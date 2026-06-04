Weiße Mädchen von Hunden, mit Whiskyflaschen und von Hunderten muslimischen Männern vergewaltigt: Britanniens Migranten-Grooming-Gang-Skandal aufgedeckt

Restore-Britain-Chef Rupert Lowe sagte in Westminster, das Parlament habe die Pflicht, sich dem ganzen Ausmaß des Missbrauchs durch Vergewaltigungsbanden zu stellen und mit dem „Reden“ aufzuhören, während Kinder weiterhin im Stich gelassen würden.

Restore-Britain-Chef Rupert Lowe nutzte am Montag eine Debatte in der Westminster Hall, um Abgeordnete mit erschütternden Zeugenaussagen von weißen Mädchen und Frauen zu konfrontieren, die von Migranten-Grooming-Banden vergewaltigt, gefoltert, gehandelt und erniedrigt wurden – und von genau den Behörden im Stich gelassen wurden, die sie hätten schützen sollen.

Die Debatte kam zustande, nachdem 260.974 Briten eine Petition unterzeichnet hatten, die das Parlament aufforderte, sich mit dem Vergewaltigungsbanden-Skandal zu befassen. Lowe eröffnete mit einem Dank an die Unterzeichner und begrüßte Überlebende, die im Saal saßen, und sagte, die Debatte gehe nicht um Politik, sondern um sie.

„Ich möchte, dass die Welt hört, was wir während der zwei Wochen unserer unabhängigen Anhörungen zur Untersuchung der Vergewaltigungsbanden gehört haben – eine Untersuchung, die es nie hätte geben dürfen“, sagte Lowe.

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☝️Ich will, dass die Welt erfährt, was wir erfahren haben.



Rupert Lowe, der Chef von Restore Britain, konfrontierte das britische Parlament mit schockierenden Aussagen aus einer… pic.twitter.com/tDG1zRxpWK — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

Er verlas anschließend eine Reihe drastischer Zeugenaussagen, die das Ausmaß des Missbrauchs offenlegten, den fast ausschließlich weiße Mädchen erlitten. Eine Überlebende sagte, sie sei erst „etwa 12, fast 13“ gewesen, als ein Mann sie vergewaltigte, bevor er sie zwang, eine leere Jack-Daniel’s-Flasche einzuführen und das Glas zerbrach. Eine andere berichtete, sie sei von Gruppen von Männern festgehalten worden, die sie abwechselnd vergewaltigten, sie anschließend schlugen und ihr drohten, sie und ihre Angehörigen zu töten, falls sie jemals darüber sprechen würde.

Lowe sagte den Abgeordneten, die Beweise aus seiner Untersuchung enthielten wiederholte Vorwürfe, dass gezielt weiße britische Mädchen ins Visier genommen worden seien. Eine Überlebende berichtete, die Täter hätten ständig von „weißen Mädchen“ und „christlichen Mädchen“ gesprochen und behauptet, diese hätten „weniger Moral oder niedrigere Werte“, während muslimische Mädchen als „würdig und moralisch höherstehend“ beschrieben worden seien.

Ein weiteres mutmaßliches Opfer sagte, die Hautfarbe habe „eine Rolle gespielt“ bei der Auswahl der Opfer, und fügte hinzu, dass die Mädchen, denen sie während ihrer Ausbeutung begegnete, „fast ausschließlich weiß“ gewesen seien.

Die Aussagen enthielten auch Vorwürfe, dass Kinder in Betreuungseinrichtungen praktisch an Täter ausgeliefert worden seien. Eine Überlebende sagte, Männer hätten vor einem Kinderheim gehupt, woraufhin ein Mitarbeiter ein Kind zur Tür gebracht habe. Eine andere sagte: „Es waren alle weißen Mädchen in jedem Heim, in dem ich war.“

In einer der verstörendsten Schilderungen erinnerte sich eine Überlebende daran, wie sich die Hintertüren eines Lieferwagens öffneten und „15, 20 Mädchen in Hundekäfigen eingesperrt“ waren. Eine andere sagte, bei einem Angriff seien Hunde eingesetzt worden, während Männer herumstanden, filmten, lachten und darauf wetteten, was passieren würde. Sie sagte, sie habe sich nicht bewegen können und sei von einem Hund vergewaltigt worden, während ein Mann ihr Gesicht festhielt und ihr in die Augen sah, weil „er sehen wollte, wie ich zerbreche“.

Lowe verlas auch die Aussage einer Überlebenden, die sagte, sie sei über drei Jahre hinweg von „wahrscheinlich etwa sechs- oder siebenhundert verschiedenen Männern“ vergewaltigt worden, nachdem der Missbrauch im Alter von 13 begonnen hatte. Eine andere berichtete, der Missbrauch habe sich rund um Eid und Feiertage verschärft, wenn die Feiern „größer, schlimmer und gewalttätiger“ geworden seien, mit mehr Männern und mehr beteiligten Mädchen.

Der Restore-Britain-Chef erklärte, Institutionen hätten die Opfer wiederholt im Stich gelassen. Ein Mädchen sagte, sie sei mit 15 ins Krankenhaus gegangen – blutend, geschwollen und unfähig zu sitzen –, habe nach einem Angriff Tabletten erhalten und sei entlassen worden, nachdem sie aus Angst gesagt habe, ihr Getränk sei manipuliert worden. „Sie haben keine Fragen gestellt“, sagte sie.

Eine weitere Überlebende behauptete, sie sei von mehreren Polizeibeamten in verschiedenen Teilen des Landes vergewaltigt worden. Eine weitere Aussage behauptete, ein Mann habe eine Zigarette im Gesicht eines Babys ausgedrückt.

Lowe sagte, der Missbrauch sei auch genutzt worden, um den Glauben und die Identität der Opfer anzugreifen. Eine christliche Überlebende sagte, ihr Kreuz sei benutzt worden, um sie zu brechen, wobei Täter fragten: „Wo ist dein Gott jetzt? Hat dein Gott dich verlassen?“

Der Politiker sagte, er hätte noch „stundenlang“ Zeugenaussagen vorlesen können, und warnte, das Parlament habe keine Ausrede mehr für Untätigkeit.

„Wir alle in diesem Gebäude tragen die Verantwortung, endlich zu handeln. Nicht zu reden, sondern zu handeln“, sagte er. „Unser Bericht zur Untersuchung der Vergewaltigungsbanden wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Er wird Großbritannien nachhaltig verändern.“

Lowe hatte seine eigene unabhängige Untersuchung gestartet, bevor die britische Regierung eine gesetzliche nationale Untersuchung zu Grooming-Banden ankündigte – eine Untersuchung, die Hinweise auf sexuelle Ausbeutung von Kindern in Dutzenden Kommunalverwaltungen identifizierte.