250 Dollar pro Barrel Öl und 11 % Inflation – das Worst-Case-Szenario für 2026 – Ed Dowd

Von Greg Hunter

Der Wall-Street-Vermögensverwalter und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com warnte Anfang April, dass die Konjunktur bereits ins Stocken gerate. Er sagte: „Probleme bei privaten Krediten beenden die Party.“ Vor gerade einmal zehn Tagen haben BlackRock und andere Firmen mit sogenannten privaten Krediten das Geld der Anleger aufgrund einer Welle von Rücknahmen eingefroren. Dowd hat dies vorhergesagt, und die schwächelnde Konjunktur wird sich in nächster Zeit nicht verbessern. Wenn Sie dachten, private Kredite seien ein Hemmschuh für die Wirtschaft, dann wird der Iran-Krieg ein echter Klotz am Bein sein. Dowd sagt: „Je länger diese Situation andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Ölpreis weiter steigt. Wir haben zwei Szenarien: In einem erreicht der Ölpreis einen Höchststand von 125 Dollar, und die Situation wird bis Mai gelöst. Die Inflation würde bei etwa 5 % ihren Höchststand erreichen. . .. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem die Ölpreise weiter steigen könnten, wenn sich die Lage nicht bald klärt. . .. Wir haben ein zweites Szenario, bei dem der Ölpreis auf 200 bis 250 Dollar pro Barrel steigt, was unser Worst-Case-Szenario war. Wenn das passiert, wird die Inflation nach unseren Modellen bei etwa 11 % ihren Höchststand erreichen. . ..“

Martin Armstrong sagte vor zwei Wochen, dass die Benzinpreise auf 9 Dollar pro Gallone steigen könnten. Dowd stimmt Armstrong zu und sagt, dass man im schlimmsten Fall 10 Dollar pro Gallone zahlen könnte. Dowd fügt hinzu: „Ich sehe, dass der Ölpreis noch viel höher steigen wird, was zu einem enormen Nachfragerückgang und einer Rezession führen wird, die meiner Meinung nach ohnehin kommt. Sie wird noch tiefer sein, als wir prognostiziert haben. Sie wird Entlassungen verursachen und das Wirtschaftswachstum in den Rezessionsbereich treiben. Die Rohstoffpreise werden einbrechen, sobald die Deflation einsetzt. Die Lösung für hohe Rohstoffpreise sind hohe Rohstoffpreise, da dies zu einem Nachfragerückgang führt.“

Was wird die Fed also tun? Dowd meint: „Die Fed könnte die Zinsen anheben, um die Headline-Inflation zu bekämpfen. Meine beste Vermutung ist, dass sie bei der FOMC-Sitzung im Juni nichts unternehmen werden. Sie werden sicherlich keine Senkung vornehmen, bis sie eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erkennen. . .. Abhängig von diesem Krieg . . . geht es dem realen Teil dieser Wirtschaft, dem Immobiliensektor, nicht gut und er bricht ein. Wir warten nur darauf, dass die KI-Blase endlich platzt . . . wir stehen kurz davor, dass sie bald ihren Höhepunkt erreicht.“

Dowd ist langfristig weiterhin optimistisch in Bezug auf Gold und Silber, aber kurzfristig könnte es zu Verkäufen kommen, um Liquidität zu beschaffen, wie es die Türkei gerade getan hat. Silber wird angesichts der bevorstehenden Deflation stärkeren Gegenwind haben als Gold. Dowd sieht keine Besserung für Chinas wirtschaftliche Probleme. Dowd hat Chinas wirtschaftliche Probleme bereits vor Monaten vorhergesagt, und die Wall Street holt gerade erst die schlechten Nachrichten nach. Dowd sagt: „China verzeichnete im ersten Quartal ein negatives Wachstum von 8 %.“

Dowd befasst sich eingehend mit den schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen, mit denen China konfrontiert ist. Dowd weist auf große Probleme auf dem Wohnungsmarkt hin und sagt, es sei billiger, ein Haus zu mieten, als eines zu besitzen. Dowd prognostiziert außerdem, dass die Fed Anfang 2027 gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken, da die Deflation so stark sein wird.

Abschließend sagt Dowd: „Das ist der normale Kreditzyklus. Der Kreditzyklus ist alt und in die Jahre gekommen, und wir sehen, wie der Kreditzyklus Risse bekommt, da die private Kreditsituation praktisch eingefroren ist. Das war das Kreditwachstum, das in den Jahren 2024 und 2025 stattfand.“

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