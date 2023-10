Der ehemalige WEF Young Global Leader verrät, wie die CBDC aussehen wird

Die Technologie für CBDC, die digitale Währung der Zentralbank, könnte in naher Zukunft eingeführt werden. Das sagt Professor Richard Werner, ehemaliger Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums und jetzt Whistleblower, im Interview mit Ivor Cummins.

Wie sieht ein CBDC aus? Niemand spricht darüber. Zunächst kann man die digitale Währung über eine App auf dem Handy nutzen.

Former WEF 'Global Leader for Tomorrow' turned whistleblower, economist Professor Richard Werner, explains how—according to his sources—CBDCs will ultimately be held on small microchips implanted under the skin, and Universal Basic Income will be used to bribe people into… pic.twitter.com/ZDQm66IOqt