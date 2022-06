Was passierte, nachdem die Masken aus den Flugzeugen verschwunden waren?

Wir alle erinnern uns an Anthony Faucis Antwort auf die Abschaffung der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln (und vor allem in Flugzeugen): Nur „öffentliche Gesundheitsbehörden“ dürfen diese Entscheidungen treffen.

Was tun wir also, wenn die Genies, die unsere Gesundheitsbehörden leiten, etwas Dummes tun oder ihre (eingebildete) Autorität überschreiten?

Keine Antwort.

Sie werden von den Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens regiert werden, und es wird Ihnen gefallen.

Letzte Woche ging Fauci sogar so weit zu sagen, dass der Streit um die Maskenpflicht in Flugzeugen weniger mit Masken in Flugzeugen zu tun hat als mit der Frage, wer bestimmen darf, ob wir gezwungen werden, in Flugzeugen Masken zu tragen:

„Eines der Themen, die ich in der Vergangenheit angesprochen habe und auch in Zukunft ansprechen werde, [ist], dass es weniger um das Tragen von Masken im Flugzeug geht, sondern vielmehr darum, wer das Recht, die Autorität und die Fähigkeit hat, Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen. Und ich glaube, dass das Justizministerium nach dem Prinzip vorgeht, dass Entscheidungen, die die öffentliche Gesundheit betreffen, von der Behörde für öffentliche Gesundheit getroffen werden müssen, in diesem Fall von der CDC.“

Wenn wir schon beim Thema sind, lassen Sie uns einen Blick auf die Entwicklung der Todesfälle seit der Aufhebung des Mandats werfen. Erinnern Sie sich daran, was für eine katastrophale Gesundheitsentscheidung das gewesen sein soll? Die Zahlen müssen durch die Decke gehen, oder? Werfen wir einen Blick darauf:

Ich bin sicher, Sie sind schockiert über diese Grafik.

Der großartige Ian Miller, Autor von Unmasked, sagte gerade, dass eine seiner Lieblingsschlagzeilen aus dem Jahr 2022 „California extends mask mandate amid record COVID cases“ (Kalifornien verlängert das Maskenmandat inmitten von Rekord-COVID-Fällen) war, weil es nicht den Hauch eines Bewusstseins dafür gab, was dies über die Wirksamkeit von Maskenmandaten aussagt.

Der Hauptgrund, warum sie sich gegen die Aufhebung der Vorschriften gewehrt haben, ist, dass wir sehen werden, dass keine Katastrophe eintritt, wenn die Vorschriften aufgehoben werden.

Ich habe während dieses Fiaskos immer wieder darauf hingewiesen, dass die Parallele zwischen den „Gesundheitsexperten“ des Regimes und seinen sogenannten Währungsexperten fast genauso groß ist.

In beiden Fällen verschlimmern die angeblichen Experten schlechte Situationen und erwarten dann von uns, dass wir ihnen danken, weil wir glauben sollen, dass es ohne sie noch schlimmer gewesen wäre.

In jedem Fall haben wir Normalsterblichen kein Recht auf eine eigene Meinung. Aber die Experten haben gesprochen! Jetzt halt den Mund und gehorche, Bürger!

Und es ist die monetäre Misswirtschaft, die jetzt in den Vordergrund tritt.

Apropos, mir läuft die Zeit davon, Sie an die Weltpremiere der Doku-Serie Money 2022 zu erinnern – in der normale Menschen zu sehen sind und nicht die Echsenwesen, die uns regieren.

Die Weltpremiere findet heute Abend statt.

Sie können sich die ganze Serie kostenlos ansehen, wenn Sie sich vorher registrieren. Danach wird sie kostenpflichtig.

Was wir unter den gegenwärtigen Umständen tun sollen, ist eine verdammt gute Frage, und diese Serie versucht, sie zu beantworten.

Die Firma, die sie produziert, besteht aus vielen Freunden von mir und hat mich auch in ihren Dokumentarfilmen gezeigt. Sie haben mit der Zensur von Big Tech zu kämpfen und sind daher auf Freunde wie mich angewiesen, um ihre wichtige Arbeit bekannt zu machen.

Bitte klicken Sie hier, um sich kostenlos zu registrieren: