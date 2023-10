Der Krieg hat begonnen

Hasan Illaik

Ob es sich zu einem regionalen Krieg entwickelt oder nicht, hängt allein von der Bereitschaft Israels ab, beispiellose Zugeständnisse zu machen.

Westasien könnte auf einen großangelegten Krieg zusteuern, der weit über den Gazastreifen und Südisrael hinausgeht, die derzeit in gewalttätige Konflikte verwickelt sind.

Die von der Hamas in den frühen Morgenstunden des 7. Oktobers durchgeführte „Operation Al-Aqsa-Flut“ führte bereits zum Tod von Hunderten von israelischen Soldaten und Siedlern, zur Gefangennahme von etwa 200 von ihnen und zur Zerstörung Israels renommierter Abschreckung.

Ob der Krieg sich auf mehrere Grenzen und Schauplätze ausweitet, hängt nun vollständig davon ab, was Israel in den kommenden Tagen und Wochen tut oder unterlässt. Vorhersehbar hat Tel Aviv – mit der festen Unterstützung der USA und der EU – damit begonnen, eine Militäroperation im Gazastreifen zu starten, um die Widerstandsbewegungen der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) zu eliminieren.

Nach einer Runde von Konsultationen mit einer Reihe westlicher Staats- und Regierungschefs – angeführt vom US-Präsidenten Joe Biden und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron – bestätigte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in Erklärungen, dass seine westlichen Verbündeten Israel die vollständige Freiheit eingeräumt haben, den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen zu beseitigen.

Mit einer Flut von Instagram-würdigen Tricks haben die westlichen Hauptstädte bereits begonnen, die Kriegstrommeln zu schlagen – vom Anstrahlen des Eiffelturms in Paris mit den Farben der israelischen Flagge bis zum Hissen dieser Flagge am Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel.

JUST IN: The Empire State is lit up in blue and white to signal U.S support for Israel.



This follows similar action by the EU Commission building and New York City Hall.



The Eiffel Tower will do the same tomorrow evening.



THOUGHTS? pic.twitter.com/8DXErX3eGC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023

Diese mitreißenden Gesten, um die öffentliche Meinung zu begeistern, erinnern an die Ereignisse im März 1996, als der Westen und seine Verbündeten sich in Sharm El-Sheikh versammelten, um angeblich den „Terrorismus zu bekämpfen“. Ihr Ziel war nicht, den Terror zu stoppen, sondern den Widerstand in Palästina und im Libanon zu zerstören. Diese Konferenz war das grüne Licht für Israel, um einen Monat später die „Operation Trauben des Zorns“ gegen den Libanon zu starten. Dieses militärische Fiasko endete damit, dass die Hisbollah an Boden gewann, ihre innerstaatliche Rolle erhöhte und die Widerstandsgruppe als libanesischen Schutz vor israelischen Angriffen etablierte.

Letztes Wochenende stand Israel erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Westens. Tel Aviv, zusammen mit Washington und anderen westlichen Hauptstädten, ist fest entschlossen, die durch die Operation Al-Aqsa-Flut zerstörte Abschreckung wiederherzustellen.

Eine „fast perfekte“ Operation

Die Hamas koordinierte ihre militärische Operation nicht mit einem ihrer Verbündeten aus der Widerstandsachse. Sie planten auch nicht, die atemberaubenden Ergebnisse zu erzielen, die bald folgen sollten. Das unmittelbare Ziel der Qassam-Brigaden war nur, israelische Armeepositionen um den Gazastreifen zu zerstören und so viele Soldaten wie möglich gefangen zu nehmen, die sie später gegen die Tausenden palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen austauschen könnten.

Aber die palästinensischen Widerstandskräfte wurden von der Laxheit der Besatzungsarmee überrascht. Entgegen den Erwartungen stießen sie auf Sicherheitslücken und schlecht bewachte militärische Stätten, in denen eine große Anzahl feindlicher Soldaten und Offiziere tief und fest schliefen. Es war diese unerwartete Gelegenheit, die die palästinensischen Kämpfer dazu drängte, größere Gewinne anzustreben.

Die militärische Führung der Hamas plante, diese Operation in völliger Geheimhaltung durchzuführen. Nur wenige Wochen zuvor hatten ihre Kämpfer militärische Manöver/Übungen durchgeführt, die von den Israelis beobachtet wurden. Aber die eher selbstzufriedene Geheimdiensteinschätzung Tel Avivs lautete, dass die „Hamas sich auf das vorbereitet, was sie nicht zu tun wagt“. Die Israelis dachten kurz gesagt, dass die Hamas nur prahle, um finanzielle Zugeständnisse für den Gazastreifen zu erhalten. Von der israelischen Militärführung wurde nie erwartet, dass eine tatsächliche Operation stattfinden würde.

Der Schleier der Geheimhaltung über die Operation erstreckte sich auch auf die Hamas-Kämpfer, die den Angriff durchführten. Quellen, die der Hamas nahestehen, sagen, dass ihre Kader bis zum Morgen der Operation glaubten, dass sie sich zu einem Trainingseinsatz versammeln und nicht zum echten Ding.

Nur wenige kannten die Einzelheiten des umfassenden Angriffsplans. Sogar die Verbündeten der Hamas im Libanon und im Iran erfuhren von der Operation um Mitternacht und keinen Moment früher, so gut informierte Quellen in der Widerstandsachse.

Auch für diese Achse übertraf die Hamas-Operation alle möglichen Erwartungen. Obwohl es wahr ist, dass viele der von der Hamas eingesetzten Taktiken unter den Kämpfern der Achse in Palästina, im Libanon, im Iran und im Jemen geteilt werden, war die Innovation in der Operation Al-Aqsa-Flut die Unterschrift der Al-Qassam-Brigaden, und insbesondere ihres genialen Führers Muhammad Deif.

Die Operation wurde mit bemerkenswerter Professionalität koordiniert: Genau und detailliert wurden Geheimdienstinformationen gesammelt, hochrangige Trainingseinheiten organisiert, die Geheimhaltung war von größter Bedeutung, und eine überlegene Koordination wurde zwischen den unzähligen Drohnen, Fallschirmjägern und dem Großteil der Hamas-Kämpfer, die in den Besatzungsstaat eindrangen, durch Tunnel und über dem Boden hergestellt.

Al Qassam plante auch, israelische Kommunikationstürme und alle Militärstützpunkte rund um den Gazastreifen anzugreifen. Aus militärischer Sicht war dies eine fast perfekte Operation, die zur Zerstörung aller Einrichtungen der israelischen Armee „Gaza Division“ und zur Vernichtung ganzer israelischer Brigaden führte. Für Israel war dies eine totale Demütigung – etwas, das es noch nie zuvor erlebt hatte, auch nicht im verheerenden arabisch-israelischen Krieg von 1973.

Ein Nullsummenspiel

Mit der Unterstützung des gesamten Westens plant Israel jetzt, seine Abschreckung wiederherzustellen. Die Operation Al-Aqsa-Flut betrifft nicht nur die Israelis – sie hat auch die westliche Abschreckung in ganz Westasien und der arabischen Welt gefährdet. Der Rückgang von Israels Abschreckungskapazität korreliert direkt mit der Schwächung der westlichen Hegemonie in der Region.

Während Israel sich beeilt, seine Truppen und Ausrüstung für einen Gegenangriff zu mobilisieren, schickten die Amerikaner Nachrichten an die Widerstandsachse – insbesondere an den Iran und die Hisbollah – und sagten im Wesentlichen: „Wir wollen nicht, dass sich dies verschärft. Wir wollen und benötigen Stabilität an der libanesischen Grenze zu Israel. Wir fordern Sie auf, sich in diesen Krieg nicht einzumischen.“

Die Botschaften wurden am 7. Oktober gesendet, als sich die Ereignisse entwickelten, und über mehr als ein Medium. Die Antwort der Hisbollah zeigte sich am nächsten Morgen auf dem Boden, als sie israelische Armeepositionen in den besetzten libanesischen Shebaa-Farmen bombardierte. Dies war eine Warnbotschaft, die vom Exekutivratschef der Hisbollah, Hashem Safi Al-Din, weiter verdeutlicht wurde, als er sagte: „Wir werden in dieser Schlacht nicht neutral bleiben.“

Auch Washington wird nicht neutral bleiben, das sofort 8 Milliarden Dollar Hilfe für Israel ankündigte und einen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer schickte. Die USA können es sich nicht leisten, dass Israel weitere Verluste erleidet, aber wie weit werden sie gehen, um Tel Avivs Gegner abzuschrecken?

Innerhalb der Widerstandsachse, von Iran bis Gaza, gibt es eine einheitliche Entscheidung, die Niederlage eines der Hauptverbündeten zu verhindern. Wie diese Achse während des syrischen Krieges deutlich machte, wird ein Großangriff auf einen als Angriff auf alle betrachtet. Heute besteht ihre rote Linie darin, den Zusammenbruch des Widerstands in Gaza zu verhindern.

Israels dringendes Bedürfnis, seine Abschreckung wiederherzustellen, ist jedoch nicht möglich, ohne die Widerstandsfaktionen in Gaza zu zerstören. Sowohl Netanyahu als auch der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant haben düster gewarnt, dass Tel Avivs Reaktion auf den Angriff Gazas den „Nahen Osten verändern“ wird. Das sind kämpferische Worte: Die USA forderten die Geburt eines „neuen Nahen Ostens“ während Israels monatelanger Bombardierung des Libanon im Juli 2006.

Tel Aviv und Washington wollen den palästinensischen Widerstand beseitigen und sicherstellen, dass keine anderen Kampffronten aufgehen, die von dieser Mission ablenken könnten. Natürlich werden die Hauptakteure der Widerstandsachse genau das Gegenteil tun und tun, was notwendig ist, um Israel von seinem strategischen Ziel abzulenken.

Die Situation ist sehr kompliziert. Wenn es Israel gelingt, den palästinensischen Widerstand zu beseitigen – was es bisher noch nie geschafft hat – wird die gesamte Region erhebliche Veränderungen durchlaufen, und Tel Aviv wird in der Lage sein, seinen Willen in ganz besetzten Palästina durchzusetzen.

Diese Gewinne wären äußerst schmerzhaft: die Lähmung des palästinensischen Kampfgeistes; Kein Hindernis für die Judaizierung der Al-Aqsa-Moschee; die mögliche Annexion des Westjordanlands; erhöhter Siedlungsbau; die Massenverhaftung von Palästinensern mit Straffreiheit; Normalisierung mit allen verbleibenden arabischen und islamischen Ländern; und der Verlust des palästinensischen Verbündeten der Widerstandsachse.

Diese Variablen würden das Kräfteverhältnis in Westasien grundlegend verändern. Die Widerstandsachse wird nicht tatenlos zusehen und eine israelische Bodenoperation gegen den Widerstand Gazas zulassen – sie wird neue Variablen einwerfen, um den Feind zu verwirren und zu schwächen.

Wenn Tel Aviv – mit westlicher Deckung – beschließt, diesen Kampf mit dem palästinensischen Widerstand an die Wand zu bringen, anstatt einen überfälligen Kompromiss zu schließen und seine Besatzung zurückzufahren, werden andere Kampffronten gegen die israelischen Streitkräfte eröffnet. Was die Methode, Form und Ort dieser neuen Fronten angeht, gibt es unzählige Möglichkeiten, die unter Verschluss gehalten werden, während das Bild klarer wird.