenkt wurden. Unter dem Druck dieser kaum verhüllten amerikanischen Drohungen sollten die Europäer nicht nur das Kriegsbeil über einen möglichen Handelskrieg begraben, sondern darüber hinaus und vor allem die ausufernden Kosten der globalen Hegemonie mittragen“. (2) Im Volksmund der damaligen Zeit hat Kissinger den Europäern „die Suppe versalzen“.

Es genügt zu sagen, dass die Europäer und erst recht die Japaner und Südkoreaner seither gründlich amerikanisiert und dressiert worden sind. Am erbärmlichsten ist die geografische Lage Japans, die es erfolgreich zu einem langfristigen Gefangenen der Vereinigten Staaten machte. Der im Vergleich zum Wettbewerb mit Europa und den Vereinigten Staaten so beeindruckende Erfolg der industriellen Entwicklung und des Exports Japans war keineswegs eine Garantie dafür, dass das Land eine hegemoniale Stellung einnehmen würde. Die Investitionen in Japans Handelsüberschuss in den USA erschienen dem Leser immer als ziemlich überbewertet und in einer eher geopolitisch schwachen Position. Japan, wirtschaftlicher Riese, politischer Schweinehund.

Gewiss, die ostasiatischen Produzenten und in geringerem Maße auch die EU befinden sich nach wie vor in einer Position, in der die USA sowohl politisch als auch strategisch dominieren. Und fast jeder weiß das. In der Tat:

Die US-Wirtschaft lebt wie ein Parasit von ihren „Partnern“ im globalen System und hat praktisch keine eigenen nationalen Ersparnisse. Die Welt produziert, während Nordamerika konsumiert. Der Vorteil der Vereinigten Staaten ist der eines Raubtiers, dessen Defizit durch das gedeckt wird, was die anderen bereit sind oder gezwungen sind, beizutragen. Washington setzt verschiedene Mittel ein, um seine Defizite auszugleichen: Verstöße wiederholte unter anderem gegen die Grundsätze des Liberalismus, Waffenexporte und die Jagd auf die Superprofite im Erdölsektor (was die periodische Abholzung der Erzeuger beinhaltet: eines der wahren Motive für den echten Krieg in Zentralasien und im Irak). Tatsache ist jedoch, dass der Großteil des amerikanischen Defizits durch Kapitalzuflüsse aus Europa und Japan, (und sogar) China und dem globalen Süden, einschließlich der reichen Ölförderländer und der Kompradoren-Klassen aus allen Regionen, einschließlich der ärmsten, in der Dritten Welt, gedeckt wird – zu denen noch die Schuldendienstabgabe hinzukommt, die fast jedem Land in der Peripherie des globalen Systems auferlegt wird. Die amerikanische Supermacht ist von Tag zu Tag auf den Kapitalfluss angewiesen, der das Parasitentum ihrer Wirtschaft und Gesellschaft aufrechterhält. Die Verwundbarkeit der USA stellt daher eine ernste Gefahr für das amerikanische Projekt dar. (3)

Es sollte klar sein, dass die Amerikaner durch den Besitz des US-Dollars in der Lage sind, ihre Importe einfach durch die Ausgabe von US-Papierdollars oder US-Treasuries zu finanzieren – nicht durch Gold. Diese Aufgabe übernimmt der Mann am Goldfenster der Fed, der Ihnen einfach mehr „Papierwerte“ – Treasuries und Dollarscheine – gibt, wenn Sie Ihre überschüssigen Dollars oder Gold eintauschen. Ein raffinierter Trick, und sehr erfolgreich. Dieses „exorbitante Privileg“, wie es der französische Politiker Valery Giscard D’Estaing formulierte, war eine mietfreie Vereinbarung zwischen den USA und ihren „Verbündeten“ (sic).

Dieses „lange Jahrhundert“ war eine Periode langfristiger geopolitischer Dominanz des atlantischen Blocks unter Führung der Vereinigten Staaten und seiner globalen Institutionen – des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB) -, die eine vollendete Tatsache war. Diese beiden Institutionen wurden ursprünglich auf der Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944 gegründet, hauptsächlich von den USA, aber mit dem Vereinigten Königreich im Schlepptau. Diese beiden Säulen der Weltwirtschaft sollten als Vehikel dienen, um Handel und Finanzmärkte für US-Exporteure zu öffnen und es US-Investoren zu ermöglichen, die Kontrolle über natürliche Ressourcen und die Industrie zu erwerben. Damit wurden die Regeln für den späteren Beitritt Europas und anderer Regionen zu diesen beiden Institutionen festgelegt, sodass es keine praktischen Alternativen für die Organisation des Welthandels und der Investitionen gab. Die Weltbank lehnte u. a. Landreformen ab und vergab Kredite hauptsächlich für die Schaffung von Infrastrukturen, die weitgehend an den Export gekoppelt waren, und nicht für die Schaffung von Selbstversorgungsmöglichkeiten. Ziel war es, die Abhängigkeit vom Ausland von US-Agrarexporten und anderen lebenswichtigen Gütern zu sichern.

Die Rolle des IWF war im Grunde ein Finanzvehikel, das aufgrund seiner Organisationsstruktur und eines eingebauten Abstimmungssystems, das stets eine Mehrheit garantiert, seine Verbündeten im Würgegriff der Stimmgewalt hatte und auch in der Lage war, widerspenstigen Ländern Kredite vorzuenthalten. Dollarkredite werden als Hebel eingesetzt, um fremde Länder zu verschulden und sie zu einer Deregulierungs- und Steuerpolitik der „freien Marktwirtschaft“ zu zwingen, die den Interessen der USA dient.

Der umfassendste Schritt in dieser Strategie der Unterentwicklung besteht darin, den Druck des IWF zu nutzen, um öffentliche Infrastrukturen in privatisierte Monopole umzuwandeln, indem ihr Verkauf erzwungen wird, um Geld zur Begleichung von Handels- und Zahlungsbilanzdefiziten zu beschaffen. (4) Dies entsprach im Großen und Ganzen der klassischen Phase des Imperialismus (1800-1950), die auf der Teilung zwischen industrialisierten Kernen und nicht industrialisierten Peripherien und der damit verbundenen Tendenz beruhte, letztere auf einen kolonialen oder halb-kolonialen Status zu reduzieren, und (5) die Nachkriegsphase (1950-1980) beinhaltete den Sieg der nationalen Befreiungsbewegungen – China, Vietnam – in Südostasien und im Nahen Osten – der immer noch andauert – und ermöglichte es den Peripherien, eine Revision der alten asymmetrischen Bedingungen des globalen Systems durchzusetzen und ins Industriezeitalter einzutreten. Diese Periode der ausgehandelten Globalisierung war außergewöhnlich, und es ist interessant, dass die Welt damals das historisch stärkste Wachstum und die ungleichmäßigste Verteilung der Produktion und des Vertriebs erlebte.

Aber leise geflüstert: Es hat sich ein langsamer geopolitischer Brand entwickelt, der nicht so leicht zu löschen ist und der immer stärker wird. Dieser entstehende Block unabhängiger eurasischer Staaten, der hauptsächlich von Russland und China angeführt wird und in den BRICS (Brasilien-Russland-China-Indien-Südafrika) und der Shanghai Corporation Organization (SCO) organisiert ist, stellt eine Alternative zum eklatanten globalen Ausmaß an Ungleichheit dar und hebt sich wie ein Leuchtturm vom Parasitentum und den Orthodoxien des extraktiven Laissez-faire-Kapitalismus/Imperialismus ab.

Allgemeiner ausgedrückt: Michael Hudson gibt einen Überblick über die Wahl zwischen den beiden Alternativen. Wie folgt:

Der Finanzkapitalismus de-industrialisiert die US-Wirtschaft und die ihrer verbündeten NATO-Satelliten. The Destiny of Civilization erklärt, dass die daraus resultierende internationale Diplomatie weder ein Wettbewerb um Märkte ist (da die westlichen Volkswirtschaften als Nebenprodukt der Finanzialisierung und des Krieges des Kapitals gegen die Lohnarbeit bereits deindustrialisiert sind), noch ein Konflikt zwischen demokratischer Freiheit und Autoritarismus, sondern vielmehr ein Konflikt der Wirtschaftssysteme, der die Rentierökonomie der Schulden-Deflation und Austerität dem sozialistischen staatlich subventionierten Wachstum gegenüberstellt, das die 99% schützt, indem es die 1% in Schach hält. (6)

APPENDIX

Ich möchte näher auf das Werk von Freidrich Engels in seiner Beschreibung der „Lage der arbeitenden Klasse in England 1844“ eingehen. Darin beschreibt er seine Reise insbesondere in Manchester im Norden Englands sowie in anderen Städten.

Hier wimmelt es von zerlumpten Frauen und Kindern, die so schmutzig sind wie die Schweine, sie tummeln sich auf den Müllhalden und in den Pfützen. Kurzum, die gesamte Rookery (Slumbehausung) bietet ein so abscheuliches und abstoßendes Schauspiel, wie es im schlimmsten Gericht des Irk kaum zu finden ist. Die untermenschliche Rasse, die in diesen ruinösen Hütten lebt, hinter zerbrochenen, mit Ölzeug geflickten Fenstern, gefederten Türen und verrotteten Türpfosten, oder in den dunklen, feuchten Kellern, in unermesslichem Schmutz und Gestank, in dieser Atmosphäre, eingepfercht wie mit einer Absicht, diese Rasse muss fast die niedrigste Stufe der Menschheit erreicht haben … Aber was muss man denken, wenn man in jedem dieser Ställe, die höchstens 2 Zimmer, eine Mansarde und vielleicht einen Keller enthalten, wo im Durchschnitt zwanzig Menschen leben, hört; dass in der ganzen Gegend für 120 Personen ein meist unzugängliches Plumpsklo ist; und das trotz aller Predigten der Ärzte, und auch trotz der elenden Zustände, in die die Choleraepidemie, die die Gesundheitspolizei stürzte, …

Engels geht weiter und weiter, bis es fast unmöglich und schmerzhaft wird, weiter zu lesen. Doch das ist der Zustand jener armen Schlucker in der heutigen Dritten Welt, die unter den Bedingungen in Bangladesch oder Kamerun oder Bolivien oder Liberia oder Senegal leben! Oder wo auch immer. Die Welt hat noch einen langen Weg vor sich.

