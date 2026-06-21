Der Angriff auf eine russische Ölraffinerie in der Region Tjumen, mehr als 2.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, markiert möglicherweise einen neuen Wendepunkt im Ukrainekrieg. Selbst westliche Medien berichten inzwischen darüber, dass ukrainische Drohnen Ziele erreichen, die noch vor wenigen Jahren als völlig unerreichbar galten.

Der Krieg beschränkt sich längst nicht mehr auf die Frontlinien im Donbass oder auf die Grenzregionen. Er dringt immer tiefer in das russische Kernland vor.

Was zunächst mit Angriffen auf die Krim begann, weitete sich auf Belgorod, Kursk und Brjansk aus. Später folgten Drohnenangriffe auf Moskau, militärische Flugplätze, Ölterminals und Energieanlagen. Nun geraten sogar strategische Einrichtungen im westsibirischen Hinterland ins Visier.

Jeder einzelne Angriff mag militärisch begrenzt erscheinen. Doch in ihrer Gesamtheit ergeben diese Operationen ein Muster.

Es handelt sich um einen Krieg der tausend Nadelstiche.

Rauchsäulen steigen aus Westsibirien auf, nachdem ukrainische Langstrecken-Drohnen mehr als 2.000 Kilometer von der Grenze entfernt die russische Ölfabrik „Tyumen“ (Antipinsky) ins Visier genommen haben.

⚡️Columns of smoke rising from western Siberia after Ukrainian long-range drones targeted the Russian oil refinery "Tyumen" (Antipinsky) more than 2,000 kilometers from the border. pic.twitter.com/9VqVMJQzJl — War Monitor (@WarMonitors) June 20, 2026

Russische Raffinerien brennen. Treibstoffdepots werden angegriffen. Militärflugplätze geraten unter Beschuss. Immer größere Entfernungen werden überwunden. Gleichzeitig fließen weiterhin westliche Waffen, Satellitendaten, Aufklärungsinformationen und technische Unterstützung an die Ukraine.

Offiziell betonen die NATO-Staaten, sie seien keine Kriegspartei. Gleichzeitig ermöglichen westliche Systeme, westliche Aufklärung und westliche Technologie immer tiefere Schläge gegen Ziele innerhalb Russlands.

In Moskau wird diese Entwicklung längst nicht mehr als rein ukrainische Kriegsführung betrachtet.

Aus russischer Sicht entsteht zunehmend der Eindruck eines Stellvertreterkrieges, in dem die Ukraine zwar die Drohnen startet, die dahinterliegende Infrastruktur und Unterstützung jedoch aus dem Westen stammt.

Genau darin liegt die eigentliche Gefahr.

Denn jede neue Angriffswelle verschiebt die roten Linien ein weiteres Stück. Jede zerstörte Raffinerie, jedes angegriffene Industriezentrum und jede neue Reichweite erhöht den politischen Druck auf die russische Führung.

Wie lange kann ein Staat zusehen, wenn Angriffe immer tiefer in sein Territorium vordringen? Wie lange kann Moskau reagieren, ohne selbst die Eskalationsstufe anzuheben?

Offiziell betonen westliche Regierungen, sie wollten eine Ausweitung des Krieges verhindern. Gleichzeitig werden Waffen mit immer größerer Reichweite geliefert, neue Angriffssysteme entwickelt und Ziele immer weiter im russischen Hinterland getroffen.

Kritiker dieser Strategie sehen darin einen gefährlichen Widerspruch.

Sie argumentieren, dass Russland durch zahlreiche kleinere Angriffe schrittweise in eine Situation gedrängt wird, in der eine härtere Reaktion fast unausweichlich erscheint. Nicht ein einzelner Angriff könnte die Eskalation auslösen, sondern die Summe vieler kleiner Schläge. Der Krieg würde sich dann nicht durch eine große Entscheidung ausweiten, sondern durch eine langsame Gewöhnung an immer neue Grenzüberschreitungen.

In Moskau wächst bereits die Forderung nach entschlosseneren Antworten. Russische Kommentatoren sprechen von einer Strategie der Zermürbung und warnen davor, dass der Westen offenbar davon ausgehe, Russland werde jede neue Eskalation akzeptieren.

Ob dies tatsächlich ein bewusstes Kalkül ist, lässt sich nicht beweisen.

Doch die Indizien sind für viele Beobachter bemerkenswert: Immer größere Reichweiten, immer tiefere Angriffe und gleichzeitig die fortgesetzte militärische Unterstützung der Ukraine durch NATO-Staaten.

Der Angriff auf Tjumen könnte deshalb mehr sein als ein weiterer Drohnenangriff. Er könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Krieg eine neue Phase erreicht hat – eine Phase, in der nicht mehr nur die Fronten in der Ukraine entscheidend sind, sondern die Frage, wie viele Nadelstiche eine Atommacht akzeptiert, bevor sie selbst die Regeln des Spiels verändert.

Die eigentliche Gefahr liegt möglicherweise nicht in einem einzelnen Angriff. Sie liegt darin, dass beide Seiten glauben, die andere werde auch den nächsten Schritt noch hinnehmen.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass Großmächte selten unbegrenzt auf strategische Demütigungen reagieren, ohne irgendwann selbst die Eskalationsleiter hinaufzusteigen.