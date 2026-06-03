Der Kongress treibt still und leise die „Zusammenlegung“ des US-amerikanischen und des israelischen Militärs zu einer einzigen, integrierten Kriegsmaschine voran

Von Leo Hohmann

Ein parteiübergreifender Vorschlag würde die Grenzen zwischen den Streitkräften beider Länder verwischen und „alle Bereiche der Verteidigungstechnologie abdecken, darunter KI, Quanteninformatik, autonome Systeme, Strahlungsenergie, Cybersicherheit, Biotechnologie und vieles mehr“.

Die israelische Regierung und ihre Kriegspartner in Washington sind sich sehr wohl bewusst, wie unbeliebt ihre Politik bei den Amerikanern unter 55 Jahren ist, und bereiten sich auf die Zeit vor, in der die Babyboomer größtenteils von dieser Welt geschieden sein werden.

Umfragen zeigen, dass 70 Prozent der Amerikaner Washingtons Krieg gegen den Iran ablehnen, der zu explodierenden Kraftstoffpreisen, einer Aushöhlung der strategischen Ölreserven der USA und wachsender Verachtung für Amerika im Ausland geführt hat.

Präsident Trump gab kürzlich in einem Interview mit Sean Hannity von Fox Newszu, dass der Iran-Krieg zum Wohle Israels und der amerikanischen Verbündeten in den Golfstaaten begonnen wurde, nicht zum Wohle der steuerzahlenden und Benzin verbrauchenden Amerikaner. Der Krieg hat die amerikanischen Steuerzahler bereits 50 bis 100 Milliarden Dollar gekostet, je nachdem, welchen Schätzungen man Glauben schenken möchte.

Während die schwindende Babyboomer-Generation vollkommen zufrieden damit ist, zuzusehen, wie ihre Steuergelder in den Nahen Osten fließen, werden die jüngeren Generationen mit jedem Jahr wütender und verlieren die Geduld, da sie sich den amerikanischen Traum, den ihre Eltern und Großeltern genossen haben, nicht mehr leisten können.

Da sich die Zusammensetzung des Kongresses in den kommenden Jahren wahrscheinlich dramatisch ändern wird, da immer mehr junge Menschen gegen die Politik rebellieren, jährlich rund 4 Milliarden Dollar an Israel zu schicken und das US-Militär für Israels Kriege einzusetzen, hat die Washingtoner Einheitspartei einen kreativen Plan ausgeheckt, um sicherzustellen, dass das Geld weiter fließt und die derzeitige kriegsbefürwortende Politik noch Jahrzehnte andauert.

Der Plan sieht vor, ihre Politik zu institutionalisieren und gesetzlich zu verankern, wodurch öffentliche Debatten und jeglicher Anschein von Transparenz aus dem Prozess entfernt werden.

Dies soll über den NDAA-Prozess geschehen, der hier definiert ist. NDAA steht für National Defense Authorization Act und regelt die Finanzierung des US-Militärs. Die jährlichen NDAA-Gesetzesentwürfe umfassen Tausende von Seiten, wobei die Feinheiten der Öffentlichkeit sorgfältig verborgen bleiben. Die meisten Kongressabgeordneten lesen diese Gesetzentwürfe nicht vollständig durch, bevor sie darüber abstimmen.

Die Arbeit am NDAA 2027 ist bereits im Gange, und er enthält eine neue Bestimmung, die den Technologietransfer der USA nach Israel durch eine „Fusion“ der Streitkräfte beider Länder festschreibt.

Der neu eingefügte Abschnitt 224 integriert die israelische IDF und das US-Pentagon praktisch zu einer einzigen Einheit und hebt damit im Wesentlichen die Aufsicht des Kongresses über den Transfer von Militärtechnologie zwischen den beiden Ländern auf. Wenn er genehmigt wird, verschafft er Israel Zugang zu US-Militärgeheimnissen, Technologie und Informationen zur nationalen Sicherheit, die kein anderes Land erhält.

Ben Freeman schreibt in einem Artikel vom 1. Juni für Responsible Statecraft:

Zu einer Zeit, in der die amerikanische Öffentlichkeit ein beispielloses Maß an Misstrauen gegenüber der israelischen Regierung zum Ausdruck bringt, hat der Kongress gerade vorgeschlagen, die USA stärker denn je mit dem israelischen Militär zu verknüpfen. Versteckt in der Fassung des am Dienstag veröffentlichten National Defense Authorization Act (NDAA) für 2027 des Repräsentantenhauses findet sich Abschnitt 224 mit dem Titel „Initiative zur Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich Verteidigungstechnologie“. Diese Bestimmung würde wohl mehr dazu beitragen, das US-Militär mit dem israelischen Militär zu verflechten, als die mehr als 200 Milliarden Dollar (inflationsbereinigt) an Militärhilfe, die Israel seit seiner Gründung im Jahr 1948 von den USA erhalten hat.

„Abschnitt 224 sieht gemeinsame Forschung und Entwicklung, die gemeinsame Produktion von Waffen, Joint Ventures, Lizenzvereinbarungen sowie ‚offenbar jede Art von Zusammenarbeit im Rahmen des militärisch-industriellen Komplexes zwischen den USA und Israel‘ vor“, schreibt Freeman und fügt hinzu: „Die USA und Israel arbeiten bereits intensiv im Bereich der Raketenabwehr zusammen, aber diese Bestimmung würde die Zusammenarbeit auf scheinbar jeden Bereich der Verteidigungstechnologie ausweiten, darunter KI, Quantenphysik, autonome Systeme, gerichtete Energie, Cyber, Biotechnologie und vieles mehr. Außerdem werden ‚Netzwerkintegration‘ und ‚Datenfusion‘ vorgeschlagen. Mit anderen Worten: Die Daten des US-Militärs könnten bald auch die Daten des israelischen Militärs sein.“

Das derzeitige Verfahren für die militärische und technologische Zusammenarbeit bezieht nicht nur das Pentagon, sondern auch das US-Außenministerium mit ein, was zumindest ein gewisses Maß an Transparenz darüber schafft, wie viel militärische und zivile Hilfe an andere Länder geht. Sollte jedoch Abschnitt 224 des vorgeschlagenen NDAA-Gesetzes für 2027 verabschiedet werden, wird es laut Analysten, die den Wortlaut des Gesetzentwurfs geprüft haben, einfacher sein, die Transfers an Israel zu verschleiern.

Die pensionierte Oberstleutnantin Karen Kwiatkowski sagte kürzlich in einem Podcast: „Es gibt kein anderes Militär, mit dem unsere Nation so verfahren ist, nicht einmal NATO-Mitgliedsländer, nicht das Vereinigte Königreich, nicht die Five Eyes. Niemand“, und fügte hinzu, dass dies Israel „in unser System“ bringen würde.

Sie sagte, dies sei der Grund, warum die Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus Georgia und Thomas Massie aus Kentucky gehen mussten. „Denn im Dezember wird dies verabschiedet werden, obwohl Massie dann noch da sein wird. Es wird wahrscheinlich herausgenommen, aber dann im Januar wieder aufgenommen werden“, nachdem er weg ist.

Kwiatkowski schreibt in ihrem Substack-Beitrag vom 1. Juni 2026:

„Die Vision ist eine Verschmelzung der IDF mit der US-Armee, der Marine, der Luftwaffe und den Marines sowie der gesamten Geheimdienstgemeinschaft des Verteidigungsministeriums. Diese Integration findet nicht nur zwischen dem Pentagon und der IDF statt, sondern zwischen dem Pentagon und der israelischen Regierung selbst. Israel ist ein Sicherheitsstaat, ein modernes Sparta mit einer weitaus umfassenderen Agenda als das ursprüngliche Sparta, als es 386 v. Chr. den Vertrag von Antalkidas mit dem persischen König Artaxerxes II. unterzeichnete.“ Genau wie im Zeitalter Spartas wird diese Vereinbarung zwischen den USA und Israel in den kommenden Jahren zu mehr Krieg führen.

Kwiatkowski schließt mit dieser düsteren Warnung davor, was im Verborgenen geschehen wird, wenn niemand wie Thomas Massie oder Marjorie Taylor Greene Alarm schlägt, sobald der Kongress erneut eine ganze Ladung steuerfinanzierter Technologie nach Israel schickt:

Die Aufstände, die Abschnitt 224 auslösen und schüren wird, gehen von den fünfzig US-Bundesstaaten und ihren Bewohnern aus, aber auch aus dem Inneren des Pentagons und aus der ganzen Welt. Es gibt weitaus bessere Wege für den militärisch-industriellen Komplex der USA und den zionistischen Staat, zu existieren – angefangen damit, dass sie getrennt und unabhängig voneinander agieren. Das israelische „Pentagon“, die Kirya, hat sich in der Verteidigung als wenig beeindruckend und in ihren Operationen als völlig pathologisch erwiesen. Es zieht aus der Innenstadt von Tel Aviv heraus und etabliert zudem eine völlig neue Geografie. Das bedeutet neue Technologie, Neubauten und jede Menge Schekel im kommenden Jahrzehnt – ganz zu schweigen von den steigenden Kosten des andauernden Krieges, den die Israelis als Teil ihres modernen Ethno-Faschismus akzeptieren. Ich sage Schekel, aber ich meine Dollar. Milliarden von Militär- und Technologiedollar werden bereits jedes Jahr auf das Israel-Konto überwiesen und durch die ungeprüften Tiefen des Pentagons abgewickelt. Der Druck für Prüfungen und die Abneigung der US-Bevölkerung gegenüber Israel nehmen zu. Ein verlässlicher Kongress lässt sich vielleicht kaufen, aber er wird jedes Jahr jünger, weniger verlässlich und noch teurer werden. Der einzige Weg, Israels enorme Ausgaben im Sicherheitsbereich zu finanzieren, besteht darin, diese Flut von Steuergeldern in den Untergrund umzuleiten – aus den Augen, aus dem Sinn. Abschnitt 224 des NDAA wird genau das bewirken. Als Netanjahu am 10. Mai seinem handverlesenen CBS-Interviewer sagte, „er wolle die Hilfe nicht“, meinte er damit lediglich, dass er nicht wolle, dass sie von den amerikanischen Steuerzahlern hinterfragt wird. Jetzt wissen Sie, warum Massie und Greene entfernt wurden – sie werden nicht da sein, um zu verhindern, dass Abschnitt 224 an einem dunklen Dezemberabend wieder in den NDAA aufgenommen wird.

Freeman weist darauf hin, dass Abschnitt 224 einen weiteren versteckten Hebel für israelischen Einfluss bietet: Arbeitsplätze für Amerikaner. Er schreibt, dass Abschnitt 224 „den US-amerikanischen und den israelischen Verteidigungssektor in zahlreichen Bereichen verschmelzen würde, die für die Schlachtfelder der Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, wie autonome Systeme und Cybersicherheit. Dies würde Israel zudem einen außerordentlichen Einfluss in den USA verschaffen, der über das hinausgeht, was es bereits durch die Israel-Lobby und ihr starkes Netzwerk von Social-Media-Influencern besitzt. Er würde der israelischen Regierung die Möglichkeit geben, einen der mächtigsten Einflusshebel in der US-Politik erheblich auszubauen: Arbeitsplätze in den USA. Durch den Ausbau oder die Errichtung neuer Koproduktionsanlagen, wie sie bereits in Mississippi und Arkansas bestehen, könnte die israelische Regierung damit prahlen, Arbeitsplätze auf US-amerikanischem Boden zu schaffen, und sich so Verbündete unter den Kongressabgeordneten sichern, die die Wahlkreise vertreten, in denen diese Arbeitsplätze liegen. Das Ergebnis könnte durchaus ein US-politisches System sein, das noch anfälliger für die Launen einer israelischen Regierung ist, die offenbar keine Skrupel hat, die USA in militärische Konflikte im Nahen Osten hineinzuziehen.”

FAZIT: Entweder man steht auf „America First“ oder nicht. Dieser Slogan hat keinerlei Gültigkeit, solange Republikaner und Demokraten hinter verschlossenen Türen gemeinsam intrigieren und nach neuen Wegen suchen, um ausländische Regierungen heimlich zu finanzieren und unseren militärisch-industriellen Komplex an den eines ausländischen Akteurs zu binden, dessen Interessen nicht immer mit unseren eigenen übereinstimmen. Dieser Vorschlag verdeutlicht alles, was an Washington und seiner abscheulichen Epstein-Klasse von Betrügern und Kriegsprofiteuren falsch ist. Das ist schlichtweg Verrat, und beide Parteien sind gleichermaßen schuldig.