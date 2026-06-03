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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Wer bedroht wirklich den Frieden in Europa? // GEGENPOL

Neues Schlachtfeld zwischen Russland und EU: Die bittere Wahrheit über Armenien

Überwacht das FBI Amerikaner, die KI-Rechenzentren kritisieren? (Redacted – deutsch)

US Hauptmann aus Moskau warnt die Welt: „Europa steht kurz vor einem Krieg mit Russland“ | Redacted

So entkommst du dem „Great Reset“

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Wie können wir dem Schlamassel ein Ende bereiten?!

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Warum der Westen beim Thema Israel versagt

Tucker Carlson: Offizielle Geschichte zum 1. Weltkrieg war Lüge!

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Digitale Dystopie: Ein investigativer Film über globale digitale Überwachung

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Streitgespräch: Ist Deutschland noch ein freies Land? // Frauke Petry & Ulrike Guérot

Wenn du so mit dir selbst sprichst, bekommst du alles, was du willst (Soul Alchemy – Deutsch)

David Icke warnt: Bereitet euch auf den Plan der künstlichen Intelligenz für euren Körper per Injektion vor!

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Tech-Whistleblower Mo Gawdat warnt: Nur noch 3 Jahre bis zum großen Knall!

Dirk Pohlmann – NATO -Osterweiterung, Sicherheit und Kriegswirtschaft

„Wer KI ignoriert, gehört zu den Verlierern“ Daniel Jung über die Notwendigkeit KI zu verstehen.

Neue Studie: Kein Vitamin hemmte Krebszellen stärker

Der große Umbau und der Moment, der dem System gefährlich wird