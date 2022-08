Der Krieg des Tiefen Staates gegen Trump ist ein Krieg gegen die Welt

Trump ist lediglich ein Bote, der versucht, uns vor einem Übel zu warnen, das alles Gute und Anständige in der Welt zu zerstören droht, schreibt Robert Bridge.

Beginnen wir diesen kurzen Ausflug in die Vergeblichkeit, indem wir unsere gequälten Gefühle gegenüber Donald Trump beiseite lassen und eine Sache zugeben: Die FBI-Razzia in Mar-A-Lago beweist, dass das Establishment die Macht hat, ungestraft jede Person zu vernichten – sogar ehemalige/künftige Präsidenten – die die globalistische Agenda bedroht. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Amerikaner, sondern auf jeden Menschen auf diesem unheiligen Planeten.

Angesichts der düsteren Aussicht auf eine drohende Niederlage bei den bevorstehenden Zwischenwahlen tun die gerissenen Demokraten das, was sie am besten können, nämlich erstens wie wild zu betrügen. Zweitens setzen sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel der Unterdrückung gegen ihre politischen Feinde ein, namentlich gegen Donald Trump, den Außenseiter aus Washington, der einst versprochen hatte, „den Sumpf trocken zu legen“.

Der Gouverneur von Florida fasste das jüngste Vorgehen gegen Konservative als ein weiteres Beispiel dafür zusammen, wie „das Regime Bundesbehörden zu seinem politischen Vorteil mit Waffengewalt ausstattet“, was sehr wohl von Dauer sein könnte, sofern es nicht zu einer zweiten Schlacht von Gettysburg kommt. Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass es sich bei diesen „politischen Gegnern“ nur um die einheimische amerikanische Sorte handelt. Der Krieg der Kabale ist unbestreitbar international; dazu gleich mehr.

Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken: Wie ist es möglich, dass Joes verlorener Sohn Hunter und sein reißerischer Laptop, auf dem angeblich alle erdenklichen illegalen Aktivitäten zu finden sind – von Sex mit Minderjährigen über Drogenkonsum bis hin zur Erpressung ausländischer Staatsoberhäupter, möglicherweise mit dem Segen des „Big Guy“ selbst – dem Besuch eines SWAT-Teams entgangen sind? Und was ist mit Hillary und den 33.000 fehlenden E-Mails, die von ihrem Heimcomputer verschickt wurden? Wo waren die schwarzen Hubschrauber, die über der Clinton-Stiftung, dem Weißen Haus oder Hunters persönlichem Crack-Haus niedergingen? Wie immer nicht in Aktion, und das ist kein Zufall.

Für eine solche Doppelmoral auf höchster Regierungsebene gibt es nur eine Erklärung: Die Demokraten haben die absolute Kontrolle über die Vereinigten Staaten erlangt, mit allen Mitteln. Jede Institution, mit Ausnahme der National Rifle Association und des 700 Club, unterliegt jetzt der heimtückischen Herrschaft der liberalen Ideologie. Wie so etwas Schockierendes in God’s Country passieren konnte, ist eine andere Frage, aber die Realität bleibt: Derzeit tobt ein Kampf – nennen wir ihn einen unblutigen Bürgerkrieg – zwischen dem rotblütigen amerikanischen Volk, das mit nichts anderem als der Verfassung und 6 Millionen Schusswaffen bewaffnet ist, und dem „gottverlassenen System“. Dank der Macht der Zensur, der Täuschung und der offenkundigen Kriminalität, die den Modus Operandi des Tiefen Staates ausmachen, hat letzteres bisher haushoch gewonnen.

Und hier kommt „die Welt“ ins Spiel. Falls es jemandem entgangen sein sollte: Diese machtbesessenen Liberalen begnügen sich nicht damit, ihre seltsamen Eigenheiten wie andere anständige Leute in ihren Schlafzimmern zu verschweigen. Ganz im Gegenteil. Diese verdrehten Degenerierten haben das Bedürfnis, allen von ihren sexuellen Vorlieben, ihren Pronomen und ihrer Abscheu vor männlichen Männern zu erzählen. Sie haben nicht einmal den Anstand, Schulkinder vor den ungeprüften Botschaften zu verschonen, als ob Johny und Mary im Alter von fünf Jahren nichts Besseres zu tun hätten, als darüber nachzudenken, ob sie im richtigen Körper geboren wurden. Tatsächlich finden sich in den Schulbibliotheken dank von Soros ernannten liberalen Richtern inzwischen Titel, die den beeindruckbaren Gemütern der Kinder kaum noch etwas zu sagen haben (werfen Sie mal einen Blick zwischen die Buchdeckel von „Lawn Boy“ und „Gender Queer“, wenn Jungen, die Fellatio an erwachsenen Männern vollziehen, Ihr Ding sind), und die den endlosen Freuden der Pädophilie gewidmet sind, wo einst stolz Geschichtsbücher standen.

In der Zwischenzeit führen völlig indoktrinierte Eltern, die es für nötig halten, ihre Geisteskrankheiten über TikTok anzupreisen, ihre Kinder geradewegs in den Bauch von Babylon und lassen sich von Drag Queens beibringen, wie sie Dollarscheine in ihre Suspensorien stecken und Gott weiß, wo sonst noch.

An diesem Punkt steigt natürlich eine Frage an die Oberfläche dieses vergifteten Flusses: Warum? Warum werden diese Psychopathen nicht eher Ruhe geben, bis sich jedes einzelne Kind und jeder Erwachsene dem Transgenderismus, der kritischen Rassentheorie und der Weiße-Mann-ist-der-Fluch-der-Erde-Masche verschrieben hat? Und warum ist es notwendig, dass dieser schiere Wahnsinn global wird? Bei den Olympischen Spielen treten bereits biologische Männer neben den Frauen an. Was kommt als nächstes? Vielleicht sind diese Psychopathen noch zurechnungsfähig genug, um zu verstehen, dass sie, wenn sie (d. h. die normalen Länder) nicht auch der Krankheit des Liberalismus erliegen, irgendwann eine Gegenoffensive gegen diese dämonischen Ideen starten werden, wie es jetzt in konservativen Hochburgen wie Russland geschieht, wo Anti-LGBTQ-Gesetze in Kraft sind und in aller Eile orthodoxe Kirchen in allen 11 Zeitzonen errichtet werden. Wenn es irgendetwas gibt, das einen Liberalen dazu bringen könnte, seine letzte Murmel zu verlieren, abgesehen davon, dass er sich eine Trump-Rede anhört, dann ist es ein Land, das fest auf biblischen Lehren basiert.

Und nun die 50-Milliarden-Dollar-Frage: Wer ist für die Verbreitung dieses Schmutzes in der Welt verantwortlich? Einige Leute werden schnell antworten: „die faden liberalen Politiker“, die jetzt über einen Großteil der hirntoten und gottlosen westlichen Hemisphäre herrschen. Das ist nur die Hälfte der Antwort, und wahrscheinlich viel weniger. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass die Maden so tief in das Fundament eingedrungen sind – nicht nur in der Politik, sondern auch in der Welt der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Medien und der Strafverfolgung -, dass eine andere Kraft im Spiel sein muss.

Die Antwort ist in jenen brüderlichen Organisationen zu finden, die im Volksmund als „Geheimgesellschaften“ bezeichnet werden und die von den lästigen Formalitäten demokratischer Verfahren völlig losgelöst sind. Nichts anderes kann die Ideologie erklären, die sich so schnell in allen Bereichen der westlichen Gesellschaft ausbreitet. Es scheint, dass sich die internationalen Logen herumgesprochen haben, zu denen nicht nur die bekannten, nur für Mitglieder zugänglichen Clubs wie Davos und der Rat für Auswärtige Beziehungen gehören, sondern auch die weniger bekannten, aber nicht weniger einflussreichen, wie Bohemian Grove, Skull and Bones und die Freimaurer. Hier, liebe Leserin, lieber Leser, befindet sich das Blut des „tiefen Staates“, das Fett, das die vielen Teile der Versammlung unaufhaltsam auf ihrem eisernen Weg vorwärts schleifen lässt.

Für den entfernten Leser, der „Verschwörungstheoretiker“ murmelt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Geheimgesellschaften eine mächtige Rolle in der westlichen Gesellschaft spielen. Sie sind die Puppenspieler, die die Drehbücher schreiben, denen sich unsere Führer gezwungen sehen, zu folgen – oder sonst. Und deshalb tun die Mächtigen alles, was in ihrer Macht steht – und das ist in der Tat großartig -, um sicherzustellen, dass Trumps politische Karriere ein für alle Mal zerstört wird – sie werden niemandem erlauben, ihre teuflischen Pläne zu durchkreuzen, die sich in der Endphase ihrer Verwirklichung befinden.

Im Folgenden finden Sie ein Video, das letztes Jahr von der US-Armee veröffentlicht wurde und die neue fortschrittliche Ideologie feiert, die jetzt nicht nur in den Reihen des Militärs, sondern im ganzen Land vorherrscht. Die Botschaft wurde anscheinend von den oben genannten Geheimgesellschaften unterstützt, wie das allsehende Auge im Inneren der Pyramide zeigt – ein Symbol, das auf der Rückseite der beliebtesten Banknote der Welt, der US-Ein-Dollar-Note, zu sehen ist. Es wird für den Bruchteil einer Sekunde auf dem Gesicht des Soldaten angezeigt, und zwar genau bei der 6-Sekunden-Marke.

Die Menschen, die diese schattenhaften Organisationen beherrschen, haben ein gemeinsames Ziel, nämlich das Christentum und die Kernfamilie zu zerstören und so die Welt der Verführung durch ihre satanischen Ideen zu überlassen, von denen die meisten auf den leeren Versprechungen der Wissenschaft und Technologie beruhen, die die Menschheit jetzt blindlings in die digital angetriebene vierte industrielle Revolution führt, die hofft, die Menschen in Automaten und Sklaven zu verwandeln.

Wacht auf, Leute. Donald Trump ist nicht der Feind. Er ist lediglich ein bescheidener Bote, einer von vielen Sterblichen, die im Laufe der Jahre gekommen und gegangen sind – JFK war ein anderer – und versucht haben, uns vor einem Übel zu warnen, das alles Gute und Anständige in der Welt zu zerstören droht. Für immer.