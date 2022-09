Die Situation in der Ukraine ist ein historisches Ereignis von ungeheurer Tragweite

In letzter Zeit haben sich einige Leser bei mir darüber beschwert, dass wir die Situation in der Ukraine zu ausführlich behandeln und dass sie das Thema langweilt.

In der Tat berichte ich nicht so ausführlich darüber. Ich gebe nur die groben Umrisse wieder und gebe den Leuten eine Grundlage, auf der sie weiter nachforschen können, was vor sich geht, wenn sie dazu geneigt sind.

Wenn die Leser die Berichterstattung langweilig finden, können sie sie überspringen. Es gibt noch eine Menge anderer Dinge auf dieser Website. Ich berichte über die Ukraine in genau dem richtigen Umfang. Ich bin dazu verpflichtet, weil so wenige Medien wahrheitsgemäß und ehrlich über den Krieg berichten. In der englischen Sprache ist die pro-russische Perspektive schwierig zu finden, da die meisten Konservativen, die gegen den Krieg sind, einfach sagen, dass es ihnen egal ist. „Mir ist es nicht egal, und ich unterstütze aktiv diejenigen, die gegen die Eliten in Washington und Brüssel kämpfen“, ist eine wichtige Perspektive, die in der öffentlichen Diskussion vertreten werden muss.

Mitch McConnell hatte Recht, als er sagte, das Wichtigste, was in der Welt passiert, sei der Ukraine-Konflikt. Er hatte aus den falschen Gründen recht, aber er hatte recht.

Jemand wird diesen Konflikt gewinnen, und jemand wird verlieren. Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Die Zukunft der gesamten Welt hängt jetzt vom Ausgang dieses Konflikts ab. Dies ist der folgenreichste militärische Konflikt in der gesamten Geschichte der Menschheit.

Wenn Russland verliert, wird die Putin-Regierung zusammenbrechen, und die USA werden das Land überrollen und in mehrere Teile zerlegen können. Von dort aus werden die USA China isolieren und dann schließlich zerschlagen. Dies wird zur endgültigen Errichtung einer einzigartigen Weltordnung führen, die von den jüdischen Machtzentren in den Vereinigten Staaten, Europa und Israel geleitet wird.

Wenn die USA den Krieg verlieren, sehen wir einem Zusammenbruch der westlichen Wirtschafts- und Militärordnung im freien Fall entgegen, einem aufsteigenden China und einer Neuordnung der gesamten Machtverhältnisse auf dem Planeten Erde.

Der Grund, warum ich Russland unterstütze, ist, dass ich den Zusammenbruch des US-Imperiums will. Der Grund, warum ich den Zusammenbruch des US-Imperiums will, ist, dass ich nicht glaube, dass das US-Imperium mit der Freiheit in den USA vereinbar ist, und ich glaube, dass wir die Freiheit in diesem Land nur wiederherstellen können, wenn das Imperium fällt.

Wenn der Dollar fällt und die USA durch das Dollar-Reservesystem keine Schulden mehr in die Welt exportieren können, wird die US-Regierung nicht mehr in der Lage sein, das Leben der amerikanischen Bürger im Kleinen zu regeln. Sie wird nicht die Mittel dazu haben (man braucht eine Menge überschüssiges Geld, um der gesamten Bevölkerung seinen Willen aufzuzwingen, was ein Grund dafür ist, dass die Menschen in Ländern der Dritten Welt so viel freier sind). Wir werden frei sein, und wir werden dann in der Lage sein, zur natürlichen Ordnung in unserer Gesellschaft zurückzukehren, ohne Juden, die alles kontrollieren, ohne Transen, ohne tödliche gefälschte Impfstoffe, ohne Masseneinwanderung, ohne Feminismus.

Das sind die Einsätze.

Ich mag Russland als Land. Ich mag, dass es christlich ist, dass es einen männlichen Führer hat, dass es seiner Bevölkerung Freiheit gewährt. Aber das ist mehr oder weniger nebensächlich. Ich würde Russland im Kampf gegen die NATO-Maschinerie unterstützen, auch wenn ich die russische Politik nicht mag. Letztendlich ist mir Russland oder China egal – ich kümmere mich um mich selbst, meine Freunde und meine Familie, mein eigenes Land. Ich betrachte die Welt aus der Sicht dessen, was für mich am besten ist, so wie es die natürliche Art und Weise ist, wie jeder das Weltgeschehen betrachtet.

Reaktion auf pro-ukrainische Neonazi-Plakate

Wir alle haben auf 4chan und an verschiedenen anderen Orten Poster gesehen, auf denen Rechtsextreme Russland angreifen und sogar so weit gehen, die Ukraine zu unterstützen. Ich neige zu der Annahme, dass die meisten dieser Poster Mitarbeiter der Bundesregierung sind, aber einige von ihnen sind wahrscheinlich echte Menschen, die die Erzählungen der Shill-Poster aufgegriffen haben. Diese Leute werden sagen: „Russland hat keine Basis.“ Sie werden weiter behaupten, dass die Menschen die Ukraine unterstützen sollten, weil sie ein „weißes Land“ ist, das für seine Unabhängigkeit kämpft.

Man kann all dem auf den Grund gehen und erklären, dass die Ukraine eine jüdische Besatzungsregierung hat. Man kann darauf hinweisen, wie lächerlich es ist, wenn ein Rechtsaußen die Darstellung des jüdischen US-Außenministeriums unterstützt. Aber es ist unnötig, auf all das einzugehen.

Hier ist etwas, was diese angeblich rechtsgerichteten Anti-Russland-Leute nie erklären werden: Wie kann es für die Amerikaner oder die Westler im Allgemeinen gut sein, dass die Ukraine diesen Konflikt gewinnt? Sie haben darauf keine Antwort und tun so, als wäre das nicht einmal eine Frage. Sie werden immer wieder darauf hinweisen, dass Putin Adolf Hitler beleidigt hat und wie großartig die Ukraine ist, weil sie neonazistische Kämpfer mit Totenkopfmasken hat. Sie werden die Ideologie der ukrainischen Nationalisten als gut anpreisen. Und das ist alles, worüber sie reden: Ideologie.

Diese ultraverdächtigen Neonazis in den Foren unterstützen die Ideologie des Neonazismus und erklären, dass sie wegen dieser Ideologie auf der Seite der Ukraine stehen, während die Leute auf CNN – und Fox News übrigens – wegen der Ideologie der „demokratischen Werte“ (schwuler Sex, Feminismus, jüdische Herrschaft) auf der Seite der Ukraine stehen.

Ideologie ist nicht real, und sie ist nicht nützlich für die Menschen. Letztlich zählt nur eines: was in Ihrem Leben geschieht und was in dem Leben Ihrer Kinder und Enkelkinder geschehen wird, wenn Sie nicht mehr sind. Sie sind nicht verpflichtet, fremde Völker gegen Ihre eigenen Interessen zu unterstützen. Alles, was von Ihnen in diesem Leben erwartet wird, ist, dass Sie sich um sich selbst, Ihre Freunde und Familie und Ihr Heimatland kümmern. Das ist alles.

In der Regel werden sich Ihre Interessen mit denen von Ausländern überschneiden, die ebenfalls ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, da alle Nationen der Welt gegen eine jüdische Weltordnung kämpfen, die darauf abzielt, jeden Staat zu untergraben und ein einziges globales Regierungssystem einzuführen. Aber wenn Ihre Interessen nicht mit denen von Ausländern übereinstimmen, sind Sie nicht verpflichtet, Ausländer zu unterstützen, egal in welcher Situation.

Es ist eine selbstverständliche Tatsache, dass ein Zusammenbruch der USA als dominierende Militärmacht in der Welt zu einem starken Rückgang der Fähigkeit der US-Regierung führen wird, ihren Willen der eigenen Bevölkerung aufzuzwingen. Das ist ganz einfach, und es ist nicht vernünftig, wenn jemand versucht, diese Frage mit ideologischem Unsinn zu verwirren. Ereignisse und ihre Auswirkungen sind die einzigen Dinge, die für die Menschen von Bedeutung sind. Ideologie ist eine Möglichkeit für Menschen, die realen Auswirkungen von Ereignissen zu umgehen und sich stattdessen auf die vermeintlich tiefere Bedeutung von Ereignissen zu konzentrieren. In Wirklichkeit haben die Ereignisse keine tiefere Bedeutung als die, die man selbst auf sie projiziert. Das Einzige, was wirklich ist, sind die realen Ergebnisse der Welt. Die Tatsache, dass sowohl jüdische Demokraten als auch Neonazis im Internet den Ereignissen in der Ukraine eine Bedeutung beimessen und zu denselben Schlussfolgerungen kommen können, beweist, dass die wahrgenommene Bedeutung nicht intrinsisch ist, sondern eher projiziert wird.

Menschen tun Dinge aus den unterschiedlichsten Gründen, und man kann nicht herausfinden, was sie meinen, wenn sie etwas tun. Wahrscheinlich „meinen“ sie gar nichts mit ihren Handlungen. Normalerweise tun Menschen Dinge, von denen sie glauben, dass sie für sie selbst und ihre Interessen von Vorteil sind, und das ist definitiv die Art und Weise, wie Institutionen Dinge tun.

Diese pro-ukrainischen ZOG-Anhänger werden auch Dinge auf mich und andere projizieren, die Russland und China unterstützen. Sie werden behaupten, dass ich glaube, „Putin ist der Retter der weißen Rasse“. Obwohl ich es lustig finde, Putin als einen weißen christlichen Krieger von historischer Bedeutung zu preisen, ist es mir im Grunde egal, wie Putin sich selbst sieht. Was für mich zählt, ist, dass Putins Interessen mit meinen übereinstimmen, denn er hat die gleichen Feinde wie ich: das westliche Establishment. Dieselben Leute in der Regierung und in den Medien, die versucht haben, meine Familie und mich zwangszuimpfen, dieselben Leute, die kleinen Kindern in meiner Gemeinde Homosexualität und Genitalverstümmelung aufzwingen wollen, befinden sich im Krieg mit Russland.

Wenn jemand in der Lage ist, ideologiebasierte mentale Gymnastik zu betreiben und zu sagen: „Deshalb stehe ich auf der Seite der Leute, die versuchen, mich zu impfen und meinem Sohn den Schwanz abzuschneiden“, dann hat er den Faden verloren. Die unmittelbare und richtige Reaktion ist, absolut jeden zu unterstützen, der sich gegen die Leute stellt, die versuchen, Ihre Kinder sexuell zu verstümmeln – unabhängig davon, wer es ist oder was er glaubt, ist jemand, der gegen Leute kämpft, die Ihren Kindern schaden wollen, ein Freund.

Ehrlich gesagt ist es unter meiner Würde, auf Leute zu antworten, die sich auf die Seite der Ukraine stellen“, aber ich stelle fest, dass diese Beiträge an verschiedenen Stellen zunehmen, eindeutig, weil die Bundesbehörden mehr Geld dafür bereitstellen. Ich weiß, dass einige meiner Leser nicht über alle Einzelheiten informiert sind, und manchmal können diese Argumente, dass „Putin nicht im Lande ist“, für Leute, die nicht alle Einzelheiten kennen, überzeugend sein. Ich glaube schon, dass Putin eine Basis hat, aber im Endeffekt ist das einfach nicht wichtig. Was für Sie zählt, ist, wie sich die Dinge auf Sie und Ihr Leben auswirken, und Sie sollten Entscheidungen darüber treffen, wo Sie Ihre moralische Unterstützung auf der Grundlage einer logischen Einschätzung der Auswirkungen der Ereignisse auf Ihr Leben einsetzen.

„Wir können nichts tun“

Ein weiterer Grund, warum die Menschen die Nachrichten über den Ukraine-Konflikt als ermüdend empfinden, ist, dass sie das Gefühl haben, dass wir keinen Einfluss darauf haben und es daher irrelevant ist, ob man Russland unterstützt oder nicht. Meine Antwort darauf wäre, dass das Gleiche für die Ereignisse in den Vereinigten Staaten gilt. Wir sind weitgehend machtlos gegen alles, was irgendwo geschieht.

Umfragen zeigen, dass mehr Menschen als je zuvor die Nachrichten nicht mehr verfolgen, weil sie keine Möglichkeit haben, etwas zu beeinflussen.

Warum sollten wir uns also für etwas interessieren?

Nun, es ist wahrscheinlich ein menschliches Bedürfnis zu wissen, was um uns herum geschieht, auch wenn wir nichts dagegen machen können. Zumindest hilft es uns, für die Zukunft zu planen.

Ich würde jedoch auch behaupten, dass ein korrektes Verständnis der Welt dazu führt, dass die Menschen mehr Einfluss auf die Ereignisse nehmen können. Wir könnten konkrete Beispiele aufzählen, aber wir können deutlich sehen, dass die Menschen mit einem verzerrten Verständnis der Geschehnisse machtlos sind. Wir haben „Konservative“, die sich Sean Hannity ansehen und dann die Kriege unterstützen. Ob eine Person den Krieg unterstützt oder nicht, ist irrelevant, aber damit dieses System funktioniert, benötigen diese Leute immer noch ein gewisses Maß an öffentlicher Unterstützung. Es gibt viel mehr von uns als von denen.

Wie zuvor erwähnt: Wenn die Lage wirklich hoffnungslos wäre, wäre ihre Propaganda nicht nötig.

Ich verstehe die Leute, die es leid sind, über die Ukraine zu lesen, und Sie können meine Beiträge über diese Situation gerne übergehen. Ich schreibe über viele verschiedene Themen, und jeden Tag gibt es hier viel Material, das nicht die Ukraine betrifft. Aber ich halte es für meine Pflicht, über dieses Thema zu berichten, unabhängig davon, wie viele Leute es lesen.