Der Krieg gegen den Schlaf – und der wahre Grund, warum Sie nicht mehr schlafen können

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Wenn Sie dachten, was sie mit Ivermectin gemacht haben, sei schlimm, dann warten Sie, bis Sie hören, was sie mit diesem Medikament gemacht haben.

Es stellt sich heraus, dass es ein Heilmittel gegen Schlaflosigkeit gibt, aber das Medikament ist so bemerkenswert wirksam bei einer Vielzahl von Erkrankungen, dass die FDA sich mit den Medien zusammengetan hat, um es vom Markt zu nehmen.

Das Medikament ist Gamma-Hydroxybutyrat, auch bekannt als GHB.

Die Taktik der FDA war rücksichtslos. 1990 veröffentlichte sie eine Pressemitteilung voller irreführender Ungenauigkeiten. Sie verbot das Medikament, bedrohte Compounding-Apotheken und führte sogar Razzien bei Lieferanten durch, ohne dazu rechtlich befugt zu sein.

„Die Hysterie in den Medien bezeichnete es als ‚Date-Rape-Droge‘“, wie von A Midwestern Doctor festgestellt wurde, aber Beweise zeigen, dass GHB keine wesentliche Ursache für Übergriffe war.

Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich dieses Video mit Jimmy Dore an und machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst.

Lesen Sie dann weiter unten, warum der „Krieg gegen den Schlaf“ eine der finstersten und profitabelsten Taktiken war, die jemals gegen die Menschheit eingesetzt wurden.

Je müder Sie sind, desto mehr Geld verdienen sie. Aber es gibt eine einfache Änderung, die Sie heute Abend vornehmen können, damit Sie endlich wieder schlafen können.

Schlaf ist nicht nur Erholung. Er ist der stärkste Heilungsprozess, über den Ihr Körper verfügt.

Während des Tiefschlafs reinigt Ihr Gehirn, Ihre Zellen reparieren sich, Ihre Hormone kommen wieder ins Gleichgewicht und Ihr Immunsystem wird zurückgesetzt. Das ist wichtig.

Ohne Tiefschlaf bricht alles zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Stimmung, Ihr Stoffwechsel, Ihre Fruchtbarkeit, sogar Ihr Realitätssinn.

Und dennoch … gibt die Hälfte der Amerikaner an, sich nie ausgeruht zu fühlen.

Das klingt nach einer Katastrophe.

Hier nur einige Beispiele für wichtige Funktionen, die mit dem Schlaf zusammenhängen:

Gesundheit des Kreislaufs (einschließlich Vorbeugung von Herzinfarkten)

Gesundheit des Stoffwechsels

Gesundheit des Immunsystems

Vorbeugung von Krebs

Heilung des Gehirns

Regulierung der Hormone

Verarbeitung von Emotionen

Und vieles mehr!

Die Wissenschaft zeigt, dass chronischer Schlafmangel folgende Krankheiten auslöst:

Herzerkrankungen und Bluthochdruck

Fettleibigkeit und Diabetes

Depressionen und Psychosen

Krebs und Alzheimer

Die Menschen brauchen keinen besseren Kaffee. Sie brauchen besseren Schlaf.

Aber die Wahrheit ist: Die Lösung unseres Schlafproblems würde eine Billionen-Dollar-Industrie zum Einsturz bringen, die darauf basiert, uns erschöpft und abhängig zu halten.

Die Schlafkrise ist kein Zufall. Es handelt sich um ein weiteres Geschäftsmodell, das Profit über die Gesundheit der Menschen stellt und sich gleichzeitig als Gesundheitswesen bezeichnet.

Denken Sie einmal darüber nach… Tech-Giganten profitieren davon, wenn Sie um Mitternacht endlos scrollen, obwohl Sie eigentlich um 22 Uhr schlafen gehen wollten. Krankenhäuser profitieren davon, wenn Nachtarbeiter immer wieder krank werden. Die Pharmaindustrie profitiert davon, wenn chronische Krankheiten zu einer lebenslangen „Symptombehandlung” werden.

Unterdessen verbietet die FDA sichere, natürliche Schlafmittel.

Das haben wir schon einmal erlebt.

Dieser Kampf wird als Krieg gegen den Schlaf bezeichnet. Und er ist sehr real.

Der unsichtbare Krieg, in dem wir uns derzeit befinden, wird durch helle Bildschirme, blaues Licht und endlose Benachrichtigungen geführt, die darauf abzielen, Ihren Tagesrhythmus zu stören.

Die Amerikaner gaben im letzten Jahr 65 Milliarden Dollar für Schlafmittel aus – und dennoch sind wir müder denn je.

Das ist kein Versagen. Das ist der Plan.

Die meisten Schlafmittel helfen Ihnen nicht wirklich beim Einschlafen – sie sedieren Sie lediglich.

Sie schalten Ihr Gehirn aus, anstatt es die Phasen durchlaufen zu lassen, die es heilen.

Studien zeigen, dass sie Ihr Sterberisiko um bis zu 500 % erhöhen.

Sie heilen nicht. Sie werden chemisch abgeschaltet. Manchmal dauerhaft.

Ärzte hatten einst Zugang zu einem Schlafmittel, das tatsächlich wirkte. GHB (Gamma-Hydroxybutyrat) war sicher, veränderte den Schlaf und basierte auf einer Verbindung, die natürlicherweise im menschlichen Gehirn vorkommt.

Was hat die FDA also getan?

Sie hat es begraben. Die Medien haben es diffamiert. Und die Pharmaindustrie hat dafür gesorgt, dass es sowohl aus den Apotheken als auch aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwand – fast so, als hätte es nie existiert.

Neben verschiedenen Schlafmitteln gibt es immer wieder gut gemeinte Ratschläge.

Licht ausschalten. Das Zimmer kühl halten. Bildschirme vermeiden. Immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen.

Das sind alles gute Vorschläge. Aber sie reichen nicht aus.

Etwas Tieferes sabotiert Ihren Schlaf – und die meisten Ärzte wissen nicht einmal davon.

Was ist also der heimliche Übeltäter? Oft sind es elektromagnetische Felder.

Jede Nacht liegt Ihr Körper in einem Netz unsichtbarer Frequenzen. WLAN-Router, intelligente Stromzähler, Bluetooth-Geräte, nahegelegene Mobilfunkmasten, schmutzige Elektrizität – all das kann sich auf Sie auswirken.

Die meisten Menschen denken nie darüber nach, weil wir es nicht sehen können. Aber Ihr Nervensystem weiß alles darüber. Schließlich sind Menschen elektrische Wesen.

Und wir verlieren still und leise unsere Fähigkeit, uns auszuruhen und zu regenerieren.

In einer Studie aus dem Jahr 2019 entdeckten Wissenschaftler, dass die Gedächtnisbildung im Gehirn von schwachen elektrischen Feldern abhängt, die während des Schlafs zwischen den Neuronen fließen.

Hier ist der Haken: Diese natürlichen Gehirnwellen können durch externe elektrische Felder gestört werden – wie beispielsweise durch die EMFs in Ihrem Schlafzimmer!

Ihr WLAN könnte buchstäblich Ihre Träume stören.

Patienten berichten, dass sie besser schlafen – tiefer und mit lebhaften Träumen –, indem sie nachts einfach die Sicherungen in ihrem Haus ausschalten oder ihren Router vom Stromnetz trennen.

So einfach ist das!

Einige wechseln zu kabelgebundenem Internet und wollen nie wieder etwas anderes.

Andere stellen fest, dass sie in der Nähe eines Telefonladegeräts, eines Smart-TVs oder sogar einer neuen LED-Straßenlaterne nicht schlafen können.

Klingt verrückt? Die American Medical Association hat 2016 davor gewarnt!

Unsere Häuser sind heute voller „schmutziger Elektrizität“ – chaotischer Frequenzen, die von billigen Kabeln, Geräten und drahtlosen Geräten ausgehen.

Die meisten von uns können sie nicht sehen, aber empfindliche Menschen können sie spüren – in Form von Kopfschmerzen, Unruhe oder sogar Herzklopfen.

Bei besonders empfindlichen Menschen kann sie Krampfanfälle oder sogar vollständige Schlaflosigkeit auslösen.

Ein integrativer Arzt stellte fest, dass chronisch kranke Patienten sich besser fühlten und sogar genesen, wenn sie in einem Tal mit geringer EMF-Belastung übernachteten.

Leider wurde in demselben Tal ein Mobilfunkmast errichtet – und die Heilung hörte über Nacht auf.

Wenn man versteht, wie subtil die elektrischen Rhythmen des Gehirns sind, ergibt das alles Sinn.

Schlaf ist ein empfindlicher Dialog zwischen Ihren Zellen. EMFs sind ein ständiges Hintergrundrauschen, das diesen Dialog übertönt.

Und deshalb liegen Millionen von Menschen jede Nacht wach, obwohl sie Geld für Tabletten, Nahrungsergänzungsmittel und Verdunkelungsvorhänge ausgeben.

Hier ist etwas, das Sie ausprobieren können. Und Sie können noch heute Abend damit beginnen!

Schlafen Sie eine Nacht mit eingeschaltetem WLAN.

Schlafen Sie dann eine Nacht mit ausgeschaltetem WLAN.

Achten Sie auf den Unterschied.

Manche Menschen werden keinen Unterschied spüren. Andere werden sich wie neu geboren fühlen.

Unterschiedliche Körper, unterschiedliche Empfindlichkeiten. Aber das Problem zu ignorieren, hilft niemandem.

Sie können dies mit Lampen, Ladegeräten, Computern und sogar mit der Stromversorgung Ihres gesamten Schlafzimmers oder Ihrer gesamten Wohnung ausprobieren.

Viele Häuser weisen Mängel in der Verkabelung auf, befinden sich in der Nähe von Sendemasten oder unterirdischen Wasserleitungen, die störende Felder erzeugen.

Ihr Traumhaus kann Ihnen buchstäblich den Schlaf rauben.

Die „Schlaftauglichkeit” sollte wichtiger sein als die Quadratmeterzahl.

Und was ist mit Licht?

Weltweit ersetzen Städte die Lampen mit dem uns allen vertrauten orangefarbenen Licht durch „umweltfreundliche“ weiße LEDs.

Diese Lampen sparen zwar Energie, zerstören jedoch den Tagesrhythmus, verwirren Wildtiere und machen es unmöglich, die Sterne zu sehen.

Sie sind hell, effizient und biologisch giftig.

Das Gesamtbild ist erschreckend:

Jede moderne Annehmlichkeit – vom Telefon neben Ihrem Bett bis zum Turm vor Ihrem Fenster – nährt Industrien, die von Ihrer Erschöpfung profitieren.

Denn wenn Sie unter Schlafmangel leiden, geben Sie mehr Geld aus, essen mehr, werden kränker und denken weniger kritisch.

Es geht nicht um Gesundheitsfürsorge. Es geht um Kontrolle.

Noch schlimmer ist, dass die Menschen, die versuchen, andere zu warnen – diejenigen, die die elektromagnetische Energie als Erste spüren –, oft als verrückt abgetan werden.

Aber sie zu ignorieren, verzögert nur das, was auf alle anderen zukommt.

Die unsichtbare Verschmutzung, in der wir alle schwimmen, raubt uns nicht nur den Schlaf. Sie zerstört unsere Fähigkeit, uns selbst zu regenerieren. Das ist eine wirklich große Sache.

Aber wir können die Kontrolle über unsere Gesundheit zurückgewinnen. Der Schlaf kann wiederhergestellt werden.

Sie können Ihre Umgebung entgiften, das WLAN ausschalten, Ihr Zuhause neu verkabeln und tiefe Erholung wiederentdecken.

Aber zuerst müssen Sie den Krieg als das erkennen, was er ist – ein Krieg gegen Ihre Biologie.

Denn wenn Sie nicht schlafen können, können Sie nicht heilen.