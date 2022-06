Der Krieg gegen die Ungeimpften werden wir niemals vergessen

Hass zu schüren ist ein Werkzeug von Tyrannen, und in den letzten zwei Jahren haben Politiker, Behördenleiter, Akademiker, Mediziner und Medienpersönlichkeiten gleichermaßen öffentlich zu Hass und Gewalt aufgerufen und all jenen den schmerzhaften Tod gewünscht, die nicht an dem medizinischen Experiment der COVID-Impfung teilnehmen wollten

Selbst jetzt, wo wir alles über die Impfungen wissen, geht der Krieg gegen die Ungeimpften in vielen Bereichen weiter, und die Unkenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen ist immer noch weit verbreitet

In den letzten Wochen haben wir gesehen, wie die Bühne für ein weiteres fabriziertes Hassfest bereitet wurde. Diesmal ist die homosexuelle Gemeinschaft der erklärte Feind und das Ziel

Gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden als Hauptursache für einen weltweiten Ausbruch von Affenpocken ausgemacht. Wird die schwule Gemeinschaft in den kommenden Wochen und Monaten zur Zielscheibe von Ausgrenzung, Spott und Angriffen, wenn die „Affenpocken-Bedrohung“ weiter hochgespielt wird?

Erfindungen werden benutzt, um die Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche zu unterziehen und sie dazu zu bringen, Wahrheitssprecher und jeden zu hassen, der auf Unstimmigkeiten im Narrativ hinweist. Das ist ein gefährlicher Weg, und wir sind immer noch auf ihm.

Das Schüren von Hass ist ein Werkzeug von Tyrannen, und in den letzten zwei Jahren haben führende Politiker, Behördenleiter, Akademiker, Mediziner und Medienpersönlichkeiten öffentlich zu Hass und Gewalt aufgerufen und allen, die nicht an dem medizinischen Experiment der COVID-Impfungen teilnehmen wollten, den schmerzhaften Tod gewünscht.

In einem wortgewaltigen Medium-Beitrag fasst die Journalistin Susan Dunham die Lehren zusammen, die sie (hoffentlich) aus dem Hass und den Angriffen auf die Ungeimpften gezogen hat:

Die Mandate haben nachgelassen, und beide Seiten stolpern zurück in etwas, das wie die alte Normalität aussieht – außer dass es eine neue und gegenwärtige Verletzung der Menschen gibt, die wir zu brechen versuchten. Und niemand will darüber sprechen. Noch vor wenigen Wochen war es das erklärte Ziel unserer eigenen Führer, das Leben für Ungeimpfte unerträglich zu machen. Und als stellvertretendes Kollektiv haben wir diesen Schmerz mit Gewalt vervielfacht und den Kampf in unsere Familien, Freundschaften und an unsere Arbeitsplätze getragen. Heute sehen wir der harten Wahrheit ins Auge, dass nichts davon gerechtfertigt war – und entdecken dabei eine wertvolle Lektion.

Es war ein schnelles Abgleiten von der Rechtschaffenheit zur Grausamkeit, und wie sehr wir auch unsere Führer für den Vorstoß verantwortlich machen mögen, so sind wir doch dafür verantwortlich, dass wir trotz besseren Wissens in die Falle getappt sind. Wir wussten, dass die schwindende Immunität die große Zahl der vollständig Geimpften mit der schrumpfenden Minderheit der Ungeimpften gleichstellte, und dennoch haben wir sie für eine besondere Verfolgung vorgesehen. Wir sagten, sie hätten nicht „das Richtige“ getan, als sie ihre Körper in staatliche Obhut gaben – obwohl wir wussten, dass prinzipieller Widerstand gegen so etwas unter allen Umständen unbezahlbar ist …

Und so haben wir durch die vorsätzliche Ignoranz von Wissenschaft, Staatsbürgerkunde und Politik die Ungeimpften in dem Maße unter Druck gesetzt, wie wir es taten … Wir können nicht erhobenen Hauptes glauben, dass wir die Logik, die Liebe oder die Wahrheit auf unserer Seite haben, während wir den Ungeimpften böswillig den Tod wünschen. Das Beste, was wir tun können, ist, uns unserer rasenden Unmenschlichkeit bewusst zu werden, weil wir so viele beiseite geschoben haben … Sich gegen sie zu wehren, war für viele von uns, die jetzt gelernt haben, dass die Vorschriften nur so viel Macht hatten, wie wir ihnen gaben, eine bohrende Peinlichkeit. Es war nicht die stille Befolgung, die uns vor der endlosen Herrschaft der Pharmaunternehmen und den medizinischen Kontrollen an jeder Tür bewahrt hat.

Das haben wir den Leuten zu verdanken, die wir niedermachen wollten … Wir haben den Köder geschluckt, indem wir sie gehasst haben, aber ihre Beharrlichkeit hat uns die Zeit verschafft, um zu erkennen, dass wir falsch lagen. Im Moment sieht es so aus, als würden die Vorschriften wiederkommen, aber dieses Mal besteht die Hoffnung, dass mehr von uns sie als das erkennen, was sie sind: ein zunehmender Autoritarismus, der sich nicht um unser Wohlergehen kümmert.

Vergeben und Vergessen?

Dunham spricht die Situation aus der Sicht derjenigen an, die auf den hypnotischen Befehl hereinfielen, jeden zu verachten – Freunde und Familie eingeschlossen – der sich weigerte, die offizielle Darstellung der COVID-Schüsse zu glauben. Die meisten von Ihnen sind jedoch wahrscheinlich selbst Opfer dieser Angriffe geworden.

Wie gehen Sie damit um? Was haben Sie gelernt? Ich vermute, dass viele von Ihnen bereit sind, zu vergeben, aber nur wenige werden diesen Verrat je vergessen. Aber wie Dunham feststellte, will niemand wirklich darüber sprechen, was getan wurde.

Alle tun einfach so, als wäre es nie passiert. Als ob unsere Führer nicht tatsächlich zu unserem Tod aufgerufen hätten. Als ob unser Präsident uns nicht gewarnt hätte, dass seine Geduld mit uns am Ende sei – eine Drohung, die andeutete, dass schlimme Dinge passieren würden, sobald die Geduld am Ende sei. Als ob Nachrichtensprecher wie Don Lemon nicht tatsächlich gesagt hätten, wir verdienten es zu verhungern und dürften keinen Lebensmittelladen betreten. Aber sie haben diese Dinge gesagt, und Familie und Freunde haben uns daraufhin abgelehnt.

Die Unwissenheit ist immer noch da

Bemerkenswerterweise geht der Krieg gegen die Ungeimpften in vielen Bereichen auch heute noch weiter, nachdem wir nun alles über die Impfungen wissen, und obwohl das Mitgefühl langsam wieder zunimmt, ist die Unkenntnis der Grundlagen immer noch weit verbreitet. Wie in einem MSN-Artikel vom 21. Januar 2022 erwähnt:

Es scheint einen Krieg gegen die Ungeimpften zu geben, da die Zahl der COVID-19-Fälle aufgrund der übertragbaren Omikron-Variante in letzter Zeit stark angestiegen ist … Seit letztem Jahr hat die österreichische Regierung Beschränkungen nur für die ungeimpfte Bevölkerung des Landes verhängt, da sich viele Menschen fragten, warum diejenigen, die sich impfen ließen, denselben Beschränkungen unterliegen sollten wie diejenigen, die sich dagegen entschieden … Ich bin sehr dafür, die Menschen zur Impfung zu ermutigen; ich habe mich sofort impfen lassen, als sie in meiner Gemeinde verfügbar waren … Aber ich frage mich: Wie notwendig ist dieser Krieg gegen die Ungeimpften?

Was wäre, wenn eine Person sich gegen die Impfung entscheiden würde, weil sie eine Vorerkrankung hat, einfach um ihr Leben fürchtet oder nicht genug darüber weiß, weil die Regierung zu sehr damit beschäftigt ist, die Menschen zu zwingen und ihnen Angst zu machen, anstatt sie wirklich zu informieren?

Leider scheint der Autor dieses MSN-Beitrags davon überzeugt zu sein, dass die Widerstrebenden verstehen würden, warum die Impfungen so notwendig sind, wenn man ihnen nur die Wissenschaft und die Daten vorlegen würde, während in Wirklichkeit die Wissenschaft und die Daten von Anfang an die Grundlage für unsere Ablehnung waren. Solange die Verfechter der experimentellen Impfung die Realität nicht anerkennen, werden wir nie in der Lage sein, uns auf Augenhöhe zu begegnen.

Der MSN-Autor glaubt auch, dass fehlende finanzielle Anreize die Ursache für die zögerliche Haltung gegenüber dem Impfstoff sind:

Wenn man jemanden vor die Wahl stellt, zur Arbeit oder zum Impfzentrum zu gehen, wird er einfach die Option wählen, für die es Geld gibt. Das ist einfach die Realität. Wenn sie zum Impfzentrum gehen können und ihnen trotzdem ihr Tagesgehalt versprochen wird, warum sollten sie sich dann nicht impfen lassen wollen?

Diese Naivität ignoriert die Tatsache, dass unzählige Menschen ihre Karriere geopfert haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Für die meisten von uns ging es nie um fehlende finanzielle Anreize. Es ging um die sehr realen Gefahren, die die Impfung birgt – Gefahren, die „die Mächtigen“ noch nicht vollständig erkannt haben.

Zuerst kamen sie für die Ungeimpften. Als Nächstes kommen sie zu Ihnen

Von Anfang an haben ich und viele andere gewarnt, dass die Dämonisierung der Ungeimpften eine extrem gefährliche Kriegstaktik ist. In einem Townhall-Artikel vom August 2021 schrieb Wayne Allyn Root:

Es ist Zeit für Alarmglocken. Es ist Zeit für mich, die Rolle des Paul Revere zu spielen: ‚Die kommunistischen Tyrannen und Diktatoren kommen!‘ … Sie kommen zuerst zu den nicht geimpften Amerikanern. Wir schreiben das Jahr 1938. Ich bin ein Jude. Ich verstehe jetzt ein wenig, wie es sich 1938 anfühlte, ein Jude zu sein … die Zeit vor dem Holocaust … Das ist erst der Anfang. Von hier an wird es noch viel schlimmer. Erstens: die Papiere. Impfpflicht und Impfpässe sind genau wie 1938, als die Gestapo von jedem Deutschen Papiere verlangte. Die Republikaner verlangten „Papiere“ von Migranten, die in unser Land eingebrochen waren … Die Republikaner verlangten alle zwei Jahre „Papiere“ für die Bundestagswahl, um zu beweisen, dass man das Recht hat, zu wählen.

Die Demokraten sagten: ‚Nein, das ist Rassismus‘. Jetzt wollen die Demokraten, dass amerikanische Bürger, keine illegalen Einwanderer, keine Kriminellen, sondern in diesem Land geborene Patrioten, rund um die Uhr Papiere vorlegen … Wurden den Juden nicht von der verkommenen Nazi-Regierung experimentelle Drogen injiziert? War das nicht ein wichtiger Teil der Nürnberger Prozesse? Dass keine Regierung jemals wieder experimentelle Spritzen in den Körper von unwilligen Bürgern injizieren darf? Ist das nicht ein grundlegendes Menschenrecht? … Amerikanern, die es nicht wollen, zwangsweise Spritzen zu verabreichen. Das ist 1938.

Root fährt fort, das Schicksal der Juden in jenen Jahren vor dem Holocaust zu beschreiben. Sie wurden in ihren Häusern eingesperrt. Sie wurden von der Arbeit ausgeschlossen. Ihre Geschäfte wurden als „nicht lebensnotwendig“ eingestuft. Sie durften nicht reisen. Sie mussten einen auffälligen gelben Stern auf ihrer Kleidung tragen, damit sie leicht identifiziert und zur Zielscheibe öffentlicher Hassbekundungen werden konnten. Jüdische Bücher wurden verbrannt – das war die 1938er Version von Online-Zensur und Deplatforming.

„Zuerst waren sie hinter den Ungeimpften her. Glaubt mir: Als Nächstes sind sie hinter euch her“, sagte Root. Und in der Tat haben wir in den letzten Wochen gesehen, wie die Bühne für ein weiteres fabriziertes Hassfest bereitet wurde. Diesmal ist die homosexuelle Gemeinschaft der erklärte Feind und das Ziel.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden als Hauptursache für einen weltweiten Ausbruch von Affenpocken ausgemacht. In fast jedem Artikel, der sich mit den Ausbrüchen befasst, wird dies erwähnt. So fängt es an. Es würde mich sehr überraschen, wenn die schwule Gemeinschaft in den kommenden Wochen und Monaten nicht zur Zielscheibe von Ausgrenzung, Spott und Angriffen werden würde.

Werden genug Menschen die Lektion der Demut gelernt haben, die Dunham hervorhebt? Haben genug Menschen ihre Fehler erkannt, oder werden sie erneut in die Falle tappen? Nur die Zeit wird es zeigen. Ende Februar 2021 warnte Nick Cohen von The Guardian: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir uns gegen die Ungeimpften wenden“.

Bei COVID dauerte es kaum zwei Monate, bis die Gesellschaft von „wir sitzen alle im selben Boot“ dazu überging, die Hälfte der Bevölkerung zu Untermenschen zu erklären.

Ende April 2021 forderte der USA Today-Kolumnist Michael J. Stern die öffentliche Ächtung der Impfmuffel, indem er sie als „Petrischalen“ für tödliche Krankheiten bezeichnete, und im Juli desselben Jahres forderte CNN-Moderator Don Lemon brutale Restriktionen gegen Ungeimpfte, um sie zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen – selbst wenn diese Restriktionen einem Todesurteil gleichkämen.

Bei COVID dauerte es kaum zwei Monate, bis die Gesellschaft von „wir sitzen alle im selben Boot“ dazu überging, die Hälfte der Bevölkerung zu Untermenschen zu erklären. Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Medien anfangen, die Zwangstrennung von Schwulen zu fordern, um uns vor den Affenpocken zu schützen. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber angesichts der Wirksamkeit der Gehirnwäsche, die dazu führt, dass die Menschen eindeutig absurden Narrativen Glauben schenken, ist die Gefahr durchaus gegeben.

Belehrende Momente

Erst Mitte Januar 2022 wiederholte der Kolumnist der LA Times, Michael Hiltzik, „den Gedanken, man solle sich über die Ungeimpften lustig machen, die an dem Coronavirus gestorben sind“, berichtete Fox News. Hiltzik sagte CNN:

So viele von ihnen haben tatsächlich eine rücksichtslose, gefährliche Politik betrieben und … sie haben unschuldige Menschen mitgenommen. Jeder dieser Todesfälle ist ein lehrreicher Moment, und leider haben wir nicht die Lektion gelernt, die wir von ihnen hören sollten.

Offensichtlich hat Hiltzik den von Dunham beschriebenen Moment der Klarheit noch nicht erlebt. Stattdessen beharrt er darauf, dass „sich über Impfgegner lustig zu machen, schaurig … aber notwendig ist“. Seine Kolumne in der LA Times trägt dieselbe Überschrift und zeigt das Bild einer lächelnden Kelly Ernby, die ein Kreuz um den Hals trägt. Ernby, ein Mitglied der Orange County GOP, starb im Januar 2022 an Komplikationen durch COVID, nachdem sie sich gegen die COVID-Impfpflicht ausgesprochen hatte.

Wie sollten wir auf den Tod von Ungeimpften reagieren?“ schrieb Hiltzik. „Einerseits ist ein Kennzeichen zivilisierten Denkens das Gefühl, dass jedes Leben wertvoll ist. Andererseits können diejenigen, die sich bewusst über nüchterne medizinische Ratschläge hinweggesetzt haben, indem sie einen Impfstoff verweigerten, von dem bekannt ist, dass er das Risiko einer schweren Erkrankung durch das Virus, einschließlich des Risikos für andere, verringert, und die im Krankenhaus oder im Grab enden, als diejenigen angesehen werden, die ihre gerechte Strafe erhalten haben.

Dass er Ernby, einen Republikaner und obendrein eindeutig ein Christ, ins Visier nimmt, hat den Beigeschmack politischer Rache ebenso wie den einer unangebrachten moralischen Überlegenheit. Hiltzik zufolge löscht ein höflicher Umgang mit den nicht geimpften Toten den Schaden aus, der anderen zugefügt wurde, und dieser Schaden sollte nicht ausgelöscht, sondern vielmehr hervorgehoben werden.

Ironischerweise verurteilt er sich am Ende selbst zu dem Schicksal, das er anderen wünscht, denn irgendwann wird die Wahrheit bekannt werden und jeder wird den tödlichen Schaden erkennen, der durch die Forcierung dieser experimentellen Gentransfertechnologie angerichtet wurde. Spott wird wahrscheinlich nicht das Ausmaß der Bestrafung sein, wenn die kritische Masse erst einmal erwacht ist.

Bei manchen ist die hypnotische Trance noch tief

Einige, wie Dunham, erkennen den Irrtum in ihrem Denken und fordern eine Änderung. Andere, wie Hiltzik, wurden durch die Angstmache so sehr einer Gehirnwäsche unterzogen, dass sie die Zusammenhänge nicht erkennen und nicht begreifen können, dass ein „Impfstoff“, der weder eine Infektion noch eine Ausbreitung verhindert, andere niemals schützen kann.

Daher sind diejenigen, die sich impfen lassen, nicht rücksichtsvoller gegenüber anderen als diejenigen, die sich nicht impfen lassen. Beide stellen das gleiche Risiko für andere dar. Und wenn beides das gleiche Risiko darstellt, warum wird dann das eine verhöhnt und das andere nicht? Das ist mehr als irrational, aber so denken diejenigen, die unter dem hypnotischen Bann der Massenbildung stehen. Sie sind auf die schlimmste Weise entmündigt, unfähig, die Realität zu sehen.

Der schottische Journalist Andrew Neil ist ein weiterer, der scheinbar im kurzsichtigen Fokus der Massenbildung gefangen ist. Im Dezember 2021 wetterte er gegen die „fünf Millionen Impfverweigerer“ in Großbritannien und sagte: „Sie setzen uns alle dem Risiko weiterer Einschränkungen aus“.

Dann beschrieb er, wie schnell und einfach es war, in einem Restaurant seinen Impfpass zu zücken. Sekunden, wirklich. „Eine sehr kleine Unannehmlichkeit“, sagte er und fügte hinzu: „Es gab ein Gefühl der Sicherheit, weil man wusste, dass alle anderen Gäste nachweislich vollständig geimpft waren oder erst kürzlich negativ getestet worden waren oder sich mit dem Virus angesteckt und davon erholt hatten.“

Er fühlte sich sicher, nachdem er sich diesem völlig nutzlosen Ritual unterzogen hatte, obwohl er wusste, dass die Impfung „nicht narrensicher“ ist und dass „Menschen, die geimpft sind, sich trotzdem anstecken und das Virus weitergeben können“. Das ist die Macht der Hypnose. Selbst als er die Punkte sah, konnte er sie nicht zu einer rationalen Schlussfolgerung zusammenfügen.

Neue Norm: Fehlinformationen“ mit Fehlinformationen bekämpfen

Die Propaganda und die falschen Informationen, mit denen wir in den letzten zweieinhalb Jahren bombardiert wurden, sind wirklich beispiellos. Es vergeht kaum noch ein Tag, an dem wir nicht mit der Geschichte in Orwells dystopischem Roman „1984“ konfrontiert werden. Eines der jüngsten Beispiele für die Heuchelei und die Falschmeldungen der Medien ist der Artikel „Conspiracy Theorists Flock to Bird Flu, Hatch Lies“ (Verschwörungstheoretiker scharen sich um die Vogelgrippe und verbreiten Lügen) der Associated Press, der am 17. Mai 2022 veröffentlicht wurde. Die AP zielt speziell auf mich ab und behauptet:

Auch wenn die Details variieren mögen, sprechen die Verschwörungstheorien über die Vogelgrippe alle von einem Misstrauen gegenüber Autoritäten und Institutionen und dem Verdacht, dass man Millionen von Ärzten, Wissenschaftlern, Tierärzten, Journalisten und gewählten Beamten auf der ganzen Welt nicht mehr trauen kann. Die Amerikaner wissen ganz genau, dass die Bundesregierung und die großen Medien sie wiederholt belogen haben und von den Pharmakonzernen völlig korrumpiert sind“, sagte Dr. Joseph Mercola, ein Osteopath, dessen diskreditierte Behauptungen über Impfstoffe, Masken und das Coronavirus ihn zu einer prominenten Quelle für COVID-19-Fehlinformationen machten.

Mercolas Interesse an der Vogelgrippe reicht Jahre zurück. Ein Buch aus dem Jahr 2009, das Mercola auf seiner Website zum Verkauf anbietet und das er nutzt, um unbewiesene Naturheilmittel zu verkaufen, trägt den Titel ‚The Great Bird Flu Hoax‘.

Der verlinkte „Faktencheck“, mit dem bewiesen werden soll, dass ich „diskreditierte Behauptungen über Impfstoffe“ veröffentlicht habe, ist eine Widerlegung meiner Aussage, dass „Menschen anfälliger für schwere COVID-19-Erkrankungen sein können, nachdem sie geimpft worden sind.“

Der Faktencheck behauptet, dass „die Forschung gezeigt hat, dass die Impfstoffe von Pfizer und Moderna nachweislich zu 95 % wirksam sind, um COVID-19-Erkrankungen zu verhindern“, und dass „Experten sagen, dass es ‚reichlich‘ Beweise dafür gibt, dass Menschen, die sich impfen lassen, nicht häufiger krank werden, sollten sie später das Virus bekommen“.

Erstens werden keine Quellen von Experten genannt, so dass man nur raten kann, welche „reichhaltigen Beweise“ dafür sprechen, dass man nach der Impfung nicht anfälliger für schwere Infektionen ist. Zweitens, und das ist noch wichtiger, weiß inzwischen jeder, dass die Impfungen bei weitem nicht zu 95 % wirksam sind. Sogar die Mainstream-Medien und die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention haben zugegeben, dass die Wirksamkeit übertrieben war und schnell nachlässt.

Die Wahrheit mag langsam sein, aber sie wird siegen

Die Moderna-Spritze war bestenfalls 94,5 % wirksam gegen symptomatische Delta-Infektionen, und zwar ZWEI WOCHEN lang, bevor sie abfiel. Die Wirksamkeit von Pfizer gegen Delta war zu Beginn geringer und fiel dann noch stärker ab. Gegen Omikron schützt die Impfung von Pfizer zwischen Woche 2 und 4 nach der zweiten Dosis zu 65,5 % und in Woche 25 nur noch zu 8,8 %. Die Spritze von Moderna bietet zunächst 75,1 % in den Wochen 2 bis 4 und fällt dann auf 14,9 % in Woche 25 ab.

Dennoch hat die AP keine Skrupel, sich auf eine inzwischen anerkannte Fehlinformation zu berufen, um zu „beweisen“, dass ich in Verruf geraten bin und dass sie „richtig“ liegt. In Wirklichkeit beweist der Faktencheck, auf den sie verweisen, nur, dass sie mit Fehlinformationen die Wahrheit bekämpfen.

Das ist schon schlimm genug, aber diese Fälschungen werden dann auch noch dazu benutzt, die Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie die Wahrheitsverkünder und jeden, der auch nur auf Unstimmigkeiten in der Darstellung hinweist, hasst. Das ist ein gefährlicher Weg, und wir sind immer noch auf ihm.

Und wenn die Fakten die Behörden, die unwissenschaftliche Propaganda verbreiten, schließlich überwältigen, lautet die Standardantwort: „Die Wissenschaft entwickelt sich weiter, und wir folgen der Wissenschaft“. In Wirklichkeit wurden sie jedoch eines Besseren belehrt, aber sie weigern sich, das zuzugeben. Also „schieben“ sie es auf die „sich entwickelnde Wissenschaft“, ohne jemals zu erklären, wie die „Fehlinformationsverbreiter“ diese angeblich brandneuen Daten vor Monaten – oder Jahren – hatten.

Auch wenn der Krieg, in dem wir uns derzeit befinden, mit Informationen statt mit konventioneller Munition geführt wird, stehen immer noch Menschenleben auf dem Spiel. Menschen verlieren ihr Leben, weil Lügen über die Gesundheit oft tödlich sind. Ich glaube, dass am Ende die Wahrheit siegen wird, denn die Lügen, die derzeit verbreitet werden, sind einfach zu zerstörerisch.

Quellen: