„All das Sterben ist die Schuld der westlichen Presse!“

Caitlin Johnstone

Wäre die Wahrheit von Anfang an berichtet worden, statt Schlagzeilen wie „Palästinensisches Kind läuft in Kugel“ zu verbreiten und zu behaupten, ein Boykott Israels sei Völkermord, hätte politischer Druck bereits vor langer Zeit eine friedliche und gerechte Lösung herbeiführen können.

Berichten zufolge bereitet Israel als Reaktion auf den Hamas-Angriff vom Samstag bald eine Bodeninvasion in Gaza vor. Es ist zu erwarten, dass die Lage noch viel blutiger wird.

Unterdessen hat die USA eine Flugzeugträgergruppe ins östliche Mittelmeer verlegt, um die bevorstehenden israelischen Militäroperationen zu unterstützen, zusätzlich zu der zusätzlichen militärischen Hilfe, die Biden Netanyahu bereits zugesagt hat. Gleichzeitig behauptet das Wall Street Journal, dass die Hamas-Operation sowohl mit dem Iran als auch mit der Hisbollah koordiniert wurde.

Dieser Krieg hat das Potenzial, sich in den kommenden Wochen in sehr unschöne Richtungen auszudehnen.

❖

Immer wenn so etwas passiert, nutzen Kriegstreiber den emotionalen Aufruhr des Moments, um verrückte Kriegsakte durchzudrücken und jedem, der sie infrage stellt, mit Wut entgegenzutreten. Später, wenn alle Fakten bekannt sind, erkennen die Menschen langsam, dass etwas falsch gelaufen ist und sie getäuscht wurden.

Nach dem 11. September wurde jeder, der keine vollständigen Bodeninvasionen souveräner Nationen unterstützte, als Sympathisant von Terroristen und als Saddam-Verteidiger bezeichnet. Uns wurde gesagt, Al-Qaida sei böse und irrational und habe angegriffen, weil sie „uns wegen unserer Freiheit hassen“. Heute werden die Kriege im Irak und in Afghanistan von jedem ehrlichen Menschen als kolossale Fehler angesehen.

Als Russland die Ukraine überfiel, wurde jeder, der Friedensgespräche anstelle eines sich rasch eskalierenden Stellvertreterkrieges zwischen atomar bewaffneten Nationen wollte, als Putin-Liebhaber und Kreml-Schreiberling bezeichnet. Uns wurde gesagt, Putin habe nur deshalb eingegriffen, weil er böse sei und Freiheit hasse. Nun hat die Gegenoffensive versagt, die USA haben Schwierigkeiten, Gelder für den Stellvertreterkrieg durch den Kongress zu bekommen, und selbst der NATO-Chef räumt ein, dass dieser Krieg durch die NATO-Erweiterung provoziert wurde.

Und jetzt stehen wir wieder vor einem Moment intensiver emotionaler Raserei, und uns wird gesagt, dass die Hamas Israel völlig grundlos angegriffen habe, nur weil sie böse Monster seien, die es lieben, Juden zu töten. Uns wird gesagt, wir sollen jede als notwendig erachtete Kriegshandlung unterstützen, denn solche Monster verstehen nur Gewalt.

Eines Tages müssen wir aufhören, auf dieses müde alte Lied und diesen Tanz hereinzufallen.

❖

Die westliche Presse ist größtenteils schuld an alledem. Hätten sie die Wahrheit gesagt, anstatt über all die Jahre Schlagzeilen wie „Palästinensisches Kind läuft in Kugel“ zu verbreiten und zu behaupten, ein Boykott Israels sei Völkermord, hätte politischer Druck bereits vor langer Zeit eine friedliche und gerechte Lösung herbeiführen können.

Hätten sie nur ihre Arbeit gemacht und die Fakten der Öffentlichkeit berichtet, hätte es niemals genug öffentliche Zustimmung für das US-Imperium gegeben, ein brutales Apartheid-Regime zu unterstützen, das ohne ständige Gewalt nicht existieren kann, und friedliche Lösungen wären unvermeidlich geworden.

Stattdessen verheimlichten sie all diese Missbräuche vor der Öffentlichkeit über Generationen hinweg und schufen eine Umgebung, in der friedliche Lösungen unmöglich sind und zu palästinensischen Fraktionen führten, die Gewalt als einzige realistische Antwort sehen.

Das ist ihre Schuld. Sie haben dieses Chaos mit einem Berg aus Lügen und Verschleierungen geschaffen, und jetzt werden diese Lügen mit Strömen von Blut bezahlt. Die westliche Presse sind Kriegsverbrecher. Sie haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.

❖

Verfechter Israels argumentieren ernsthaft, warum sich alle so sehr auf den nuklear bewaffneten kolonialistischen Apartheidstaat konzentrieren, der eine zentrale Rolle bei der US-Kriegstreiberei im Nahen Osten spielt. Die einzige mögliche Erklärung ist, dass alle eine merkwürdige Abneigung gegen jüdische Menschen hegen.

❖

Ich sehe keinen Grund zu spekulieren, ob die Hamas-Offensive zu diesem Zeitpunkt absichtlich zugelassen wurde. Sollte es viel Gewalt geben und dann mehr oder weniger zum Status quo zurückkehren, hat der israelische Geheimdienst wahrscheinlich einen massiven Fehler gemacht und umfangreiche Vorbereitungen für einen Angriff übersehen, der Schulungen für Luft- und Seeangriffe beinhaltete. Wenn neue Agenden umgesetzt werden, die ohne den Angriff keine Zustimmung gefunden hätten, sind die Chancen viel höher, dass er zugelassen wurde; je weitreichender die Agenden, desto wahrscheinlicher.

❖

Es wird immer schwieriger zu argumentieren, dass die von den USA geführte Weltordnung der Welt mehr Frieden und Stabilität bringt als Krieg und Instabilität. Je mehr Gewalt gegen Nationen und Gruppen eingesetzt wird, die sich den Weisungen Washingtons verweigern, desto mehr Konflikte und Chaos sehen wir. Die Weigerung Russlands, sich vor Washington zu verbeugen, führte zum Krieg in der Ukraine und zu all dem Atomkriegs-Säbelrasseln. Die Weigerung von Hamas, Hisbollah, Ansarallah, Syrien und Iran, sich dem Machtbündnis der USA zu unterwerfen, führt zu ständiger Gewalt im Nahen Osten. Während das imperiale Fadenkreuz sich nach Peking bewegt, stehen wir jetzt vor der erschreckenden Aussicht auf einen heißen Krieg mit China.

Irgendwann muss man sich fragen, wenn die von den USA geführte Weltordnung immer mehr Gewalt und nukleare Drohgebärden benötigt, um aufrechterhalten zu werden, welches Argument spricht dann überhaupt noch für ihre Aufrechterhaltung? Beginnt es nicht irgendwann, nicht mehr wie „Ordnung“ auszusehen, sondern eher wie ein tyrannisches Imperium, das versucht, die Welt zu beherrschen, egal wie viel Tod und Zerstörung notwendig sind, um sie zu unterwerfen?