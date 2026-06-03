Ich hoffe, dass sich außer mir noch jemand für die Fakten interessiert

Paul Craig Roberts

Responsible Statecraft berichtete, dass Israel über die Firma Bridges Partners schätzungsweise 7.000 US-Dollar pro veröffentlichtem Artikel an 14 bis 18 Social-Media-Influencer zahlt. Diese verteidigen damit Israels Kriegsverbrechen und diffamieren mutmaßliche „Antisemiten“, die darüber berichten. Die gemäß dem Foreign Agents Registration Act (FARA) veröffentlichte Meldung deutet darauf hin, dass Israel diese Influencer im Rahmen einer Kampagne namens „Esther Project“ bezahlt. (LINK)

Ich vermute, dass Victor Davis Hanson von der Stanford University einer dieser bezahlten Influencer sein könnte.

Dieser Verdacht kam mir in den Sinn, als ich im Daily Signal Hansons Dementi las, dass ein kleines Land wie Israel die US-Regierung möglicherweise beeinflussen könne – trotz Netanjahus zweimonatlicher Besuche im Weißen Haus, seiner wiederholten Auftritte vor dem US-Kongress, wo er für seine völkermörderische Politik im Gazastreifen und für seine Bekräftigung der zionistischen Politik Großisraels stehende Ovationen erhält, trotz der Zuversicht, mit der Netanjahus Sicherheitsminister erklärte, Israel werde Trump „nicht erlauben“, ein Friedensabkommen mit dem Iran zu schließen, weil Israel „nicht nur den angeblichen Waffenstillstand im Libanon, sondern auch die Gespräche über den Iran zunichtemachen“ wolle, da Israels Sicherheitsminister die israelische Politik als „einen endlosen und umfassenden regionalen Krieg“ für Großisrael bezeichnet. (LINK)

Netanjahu selbst befahl dem israelischen Militär die Zwangsevakuierung von 200.000 Einwohnern im Südlibanon, da Israel den Libanon in sein Staatsgebiet eingliedern will. Trotz Trumps Waffenstillstand berichtet Israel Palestine-News: „Israel hat seit Anfang März systematisch Dörfer im Südlibanon zerstört und ist schrittweise nach Norden vorgedrungen, bis es nun etwa ein Fünftel des Staatsgebiets kontrolliert.“ Netanjahu behauptet außerdem, er habe dem israelischen Militär befohlen, 70 % des Gazastreifens einzunehmen – Trumps Waffenstillstand sei ihm egal. Sein Publikum forderte die vollständige Einnahme. Netanjahu sagte: „Ja, 100 %, aber schrittweise.“ (LINK)

Reed Rubinstein, selbst Jude und Rechtsberater des US-Außenministeriums, erklärte in einer offiziellen Stellungnahme des Außenministeriums, der amerikanische Angriff auf den Iran sei zur kollektiven Selbstverteidigung des israelischen Verbündeten der USA erfolgt. Rubinstein verdreht also einen israelisch-amerikanischen Akt der Aggression zu „Selbstverteidigung“. (LINK)

Victor Davis Hanson, offenbar ein gut bezahlter Agent der Israel-Lobby, ignoriert all diese Informationen und setzt den Durchbruch der Hamas durch die „undurchdringliche Barriere“ nach Israel mit dem israelischen Völkermord an den Palästinensern gleich.

Der jämmerliche Hanson glaubt, die 1200 israelischen Opfer – die laut einigen Israelis selbst Opfer israelischer Angriffe auf die Hamas waren, um zu verhindern, dass Israelis als Geiseln in Verhandlungen missbraucht werden – seien gleichzusetzen mit den Zehntausenden oder Hunderttausenden palästinensischen Zivilisten, die trotz Trumps angeblicher „Waffenruhe“ – einer weiteren israelisch-amerikanischen Täuschung – in Israels anhaltenden Angriffen auf Palästina getötet wurden.

Mehrere israelische Sicherheitsbeamte haben öffentlich erklärt, die Hamas hätte die Sperranlage nicht durchbrechen können, wenn Israel nicht den Befehl zum Rückzug der Sicherheitskräfte gegeben hätte. Diese israelischen Aussagen werfen die Frage auf, ob der Hamas-Angriff inszeniert wurde, um Israel eine Rechtfertigung für den Völkermord an den Palästinensern zu liefern.

Doch Hanson, ob bezahlt, indoktriniert oder einfach nur dumm, schert sich nicht um Fakten. Er ist genau wie Trump, die Republikanische Partei, die Konservativen, die Demokraten, die Liberalen, die Linke, die westlichen Medienvertreter. Niemand interessiert sich für die Fakten.

Ich schon.