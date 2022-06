Russlands selbstlose COVID-Pillen-Profiteure: Helden der öffentlichen Gesundheit

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Ich möchte Ihnen etwas über die sehr Reichen erzählen. Sie sind anders als du und ich. Sie verkaufen Pillen.

Neun von zehn Ärzten sind sich einig: Um erkältungsähnliche Symptome zu überleben, ist es manchmal notwendig, die inneren Organe mit antiviralen Medikamenten dauerhaft zu schädigen.

Das ist es, was COVID so erschütternd macht. Das Virus zwingt die Menschen zur Einnahme von Medikamenten, die ihr Leben zerstören.

Mikhail Murashko, der russische Gesundheitsminister und Mitglied des WHO-Exekutivrats, ist sich dieses absurden und absolut notwendigen Behandlungsregimes sehr wohl bewusst.

„Ärzte stellen unter anderem toxische Leberschäden nach der Behandlung des Coronavirus fest. Es werden antivirale Medikamente eingesetzt, die einfach eingesetzt werden müssen, um Leben zu retten, aber das sind alles Medikamente, die unter anderem Nebenwirkungen haben“, sagte Murashko bei einem Besuch im Oktober im Regionalen klinischen Krankenhaus Kursk.

Spinner im Internet haben behauptet, dass die Tatsache, dass „Anti-COVID“-Medikamente zu Organversagen führen, ein Beweis dafür ist, dass Big Pharma und sein Stall gepflegter Public-Health-Ponys versuchen, jeden zu ermorden.

Machen Sie sich nicht lächerlich. Strenge Gesundheitsexperten und multinationale Konzerne füttern uns mit leberzerstörenden Pillen, weil sie sich daran bereichern. Dass du stirbst, ist nur der Zuckerguss auf dem Kuchen der Abzocker.

Das ist eine nachweisbare Tatsache, die in einem E-Book, das Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent gerade fertiggestellt hat, sorgfältig erläutert wird. Die ersten beiden Kapitel sind unten veröffentlicht:

Kapitel 1: Madame Arbidol

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa ist der Pablo Escobar unter den russischen Big-Pharma-Pillenverkäufern. Sie existiert auf einer höheren Ebene; sie lässt selbst die erfahrensten Gauner wie komplette Trottel aussehen. Sie glauben, Sie können Tatyana übertrumpfen? Sie ist Ihnen bereits fünf giftige Leberpillen voraus. Sie dreht buchstäblich ihre Runden um Ihre versagende Leber.

Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2009, als Golikova unglücklicherweise Russlands Gesundheitsministerin war und als eine andere gefälschte Pandemie die Welt terrorisierte: die „Schweinegrippe“.

Nachdem sie mit den obligatorischen WHO-Reden Angst und Panik geschürt hatte, gab Golikowas Gesundheitsministerium eine Liste mit Behandlungsempfehlungen zur Überwindung des gefürchteten Schweinevirus heraus: Die Russen wurden ermutigt, Anthony Faucis beliebtes Betrugsmedikament Tamiflu sowie ein Medikament namens Arbidol einzunehmen.

Golikova warb für das Medikament bereits Monate vor der offiziellen Freigabe durch das Gesundheitsministerium, was zu einem sprunghaften Anstieg der Verkaufszahlen um 102 % führte. Darüber hinaus wurde Arbidol in großen Mengen ohne Ausschreibung für Russlands föderale Reservelager für Medikamente gekauft. In einem Artikel vom November 2009 wurde behauptet, dass Golikova persönlich die Moskauer Apotheken kontrollierte, um sicherzustellen, dass sie genügend Arbidol vorrätig hatten, und wir glauben das. Diese Dame war in Arbidol verliebt. Aber warum?

Arbidol wurde zu Sowjetzeiten entwickelt, aber die Marke wurde drei Jahrzehnte später von Pharmstandard gekauft, einem Arzneimittelhersteller im Besitz des Oligarchen Viktor Kharitonin. Im Jahr 2007, zwei Jahre vor Ausbruch der Pandemie“, nahm die Russische Akademie der Medizinischen Wissenschaften Arbidol in eine Liste veralteter“ Medikamente mit unbewiesener Wirksamkeit“ auf.

Aber wer kümmert sich schon um die Wirksamkeit, wenn man Freunde in hohen Positionen hat? Wie Tsargrad im Oktober 2021 berichtete:

Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2010 wurden mehr als 35 Millionen Packungen Arbidol verkauft. Damals wurde die pharmazeutische Industrie von Golikowas Ehemann Viktor Christenko beaufsichtigt, zunächst als Leiter des Ministeriums für Industrie und Energie (2004-2008) und dann, nach der Umwandlung der Abteilung, als Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel (bis Januar 2012). Das Medikament wird von OTCpharm vertrieben, einem Unternehmen, das der Milliardär Viktor Kharitonin aus Pharmstandard ausgegliedert hat. Kharitonin ist ein enger Freund von Golikovas Ehemann Viktor Khristenko…

Wie in dem Artikel erklärt wird, sind zwei von Christenkos Stellvertretern später zu Generium gewechselt, einer Arzneimittelfirma im Besitz von Kharitonin.

Na und, was soll’s? Das ist Schnee von gestern. Wer kann sich schon an 2009 erinnern? Wer kann sich überhaupt noch an den Januar erinnern?

Hier ist ein Artikel vom Januar 2022:

Es wird geschätzt, dass die Russen im Jahr 2021 64 Milliarden Rubel für Coronavirus-Medikamente ausgeben werden. Wie sich herausstellt, haben die Russen das meiste Geld für Arbidol (Umifenovir) ausgegeben – 16,8 Milliarden Rubel. Auf unsichtbare Anweisung von irgendjemandem hin wurde die Verabreichung dieses Medikaments an alle Coronavirus-Patienten ohne Ausnahme vorgeschrieben. Und den Patienten wird keine Alternative angeboten. Wir erinnern jedoch daran, dass dieses Medikament nicht nur für seinen hohen Preis bekannt ist, sondern auch dafür, dass es selbst in Russland als unwirksam anerkannt ist. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Attrappe, die aus irgendeinem Grund den Kranken aufgedrängt wird. […]

Es ist zwar bekannt, dass der Entwickler des Medikaments Pharmstandard ist. Dessen Eigentümer, Viktor Charitonin, ist auch als sehr guter Freund der stellvertretenden Premierministerin Tatjana Golikowa bekannt, die den gesamten Anti-COVID-Kampf im Lande leitet. Es ist auch bekannt, dass Herr Kharitonin in den anderthalb Jahren der Pandemie sein Vermögen fast verdreifacht hat, auf 3,4 Milliarden Dollar. [Verdreifacht“ klingt für uns nicht ganz korrekt, aber der Punkt ist: Der Typ hat wieder einmal eine Menge Rubel mit dem Verkauf von Arbidol verdient. – Edward]

Wahre Perfektion.

Der Betrug ist so dreist und eklatant, dass die Russen Golikova liebevoll „Madame Arbidol“ nennen.

Im September 2021 erlitt Golikova jedoch einen verheerenden Rückschlag.

Ihr geliebtes Arbidol (Umifenovir) wurde von der Liste der zugelassenen COVID-Behandlungen des Gesundheitsministeriums gestrichen und durch… Remdesivir ersetzt. Ha-ha. Oh Mann.

Wir wenden uns nun R-Pharm zu, dem wohl beliebtesten Pillendreher des Kremls.

Im September 2018 erwarb der russische Staatsfonds (RDIF) einen Anteil von schätzungsweise 10 % an R-Pharm; im Jahr 2020 schlossen sich die beiden zusammen, um COVID-Impfstoffe (Sputnik V und später die Spritze von AstraZeneca) und andere sichere und wirksame Medikamente zu produzieren. Wir haben kürzlich einen Artikel über die Dreiecksbeziehung zwischen RDIF, R-Pharm und AstraZeneca geschrieben, falls Sie mehr über dieses spannende Thema erfahren möchten.

Da die Zeit knapp ist, werden wir uns auf eine HIV-Pille konzentrieren, die R-Pharm kaltschnäuzig als COVID-Heilmittel umetikettiert hat.

Im April 2020 berichtete RBK, dass sich die Russen darum drängten, Kisten mit Kaletra von R-Pharm, einem Medikament zur Behandlung von HIV, zu ergattern, nachdem das Gesundheitsministerium es unerklärlicherweise (unter dem internationalen Gattungsnamen Lopinavir/Ritonavir) in die Liste der für die Behandlung von COVID empfohlenen Medikamente aufgenommen hatte.

Reuters schrieb sogar über die Entstehung eines „Schwarzmarktes“ für Kaletra in Russland – eine Geschichte, die wir nicht wirklich glauben. Aber trotzdem.

Kaletra wurde im Januar 2020 offiziell als staatlich zugelassene Behandlung für COVID anerkannt. Einen Monat später gab R-Pharm bekannt, dass es die Produktion des Medikaments hochgefahren hat.

Wie festgestellt wurde, dass Kaletra zur Bekämpfung von „COVID“ beitragen könnte, bleibt ein völliges Rätsel. Aber R-Pharm konkurrierte um leckere staatliche Rubel, und wer hat schon Zeit für „klinische Studien“? Bis Ende April 2020 hatte die russische Regierung 10 Milliarden Rubel für den Kauf von Medikamenten und Behandlungen zur Bekämpfung des Virus bereitgestellt. R-Pharm erhielt fast ein Drittel dieses Geldes.

Aber alle guten Dinge haben ein Ende, auch Kaletra:

Einigen Medienberichten zufolge soll Kaletra aus dem Einzelhandel verschwunden sein, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es das Coronavirus nicht heilen konnte. Die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums wurden überarbeitet, aber es war zu spät, um staatliche Verträge über den Kauf des Medikaments zu kündigen.

Unbeeindruckt davon entwickeln die russischen Pharmafirmen immer neue Betrugsversuche.

Im April 2022 meldete der russische Arzneimittelhersteller Promomed erfolgreich ein neues orales Anti-COVID-Medikament namens „Skyvira“ an. Vielleicht haben Sie schon einmal von diesem Medikament (Nirmatrelvir und Ritonavir) gehört? Es wurde zuerst von Pfizer unter dem Namen „Paxlovid“ entwickelt.

In den Vereinigten Staaten ist Paxlovid die angesagte neue COVID-Pille der Stadt. Aber sie ist auch so nutzlos, dass sogar The Atlantic (!) brutale Verrisse über sie schreibt:

Die [US-]Regierung hat 20 Millionen Paxlovid-Kuren bestellt und damit die Hälfte der 10 Milliarden Dollar zusätzlicher COVID-Mittel gebunden, über die im Senat verhandelt wird; und Pfizer sagt, dass die Zahl der Patienten, die das Medikament einnehmen, zwischen Mitte Februar und Ende April um das Zehnfache gestiegen ist. Doch mit der zunehmenden Verbreitung des Medikaments wächst auch die Verwirrung über seine Wirksamkeit und seine Nebenwirkungen. Patienten klagten über einen bitteren, metallischen Geschmack oder einen Geschmack, der an Grapefruitsaft mit Seife erinnert, und zwar während der gesamten Zeit, in der sie das Präparat einnahmen. Noch besorgniserregender ist, dass einige von ihnen berichteten, dass die Symptome ein zweites Mal auftraten und sie wieder positiv getestet wurden, als die Pillen abgesetzt wurden – ein Phänomen, das als „Paxlovid-Rebound“ bekannt geworden ist. In der Zwischenzeit hat Pfizer nie endgültige Daten über die Verwendung des Medikaments durch geimpfte Patienten veröffentlicht, so dass Mediziner nur wenige Informationen darüber haben, wie das Medikament bei Menschen wirkt, die ihre Impfungen erhalten haben – also bei einem Großteil der erwachsenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten.

Übrigens: Ritonavir wird zur Behandlung von HIV eingesetzt.

Und: Die WHO hat Nirmatrelvir und Ritonavir buchstäblich einen Tag, bevor Skyvira vom russischen Gesundheitsministerium grünes Licht bekam, als „wirksame“ COVID-Behandlung anerkannt. (Aber Russland hatte bereits ein anderes Generikum von Paxlovid auf dem Markt).

Seltsame Zeiten, Freunde.