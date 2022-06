Ukraine-Krieg! Wozu ist er gut? – Transformation

In Teil 5 haben wir die wahre Natur der Souveränität erörtert und betrachtet, wie die daraus resultierende hierarchische Struktur schließlich und unweigerlich ein weltweites Machtsystem bildet, wenn die Souveränität ihrem einzigen rechtmäßigen Besitzer, dem Individuum, entzogen wird. Dieses Netzwerk der Macht, das auf einer hochgradig zentralisierten politischen Autorität beruht, wirkt als Mechanismus zur Bevölkerungskontrolle.

Heute können wir diese globale Struktur als „Global Public-Private Partnership“ (G3P) bezeichnen. Die G3P beansprucht für sich die Souveränität – d.h. die vollständige Macht und Autorität – über alle monetären, finanziellen, wirtschaftlichen, politischen, gerichtlichen und militärischen/polizeilichen Institutionen der Welt.

Wir haben bereits dargelegt, dass jeder Anspruch auf Souveränität über das Individuum durch irgendeine Einheit weder moralisch noch rechtlich legitimiert ist. Doch die Sophisterei der geschriebenen Verfassungen der Nationalstaaten hat die Bürger davon überzeugt, dass sie ihre individuelle Souveränität an ihre Regierungen abgetreten haben. Obwohl diese Übertragung nach dem Naturrecht unmöglich ist, ist dies der übliche Trick, der von Regierungen im Laufe der Geschichte angewendet wurde.

Das weltweite Netzwerk illegitimer Souveräne – bestehend aus nationalen Regierungen, zwischenstaatlichen und supranationalen Institutionen – ermöglicht es bestimmten Personen, die über ausreichende Mittel und die richtigen Verbindungen verfügen, die von ihnen gewünschte Politik gegenüber den Massen durchzusetzen. Sie werden oft als „Globalisten“ oder „Oligarchen“ bezeichnet.

Die G3P verteilt ihre angebliche Autorität durch sogenannte „Partnerschaften“. Diese Partnerschaften verschaffen privaten Investoren und Unternehmen Zugang zu den Regierungen – und damit zu der Macht und Autorität, die an ihre Regierungen abzugeben die Bürger entweder gezwungen oder getrickst werden. Es handelt sich eindeutig um ein System, das darauf ausgerichtet ist, einige wenige auf Kosten aller anderen zu begünstigen.

Um vollständig zu verstehen, warum die NATO, die EU und alle mit dem Westen verbündeten Regierungen die Bedingungen für den Konflikt in der Ukraine geschaffen haben und warum Russland scheinbar den Erwartungen des Westens in vollem Umfang nachgekommen ist, müssen wir uns zunächst überlegen, wer von Russlands „militärischer Sonderoperation“ profitiert. Sicherlich nicht die Menschen in der Ukraine oder in Russland und auch nicht die Weltbevölkerung.

Der unausweichliche Weg zum Krieg

Russland kann militärische Erwägungen angesichts einer nationalen Sicherheitskrise als Rechtfertigung für sein Handeln anführen. Es scheint jedoch, dass Russlands Militäroperation in der Ukraine durch mehr als nur eine Reaktion auf eine nationale Sicherheitsbedrohung motiviert gewesen sein könnte.

Im März 2021 verabschiedete der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine den Erlass des Verteidigungsrates Nr. 117/2021, der die „Strategie der ukrainischen Regierung zur Räumung und Wiedereingliederung des vorübergehend besetzten Gebiets der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol“ verkündete.

Nach Angaben der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform konzentriert sich die Strategie auf Folgendes:

Diplomatische, militärische, wirtschaftliche, informationelle, humanitäre und andere Maßnahmen zur Wiederherstellung der territorialen Integrität und der staatlichen Souveränität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen durch die Räumung und Wiedereingliederung der Krim.

In den folgenden Monaten verstärkten die ukrainischen Streitkräfte ihre Präsenz im Donbass und in den südlichen Oblasten kontinuierlich. Der ukrainische Verteidigungsminister betonte, dass diese Verstärkung rein defensiv sei.

Die erklärte Absicht der Ukraine, alle möglichen Mittel einzusetzen, um die Krim zurückzuerobern und die DVR und LPR zu besiegen, sowie die Aufstockung der Streitkräfte gaben der russischen Regierung berechtigten Anlass zur Sorge. So schien beispielsweise Russlands Zugang zum strategisch wichtigen Hafen von Sewastopol unmittelbar bedroht zu sein.

Die Bemühungen der Ukraine, ihr beanspruchtes Territorium zurückzuerobern, wurden vom IWF, der Weltbank, den EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich und den USA finanziert. IWF-Darlehen in Höhe von 700 Millionen Dollar waren Teil eines Gesamtpakets von 5 Milliarden Dollar. Geld und die daraus resultierende Staatsverschuldung der Ukraine schienen für dieses Finanzierungskartell keine Rolle zu spielen.

Gleichzeitig führte die NATO eine Reihe von provokativen Übungen durch. „DEFENDER-Europe 21“, „Locked Shields 21“ (Cyber), „CAPABLE DEPLOYER 2021“, „Ramstein Ambition 21“ (elektronische Kampfführung), „Spring Storm“, „Breeze 21“, „Iron Wolf II 21“ und „Atlantic Resolve 21“ fanden alle im Frühjahr und Sommer 2021 statt. Alle diese Übungen konzentrierten sich auf die Verteidigung Osteuropas, da die NATO ihre Überwachung der Ukraine und des Schwarzen Meeres deutlich verstärkte.

Eine der aus russischer Sicht provokantesten Übungen war die Übung „Cossack Mace“, die im Mai und Juni 2021 stattfand. Die NATO und die ukrainischen Streitkräfte spielten einen Angriff eines „fiktiven“ östlichen Gegners durch. Bei einer anderen Übung, „Sea Breeze“, arbeiteten die US-amerikanische und die ukrainische Marine zusammen.

Zwar ist es völlig normal, dass Länder gemeinsame Militärübungen durchführen, aber angesichts des politischen Pattes und des andauernden Krieges im Donbass ist die Vorstellung, dass diese Übungen keine offene Provokation für Russland darstellten, lächerlich. Das Kalkül war zumindest, dass die nationalen Sicherheitsinteressen Russlands für die NATO und die Ukraine irrelevant waren.

Russland reagierte darauf mit eigenen Manövern. Russland hatte bereits dauerhaft Truppen auf seiner Seite der Grenze zur Ukraine stationiert, auch auf der Krim. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, dass die 58. Armee des südlichen Militärbezirks, die 41. Armee des zentralen Militärbezirks sowie die 7., 76. und 98. Luftlandedivision in Gebiete geschickt wurden, in denen Kampftrainingseinsätze stattfanden. Über den Grund für diese Demonstration der Stärke äußerte er sich offen:

Als Reaktion auf die militärischen Aktivitäten des Bündnisses [der NATO], die Russland bedrohen, haben wir geeignete Maßnahmen ergriffen […] Zurzeit sind diese Verbände an Übungen beteiligt.

Die russische Übungsreihe umfasste umfangreiche Land-, See-, Luft-, Cyber- und Informationskriegsübungen. Darunter waren auch Übungen, die von der 58. Armee auf der Krim durchgeführt wurden. Die Ausbildung gipfelte in den jährlichen gemeinsamen Militärübungen von Zapad. Im Jahr 2021 wurden diese gemeinsamen Übungen mit den belarussischen Streitkräften durchgeführt.

Die offensichtliche Verschärfung der Spannungen zwischen der NATO und Moskau hatte unmittelbare finanzielle Auswirkungen. Die Verlegung der russischen Streitkräfte zur Stärkung ihrer Positionen an der Grenze zur Ukraine ließ den Dollar und den Euro gegenüber dem Rubel stark fallen.

Militärische Konflikte und die Gefahr einer internationalen Konfrontation haben immer Auswirkungen auf die Weltmärkte. Viele „souveräne Einheiten“ und diejenigen, die sie beeinflussen können, wissen, dass globale Ereignisse, insbesondere Kriege, manipuliert werden können, um eine Reihe von geldpolitischen, finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Zielen zu erreichen. Die geopolitische Geschichte ist gespickt mit Beispielen.

Im Frühjahr 2021 wurde der militärische Druck der NATO mit der Drohung kombiniert, Russland aus dem Netzwerk der „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications“ (SWIFT) auszuschließen. Dabei handelt es sich um ein internationales Finanzkommunikationssystem, das es Banken und Finanzinstituten ermöglicht, sich gegenseitig anhand eines standardisierten Codes über internationale Geldüberweisungen zu informieren.

Der Transfer von Währungen, Wertpapieren, Treasury-Transaktionen, Zahlungen für den Handel und anderen Finanzsystemtransaktionen erfolgt über die Interbankenabwicklung unter Nutzung des Zentralbankennetzes und nicht über SWIFT selbst. SWIFT ist zwar ein wichtiger Bestandteil des derzeitigen globalen Finanzsystems, dient aber lediglich als Kommunikations- und Benachrichtigungsinstrument.

In einer Frage-und-Antwort-Runde nach seiner Pressekonferenz im Januar 2021 wurde US-Präsident Joe Biden gefragt, wie eine neue Tranche von Wirtschaftssanktionen Wladimir Putin von einem Angriff auf die Ukraine abhalten würde. Die Frage selbst war mit der Unterstellung verbunden, dass Russland die Ukraine angreifen wolle, obwohl es keinen Grund gab, dies zu vermuten.

Russland wollte mit der EU Geschäfte machen, sein Öl und Gas an Brüssel verkaufen und die Ukraine am Beitritt zur NATO hindern. Wie wir bereits erörtert haben, lag keines dieser Ziele im Interesse der USA oder der NATO.

Bidens Antwort auf diese Frage war aufschlussreich:

Nun, weil er [Putin] noch nie Sanktionen gesehen hat, wie die, die ich versprochen habe, die verhängt werden, wenn er sich bewegt […] Ich denke, was Sie sehen werden, ist, dass Russland zur Verantwortung gezogen wird, wenn es einmarschiert. […] wenn sie tatsächlich tun, wozu sie mit den an der Grenze versammelten Kräften in der Lage sind, wird es für Russland eine Katastrophe sein, wenn sie weiter in die Ukraine einmarschieren […] unsere Verbündeten und Partner sind bereit, Russland und der russischen Wirtschaft schwere Kosten und erheblichen Schaden zuzufügen. […] Ich habe bereits hochentwickelte Ausrüstung im Wert von über 600 Millionen Dollar, Verteidigungsausrüstung, an die Ukrainer geliefert. Die Kosten für den Einmarsch in die Ukraine, was den physischen Verlust von Menschenleben angeht, werden die Russen mit der Zeit verkraften können, aber sie werden schwerwiegend sein, sie werden real sein, und sie werden Folgen haben. […] Ein jeder spricht davon, dass Russland die Kontrolle über die Energieversorgung hat, die von Europa absorbiert wird. Nun, raten Sie mal? Das – das Geld, das sie damit verdienen, macht etwa 45 Prozent der Wirtschaft aus. Ich sehe das nicht als eine Einbahnstraße. Wenn sie es abschneiden, dann ist es so, wie meine Mutter zu sagen pflegte: „Du beißt dir die Nase ab, um dein Gesicht zu schützen.“ […] Ich glaube, Sie werden sehen, dass es schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben wird. Zum Beispiel alles, was mit Dollarwerten zu tun hat, wenn sie – wenn sie einmarschieren, werden sie bezahlen; sie werden nicht – ihre Banken werden nicht in der Lage sein, in Dollar zu handeln. […] Militärisch haben sie eine überwältigende Überlegenheit.

Biden machte deutlich, dass aus Sicht der USA in militärischer Hinsicht keine Chance besteht, dass die Ukraine jemals einen Krieg gegen Russland gewinnen könnte – unabhängig davon, welche militärische Unterstützung die Ukraine erhält – es sei denn, es kommt zu einer umfassenden Konfrontation zwischen der NATO und Russland. Die USA wussten und akzeptierten, dass Russland „siegen“ würde.

Das einzig mögliche Ergebnis einer Bewaffnung der Ukraine wäre also eine Verlängerung des Konflikts und eine Erhöhung der Zahl der Toten, vor allem unter den Ukrainern.

Auch Russland wusste, dass die Ukraine nicht gewinnen konnte. Sofern Russlands Militärstrategen nicht beschlossen, ihre Streitkräfte auf eine selbstmörderische Torheit einzuschwören, bestünde ihr vorrangiges militärisches Anliegen darin, operative Ziele zu erreichen und gleichzeitig die russischen Verluste so gering wie möglich zu halten, sollte sich die Gelegenheit ergeben. Wie wir noch sehen werden, verfügt Russland über einen weltweiten militärtechnischen Vorsprung, der es ihm bisher ermöglicht hat, den Krieg in der Ukraine nach seinen eigenen Bedingungen zu führen.

Am aufschlussreichsten war das Eingeständnis der USA, dass die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen im Falle eines russischen Vorgehens bedeuten würden, dass Russland keine andere Wahl hätte, als seine Energie und andere Rohstoffe in einer anderen Währung als dem Dollar zu verkaufen. Die Auswirkungen dieser Maßnahme können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, insbesondere im Hinblick auf die Stellung Russlands auf dem globalen Energiemarkt.

Die USA signalisierten eine wahrscheinliche Verschiebung der globalen Reservewährung – eine Verschiebung, die in den unvermeidlichen Sanktionen fest verankert war, die im Falle eines Einmarsches Russlands in der Ukraine folgen würden. Sanktionen waren praktisch eine Vorbedingung für Russlands „spezielle Militäroperation“. Es schien fast so, als seien Sanktionen ein Ziel der westlichen Politik.

Warum sollte der Westen – insbesondere die USA – nicht nur eine selbstzerstörerische Währungspolitik betreiben, sondern diese Politik auch von den taktischen militärischen Entscheidungen Russlands abhängig machen? Wie wir noch erörtern werden, hatte Russland seit Jahrzehnten versucht, den Dollar als Weltreservewährung abzulösen.

Sowohl Russland als auch China hatten ihre Währungs- und Wirtschaftspolitik konsequent auf die Entdollarisierung ausgerichtet. Nun „drohte“ der Westen damit, die Erfüllung dieser Politik sowohl Russland als auch China auf dem Silbertablett zu servieren, falls Russland einen militärischen Angriff auf die Ukraine starten würde! Das ist für Russland kaum ein abschreckendes Beispiel.

Moskau interpretierte die Versuche, es vom Finanzsystem zu isolieren, als Vorstufe zum Krieg. Der russische Sprecher Dmitri Peskow warnte, dass solche Schritte die ukrainischen Hardliner ermutigen würden.

Russland befand sich in einer bizarren Situation. Aus der Sicht der nationalen Sicherheit musste es die NATO-Expansion in der Ukraine stoppen und vermeiden, dass es mit dem Schrecken von Nazis konfrontiert wird, die einen nervösen Abzugsfingern an Massenvernichtungswaffen haben.

Russland wusste, dass die unvermeidliche Folge eines militärischen Vorgehens weitere Sanktionen sein würden. Aber das war nichts Neues; Russland hatte schon seit Jahren mit Sanktionen zu kämpfen.

Darüber hinaus hatte Russland bereits bedeutende Schritte unternommen, um weitere Sanktionen zu umgehen. Und während das vorgeschlagene Sanktionsregime die russische Wirtschaft zunächst hart treffen würde, würden die Sanktionen des Westens nach Ansicht des US-Präsidenten auch eines der von Russland am meisten angestrebten währungspolitischen Ziele auf dem Silbertablett servieren.

Seit Jahren schlagen die Kriegstrommeln in den NATO-Bündnisstaaten, aber nicht unbedingt in der Ukraine selbst. Im November 2021 warnten die NATO-Verteidigungsminister auf ihrer Tagung in Riga, Lettland, vor einer bevorstehenden russischen „Invasion“. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte:

Jede künftige russische Aggression gegen die Ukraine würde einen hohen Preis haben und schwerwiegende politische und wirtschaftliche Folgen für Russland nach sich ziehen. […] Wir sehen eine bedeutende und ungewöhnliche Konzentration von Kräften, die ungerechtfertigt und unerklärt ist.

Wie wir gerade besprochen haben, war diese Art von Erklärung der NATO eine bewusste Provokation. Die NATO wusste sehr wohl, dass die russischen Stationierungen eine ziemlich normale Reaktion auf die zahlreichen NATO-Übungen an der russischen Westgrenze und auf ukrainische Truppenbewegungen waren.

Zwar haben die russischen Truppenbewegungen die Spannungen sicherlich nicht verringert, doch war an ihnen nichts Ungewöhnliches, Ungerechtfertigtes oder Unerklärliches. Doch die Propagandisten der westlichen Mainstream-Medien plapperten die Behauptungen der NATO einfach nach und versuchten hartnäckig, die Bevölkerung im Westen davon zu überzeugen, dass Russland einen Krieg mit der Ukraine wolle.

Nach Abschluss der Zapad-Übungen im Januar 2022 stellte das ukrainische Verteidigungsministerium fest, dass sich seit dem Frühjahr 2021 kaum etwas geändert habe – Russland baue keine Streitkräfte auf, sondern rotiere sie lediglich, wie üblich. Verteidigungsminister Oleksii Reznikov meinte, die westlichen Warnungen vor einer unmittelbar bevorstehenden russischen Invasion seien übertrieben:

Die Zahl [der russischen Truppen] damals und heute ist ähnlich, aber die (westlichen) Reaktionen sind unverhältnismäßig[.]

Im Januar 2021 stellte Präsident Zelenskyy in einer landesweiten Fernsehansprache die Frage, warum einige NATO-Mitglieder offenbar darauf beharrten, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe, obwohl dies nicht der Fall zu sein schien.

Was gibt es Neues? Ist das nicht die Realität, in der wir seit acht Jahren leben? […] Hat die Invasion nicht schon 2014 begonnen? Diese Risiken bestehen schon lange. Sie haben nicht zugenommen. Was zugenommen hat, ist die Verrücktheit [in den Nachrichten]. Unser Land wird jetzt nicht angegriffen – aber eure Nerven sind es. Sie versuchen die ganze Zeit, euch Angst zu machen.

Zelenskyy hat zu Recht auf die unaufhörlichen Kriegsprognosen des Westens hingewiesen. Russlands Militärübungen innerhalb seiner eigenen Grenzen wurden häufig als Vorspiel für einen Krieg bezeichnet, und doch ist die Vorbereitung auf einen potenziellen Konflikt ja gerade der Sinn von vorbereitenden Übungen. Und wenn Russlands Manöver ein Vorläufer für einen Angriff waren, dann waren es die militärischen Aufstellungen der NATO und der Ukraine auch.

Am 11. Februar 2022 scheiterten die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, die von französischen und deutschen Beamten in Berlin vermittelt wurden, ohne jede Lösung. Russland bestand darauf, dass die Ukraine einen Dialog mit den Vertretern der DVR und der LPR aufnimmt. Und es betonte erneut, wie wichtig es sei, dass die Ukraine der NATO nicht beitrete.

Für die Vertreter der Regierung des „Dieners des Volkes“ (SN) von Zelenskyy war es jedoch praktisch unmöglich und potenziell sehr gefährlich, Gespräche mit Vertretern der DVR und der LPR zu führen. Keine der beiden Republiken strebte die Abspaltung von der Ukraine an. Vielmehr strebten sie eine Verfassungsreform an, um ihre Autonomie zu ermöglichen. Wenn die Kiewer Regierung nicht einmal in der Lage war, mit ihnen zu sprechen, waren die Aussichten auf ein solches Gespräch natürlich gering bis nicht vorhanden.

Am 15. Februar verabschiedete die russische Staatsduma eine Resolution, in der die russische Regierung aufgefordert wurde, die territoriale Integrität und Souveränität der DVR und der LPR offiziell anzuerkennen. Der Sprecher, Wjatscheslaw Wolodin, kommentierte dies:

Kiew hält sich nicht an die Minsker Vereinbarungen. Unsere Bürger und Landsleute, die im Donbass leben, brauchen unsere Hilfe und Unterstützung.

Dies schien ein taktischer Schachzug der regierenden Partei „Einiges Russland“ zu sein, um die Militäroperation in der Ukraine möglicherweise rechtlich zu legitimieren.

Der Krieg im Donbass dauert bereits seit acht Jahren an, doch die Ukraine hat keine der für die Einhaltung des Minsker Abkommens erforderlichen Verfassungsreformen durchgeführt und in der Zwischenzeit ihre militärische Haltung verstärkt. Die NATO und die EU-Staaten hatten ihrerseits nichts unternommen, um die Ukraine zu einer Deeskalation der Lage zu bewegen. Und die NATO, die jahrzehntelang eine expansionistische Politik betrieben hatte, wies weiterhin alle nationalen Sicherheitsbedenken Russlands zurück und mobilisierte ständig ihre Streitkräfte an der Grenze Russlands.

Am selben Tag, an dem die russische Duma den Prozess der Anerkennung der Unabhängigkeit der DVR und der LPR einleitete, stellte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fest, dass die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen unter dem Durchschnitt der letzten 21 Tage lag. Drei Tage später verzeichnete die OSZE jedoch Waffenstillstandsverletzungen, die um Größenordnungen über dem 21-Tage-Durchschnitt lagen.

Zu dieser letzten Meldung gab die OSZE eine begleitende Erklärung ab, in der sie feststellte, dass sie „eine dramatische Zunahme der kinetischen Aktivitäten entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine“ beobachtet habe. Aus den Berichten ging jedoch nicht hervor, wer den Flächenbrand ausgelöst hatte.

Am 21. Februar verkündete Präsident Putin die russische Entscheidung, „die Unabhängigkeit und Souveränität der Donezker Volksrepublik und der Lugansker Volksrepublik unverzüglich anzuerkennen“. Die DVR und die LPR ersuchten am 23. Februar um Unterstützung, so dass Russland sich auf Artikel 51 der UN-Charta berufen konnte, um seine spezielle Militäroperation am 24. Februar zu rechtfertigen.

Warum hat Russland die Energie nicht als Druckmittel genutzt?

Es lohnt sich, sich die Gründe in Erinnerung zu rufen, die Putin für die Operation angegeben hat. Er wollte, wie er sagte, „die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren“ und diejenigen strafrechtlich verfolgen, denen von Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden. Putin fügte hinzu:

Ein weiterer Ausbau der Infrastruktur des nordatlantischen Bündnisses oder die anhaltenden Bemühungen, militärisch auf ukrainischem Gebiet Fuß zu fassen, sind für uns inakzeptabel. Die Kräfte, die 2014 den Staatsstreich in der Ukraine inszeniert haben, haben die Macht übernommen. Die führenden NATO-Länder unterstützen die rechtsextremen Nationalisten und Neonazis in der Ukraine, die den Menschen auf der Krim und in Sewastopol niemals verzeihen werden, dass sie sich aus freien Stücken für eine Wiedervereinigung mit Russland entschieden haben. […] Sie werden zweifellos versuchen, den Krieg auf die Krim zu tragen, so wie sie es im Donbass getan haben […] […] Der Showdown zwischen Russland und diesen Kräften ist unvermeidlich. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie bereiten sich vor und warten auf den richtigen Moment. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie den Erwerb von Atomwaffen anstreben. Das werden wir nicht zulassen.

Die Umstände waren zweifellos zusammengekommen, um die von Putin beschriebene Situation zu schaffen. Russland könnte berechtigterweise argumentieren, dass ein militärisches Eingreifen dringend erforderlich war.

Doch in den vergangenen acht Jahren und vor allem seit der Verabschiedung des Kiewer Dekrets Nr. 117/2021, auf das Putin anspielte, schien eine militärische Konfrontation unausweichlich zu sein. Warum also nutzte Moskau nicht die anderen ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um zumindest zu versuchen, seine Ziele zu erreichen, ohne auf einen bewaffneten Konflikt zurückgreifen zu müssen?

Es war klar, dass jedes Eindringen in ukrainisches Hoheitsgebiet zu schweren Wirtschaftssanktionen führen würde. Doch wie Biden feststellte, hatte Russland „die Kontrolle über die Energie, die von Europa absorbiert wird“.

Während die russische Wirtschaft durch den Verlust dieses Handels einen massiven Schock erleiden würde, war dieser Schock bei einem Einmarsch in die Ukraine garantiert. In der Zwischenzeit hatte Russland ein Druckmittel, das es hätte nutzen können, um die EU und damit die NATO und die Ukraine massiv unter Druck zu setzen.

Russland, das nach den USA und Saudi-Arabien bereits der drittgrößte Erdölproduzent und nach den USA der zweitgrößte Erdgasproduzent ist, hat seine Position in der Energieproduktion im November 2021 weiter gestärkt, als es sich für 20 Jahre eine 40 %ige Beteiligung an dem neu entdeckten iranischen Chalous-Feld sicherte.

Die ersten Reservenschätzungen waren eher niedrig. Chalous verfügt über 7,1 Billionen Kubikmeter, was der Hälfte der verbleibenden Reserven des South-Pars-Feldes – dem größten Gasfeld der Erde – entspricht, das sich der Iran mit Katar teilt. Chalous hingegen liegt vollständig in iranischen Gewässern.

Die Beteiligung Russlands an Chalous wird von einigen als geopolitische Zäsur bezeichnet. Da Chalous in der Lage ist, Europa mit 20 % seines Gasbedarfs zu versorgen, hat Russlands Deal mit dem Iran seine Position als Europas Energieleitlinie weiter gefestigt.

Der Inlandsverbrauch der USA übersteigt den Russlands bei weitem. Damit ist Russland der zweitgrößte Ölexporteur und der größte Gasexporteur der Welt. Russland verfügt außerdem über die größten Gasreserven der Erde.

Trotz des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine hat die NATO ihren Expansionskurs fortgesetzt. Nach dem russischen Angriff haben sowohl Schweden als auch Finnland einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt. Außerdem ermutigt das Bündnis weiterhin Südkorea und Japan, dies ebenfalls zu tun. Dies ist eine NATO-Strategie, die China im pazifischen Raum ebenso vehement ablehnt wie Russland in Osteuropa.

Als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands hat Russland seine Gaslieferungen unterbrochen. Dies war auch eine Reaktion auf die Weigerung Finnlands, russisches Gas in Rubel zu bezahlen (mehr dazu in Kürze). Russland hat auch die Lieferungen an Polen und Bulgarien unterbrochen, nachdem diese sich geweigert hatten, in Rubel zu zahlen.

All das harte Gerede über Sanktionen seitens der NATO und der EU-Mitgliedstaaten scheint sich eher an die europäischen Wähler als an die russischen Entscheidungsträger zu richten. In Wirklichkeit hatte der russische Energieriese Gazprom einen Mechanismus eingerichtet, um Zahlungen in Dollar und Euro in Rubel umzutauschen und so die Sanktionen zu umgehen.

Angeblich war die russische Zentralbank (CBR) aus der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ausgeschlossen worden, weil sie von der EU sanktioniert worden war. Aber wie konnte das stimmen? Schließlich war der Währungsumtausch von Gazprom ohne Interbankenabwicklung nicht möglich.

Die Strategie zur Umgehung der Sanktionen erforderte, dass die Abwicklungsbank – der Erwerber – die Transaktion über die in der Schweiz ansässige Gazprombank koordinierte, aber letztlich wurden die „Reserven“ der Handelsbanken über die Zentralbanken und die BIZ abgewickelt. Das bedeutet, dass die CBR immer noch als funktionierende Zentralbank innerhalb des globalen Zentralbankensystems unter der Aufsicht der BIZ tätig war.

Nach Angaben des ungarischen Generalstabschefs Gergely Gulyas waren mindestens 10 europäische Länder an dem Schema zur Vermeidung von Sanktionen beteiligt. Er sagte:

Es gibt neun andere Länder, die dasselbe Zahlungssystem verwenden, […] heute bedeutet die Idee, ein guter Europäer zu sein, auch, dass die Führer dieser Länder nicht ehrlich sind, wenn sie entweder auf der internationalen Bühne oder gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung sprechen … die anderen neun Länder werden nicht sagen, dass sie dasselbe tun […] Es sollte für niemanden einen Zweifel daran geben, dass Länder, die Rohstoffe aus Russland importieren, genau dieselbe Methode verwenden, um für russisches Gas zu bezahlen.

Im März 2022 erließ der Kreml den Erlass 172, der den Verkauf von russischem Öl und Gas in Dollar oder Euro an Länder verbietet, die er als „unfreundlich“ einstuft. Da Russland faktisch daran gehindert wurde, Geschäfte mit der Weltreservewährung (US-Dollar) zu tätigen, war dies ein so offensichtlicher Schritt Moskaus, dass es schwer vorstellbar ist, dass westliche Planer nicht damit gerechnet haben.

Die Umgehung der Sanktionen bestand darin, dass die Gazprombank Gelder, die in Dollar oder Euro gezahlt wurden, auf ein anderes internes Konto überwies, das auf Rubel lautete. Da die Gazprombank ihren Sitz in der Schweiz hat, unterlagen ihre Finanzaktivitäten nicht den EU-Sanktionen – die Schweiz ist kein EU-Mitgliedstaat. Mit den Zahlungen an den Lieferanten, also Gazprom, konnte dann sowohl der Forderung des Kremls nach Rubelzahlungen als auch den EU-Sanktionen entsprochen werden. Mit anderen Worten, es war ein Schwindel.

Ungarn nannte zwar nicht die europäischen Länder, die sich den Sanktionen entzogen, aber es scheint, dass Deutschland, Österreich, die Slowakei und Italien zu ihnen gehörten. Nachdem die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen Russland und angeblich auch die ZBR wegen der ukrainischen Militäroperation mit schweren Sanktionen belegt hatte, erklärte sie ohne einen Funken Ironie, dass das russische Beharren auf einer Zahlung in Rubel einer Erpressung gleichkomme.

Dies war eine absurde Behauptung. Die Sanktionen gegen die ZBR zielten darauf ab, Russland sowohl von der Nutzung der Weltreservewährung als auch vom Handel auf dem globalen Energiemarkt auszuschließen. Wir werden uns in Kürze ausführlicher mit den Sanktionen befassen, aber es genügt zu sagen, dass dadurch gewährleistet wurde, dass Russland und seine internationalen Partner alternative Währungen verwenden mussten.

Die Präsidentin der EU-Kommission warf Russland zwar vor, auf „Erpressung“ zurückzugreifen, aber genau das ist ja der Zweck der Sanktionen. Die währungspolitische Antwort Russlands war gewiss. Tatsächlich gab die EU-Kommission eine Anleitung für Handelsunternehmen heraus, in der sie die Umgehung der Sanktionen billigte.

Bei der Prüfung der Frage, ob die Gazprombank-Strategie es privaten Unternehmen mit Sitz in der EU ermöglichen würde, ungeachtet der Sanktionen russisches Gas zu importieren und den Handel mit russischen Gaslieferanten fortzusetzen, riet die EU-Kommission:

Ja, dies scheint möglich zu sein. EU-Unternehmen können ihre russischen Geschäftspartner auffordern, ihre vertraglichen Verpflichtungen auf dieselbe Weise zu erfüllen wie vor der Verabschiedung des Dekrets, d. h. durch Hinterlegung des fälligen Betrags in Euro oder Dollar. Das Dekret vom 31. März schließt ein Zahlungsverfahren, das mit den restriktiven Maßnahmen der EU in Einklang steht, nicht aus.

Die Gazprombank nahm europäische Zahlungen in Euro von Energieunternehmen wie der deutschen Uniper, der österreichischen OMV und der italienischen Eni entgegen und konvertierte sie in Rubel. Darauf wies die britische „Financial Times“ hin:

Die Maßnahme wurde als Möglichkeit gesehen, die EU-Sanktionen gegen die russische Zentralbank wegen Moskaus Einmarsch in der Ukraine zu neutralisieren.

Obwohl die Sanktionen verheerende Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten der Europäer haben sollten, konnten die multinationalen Konzerne ihre Geschäfte wie gewohnt weiterführen. Man muss sich fragen, gegen wen die Sanktionen gerichtet waren. Wie wir sehen werden, sind es die Menschen in Europa, die darunter zu leiden haben. War diese Selbstzerstörung ein beabsichtigtes politisches Ziel?

Finnland verfolgte einen anderen Ansatz und versuchte, sich gegen den Gasabbau zu schützen, indem es sich bereit erklärte, verflüssigtes Erdgas (LNG) [Liquified Natural Gas, Anm. d. Übersetzers] aus den USA zu importieren. Außerdem verpflichtete es sich, sein Atomenergieprogramm auszubauen.

Was die Energieexporte betrifft, so macht Finnland nur einen winzigen Teil des russischen Geschäfts aus, und der Schritt des Kremls war weitgehend symbolisch. Viele andere europäische Länder sind jedoch weitaus stärker betroffen und in hohem Maße von russischer Energie abhängig.

Die europäische Industrie, ganz zu schweigen von den Haushalten, kann ohne sie nicht funktionieren. Deutschland zum Beispiel bezieht 55 % seiner Gaslieferungen aus Russland. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Petrochemiegiganten BASF, Martin Brudermüller, warnte, dass ein tatsächliches EU-Embargo gegen russische Energieimporte die „schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“ auslösen würde.

Während die EU und andere europäische Länder den russischen Würgegriff auf dem europäischen Energiemarkt seit einiger Zeit erkannt haben, ist überhaupt nicht klar, wie sie ihre russischen Lieferungen ersetzen können.

Im Jahr 2021 übersteigen die US-Gasexporte in Form von Flüssiggas (LNG) per Tanker zum ersten Mal die Pipeline-Exporte nach Mexiko und Kanada. Trotz der Kriegsrhetorik der EU, dass sie ihre Abhängigkeit von russischer Energie „auslaufen“ lassen wolle, sind die Hürden, die sie zunächst überwinden muss, beträchtlich. US-LNG allein ist derzeit keine praktikable Lösung.

Nach einer Analyse des „Center on Global Energy Policy“ an der Columbia University ist die Behauptung der EU, sie könne ihre Abhängigkeit von russischer Energie ersetzen, derzeit „unmöglich“. Eine Reihe anderer Faktoren, die weit außerhalb der Kontrolle der EU liegen, wie z. B. das weltweite Angebot und die Nachfrage, müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, und selbst dann ist eine prozentuale Verringerung alles, was die EU im ersten Jahr zu erreichen hoffen kann:

Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben die Internationale Energieagentur (IEA) und die Europäische Kommission (EK) Pläne ausgearbeitet, um die Einfuhren russischen Erdgases in die EU rasch zu reduzieren. Die russischen Pipeline-Gaslieferungen an die Europäische Union beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 155 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m3), darunter 14 Mrd. m3 Flüssigerdgas (LNG). Es wäre unmöglich, diese Menge innerhalb eines Jahres vollständig zu ersetzen. Die IEA und die Europäische Kommission schätzen jedoch, dass eine Reduzierung um ein bis zwei Drittel bis Ende 2022 möglich ist, wenn man die Gasnachfrage senkt und alternative Gaslieferungen findet. Diese große Spanne zeigt, wie schwierig diese Anstrengungen sein werden.

Selbst wenn es der EU gelänge, die Nachfrage zu senken, mehr LNG, vor allem aus den USA, zu erwerben und die alternativen Pipelineströme zu erhöhen, fehlen ihr sowohl die Terminals als auch die Lagerkapazitäten, um das LNG in ausreichenden Mengen einzuführen und zu speichern. In der Zwischenzeit, während Europa die erforderlichen massiven Infrastrukturinvestitionen tätigt, könnte Russland es einfach abschneiden und innerhalb weniger Wochen in die Steinzeit zurückwerfen.

Es stellt sich also die Frage, warum Moskau es zulassen würde, dass die EU ihre Geschäfte mit Russland „auslaufen“ lässt? Der Kreml könnte die Lieferungen sofort abstellen und die EU zu Neuverhandlungen mit hohem Druck zwingen, während er alle Trümpfe in der Hand hält. Russland braucht seinen europäischen Energie-Exportmarkt, hat aber, wie wir sehen werden, schon lange vor seiner Militäroperation erhebliche Fortschritte gemacht, um etwaige Verluste zu mindern.

Mit anderen Worten: Die EU kann diesen Übergang nur mit Russlands Unterstützung schaffen. Warum in aller Welt hält Russland daran fest?

Nicht nur, dass Russland der EU den Übergang zu einem neuen kontinentalen Energiesystem ermöglicht, das Russland von seinem Markt ausschließen soll – Russland wird angeblich auch noch mit lähmenden Sanktionen für seine Freundlichkeit bestraft. Hier stimmt definitiv etwas nicht.

Die ganze Frage der Sanktionen und auch der Konflikt selbst werden noch undurchschaubarer, wenn wir bedenken, wie die westlichen Mächte davon profitieren wollen. Auch dies wäre ohne die russische Komplizenschaft nicht möglich.

Dank des großzügigen Angebots des Westens, eine Reservewährung bereitzustellen, hat Russland durch den Krieg in der Ukraine auch seinen währungspolitischen Ambitionen einen massiven Auftrieb gegeben. Kurzfristig ist dies mit erheblichen Kosten verbunden, aber der geldpolitische, wirtschaftliche und finanzielle Nutzen für Russland könnte überwältigend sein. Hinter Russlands Militäraktion scheint weit mehr zu stecken, als von beiden Seiten öffentlich zugegeben wird.

Ein gefangenes ukrainisches Regime

Mit dem bereits erwähnten Dekret vom März 2021 (Dekret Nr. 117/2021) erklärte die Kiewer Regierung unter Führung der SN-Partei von Präsident Zelenskyy, dass sie entschlossen sei, die „territoriale Integrität“ der Ukraine wiederherzustellen. Damit endete jede Hoffnung, dass die ukrainische Regierung die Absicht hätte, die Minsker Vereinbarungen oder ähnliche Verhandlungen fortzusetzen. Die Drohung gegenüber der DVR und der LPR war implizit.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine militärische Gewalt anwendet, um ihren Anspruch durchzusetzen, stieg im April 2021 deutlich an. Russische Diplomaten inklusive Wladimir Putin hatten ukrainische Beamte aufgefordert, direkte Gespräche mit den gewählten Führern der DVR und der LPR zu führen. Präsident Zelenskyy erklärte, er wolle die Unterstützung der USA für ein vermitteltes Friedensabkommen gewinnen:

Es gibt natürlich eine ständige Bedrohung, weil wir einen Krieg haben, vor allem im Donbas-Gebiet […] Ich habe nicht die Absicht, mit Terroristen zu sprechen, und in meiner Position ist das einfach unmöglich.

Einer der Gründe, warum es für Zelenskyy „einfach unmöglich“ war, das demokratische Mandat der Volksräte von Donezk und Luhansk anzuerkennen, wurde bei seinem Besuch in Zolote 2019 deutlich. Er musste sehr vorsichtig sein, um die Nazis zu besänftigen. Sie hatten nicht nur die ukrainische nationale Sicherheit fest im Griff, sondern stellten auch eine erhebliche Bedrohung für die Kiewer Regierung sowie für Zelenskyy und andere Regierungsvertreter persönlich dar.

Dies wurde von Dmytro Jarosch nur eine Woche nach Zelenskijs Wahlsieg im Mai 2019 deutlich gemacht. In einem Gespräch mit dem Online-Nachrichtenportal „Obozrevatel“ über die mögliche Umsetzung des Minsker Abkommens durch das Normandie-Format sagte Jarosch:

Zelenskyy sagte in seiner Antrittsrede, dass er bereit sei, Einschaltquoten, Popularität, Position zu verlieren … Nein, er würde sein Leben verlieren. Er wird an einem Baum auf dem Chreschtschatyk [einer Kiewer Durchgangsstraße] hängen – wenn er die Ukraine und die Menschen, die in der Revolution und im Krieg gestorben sind, verrät.

Die Bemerkung von Jarosch war keine leere Drohung. Die Nazis hatten bereits während der „Revolution“, während der anschließenden Besetzung von Kiew und mit den Massakern in Odessa und Mariupol sowie während des gesamten Donbass-Krieges ihre Bereitschaft demonstriert, Gräueltaten an jedermann zu begehen. Wie C14-Führer Jewhen Karas betonte, haben sie Spaß am Töten.

Als Serhiy Sternenko, einer der Anführer des Massakers von Odessa, wegen der Entführung und falschen Inhaftierung des Odessaer Politikers Serhiy Shcherbych zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde, protestierten die Nazis, indem sie die Kiewer Polizei bekämpften und das Büro des Präsidenten verwüsteten. Die ukrainischen Gerichte ließen Sternenko kurz darauf frei.

Jarosch erklärte, für die Nazis seien die Minsker Vereinbarungen und das Normandie-Format lediglich eine Gelegenheit, „auf Zeit zu spielen, die Streitkräfte aufzurüsten und im System der nationalen Sicherheit und Verteidigung auf die besten Weltstandards umzustellen“. Die NATO-Mitgliedstaaten schienen dem zuzustimmen. Sie hatten die Gelegenheit ergriffen, die Nazis so weit wie möglich aufzurüsten, auszubilden und auszurüsten.

Als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Berichten zufolge Zelenskyy vorschlug, dass Russland und die USA bereit seien, ein Abkommen zur Abwendung einer möglichen russischen Militäroperation in Erwägung zu ziehen – wenn Zelenskyy sich bereit erklärte, sich dafür einzusetzen, dass der NATO-Beitritt der Ukraine gestoppt wurde – war Zelenskyy nicht wirklich in der Lage, zuzustimmen. Nicht, wenn ihm sein Leben lieb war.

Im November 2021, einige Jahre nachdem Jarosch gedroht hatte, den damals neuen ukrainischen Präsidenten an einem Baum im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt aufzuhängen, ernannte Zelenskyy Jarosch zu seinem Berater als Generalstabschef. Der Generalstabschef, Generaloberst Viktor Muschenko, begrüßte die Rolle, die die Nazis bei der ukrainischen Landesverteidigung spielten, und schloss mit Jarosch ein formelles Abkommen über die Koordinierung der Aktivitäten des „Rechten Sektors“ mit den ukrainischen Streitkräften.

General Muzhenko würdigte die Kampfbereitschaft des „Rechten Sektors“ und kündigte die Stärkung der Beziehungen zwischen dem ukrainischen Militär und den „Freiwilligenbataillonen“ (einschließlich der Nazis) an:

Wir verstehen die Notwendigkeit von Veränderungen und Effizienzsteigerungen auf allen Ebenen der Armee. […] Wir entwickeln die Reformen und werden sie umsetzen. Wir haben alle Patrioten und Verteidiger der Ukraine unter einer einzigen Führung vereint. […] Wir haben ein Ziel und die vereinigte Ukraine. Die Armee wird jede Woche stärker.

Bei dieser „einzigen Führung“ der ukrainischen Armee handelte es sich um eine gemeinsame Kommandostruktur unter der Leitung von Generaloberst Muschenko in Zusammenarbeit mit dem Naziführer Dmytro Jarosch, der gedroht hatte, den Präsidenten zu töten. Ohne die unerschütterliche Unterstützung der NATO hätte Jarosch niemals genügend politisches Kapital gehabt, um das gemeinsame Kommando über die ukrainischen Bodentruppen zu übernehmen.

Um den ukrainischen Ansatz im Bereich der nationalen Sicherheit zu verdeutlichen, können wir die Ernennung von Oliksiy Arestovych zum Berater des Präsidentenbüros im Dezember 2020 betrachten. Der ehemalige Schauspieler ist Geheimdienstoffizier und Spezialist für psychologische Kriegsführung und gehörte der ukrainischen Minsk-Delegation an.

In einem Gespräch mit der Washington Post im März 2022 über die ukrainische Taktik, militärische Einrichtungen in zivilen Vierteln zu platzieren, verwies Arestowytsch auf die von der Werchowna Rada gebilligte Politik der „Totalen Verteidigung“. Diese Politik zielt darauf ab, einen langfristigen Widerstand gegen eine „Besatzungsarmee“ aufzubauen. Sie geht von einem russischen Sieg auf dem Schlachtfeld und einer anschließenden Besetzung aus.

Das im Juni 2021 in das ukrainische Gesetz aufgenommene Gesetz zielt in erster Linie darauf ab, der ukrainischen Regierung zu ermöglichen, weiterhin mit verdeckten Mitteln zu operieren. In erster Linie schützt es die „Nachfolgelinie“ für das Regime selbst. Dies wird als Programm für die Kontinuität der Regierung bezeichnet und verpflichtet die besetzte Bevölkerung, für die Verteidigung einer Regierung zu sterben, die sich, damit sie sicher bleibt, im Ausland aufhalten könnte.

Es handelt sich um einen langfristigen Plan für einen verlängerten Guerillakrieg. „Total Defense“ zielt darauf ab, die gesamte ukrainische Bevölkerung und alle Bereiche ihrer Wirtschaft und Institutionen in einen Kampf auf Leben und Tod zu verwickeln, während sie für die Aufrechterhaltung der behaupteten Souveränität einer besiegten politischen Hierarchie kämpfen.

Arestowytsch meinte, dass die ukrainischen Streitkräfte im Rahmen der „Totalen Verteidigung“ keine lästigen humanitären Grundsätze wie die der Genfer Konventionen beachten müssten und dass der Krieg mit Russland kein „Wettstreit der europäischen Armeen nach den geltenden Regeln“ sei.

Arestowytsch ist ein Bewunderer islamistischer extremistischer Terrororganisationen und ist besonders vom Islamischen Staat (auch ISIS oder ISIL genannt) beeindruckt. Im ukrainischen Fernsehen, das unter seinem engen Freund Volodymyr Zelenskyy zu einem einzigen, zusammenhängenden Propagandaunternehmen geworden ist, hat er bei mehreren Gelegenheiten den Einsatz von Terror durch ISIS gelobt. Zum Beispiel:

Die Befehlshaber des ISIL gelten als einige der klügsten und erfolgreichsten Befehlshaber, die es derzeit gibt. Alles ist bis ins Detail durchdacht, sogar der Grad der Grausamkeit. Grausamkeit zur Schau – sie ist unmenschlich, aber sie ist auf einem sehr hohen Niveau, eine kluge Strategie, die ihre besonderen Interessen berücksichtigt.

Und:

Sie handeln sehr korrekt, ich habe sogar ein Notizbuch, in dem ich ISIL sehr detailliert analysiere, die besten Praktiken, wie sie ihre Geschäfte führen, die Art, wie sie regieren. Diese Methoden braucht die Welt, auch wenn das Terrorismus bedeutet, mittelalterliche Grausamkeiten, Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen, erschießen oder köpfen, usw. Das ist absolut der Weg der Zukunft.

Kämpfer des Islamischen Staates, der Al-Qaida und andere „ehemalige“ islamistischer Terroristen kämpfen mindestens seit 2014 an der Seite der Nazis in der Ukraine. Das Scheich-Mansur-Bataillon unter der Führung von Muslim Tscheberlojewski und das Dschochar-Dudajew-Bataillon, das offenbar von Adam Osmajew befehligt wird, sind die bekanntesten. Der Rechte Sektor unter Jarosch hatte während des gesamten Donbass-Krieges die Aufgabe, gemeinsame Operationen mit den Islamisten zu überwachen und zu koordinieren.

Als Zelenskyy ankündigte, dass 16.000 ausländische Kämpfer eine ukrainische Fremdenlegion bilden sollten, war allgemein bekannt, dass viele von ihnen islamistische Extremisten waren. Kampfveteranen aus Tschetschenien, Inguschetien, Daghestan und Südossetien besetzten die ukrainischen Frontlinien an der Seite der Regimenter Asow, Dnepr und Aydar, die in „ukrainische Nationalgarden“ umbenannt wurden.

Die „Total Defense“-Täuschung

Arestowytschs Ideen sind offenbar bei den ukrainischen Streitkräften und insbesondere bei den „Freiwilligenbataillonen“ beliebt. Sie haben sich selbst dabei gefilmt, wie sie gefangene russische Soldaten, ukrainische Juden und andere bei vielen Gelegenheiten folterten und ermordeten. Eine Verurteilung durch die westlichen Mächte blieb bisher aus.

Für russischsprachige Ukrainer, ethnische russische Ukrainer, Polen, Tataren, Armenier, Roma und jüdische Ukrainer, insbesondere in den östlichen und südlichen Oblasten, stellt die Militarisierung der Nazis durch die NATO und das Kiewer Regime eine existenzielle Bedrohung dar. Die Vorstellung, dass die „Totale Verteidigung“ alle Ukrainer vor ausländischer „Besatzung“ schützen soll, ist eine Täuschung. Es ist eine Politik, die es einigen Ukrainern ermöglicht, weiterhin Krieg gegen andere Ukrainer zu führen.

Im Jahr 2014 sprach sich der angebliche Journalist Bogdan Butkevich in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehsendung des Senders „Hromadske TV“ offen dafür aus, Millionen von Ukrainern zu töten, weil sie sich nicht der Agenda der Ultranationalisten anschlossen:

Der Donbass ist im Allgemeinen nicht nur eine Region, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet, sondern er hat ein ganzes Bündel von Problemen, von denen das größte darin besteht, dass er stark überbevölkert ist mit Menschen, für die niemand eine Verwendung hat. […] Wenn wir zum Beispiel nur den Oblast Donezk nehmen, gibt es dort ungefähr 4 Millionen Einwohner, von denen mindestens 1,5 Millionen überflüssig sind. […] Wir müssen den Donbass nicht „verstehen“, wir müssen die ukrainischen nationalen Interessen verstehen. Der Donbass muss als Ressource ausgebeutet werden, was er auch ist. […] Das Wichtigste, was getan werden muss: es gibt eine bestimmte Kategorie von Menschen gibt, die ausgerottet werden muss.

Als der Donbass-Krieg begann, setzten Nazi-Militärs und Politiker wie Dmytro Jarosch, Andrij Bilezkij, Oleh Ljatschenko und Wadym Trojan auf diese Ausrottung. Russische Beamte bewerteten die Militäroperation der Ukraine und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit einer weiteren NATO-Erweiterung zu Recht als mehr als nur eine Bedrohung der strategischen Interessen Russlands und seiner nationalen Sicherheit. Sie war auch eine ernste Bedrohung für das Leben der Menschen auf der Krim, in Odessa, in der DVR und in der LPR.

Im Juni 2021 betonte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass eine diplomatische Lösung nur möglich sei, wenn die USA – der wichtigste NATO-Staat – hinter der Initiative stünden. Andernfalls bestünde wenig Hoffnung auf eine friedliche Lösung des seit acht Jahren andauernden Donbass-Krieges.

Die Antwort des US-Außenministeriums und des deutschen Außenministeriums vom Juli 2021 ließ jedoch keinen Zweifel an der politischen Marschrichtung aufkommen. Die US-Regierung sprach zwar von der Unterstützung des Normandie-Formats, stellte aber klar, dass die USA keine Verhandlungen in irgendeinem praktischen Sinne unterstützen würden.

Beiden Ländern gehe es einzig und allein um die „Wiederherstellung der territorialen Integrität“ der Ukraine. Sie unterstützten weiterhin vorbehaltlos die nationalsozialistische Agenda und das Zelenskyy-Regime, das eindeutig von dieser Agenda vereinnahmt wurde:

Die Vereinigten Staaten und Deutschland sind fest entschlossen, die Souveränität, territoriale Integrität, Unabhängigkeit und den gewählten europäischen Weg der Ukraine zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten und Deutschland sind sich einig in ihrer Entschlossenheit, Russland für seine Aggression und seine bösartigen Aktivitäten zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie ihm durch Sanktionen und andere Instrumente Kosten auferlegen.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Russland „offiziell“ nicht direkt in den Donbas-Krieg involviert. Die DVR und die LPR konnten vor allem dank der Überläufer aus der ukrainischen Armee ihre eigenen Streitkräfte aufstellen.

Im Jahr 2015 gaben Beamte des ukrainischen Innenministeriums zu, dass schätzungsweise 16.000 ukrainische Soldaten zu den Volksmilizen im Donbass übergelaufen sind und ihre Waffen und Ausrüstung mitgenommen haben. In Anbetracht der Art solcher „Schätzungen“ ist es wahrscheinlich, dass die Zahl erheblich höher war.

Diese Truppen kamen zu denjenigen hinzu, die die PM im November 2014 unter dem Gouverneur von Donezk, Pawel Gubarew, gebildet hatten. Er schätzte die ursprüngliche Größe der kombinierten Truppe auf etwa 10.000 bis 20.000 Mann. Unter Berücksichtigung der üblichen Überschätzung dürfte sie eher bei 10.000 als bei 20.000 gelegen haben.

Die Überläufe haben sich fortgesetzt, darunter auch einige hochrangige Militäroffiziere. So lief beispielsweise Generalmajor Aleksandr Kolomiyets, der ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister, 2015 über. Weitere militärische Überläufer wurden 2017 vom ukrainischen Militär zugegeben. Darunter befanden sich auch Truppen aus mechanisierten Brigaden, die auch ihr militärisches Gerät mitnahmen.

2017 erklärte der damalige ukrainische Ministerpräsident Wolodymyr Groysman, dass die PMs aus etwa 40.000 Soldaten bestünden. Ausgehend von früheren Eingeständnissen und Schätzungen scheint dies eine plausible Zahl zu sein. Er fügte hinzu, dass zusätzlich 4.000 russische Soldaten im Einsatz waren. Diese Behauptung ist etwas zweifelhaft, aber es kommt darauf an, wie man „russische Truppen“ definiert.

Vor dem Beginn der russischen „speziellen Militäroperation“ hatte die OSZE-Sonderbeobachtungsmission (SMM) immer wieder behauptet, dass russische Truppen am Donbas-Krieg beteiligt seien. Diese Behauptungen beruhten jedoch auf „erhaltenen Informationen“ und nicht auf direkter Beobachtung. Infolgedessen fügte die OSZE hinzu, dass sie aus diesen Informationen „keine Schlussfolgerungen“ ziehen könne.

Im Jahr 2018 veröffentlichte das Magazin „Foreign Policy“ (FP) ein Interview mit Alexander Hug, dem stellvertretenden Leiter der OSZE-SMM. Auf die Frage, welche Beweise die OSZE für eine direkte Beteiligung Russlands im Donbass habe, antwortete Hug:

Wenn die Frage lautet, was wir vor Ort gesehen haben, gibt es keine direkten Beweise. Aber wir haben Konvois gesehen, die die Ukraine mitten in der Nacht auf unbefestigten Straßen verlassen und betreten haben, in Gebieten, in denen es keinen offiziellen Grenzübergang gibt. […] Wir haben bestimmte Waffentypen gesehen, die wir ausführlich beschrieben haben, darunter auch Geräte zur elektronischen Kriegsführung. Wir haben mit Gefangenen gesprochen, die von den ukrainischen Streitkräften gefangen genommen wurden und behaupten, Angehörige der russischen Streitkräfte zu sein, die turnusmäßig in der Ukraine kämpfen. Wir haben Männer mit dem Abzeichen der Russischen Föderation gesehen, aber diese Jacke kann man überall kaufen. Wir haben auch Abzeichen von Deutschland, Spanien und anderen Ländern gesehen – aber auch von den Russen.

Die SMM der OSZE, die den Donbass-Krieg seit seinem Beginn im Jahr 2014 beobachten soll, hatte vor dem 24. Februar 2022 keine Beweise für einen russischen Truppenaufmarsch in der Ukraine. Sie hatte Behauptungen gehört, einige verdächtige Aktivitäten gesehen und Anschuldigungen erhalten, konnte diese aber nicht belegen. Später beschloss die RP, dass ihr nicht gefiel, was Hug zu sagen hatte, und fügte eine „Klarstellung“ hinzu:

Klarstellung, 25. Oktober 2018: In einer früheren Version erklärte Hug, die OSZE habe keine direkten Beweise für eine russische Beteiligung in der Ostukraine gesehen. Wir haben diese Bemerkung entfernt, da sie nicht die von ihm beabsichtigte Sichtweise widerspiegelt. Er fährt fort, Fakten und Beobachtungen zu zitieren, die seine Beobachter aufgezeichnet haben.

Die „Fakten und Beobachtungen“ waren die Behauptungen, Verdächtigungen und Anschuldigungen, auf die sich Hug bezog. Er hat seine Aussage nicht geändert, die RP hat sie lediglich umgedeutet und verdreht, um ihren Propagandazielen gerecht zu werden.

Das soll nicht heißen, dass Russland keine Streitkräfte im Donbass hatte. Sie hatten nur keine „offiziellen“ Streitkräfte, die in den Konflikt verwickelt waren. Darüber werden wir zu gegebener Zeit noch sprechen.

Ein auf Lügen aufgebauter Krieg

Ben Wallace, der Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, hielt am 9. Mai 2022 im Nationalen Armeemuseum des Vereinigten Königreichs eine Rede über den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Er sagte:

Als ich im Februar in Moskau war, wurde mir die Ehre zuteil, einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten unter den riesigen roten Mauern des Kremls niederzulegen. Es steht im Gedenken an die Russen, die im Kampf gegen die einmarschierenden Nazis ihr Leben verloren. Mit ihrem Einmarsch in die Ukraine spiegeln Putin, sein innerer Kreis und seine Generäle nun den Faschismus und die Tyrannei von vor 77 Jahren wider. […] Sie zeigen dieselbe Missachtung von Menschenleben, nationaler Souveränität und dem auf Regeln basierenden internationalen System. […] Ihre unprovozierte, illegale, sinnlose und selbstzerstörerische Invasion der Ukraine, ihre Angriffe auf unschuldige Zivilisten und deren Häuser. Ihre weit verbreiteten Gräueltaten, einschließlich der absichtlichen Tötung von Frauen und Kindern; sie alle verderben die Erinnerung an vergangene Opfer und Russlands einst stolzen Ruf in der Welt.

Das ist die scheinheilige Rhetorik des Westens. Es ist die Heuchelei des Krisenreaktionsmechanismus und die Desinformation, die von den völlig willfährigen Propagandisten der westlichen Mainstream-Medien verbreitet wird, angeführt von der absurd benannten „Trusted News Initiative“. Ziel ist es, eine ahnungslose westliche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, an die ukrainische Sache zu glauben und den Krieg zu unterstützen. Vertrauen Sie dem, was Ihre Regierung Ihnen sagt!

Nichts deutet auf ein Engagement für demokratische Ideale in entwickelten Nationalstaaten hin – und schon gar nicht in der Ukraine. Nach dem Euromaidan-Putsch im Februar 2018 verabschiedete die Werchowna Rada ihr Paket an sogenannten „Entkommunisierungsgesetzen“. Es folgte ein Programm brutaler Unterdrückung, politischer Säuberungen, Medienzensur und staatlich sanktionierter Morde. Der ukrainische Geheimdienst (SBU) arbeitete mit den Nazis zusammen, um die politischen Gegner des Regimes zu entführen, zu foltern und zu ermorden.

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Büro des Hochkommissariats der Vereinten Nationen (UN OHCR) einen Bericht, in dem es hieß:

Von April 2014 bis zum 30. April 2021 dokumentierte OHCHR die Inhaftierung von 767 Personen (655 Männer und 112 Frauen), von denen 68,8 Prozent (528, darunter 456 Männer und 72 Frauen) der Folter ausgesetzt waren. Folter und Misshandlungen wurden angewandt, um Geständnisse oder Informationen zu erpressen oder die Inhaftierten auf andere Weise zur Kooperation zu bewegen, aber auch zu Strafzwecken, zur Demütigung und Einschüchterung sowie zur Erpressung von Geld und Eigentum. Zu den Folter- und Misshandlungsmethoden gehörten Schläge, Trocken- und Nasserstickung, Stromschläge, sexuelle Gewalt gegen Männer und Frauen, Stellungsfolter, Wasser-, Nahrungs-, Schlaf- oder Toilettenentzug, Isolation, Scheinhinrichtungen, längeres Anlegen von Handschellen, Kapuzen und Drohungen mit dem Tod oder weiteren Folterungen oder sexueller Gewalt oder Schädigung von Familienangehörigen.

In dem Bericht stellte das OHCR fest, dass die DVR und die LPR genau die gleiche unmenschliche Behandlung an den Tag gelegt haben:

OHCHR dokumentierte die konfliktbedingte Inhaftierung von 532 Personen (447 Männer und 85 Frauen) von 2014 bis zum 30. April 2021, von denen 281 (249 Männer und 32 Frauen) der Folter ausgesetzt waren. 82,2 Prozent der dokumentierten Fälle willkürlicher Inhaftierung in den von der „Donezker Volksrepublik“ kontrollierten Gebieten und 85,7 Prozent in den von der „Luhansker Volksrepublik“ kontrollierten Gebieten waren mit Folter und/oder Misshandlung verbunden.

In der Ukraine herrscht ein blutiges Durcheinander. Niemand, der in den Konflikt verwickelt ist, ist in der Lage, sich aufzuspielen. Die Behauptungen einer moralischen Überlegenheit auf beiden Seiten sind nichtig. Die Ukraine ist zur Bühne geworden, auf der sich die harte Realität der globalen Realpolitik abspielt.

Es stimmt zwar, dass der glühende Wunsch der Nazis, ihre „Untermenschen“ zu vernichten, besonders abscheulich ist, aber keine Seite ist über jeden Vorwurf erhaben. Die gesamte Region hat sich in einen traurigen Sumpf aus Unterdrückung und Barbarei verwandelt.

Demokratie ist mehr als nur das allgemeine Wahlrecht. Die Stimmabgabe bedeutet nichts, wenn der Staat sich weigert, die „falsche“ politische Wahl zu akzeptieren. Die Demokratie verspricht Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und die Freiheit der politischen, religiösen und ideologischen Entscheidung zu garantieren. Keines dieser Prinzipien wird in der Ukraine aufrechterhalten.

In einem Interview aus dem Jahr 2017 sprach der wortgewandte Jewhen Karas über die kuscheligen Beziehungen der C14-Nazis zum SBU und sagte: „Sie informieren nicht nur uns, sondern auch Asow, den Rechten Sektor und so weiter“. Die Präsidentschaften von Turtschynow, Poroschenko und Zelenskyj haben alle die fortschreitende Diktatur beaufsichtigt.

So erließ Zelenskyy im März 2022 einen Erlass zum Verbot von 11 legitimen ukrainischen politischen Parteien, während er Nazi-Parteien wie das „Nationale Korps“ von Biletsky unangetastet ließ. Sein Regime ist dem Beispiel der USA, des Vereinigten Königreichs, der EU und Russlands gefolgt, indem es Medien zensiert, die es nicht gutheißt, und eine eigene Propagandamaschinerie, den „Rapid Response Mechanism“, aufgebaut hat.

Vor der russischen Militäraktion schloss Zelenskyy die Büros und beschlagnahmte das Vermögen der Medien, die seine Regierung zum Schweigen bringen wollte. Die US-Botschaft in Kiew begrüßte die Willkür mit der Begründung, sie sei unerlässlich, „um im Einklang mit dem ukrainischen Recht und zur Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes dem bösartigen Einfluss Russlands entgegenzuwirken“.

Mit dem Erlass 152/2022 fügte Zelenskyys SN-Regime hinzu:

Eine einheitliche Informationspolitik ist eine vorrangige Frage der nationalen Sicherheit, die durch die Zusammenlegung aller nationalen Fernsehsender erreicht wird, deren Programminhalt hauptsächlich aus Informations- und/oder informationsanalytischen Programmen auf einer einzigen Informationsplattform der strategischen Kommunikation besteht – Informationsmarathon rund um die Uhr.

Unter Ausnutzung dieses allgegenwärtigen ukrainischen „Wahrheitsministeriums“ konnte Zelenskyy dann ungehindert eine abschreckende Drohung aussprechen:

Die Aktivitäten von Politikern, die auf Spaltung oder Kollaboration abzielen, werden nicht erfolgreich sein, sondern eine harte Antwort erhalten.

Der Bürgermeister von Kreminna, Vlodymyr Struk, wurde gefoltert und erschossen, nachdem er zu Verhandlungen mit Russland gedrängt hatte; der Bürgermeister von Gostomel, Juri Prylipko, wurde ermordet, nachdem er mit den russischen Streitkräften humanitäre Korridore ausgehandelt hatte; Gennady Matsegora, der Bürgermeister von Kupjansk im Nordosten der Ukraine, appellierte in einem verzweifelten Video an das Kiewer Regime, seine Tochter aus der SBU-Haft zu befreien; ein ukrainischer Delegierter der Trilateralen Kontaktgruppe von Minsk, Denys Kireev, wurde am helllichten Tag vom SBU auf den Straßen von Kiew erschossen.

Unabhängig davon, wo oder wann solche Morde, Repressionen und Zensur geschehen, unabhängig davon, wer sie anordnet oder welche Rechtfertigung sie vorgeben – solange sie andauern, gibt es keine Grundlage für demokratische Ansprüche. Wenn dieselbe Unterdrückung denjenigen, die Gewalt befürworten, die Freiheit lässt, ihre mörderischen Hetzreden zu verbreiten und jeden zu ermorden, den sie wollen, dann ist der Staat zu einer vollwertigen Diktatur geworden. Diese Befehle sind die politischen Dekrete von Tyrannen, nicht von Demokraten.

Widerwärtige Propaganda

Dies ist der ukrainische Staat, der vom westlichen politischen Establishment als leuchtendes Beispiel für Demokratie verehrt wird. Die Ukraine ist und war lange Zeit ein zutiefst gestörtes Land. Ihr Volk hat etwas Besseres verdient.

Die ukrainischen Wähler haben Zelenskijs Regime an die Macht gebracht, weil er versprach, den Donbas-Krieg zu deeskalieren und wirtschaftliche und soziale Reformen durchzuführen, nachdem die meisten Ukrainer die rechtsextreme, korrupte Oligarchie von Petro Poroschenko kennengelernt hatten.

Sie rechneten nicht damit, unter einer gewalttätigen Kakistokratie zu leben, doch genau das hat ihnen ihr „demokratischer“ Wahlprozess beschert. Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum von den Ergebnissen der „demokratischen“ Wahlen, die es fast überall sonst gibt.

Die Wähler bekommen nie das, wofür sie gestimmt haben. Niemand im Vereinigten Königreich hat dafür gestimmt, die politischen Entscheidungsträger zu ermächtigen, bei der Schaffung neuer Formen der „Global Governance“ mitzuwirken oder den Krieg als Teil ihrer Bemühungen zur Umgestaltung der Weltwirtschaft zu nutzen. Doch einmal gewählt und mit einer vorgetäuschten souveränen Macht ausgestattet, setzen die Politiker die Politik um, die am besten zur globalen Agenda passt. Sie erwähnen dies nie, wenn sie sich um ein Mandat bewerben. Und wenn sie einmal im Amt sind, leugnen sie es.

In der jährlichen Rede im „Mansion House“ 2022, in der der Außenminister traditionell die außenpolitischen Ziele des Vereinigten Königreichs für das kommende Jahr darlegt, sagte Liz Truss:

Angesichts der entsetzlichen [russischen] Barbarei und Kriegsverbrechen, von denen wir gehofft hatten, dass sie der Geschichte angehören, hat sich die freie Welt hinter die Ukraine in ihrem mutigen Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung gestellt. […] Wir müssen auf einen langen Weg vorbereitet sein. Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine verdoppeln. […] Wir müssen unseren Ansatz neu starten und neu gestalten. Meine Vision ist eine Welt, in der freie Nationen selbstbewusst sind und den Vormarsch antreten. In der Freiheit und Demokratie durch ein Netz von Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaften gestärkt werden. Lassen Sie uns ehrlich sein. Die Architektur, die Frieden und Wohlstand garantieren sollte, hat in der Ukraine versagt […] Sie hat Aggressionen eher ermöglicht als eingedämmt. […] Wir haben es mit einem verzweifelten Schurken [Putin] zu tun, der kein Interesse an internationalen Normen hat. [Putin] hat das Geld aus Öl und Gas genommen und es benutzt, um seine Macht zu konsolidieren und im Ausland Einfluss zu gewinnen. Der Krieg in der Ukraine ist unser Krieg – es ist unser aller Krieg, denn der Sieg der Ukraine ist für uns alle ein strategisches Gebot. Schwere Waffen, Panzer, Flugzeuge – wir müssen tief in unsere Lagerbestände greifen und die Produktion hochfahren. All das müssen wir tun. Unser Wohlstand und unsere Sicherheit müssen auf einem Netz von starken Partnerschaften aufbauen. Dies habe ich als das Netzwerk der Freiheit bezeichnet. […] Die G7 sollte als wirtschaftliche NATO agieren und gemeinsam unseren Wohlstand verteidigen. […] Wir wollen ein Netz von Partnerschaften, das sich über die ganze Welt erstreckt.

Ähnlich wie die Pandemie, die ihm unmittelbar vorausging, sehen die westlichen Mächte diesen Krieg nicht als Problem, sondern als Chance, ein globales Netz von Partnerschaften aufzubauen. Sie sind auf einen langen Weg vorbereitet und stellen sich auf einen langwierigen Zermürbungskrieg ein. Sie sehen ihn als eine Art wirtschaftlichen Anreiz, der es ihnen ermöglicht, die Produktion von schweren Waffen und Technologien hochzufahren, um sie in Kriegsgebiete zu exportieren, wo auch immer sie entstehen.

Der Konflikt in der Ukraine ist ein Krieg für die Umgestaltung der internationalen Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg, die neu gestartet und werden soll. Er liefert die angebliche Rechtfertigung dafür, dass die G7-Staaten zu einer wirtschaftlichen NATO werden.

Die russischen Energieexporte werden nicht mehr in den Westen fließen dürfen. Diese Abschaltung wird eine vollständige Umgestaltung des westlichen Energiesektors erzwingen, der widerstandsfähig und nachhaltig sein muss, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Die Kosten dieses Krieges werden zunächst die Ukrainer zu tragen haben. Diejenigen, die überleben, werden mit einer noch nie dagewesenen Staatsverschuldung konfrontiert sein, für deren Rückzahlung sie arbeiten müssen.

Die Machthaber im Westen, insbesondere der militärisch-industrielle Komplex, sind mehr als bereit, auf eine Kriegswirtschaft umzustellen. Sie werden endlos Waffen in den Konflikt pumpen und finanzieren und die Russen bis zum letzten Tropfen ukrainischen Blutes bekämpfen, wenn sie es für nötig halten.

Die globalen monetären und wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges als Folge der angeblich unvermeidlichen Sanktionen werden eine vollständige Umgestaltung des Internationalen Währungs- und Finanzsystems (IMFS) erforderlich machen. Das Ende des US-Dollars als Weltreservewährung ist ein zentrales Ziel, keine ungeplante Folge.

Kurz gesagt, für diejenigen, die ihre supranationale Souveränität über den Planeten ausweiten und festigen wollen, ist der Konflikt in der Ukraine absolut perfekt. Russlands „militärische Sonderoperation“ war notwendig, um ihre Agenda voranzubringen.

Man könnte sich fragen, ob Russland gezwungen wurde, den Transformationsplan des Westens zu unterstützen. Was man sagen kann, ist, dass Russlands Militäroperation und die anschließende Reaktion auf die verhängten Sanktionen alle Ziele des Westens erfüllen.

Diese Umgestaltung, für die Russland und China verantwortlich gemacht werden, beruht darauf, dass die westliche Öffentlichkeit eine Reihe von absurden Lügen akzeptiert. An erster Stelle steht die Behauptung, Russlands militärische Reaktion sei unprovoziert und ein Akt der nackten Aggression.

Wie wir noch sehen werden, wurde dieser Krieg seit Jahrzehnten minutiös geplant. Er ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Errichtung einer globalen Governance – ein Ziel, das seit Generationen unerbittlich verfolgt wird. Unabhängig davon, wie sich der Krieg entwickelt – seine Auswirkungen sind bereits global.

Ihr Ziel ist es, einen technokratischen Wandel voranzutreiben, der mit der Pseudopandemie begann. Der Wandel wird die weitere Etablierung eines globalen Staates der Biosicherheit fördern. Das weltweite System, das auf illegitimen Souveränitätsansprüchen beruht und die individuelle Autonomie sowie die Rechte und Freiheiten des Einzelnen abschafft, ist dazu bestimmt, die Interessen einer globalen „Parasitenklasse“ zu fördern.

Die bisherigen „souveränen Entitäten“ Russlands haben dieses Modell mit Begeisterung angenommen. Es gab keinen Aspekt des globalistischen Plans, in den die russische Hierarchie und ihre Institutionen und Günstlinge nicht investiert hätten. Doch mit dem Krieg in der Ukraine scheint diese frühere Übereinkunft in Uneinigkeit und Konflikt zu zerfallen.

Die einzige Frage ist: Warum?

In seiner gesamten Geschichte wurde Russland von demselben globalistischen Machtkampf geprägt, der in und zwischen allen Industrienationen herrscht. Und die Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die russische Führung dieser Tatsache sehr wohl bewusst ist. War Russlands frühere Konformität nur ein Trick, um sich seine Feinde vom Leib zu halten?

Haben die russischen Oligarchen die Absicht, sich der drohenden Übernahme der Ressourcen und der Bevölkerung der Welt zu widersetzen? Bieten sie eine echte Alternative zum westlichen Modell der „Global Governance“? Sind sie nützliche Dummköpfe, die von ihren westlichen Gegenspielern ausgenutzt werden? Oder stellt sich der Kreml selbst in den Mittelpunkt seines eigenen Partnerschaftsnetzes, um die Kontrolle über die Weltordnungspolitik an sich zu reißen?

Diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Ziele müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Das heißt, dass Russlands offensichtliche Ablehnung der westlichen Global-Governance-Agenda nicht unbedingt seine eigenen Ambitionen ausschließt.

Der Konflikt in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg um supranationale Souveränität und letztlich um globale Kontrolle. Wir müssen uns fragen: Was sind die Motive der Protagonisten und wie stellen sie sich die Zukunft der Menschheit vor?