Der Krieg gegen die finanzielle Freiheit

Was sollten Sie angesichts der Angstmacherei über die Sicherheit der Banken tun? Sollten Sie Ihr Geld von einer kleineren Bank zu einer der Megabanken bringen? Oder einfach das Bankensystem ganz verlassen?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Finanzguru Catherine Austin Fitts warnt, dass digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) Teil eines Plans zur Abschaffung aller Währungen und zur Einführung eines Sklavensystems sind

CBDCs werden schnell eine Ära der Besteuerung ohne Vertretung einleiten, was zum Ende der Freiheit führt

Fitts ist der Meinung, dass der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank von einer Reihe von Akteuren absichtlich herbeigeführt wurde, um die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen und einen Bank-Run auszulösen

Indem sie einen Banken-Run auslösen, werden viele ihr Geld von kleinen Banken abziehen und es bei den Zentralbanken anlegen, die das Problem verursacht haben

Das Bankensystem zu verlassen ist keine Lösung – eine gute Bank oder Kreditgenossenschaft vor Ort zu finden und Bargeld zu verwenden, ist die Lösung

Im obigen Video von The Last American Vagabond können Sie Agustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dabei zusehen, wie er genau erklärt, warum die Globalisten digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) so stark fördern.

„Bei Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt“, sagt er. „Wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Ein wesentlicher Unterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und dass wir auch über die Technologie verfügen, um dies durchzusetzen.“

Das Video enthält ein Interview mit der Finanzguru Catherine Austin Fitts – Herausgeberin des Solari Report – die davor gewarnt hat, dass die CBDCs Teil eines Plans zur Abschaffung aller Währungen sind. Wenn dies geschieht, wird ein Sklavensystem eingeführt, das von den Ideologien des Transhumanismus und der Technokratie geprägt ist.

„Wir beobachten Ereignisse, die innerhalb eines Rahmens stattfinden, der sehr konstruiert und geplant ist“, sagt Fitts. „Der Kern dessen, was heute passiert, ist, dass eine Gruppe von Menschen versucht, die Kontrolle über alle finanziellen Transaktionen auf dem Planeten vollständig zu zentralisieren – und zwar zu 100 Prozent -, indem sie digitale Technologie einsetzt.“

Besteuerung ohne Repräsentation

„Es ist ein sehr seltener Moment, in dem eine Zentralbank die Wahrheit sagt“, stellt Fitts fest, aber Carstens‘ Aussagen taten genau das, indem sie detailliert darlegten, wie Zentralbanken Regeln zentral durchsetzen können, „weil es nicht mehr Ihr Geld ist, sondern unser Geld – und wir können die Regeln festlegen, wie Sie ‚unser‘ Geld verwenden können“, sagt sie.

CBDCs werden schnell eine Ära der Besteuerung ohne Vertretung einläuten, was zum Ende der Freiheit führen wird. Indem sie den Zentralbankern die vollständige Kontrolle über die Finanztransaktionen des Einzelnen überlassen, ermöglichen sie der Regierung die vollständige Kontrolle.

Ohne die Freiheit der Finanztransaktionen – die Möglichkeit, mit wem man will und zu welchem Zweck auch immer – wird es keine Freiheit geben, sagt Fitts. Dies ist ein wichtiger Grund, warum wir Bargeld erhalten müssen. Derzeit herrscht ein Krieg zwischen den Dezentralisierern, die versuchen, die Freiheit der Finanztransaktionen zu bewahren, und den Zentralisierern, die untereinander darum kämpfen, wer die Kontrolle über das System haben wird.

„Und natürlich wird von den Konzernmedien alles getan, um den Rest von uns, die wir versuchen, für die Transaktionsfreiheit zu kämpfen, zu spalten und zu erobern. Es kann also sehr verwirrend sein, dies zu beobachten, wenn man nicht weiß, worum es eigentlich geht“, erklärt Fitts.

Zentralbanker verstecken sich hinter Gesundheitsinfrastruktur

Ein Teil dessen, was hinter den Kulissen vor sich geht, ist das, was Fitts als „Going Direct Reset“ bezeichnet – der „Großhandelsplan“ von The Great Reset, der für den Verkauf an die breite Masse verpackt wurde. Der Going Direct Reset wird von John Titus im Solari Report detailliert beschrieben, aber es geht um die massiven Geldmengen – 3,5 Billionen Dollar innerhalb weniger Wochen – die 2020 in die Wirtschaft gepumpt wurden.

Dieses Geld wurde größtenteils so verwendet, dass nur bestimmte Sektoren – wie die Raumfahrt, das intelligente Stromnetz und die Gesundheitsinfrastruktur – ausgebaut wurden, während andere ausgehungert wurden. Dies ist eine weitere Facette der Kontrollübernahme und beinhaltet auch die Einführung digitaler Reisepässe unter dem Vorwand, die Bevölkerung gesund und sicher zu halten. Fitts erklärt:

„Im Wesentlichen geht es darum, die Infrastruktur der Kontrolle aufzubauen. Bringen Sie jeden an ein elektrisches Netz … und wir sehen diesen Tanz zwischen Finanzen und Gesundheitswesen. Wenn die Zentralbanker die ganze zentralisierende Kontrolle mit Geld machen müssten, würden sie damit enden, dass jeder mit Mistgabeln auf sie zukommt, und so verstecken sie sich hinter der Gesundheit. Wir sehen, wie die Infrastruktur des Gesundheitswesens genutzt wird, um die Gleise der Kontrolle zu bauen. Die Zentralbanken brauchen zum Beispiel eine digitale ID, um CBDC zu betreiben. Nun, die bekommt man, weil man versucht, jeden sicher zu machen, richtig? … Wir haben also während des Going-Direct-Reset diesen Tanz aufgeführt, bei dem die Gesundheit benutzt wird, um mehr zentrale Kontrolle zu rechtfertigen.“

War der Zusammenbruch der SVB-Bank absichtlich?

Während der Pandemie pumpte die US-Notenbank massiv Geld in die Wirtschaft, während ein Drittel bis die Hälfte der kleinen Unternehmen in den USA im Namen der öffentlichen Gesundheit geschlossen wurde. Dies hatte verheerende Auswirkungen auf die Kreditportfolios der Menschen, aber was führte dazu, dass die Silicon Valley Bank (SVB), die 16. größte Bank in den USA zum Zusammenbruch?

„Bei der Silicon Valley Bank (SVB)“, sagt Fitts, „gibt es die Biotech- und Biowissenschaften und die IPO-Pipeline, die in der Blase buchstäblich explodiert, und dann, wenn die Blase vorbei ist, wird sie irgendwie stillgelegt.“

Das war nur ein Aspekt. In der Zwischenzeit, so Fitts, machten 49 % der kleinen Unternehmen in San Francisco dicht, „wenn Sie also als SVB nur an kleine Unternehmen im Silicon Valley verleihen, könnte das die Hälfte Ihres Kreditportfolios ausmachen“. Letzten Endes glaubt Fitts jedoch, dass der Zusammenbruch eine absichtliche Übernahme war – und nicht das Ergebnis eines traditionellen Bank-Runs:

„Wir hatten einen Takedown bei SVB. Es ist ein Spiel im Gange, und … was daraus wurde, war ein Versuch verschiedener Akteure, alle in Panik zu versetzen, damit sie glauben, … dass dies zu einer größeren Ansteckungswelle führen würde. Wenn man sich die Zahlen des Bankensystems anschaut, dann ist es ein Problem, wenn die Zinssätze über einen längeren Zeitraum hoch bleiben und viele Banken eine negative Arbitrage betreiben müssen … dann wird es Banken geben, die in Schwierigkeiten geraten und in dieser Situation ihr Geschäft aufgeben … aber es ist nicht unbedingt wahr, dass die Zinssätze hoch bleiben werden … wir wissen es nicht.“

Finanzielle Panik treibt das Geschäft zu den Kriminellen

Die Panik, die durch die Instabilität des Bankensystems ausgelöst wird, könnte ebenfalls Teil des Plans sein. Indem sie einen Ansturm auf die Banken auslösen, werden viele ihr Geld von kleinen Banken abziehen und es bei den Zentralbanken anlegen, die die Ursache des Problems sind:

„Um die vollständige Kontrolle zu erlangen, muss man die kleinen Leute töten. Man muss die kleinen Farmen vernichten. Man muss die kleinen Unternehmen töten und die kleinen Banken. Also benutzen wir das Spiel mit der Gesundheitsfürsorge, um die kleinen Unternehmen und die Bauernhöfe stillzulegen – nicht, weil sie weniger produktiv sind, sondern weil die Typen, die das Spiel leiten, einen riesigen Marktanteil erobern und ein Vermögen machen könnten, indem sie ihre Geschäfte stehlen und ihre Ärsche billig abholen … Man pumpt Geld in seine Kumpels, und dann macht man seine Feinde dicht, und dann kann man mit seinen Kumpels seine Feinde billig aufkaufen … also haben wir die kleinen Farmen und die kleinen Unternehmen dicht gemacht … und jetzt sind wir bereit, die kleinen Banken dicht zu machen. Nun, wenn ihr die Oberen seid und dieses Spiel spielen wollt, wer wäre besser geeignet, die kleinen Banken zu schließen, als die kleinen Bankeinleger in Panik zu versetzen und sie dazu zu bringen, ihre Einlagen über die Straße zu den Kriminellen zu bringen? … Was sie versuchen, ist, das ganze Vieh ihrer Nachbarn in ihren Korral zu treiben.“

Wenn die Globalisten die Macht übernehmen, was so gut wie garantiert ist, wenn sie das Finanzsystem mit CBDCs kontrollieren, können sie die weltweite Sklaverei einführen. Aber anders als in der Vergangenheit gibt es jetzt die Technologie, um jede Bewegung der Menschen zu verfolgen und ihre Fähigkeit zu kontrollieren, in der modernen Welt zu leben, wenn sie nicht gehorchen. sagt Fitts:

„Das größte und profitabelste Geschäft in der Geschichte der Welt ist die Sklaverei, mehr als der Bergbau, mehr als alles andere. Sklaverei. Das ist es, worum es hier geht. Die Digitaltechnik löst all die schlimmen Probleme, die sie beim letzten Mal mit der Sklaverei hatten. All diese Probleme können Sie jetzt mit digitaler Technologie lösen. Sie können Ihre Sicherheiten perfektionieren – wenn ich Ihnen einen Chip implantieren kann … dann kann ich Sie besichern. Ich kann meine Sicherheiten als Banker perfektionieren, und schon sind wir auf dem besten Weg. Ich kann ein Sklavensystem aufbauen, und mit Robotik, KI und Automatisierung kann ich es verwalten.“

Wie man eine gute lokale Bank findet

Fitts betont, dass der Ausstieg aus dem Bankensystem nicht die Lösung ist – eine gute Bank vor Ort zu finden und sein Geld an verschiedenen Orten zu deponieren, ist die Lösung. Wenn Sie schon dabei sind, sollten Sie die Bankangestellten über die Gefahren von CBDCs informieren. Der Solari-Report hat sogar eine Briefvorlage die Sie verwenden können, um Ihre Bankangestellten über die Nachteile von CBDCs zu informieren. Er lautet unter anderem:

„Es fällt mir auf, dass die Schaffung einer anderen, jedoch zentral kontrollierten Fiat-Währung, die aus dem Nichts geschaffen und von nicht gewählten Zentralbankern manipuliert werden kann, die finanzielle Stabilität der USA nicht fördert und den Bürgern keinen Verbraucher- und Anlegerschutz bietet – außer in dem Sinne, dass totalitäre Regierungen durch die Macht der Besteuerung ohne Repräsentation und die Fähigkeit, die Ausgaben von Familien und kleinen Unternehmen im Detail zu überwachen und zu regulieren, finanziell stabil sein können.“

Die Bank oder Kreditgenossenschaft, für die Sie sich entscheiden, sollte nicht durch kriminelles Verhalten aufgefallen sein. Genauso wie es eine gute Idee ist, die Kleinbauern kennenzulernen, die Ihre Lebensmittel anbauen, ist es eine gute Idee, die Leute kennenzulernen, die Ihre örtliche Bank leiten.

Das Kriterium Nr. 1 ist: Sind sie gut geführt? Sind sie gut verwaltet? Wer besitzt sie, wer leitet sie, wer sitzt im Vorstand?“ sagt Fitts. „Wie ist die Qualität der Mitarbeiter, ihre Erfahrung und ihr Fachwissen?“ Das zweite Kriterium, auf das man achten sollte, ist eine solide Einlagenbasis.

„Sie sollten sich die Einlagenbasis, die Kreditbasis und das Anlageportfolio ansehen“, so Fitts. „Und dann sollte man sicherstellen, dass im Anlageportfolio oder auf den Konten genügend kurzfristige Anlagen und Barmittel vorhanden sind… es ist wie bei einem Zug. Die Leute steigen ein und aus, und man möchte, dass sie über genügend Liquidität verfügen, damit sie mit den Höhen und Tiefen umgehen können.“

Fitts ermutigt jeden, seine Bankberater und die Führungskräfte der Kreditgenossenschaften kennen zu lernen. „Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Bank machen, sprechen Sie mit Ihrer Bank. Wenn sie gute Arbeit leistet, wird sie Ihre Fragen vertrauensvoll beantworten.“

Wie man CBDCs stoppen kann

Eine der besten Möglichkeiten, CBDCs zu stoppen, ist neben der Abkehr von großen, multinationalen Banken zugunsten vertrauenswürdiger lokaler Banken oder Kreditgenossenschaften, so viel wie möglich Bargeld zu verwenden und Geschäfte zu meiden, die es nicht akzeptieren.

Beginnen Sie damit, Ihr Bargeld zu Hause aufzubewahren, am besten in einem feuerfesten Tresor. Danach können Sie Ihr Bargeld in einem Bankschließfach oder bei einer kleinen Bank vor Ort aufbewahren oder in Silber- und Goldmünzen investieren. Sprechen Sie in der Zwischenzeit mit den Menschen in Ihrer Gemeinde darüber, warum Sie Bargeld verwenden.

„Fangen Sie an, Bargeld zu verwenden, und sprechen Sie mit den kleinen Unternehmen, die Sie besuchen – kleine Restaurants, kleine Bauernhöfe -, darüber, wie wir als Kunden und Unternehmen zusammenarbeiten können, um unsere Ausdauer, unsere Widerstandsfähigkeit und unser Wohlbefinden zu verbessern“, sagt Fitts.

Auch die Förderung lokaler Lebensmittelquellen ist Teil der Lösung, denn der Zugang zu gesunden Lebensmitteln ist entscheidend für die Erhaltung von Gesundheit und Autonomie. „Alles, was man tun kann, um die lokalen Lebensmittelmärkte auszubauen, damit wir nicht in die Enge getrieben werden und bei der Beschaffung von Lebensmitteln von unserem Feind abhängig sind, wird einen großen Unterschied für die Freiheit ausmachen“, erklärt sie.

Es ist noch Zeit, die Globalisten zu besiegen und das Leben, wie wir es kennen, zu erhalten. Anstatt sich also besiegt zu fühlen, sollten wir erkennen, dass wir die Chance haben, diese Schlacht zu gewinnen – eine Aktion und ein Individuum nach dem anderen:

„Dies zu verstehen, kann völlig überwältigend und deprimierend sein, aber ich möchte jeden ermutigen, zu verstehen, dass die Konfrontation damit … die Tür ist, durch die man geht. Und der Kummer, den man erfährt, um auf die andere Seite zu gelangen und zu erkennen, dass es echte Lösungen gibt. Denn in der offiziellen Darstellung gibt es keine echten Lösungen, aber wenn man sich der Realität stellt, gibt es echte Lösungen.“

