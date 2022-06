Monatelang war das Narrativ, dass Russland nicht gewinnen kann/bereits verloren hat einhellig, jetzt bröckelt es still und leise

In einem Interview mit Newsmax hat Präsident Volodymyr Zelenskyy ein düsteres Bild des Krieges gezeichnet, der kürzlich seinen 100. Tag des Krieges ein düsteres Bild gezeichnet. Jeden Tag fallen 60 bis 100 seiner Soldaten, und in einem anderen Interview sagte er, dass die russischen Streitkräfte 20 % des Ostens und des Südens des Landes kontrollieren.

Diese Zahlen stehen im Widerspruch zu den Darstellungen, die der Westen von einer ganzen Reihe pensionierter oder aktiver westlicher Militärs, internationalen Sicherheitsberichten und Expertenanalysten erhält, die seit Monaten feststellen, dass Russland „nicht gewinnen kann“ oder „bereits verloren hat“.

Am 28. Februar, nur vier Tage nach Kriegsbeginn, begannen die wichtigsten westlichen Medien und Think Tanks mit der Darstellung, dass Russland nicht gewinnen kann und bereits verloren hat, die fast bis zum heutigen Tag anhält.

Der Autor des erfolgreichen Buches Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Harari, machte den Anfang, als er im Guardian schrieb: „Weniger als eine Woche nach Beginn des Krieges wird es immer wahrscheinlicher, dass Wladimir Putin auf eine historische Niederlage zusteuert“, und behauptete, sein Ziel bei der Invasion der Ukraine seien nicht Sicherheitsbedenken, sondern „ein Traum … vom Wiederaufbau des russischen Reiches“.

Am 15. März schrieb Max Boot, ein neokonservativer Autor und Senior Fellow beim komisch-hawkischen Council on Foreign Relations, einen Meinungsartikel in der Washington Post mit dem Titel „Putin Can’t Win the War in Ukraine“. Darin analysierte er den wahrgenommenen Mangel an Fortschritten in dem Land und kam zu dem Schluss, dass er entweder eine Niederlage erleiden oder sich auf einen katastrophalen langen Kampf einlassen würde, der das Militär, die Wirtschaft und die Moral der Russischen Föderation zerstören würde.

Dann scheiterte die russische Einkreisung und Belagerung von Kiew an der Übernahme der Kontrolle über die Stadt, was zu einer weiteren Welle von „kann nicht gewinnen“/“ist schon verloren“-Narrativen führte.

Der Reporter für nationale Sicherheit, Robert Burns, schrieb in AP, dass die gescheiterte Einnahme von Kiew eine „Niederlage für die Ewigkeit“ sei, und zitierte Frederick Kagan, einen Militärhistoriker an einer anderen imperialen Denkfabrik, dem American Enterprise Institute, mit den Worten, es sei „überwältigend“. Kagan ist der Bruder des Mannes, der maßgeblich für den Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 verantwortlich ist, der den Anstieg der Spannungen auslöste, der zum jetzigen Krieg führte.

Am 8. Mai veröffentlichte die BBC einen Standpunkt des Verteidigungsanalysten Michael Clarke, eines ehemaligen Direktors des Royal United Services Institute, einer führenden Londoner Denkfabrik für Sicherheit und Außenpolitik. Darin beschrieb Clarke Putins einzige Optionen als „verschiedene Arten von Niederlagen“ und eröffnete den Meinungsartikel mit der Beschreibung des Konflikts als „einen Konflikt, den Russland in keinem sinnvollen Sinne gewinnen kann“.

Diese Beispiele sind nur vier Tropfen im Meer der Medienberichte über Russlands unüberwindliche Schwierigkeiten und den unvermeidlichen Zusammenbruch seiner militärischen Sonderoperation in der Ukraine.

Aber warum geht der Krieg dann weiter und scheint mehr und mehr auf eine Katastrophe für Kiew und ein ideales Ergebnis für Moskau zuzusteuern, obwohl sich die besten Denker und Strategen der NATO-Mitgliedstaaten in ihrer Gewissheit eines unvermeidlichen russischen Zusammenbruchs einig sind?

Versetzung der Torpfosten

Solange es in der Neuzeit Krieg gibt, ist das erste Schlachtfeld die Sprache. Genauer gesagt, die Sprache der Bedingungen des Sieges.

Kagan, Clarke, Boot und all die anderen haben in ihren Analysen einen großen Fehler begangen – sie haben jede reale Berechnung von Putins Zielen in der Ukraine durch das ersetzt, was sie sich unter Putins Zielen vorstellten. Mit anderen Worten: Die Bedingungen für den russischen Sieg wurden von einem Konsens unter westlichen Sicherheitsexperten festgelegt, nicht von Kreml-Strategen.

Betrachten wir die Einschätzung eines Mannes zum Ausgang des Krieges. Oberst a.D. Douglas Macgregor, ein amerikanischer Held der Schlacht des 73. Ostens, ist in einer Reihe von paläokonservativen und libertären Medienprogrammen aufgetreten und hat genau das Gegenteil behauptet. Es war Zelenskyy und nicht Putin, der bereits verloren hatte.

Seine Argumentation? Die Zerstörung der ukrainischen Flugplätze und die Umzingelung von Kiew sollten einen eventuellen ukrainischen Gegenangriff neutralisieren – es handelte sich um eine Halteaktion, während das eigentliche Ziel, die Ukraine einzuschließen und den Donbas zu erobern, erreicht wurde. Im Gegensatz zu den meisten westlichen Vorhersagen sind Macgregors Prognosen heute eingetreten. Die Sanktionen haben Russlands Kriegsführungsfähigkeiten nicht beeinträchtigt und seine Devisenmärkte nicht zerstört.

Die Fähigkeit des ukrainischen Militärs, im Osten und Süden zu operieren, wurde auf einige wenige Gegenangriffe von Garnisonen innerhalb von Städten beschränkt, und mit Ausnahme von Odessa befinden sich alle ukrainischen Gebiete entlang der Küsten des Asowschen und des Schwarzen Meeres unter russischer Kontrolle. Der Rubel ist stärker als vor der Invasion, und die meisten europäischen Energieunternehmen kaufen nach wie vor russisches Gas, während russisches Öl Abnehmer in Afrika und Asien gefunden hat, wo sich fast niemand den Sanktionen gegen das Land angeschlossen hat.

Blick nach vorn

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels findet sich auf der Titelseite von Al Jazeera eine vorsichtige Einschätzung des Krieges durch ein griechisches Sicherheits- und internationales Finanzteam, das – wenig überraschend – zu dem Schluss kommt, dass Russland in jeder Hinsicht unterlegen ist.

Was Macgregor in einem Kabelnachrichten-Spot nicht sagen konnte, hat er inzwischen in Interviews in der Scott Horton Show und in anderen Sendungen ergänzt. Die Ostukraine ist viel flacher als der Westen. Wenn die Föderation die Kontrolle über den Donbass übernimmt, entsteht eine fast 400 Kilometer lange Pufferzone aus flachem, offenem Raum, in der jede eindringende NATO-Truppe bombardiert werden könnte.

Das Land von den Seewegen abzuschneiden, ist eine grundlegende Strategie und sichert außerdem die Durchfahrt russischer Handelsschiffe nach Osten, dem einzigen Ort, den sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich ansteuern werden. Macgregor glaubt, dass sich eine Schlacht um Odessa abzeichnet und dass es dort zu größeren territorialen Veränderungen kommen wird.

Was das Narrativ „Wir können nicht gewinnen“ bzw. „Wir haben schon verloren“ betrifft, so ist es aus Missverständnissen über die russischen Ziele entstanden, und da der Krieg trotz der Nichterfüllung aller vorgefassten Ziele fortgesetzt wurde, mussten die westlichen Experten ihre Meinung ändern.

Ende Mai wies der Atlantikrat Versuche deutscher, italienischer und französischer Politiker, auf einen Verhandlungsfrieden zu drängen, als Appeasement zurück. Der Schriftsteller Denis Soltys behauptet darin, dass die „gegenwärtige Aggression einem kulturell fest verankerten Drehbuch entspricht“ und dass sie nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun hat, sondern vielmehr auf „imperiale Instinkte“ zurückzuführen ist.

Interessanterweise sagt Soltys, dass eine Beschwichtigung für Russland selbst furchtbar wäre, weil sie seine Führer belohnen würde, anstatt sie als unfähig zu entlarven. Hier zeigt sich die Entwicklung des „can’t win/already lost“-Narrativs, demzufolge Russland nicht nur bereits verloren hat, sondern der Krieg auch fortgesetzt werden sollte, um dies zu beweisen.

Es wurde nun allgemein berichtet, dass einige westliche Politiker, insbesondere in den baltischen Staaten und den USA, die Ukraine aktiv davon abhalten, einen Waffenstillstand anzustreben. Hat diese von den Medien und Think Tanks vorangetriebene Gewissheit über die totale russische Unfähigkeit, den wirtschaftlichen Zusammenbruch und die drohende Zerstörung einen potenziell größeren öffentlichen Aufschrei für ein Ende der Kämpfe gedämpft?

Ein aktueller Bericht der New York Times ist erschütternd und weist auf eine allmähliche Verschiebung des Verständnisses hin, dass Russland weder verliert, noch dieser Krieg schnell enden wird.

Michael Kofman, Direktor für Russlandstudien am Center for Naval Analysis, einem Forschungsinstitut in Arlington, Virginia, sagte der Times in einem Telefoninterview, dass „dies ein Krieg ist, in dem Gebiete den Besitzer wechseln werden, dass es keinen logischen Haltepunkt in diesem Konflikt gibt und dass es keinen Stillstand gibt.

Der Reporter Andrew Kramer berichtet, dass die Territorial Defense Force, eine landesweit mobilisierte Miliz, die in den ersten Tagen unter dem Jubel der westlichen Medien einen Ansturm von Freiwilligen erlebte, vor kurzem per Gesetz das Mandat erhalten hat, außerhalb der Provinzen und Städte zu kämpfen, aus denen sie hervorgegangen ist, was Proteste unter den Müttern ausgelöst hat.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Wochen vergehen werden, bis eine dieser Stimmen ihren Ton ändert. Es ist schwer, zuzugeben, dass man sich geirrt hat, aber es zu sagen, obwohl man weiß, dass es zur Fortsetzung eines Krieges beigetragen haben könnte, wäre noch schwerer.

