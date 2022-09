Der Krieg gegen Deutschland ist gerade in seine heiße Phase eingetreten

Dieser Krieg, der sich hinter der von den USA verursachten Ukraine-Krise verbirgt, soll Europas Produktionsvorteil gegenüber den USA zerstören. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass er die wirtschaftliche Position Chinas und anderer asiatischer Volkswirtschaften stärkt.

Ich habe argumentiert, dass Deutschland die Pipeline Nord Stream II eröffnen muss, die russisches Erdgas nach Deutschland bringen kann, ohne das Territorium anderer Länder zu durchqueren. Außerdem muss Siemens die Reparatur der defekten Nord Stream I-Kompressoren ermöglichen. Dies ist in der Tat unvermeidlich, wenn die deutsche Industrie überleben soll.

Andere sind zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen und haben beschlossen, die Pipelines zu sabotieren , um ihre Wiedereröffnung unmöglich zu machen:

Drei Offshore-Leitungen des Nord Stream-Gaspipelinesystems haben an einem Tag „beispiellose“ Schäden erlitten, sagte die Nord Stream AG, der Betreiber des Netzes, am Dienstag in einem von einem deutschen Beamten vorgeschlagenen „gezielten Angriff“. Nord Stream 2 erlitt ein Gasleck, gefolgt von einem Druckabfall auf Nord Stream 1. Das Unternehmen sagte auch, dass es nicht abschätzbar sei, wann die Arbeitsfähigkeit des Gasnetzes wiederhergestellt sei.

Der gleichzeitige Unterwasserschaden an drei Pipelines ist offensichtlich kein Unfall.

Ein deutscher Wirtschaftsvertreter sagte dem Tagesspiegel: „Wir können uns kein Szenario vorstellen, in dem das kein gezielter Angriff ist.“ Sie fügten hinzu: „Alles spricht gegen einen Zufall.“

Die Kriegstreiber des British Telegraph behaupten ohne Beweise oder Logik, dass Russland schuld ist:

Russische Sabotage an Gaslieferungen nach Europa wird befürchtet, nachdem drei Offshore-Leitungen des Nord Stream-Pipelinesystems an einem einzigen Tag „beispiellose“ Schäden erlitten haben…. Russland hat Gaslieferungen nach Europa zurückgehalten, um sich für westliche Sanktionen zu wehren, die wegen der illegalen Invasion in der Ukraine verhängt wurden. Deutsche Zeitungen berichteten Quellen, die sagten, die Lecks seien das Ergebnis eines „gezielten Angriffs“.

Wie im gestrigen Artikel festgestellt, ist die Behauptung, dass Russland Gas aus Europa zurückhält, völlig falsch :

Nord Stream II wurde geschaffen, um Deutschland von Pipelines durch Polen und die Ukraine unabhängig zu machen. Das zu blockieren war das Dümmste, was Deutschland tun konnte, und so hat es Bundeskanzler Scholz getan. Polen blockierte in den folgenden Monaten die Jamal-Pipeline, die auch russisches Gas nach Deutschland brachte. Die Ukraine hat daraufhin zwei russische Pipelines abgeschnitten. Die Hauptverdichterstationen der Nord Stream I-Pipeline, die das deutsche Unternehmen Siemens bauen ließ und den Wartungsvertrag hat, fielen nacheinander aus. Sanktionen verbieten Siemens, sie zu reparieren. Es ist nicht Russland, das sein Gas und Öl von den europäischen Märkten blockiert hat. Es waren die deutschen, polnischen und ukrainischen Regierungen, die es getan haben. Russland würde in der Tat gerne mehr verkaufen. Putin hat kürzlich erneut angeboten , möglichst viel russisches Gas durch Nord Stream II nach Deutschland zu schieben: …

Wenn Russland Pipelines in der Ostsee unterbrechen würde, würde es diejenigen beschädigen, die norwegisches Gas nach Europa bringen, nicht die Pipelines, die es besitzt und die ihm einen gewissen Einfluss verschaffen.

Russland hat also sicher kein plausibles Interesse daran, das System Nord Stream zu sabotieren. Andere haben jedoch solche Interessen. Sie wollen wahrscheinlich, dass Deutschland mit seinem Krieg zur Entkolonialisierung Russlands „auf Linie bleibt“ . Die wichtigsten potenziellen Akteure dahinter sind die USA, die Briten, die ukrainische und die polnische Regierung oder eine Mischung aus diesen.

Die Geographie und die geringe Tiefe der Ostsee scheinen auszuschließen, dass ein amerikanisches oder britisches U-Boot den Schaden angerichtet hat. Die Ukraine hat keinen Zugang zur Ostsee. Polen, das bereits versucht hatte, den Bau von Nord Stream II zu verhindern oder zu behindern, ist der wahrscheinlichste Akteur dahinter, obwohl ich bezweifle, dass es es wagen würde, allein zu handeln.

Beachten Sie dies ab April 2021:

Die Entwickler der Pipeline Nord Stream 2 werfen ausländischen Seestreitkräften „provozierende“ Aktivitäten in der Nähe von Bauarbeiten vor. Die umstrittene Pipeline ist zu etwa 93 Prozent fertiggestellt, und zwei russische Pipeline-Verlegeschiffe sind auf Station und arbeiten an dem Projekt in dänischen Gewässern. Andrei Minin, der Niederlassungsleiter der von Gazprom betriebenen Nord Stream 2 AG, sagte gegenüber TASS, dass „ausländische Kriegsschiffe und Schiffe in der Nähe der Operation eine höhere Aktivität demonstrierten“ und dass „solche Aktionen provokativ sind und zu Schäden an der Gasleitung führen können“. Er beschuldigte Polen auch, ein militärisches M-28-Patrouillenflugzeug eingesetzt zu haben, um das Gelände zu überwachen. „Die polnische Marine führt keine provokativen Operationen durch und erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben in Übereinstimmung mit internationalen Gesetzen“, antwortete das zentrale Kommando der polnischen Armee in einem Social-Media-Beitrag. „M-28B Bryza-Flugzeuge führen regelmäßig Patrouillenflüge im Ostseeraum durch.“ Polen ist entschieden gegen die Entwicklung von Nord Stream 2, das Gazprom eine Unterwasser-Alternative für die Lieferung von Erdgas an westeuropäische Kunden bieten wird. Derzeit muss dieses Gas über Landleitungsnetze in Polen und der Ukraine fließen, was wertvolle Transitgebühren einbringt und beiden Nationen – die nicht immer herzliche Beziehungen zu Russland unterhalten – ein gewisses Maß an Energiesicherheit bietet.

Ab Mai 2021 folgt :

Polen hat verärgert auf die Entscheidung von Präsident Joe Biden reagiert, die US-Sanktionen gegen Nord Stream II aufzuheben, und gewarnt, dass dieser Schritt die Energiesicherheit in Mittel- und Osteuropa gefährden könnte. „Die Informationen sind aus Sicherheitssicht definitiv nicht positiv, da wir genau wissen, dass Nord Stream II nicht nur ein Geschäftsprojekt ist, sondern vor allem ein geopolitisches Projekt“, sagte Piotr Muller, ein Sprecher der polnischen Regierung.

Am 7. Februar erklärte Biden, dass er entscheiden werde, ob Nord Stream II eröffnet wird:

Nachdem beide Staats- und Regierungschefs die Erwähnung der Pipeline zu vermeiden schienen, sagte Biden, der neben der deutschen Bundeskanzlerin stand, unter wiederholten Fragen von Reportern auf einer Pressekonferenz am Nachmittag, Nord Stream 2 würde nicht vorankommen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, in einer Warnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin über mögliche wirtschaftliche Folgen. „Wenn Russland einmarschiert, bedeutet das, dass Panzer oder Truppen die Grenze zur Ukraine wieder überqueren, dann wird es – es wird keine Nord Stream 2 mehr geben“, sagte Biden während der Pressekonferenz mit Scholz, der nicht ging was Biden betrifft, bestand aber darauf, dass die USA und Deutschland „absolut vereint“ bleiben.

Am 27. Februar sanktionierte Biden das Unternehmen, dem die Pipeline gehört.

Unter seiner derzeitigen rechten Führung war Polen Deutschland gegenüber äußerst feindselig. In diesem Monat erneuerte sich sogar die Forderung nach Kriegsreparationen aus Deutschland, eine Frage, die vor Jahrzehnten geregelt war:

Polens Spitzenpolitiker sagte am Donnerstag, dass die Regierung von Deutschland Reparationen in Höhe von etwa 1,3 Billionen US-Dollar für die Invasion und Besetzung seines Landes durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg verlangen werde. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Partei Recht und Gerechtigkeit, kündigte die gewaltige Forderung bei der Veröffentlichung eines lang erwarteten Berichts über die Kosten an, die dem Land die jahrelange nationalsozialistische deutsche Besatzung zum 83. Jahrestag seit Beginn des Zweiten Weltkriegs gekostet hat….Das deutsche Auswärtige Amt sagte am Donnerstag, die Position der Regierung bleibe „unverändert“, da „die Frage der Reparationen abgeschlossen ist“. „Polen hat vor langer Zeit, 1953, auf weitere Reparationen verzichtet und diesen Verzicht wiederholt bestätigt“, sagte das Ministerium in einer per E-Mail gesendeten Antwort auf eine Anfrage von Associated Press zum neuen polnischen Bericht.

Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung aufwacht und anerkennt, dass ein Krieg gegen ihr Land geführt wurde.

Und nein. Es ist nicht Russland, das sie führt.